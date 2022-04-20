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Plaquemine, LA

Hwy. 1 southbound in Plaquemine to close April 26

Gonzales Weekly Citizen
 1 day ago

Cover picture for the articleHwy. 1 southbound in Plaquemine will be completely closed on April 26, from 8 a.m. until 3 p.m. from Hwy. 77 to Belleview Road (Hwy. 75). Plaquemine...

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