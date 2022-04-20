ContributorsPublishersAdvertisers
Plaquemine, LA

Hwy. 1 southbound in Plaquemine to close April 26

postsouth.com
 1 day ago

Cover picture for the articleHwy. 1 southbound in Plaquemine will be completely closed on April 26, from 8 a.m. until 3 p.m. from Hwy. 77 to Belleview Road (Hwy. 75). Plaquemine...

www.postsouth.com

Comments / 0

Related
Louisiana Illuminator

Ronald Greene committee chairman: ‘Something going on at State Police that’s rotten’

State lawmakers grew frustrated Tuesday with a high-ranking member of Louisiana State Police when he avoided answers to their questions about the 2019 in-custody death of Ronald Greene.  “There’s something going on at State Police that’s rotten,” Rep. Tanner Magee, R-Houma, chair of a special House committee that is looking into allegations of a coverup. […] The post Ronald Greene committee chairman: ‘Something going on at State Police that’s rotten’ appeared first on Louisiana Illuminator.
LOUISIANA STATE
WDSU

St. Tammany coroner identifies crabber pulled from Lacombe canal

The St. Tammany Parish coroner identified a crabber who died after falling into a canal last week. A body was recovered from a canal Wednesday in Lacombe after a man fell into the water. According to the St. Tammany Parish Sheriff's Office, the marine division recovered the body of a...
LACOMBE, LA
RELATED LOCAL CHANNELS
Local
Louisiana Traffic
State
Louisiana State
Plaquemine, LA
Government
Local
Louisiana Government
City
Plaquemine, LA
WWL-TV

One dead after fatal crash in Plaquemines Parish

PLAQUEMINES PARISH, La. — Louisiana State Police are investigating a fatal crash that occurred around 11 p.m. on Tuesday. The investigation found that a Chevrolet pickup truck was traveling north on LA 23 in the right lane. At the same time, 37-year-old Reeva Parker of Buras was driving a Nissan Altima north on LA 23 behind the Chevrolet.
PLAQUEMINES PARISH, LA
WDSU

Louisiana lieutenant governor's house burglarized, set on fire

PLAQUEMINES PARISH, La. — Louisiana Lt. Gov. Billy Nungesser confirmed to WDSU on Tuesday that his longtime home in Jesuit Bend, just south of Belle Chasse in Plaquemines Parish, was broken into recently. Nungesser said thousands of dollars of sports memorabilia was stolen, including autograph balls and jerseys he...
PLAQUEMINES PARISH, LA
Lake Charles American Press

Jim Beam column:BR bridge money is gone!

The House Appropriations Committee, as expected, has removed the $500 million that Gov. John Bel Edwards had set aside in his proposed budget for a new Interstate 10 bridge over the Mississippi River at Baton Rouge. It has other plans for that money that sound like a grab-bag for legislators with favorite road and bridge projects.
LAKE CHARLES, LA
KATC News

Slidell couple arrested in connection with burglary at Lt. Governor's home

A Slidell couple has been arrested in connection with the burglary and fire at the Plaquemine Parish home of Louisiana Lt. Governor Billy Nungesser. According to Plaquemine Sheriff Jerry Turlich, two people 43-year-old Robert Kelly and 43-year-old Angela Goodfellow of Slidell were arrested on charges of one count of Simple Burglary and one count of Simple Arson each.
SLIDELL, LA
RELATED PEOPLE
Person
Kenny Payne
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for East Baton Rouge, East Feliciana, Livingston, Pointe Coupee by NWS

Effective: 2022-04-17 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-18 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: East Baton Rouge; East Feliciana; Livingston; Pointe Coupee; St. Helena; St. Tammany; Tangipahoa; Washington; West Baton Rouge; West Feliciana THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 138 TO EXPIRE AT MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. TAMMANY TANGIPAHOA WASHINGTON WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS ALLOWS TO EXPIRE 4 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAY ST. LOUIS, BOGALUSA, BRUSLY, CLINTON, COVINGTON, CROSSROADS, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DIAMONDHEAD, EASLEYVILLE, ENON, FELPS, FRANKLINTON, GAUTIER, GREENSBURG, GULFPORT, HAMMOND, JACKSON, LACOMBE, LETTSWORTH, LIVONIA, MANDEVILLE, MCNEIL, MONTPELIER, MOSS POINT, NEW ROADS, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, ROBERT, SLIDELL, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, ST. MARTIN, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, AND WAVELAND.
EAST BATON ROUGE PARISH, LA
KTAL

Coroner IDs man struck by 2 vehicles on Hearne

SHREVEPORT, La. (KTAL/KMSS) – The Caddo Parish Coroner’s Office has released the name of a man who died after being struck by two vehicles Friday night. According to the coroner’s report, 68-year-old Tommy Morrison of Shreveport was walking in the 1900 block of Hearne Ave when he was struck by the first vehicle around 8:15 p.m. Shortly after the first impact, Morrison was struck by a second vehicle.
SHREVEPORT, LA
IN THIS ARTICLE
#Police#Belleview#Hwy#Enterprise Boulevard
WAFB.com

Neighbors react to chlorine spill at nearby plant

A grand jury has cleared officered involved in a deadly pursuit that killed a Baker infant. For 15 minutes, a Baton Rouge woman’s gruesome parking lot death was streamed live to Instagram by her alleged killer before social media deleted the feed. THE INVESTIGATORS: Man who confessed to streamed...
BAKER, LA
Developing Lafayette

New 45,000 SF Facility For Kenworth of Louisiana Under Construction Next To Don’s Specialty Meats In Carencro

A new 45,000 square foot complex for Kenworth of Louisiana is under construction next to Don’s Specialty Meats in Carencro along I-49 at 4100 NE Evangeline Thruway. Currently, Kenworth’s smaller, 26,000 square foot facility is located on Veterans Memorial Drive next to McDonald’s in Carencro where the city’s traffic is more retail traffic-heavy rather than suited for commercial vehicle traffic. So the move makes the most sense for the trucking facility to be located along an area best suited for large commercial traffic… for now.
CARENCRO, LA
WWL-AMFM

Photos: Large fire at Slidell boatyard

Firefighters in St. Tammany parish battled a large fire at a commercial boatyard Tuesday night. The fire broke out at Newton’s Boats in Slidell. No one was injured in the fire and the cause of the fire is under investigation.
SLIDELL, LA
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Traffic
News Break
Politics
KNOE TV8

Northeast Louisiana church crushed by trees on Easter Sunday

THE INVESTIGATORS: Man who confessed to streamed killing on Facebook released from prison weeks befo. THE INVESTIGATORS: Man who confessed to streamed killing on Facebook released from prison weeks before attack. KNOE Tuesday Afternoon Forecast. Updated: 10 hours ago. KNOE Tuesday Afternoon Forecast with Meteorologist Lucy Doll. BRPD gives details...
BATON ROUGE, LA
MyArkLaMiss

Police chase ends with damaged police cars in Louisiana

NATCHITOCHES, La. (BRPROUD) -The Natchitoches Police Department recently responded to a reported theft at a Dollar Tree. Brianna Moore, 19, of Natchitoches is accused of taking part in the theft and then leading members of the Natchitoches Police Department on a chase. Upon arrival, officers spoke with Dollar Tree employees who provided a description of […]
NATCHITOCHES, LA

Comments / 0

Community Policy