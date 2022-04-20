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Clark County, OH

Freeze Warning issued for Clark, Fairfield, Fayette, Franklin, Greene, Hocking, Madison by NWS

weather.gov
 18 hours ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-20 08:52:00 EDT Expires: 2022-04-20 09:00:00 EDT Urgency:...

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Special Weather Statement issued for Eastern Aleutians by NWS

Effective: 2022-04-17 16:26:00 AKDT Expires: 2022-04-18 04:15:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Eastern Aleutians STRONG SOUTHEASTERLY WINDS THIS EVENING AND TUESDAY Gusty southeasterly winds up to 60 mph will persist through this evening as a front associated with a strong Bering low moves through the region. Winds will slowly diminish through the overnight hours tonight. Winds are expected to be generally light through Monday as the low passes through the region. Gusty northwesterly winds are then expected to develop by Monday evening with gusts of 50 to 65 mph possible through Tuesday evening. People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. For more information visit http://weather.gov/afc
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Tornado Warning issued for Clarke, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 19:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Clarke; Washington The National Weather Service in Mobile has issued a * Tornado Warning for Northeastern Washington County in southwestern Alabama Central Clarke County in southwestern Alabama * Until 745 PM CDT. * At 705 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 5 miles southwest of Wagarville, or 12 miles southeast of Chatom, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Wagarville around 710 PM CDT. Leroy around 715 PM CDT. Jackson around 720 PM CDT. Grove Hill around 735 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLARKE COUNTY, AL
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Winter Storm Warning issued for Lewis by NWS

Effective: 2022-04-19 09:39:00 EDT Expires: 2022-04-19 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Widespread accumulating snow will create dangerous travel conditions. Submit snow reports through our website or social media. Target Area: Lewis WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 3 to 4 inches. * WHERE...Lewis county. * WHEN...Until 5 PM EDT this afternoon. * IMPACTS...Travel could be very difficult...particularly across the higher terrain. The hazardous conditions could impact the morning and evening commutes. The heavy wet snow could also bring down some tree limbs and cause scattered power outages. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates of one to two inches an hour will be possible this morning across the higher terrain.
LEWIS COUNTY, NY
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Severe Weather Statement issued for Fayette, Greene by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Fayette; Greene A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM EDT FOR NORTHWESTERN FAYETTE AND EAST CENTRAL GREENE COUNTIES At 419 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Jamestown, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Jamestown, New Jasper, Gladstone, Bell Center, Shady Grove and Rosemoor. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
FAYETTE COUNTY, OH
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Franklin, OH
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Winter Weather Advisory issued for Big Island Summit by NWS

Effective: 2022-04-17 03:30:00 Expires: 2022-04-17 18:00:00 Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Winter Weather Advisory means that periods of snow, sleet, or freezing rain will cause travel difficulties. Be prepared for slippery roads and limited visibilities and use caution while driving. Target Area: Big Island Summit WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM HST THIS EVENING FOR THE BIG ISLAND SUMMITS ABOVE 12000 FEET ELEVATION .An upper level trough over the islands will continue to produce periods of snow showers over the summits of Mauna Kea and Mauna Loa today. A Winter Weather Advisory was issued for elevations above 12000 feet. Wintery weather conditions will improve later tonight as the upper trough weakens. WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM HST THIS EVENING ABOVE 12000 FEET ELEVATION WINTER STORM WARNING IS CANCELLED * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up to two inches. * WHERE...Big Island Summits above 12,000 feet elevation. * WHEN...Until 6 PM HST this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
HAWAII COUNTY, HI
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Flood Warning issued for Clarke by NWS

Effective: 2022-03-25 09:58:00 CDT Expires: 2022-03-27 17:21:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 24 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued this evening at 9 PM CDT. Target Area: Clarke The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi Chickasawhay River At Enterprise affecting Clarke County. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Chickasawhay River At Enterprise. * WHEN...Until Sunday afternoon. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Friday the stage was 29.5 feet. - Forecast...The river has crested and is expected to fall below flood stage late tomorrow evening and continue falling to 15.6 feet by Wednesday morning. - Flood stage is 25.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Chickasawhay River Enterprise 25.0 29.5 Fri 9 am CDT 27.5 24.0 20.6
CLARKE COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-23 10:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Franklin A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 AM EDT FOR FRANKLIN COUNTY At 959 AM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 15 miles northeast of Eastpoint to near Carrabelle to 10 miles east of St George Island, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Carrabelle, Eastpoint, Franklin, Carrabelle Beach, Alligator Point, Morgan Place, Saint Teresa, Turkey Point, Royal Bluff, Mcintyre, High Bluff, Yent Place, St George Island St Pk, Green Point, Lanark Village, Creels and Hays Place. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FRANKLIN COUNTY, FL
IN THIS ARTICLE
#Franklin Greene
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Flood Watch issued for Colbert, Franklin, Lauderdale, Lawrence, Limestone, Madison by NWS

Effective: 2022-03-22 22:40:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Colbert; Franklin; Lauderdale; Lawrence; Limestone; Madison; Morgan FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of north central Alabama and northwest Alabama, including the following areas, in north central Alabama, Cullman, Limestone, Madison and Morgan. In northwest Alabama, Colbert, Franklin AL, Lauderdale and Lawrence. * WHEN...Until 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Creeks and streams may rise out of their banks. * ADDITIONAL DETAILS - Ground conditions are saturated from recent heavy rainfall. A strong storm system will impact the area Tuesday afternoon and Tuesday night, bringing the threat of heavy rainfall. Forecast rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts are possible in the watch area Tuesday afternoon through Wednesday morning. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLBERT COUNTY, AL
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Severe Weather Statement issued for Franklin, Madison, Richland, Tensas by NWS

Effective: 2022-03-22 10:42:00 CDT Expires: 2022-03-22 11:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for northeastern Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Franklin; Madison; Richland; Tensas A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1115 AM CDT FOR NORTHWESTERN TENSAS...WESTERN MADISON...NORTHEASTERN RICHLAND AND EASTERN FRANKLIN PARISHES At 1042 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Holly Ridge to near Crowville to 6 miles north of Cooter Point, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. These severe storms will be near Holly Ridge, Newlight and Bakers around 1050 AM CDT. Delhi around 1055 AM CDT. Warden and Waverly around 1100 AM CDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FRANKLIN PARISH, LA
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Tornado Warning issued for Madison by NWS

Effective: 2022-03-22 11:20:00 CDT Expires: 2022-03-22 12:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Madison A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 PM CDT FOR NORTHEASTERN MADISON PARISH...NORTHERN WARREN AND SOUTHEASTERN ISSAQUENA COUNTIES At 1119 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Tallulah, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Eagle Bend around 1135 AM CDT. Redwood around 1150 AM CDT. Oak Ridge around 1155 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
MADISON PARISH, LA
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Tornado Warning issued for Dearborn, Franklin, Ripley by NWS

Effective: 2022-03-23 13:35:00 EDT Expires: 2022-03-23 14:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Dearborn; Franklin; Ripley A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 PM EDT FOR SOUTHERN FRANKLIN...NORTHEASTERN RIPLEY AND NORTHWESTERN DEARBORN COUNTIES At 135 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Osgood, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Batesville, Milan, Osgood, Oldenburg, Sunman, St. Leon, Huntersville, Ballstown, Penntown, Weisburg, Interstate 74 at State Route 101, Versailles Lake, New Trenton, Lawrenceville, Saint Peter and New Alsace. This includes I-74 in Indiana between mile markers 147 and 165. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
DEARBORN COUNTY, IN
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NWS
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Flood Warning issued for Franklin, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 22:40:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Franklin; Morgan FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 1 AM CDT EARLY THIS MORNING The Flood Warning will expire at 1 AM CDT early this morning for portions of north central Alabama and northwest Alabama, including the following potion of counties, in north central Alabama, southwestern Morgan. In northwest Alabama, Franklin AL and Lawrence. The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
FRANKLIN COUNTY, AL
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Red Flag Warning issued for Fayette, Lavaca, Lee by NWS

Effective: 2022-03-26 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Fayette; Lavaca; Lee CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED ACROSS ALL OF SOUTH CENTRAL TEXAS TODAY RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING FOR GUSTY SOUTH WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY ACROSS LAVACA...FAYETTE AND LEE COUNTIES The National Weather Service in Austin/San Antonio has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM this morning to 8 PM CDT this evening. * WINDS...South 10 to 15 mph with gusts up to 20 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 20 percent. * IMPACTS...Any wildfires ignited may spread rapidly and unpredictably. Prevention of fire starts by avoiding planned burning, or by limiting activities prone to produce sparks can stop the start and spread of wildfires.
BURLESON COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin, Madison by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Catahoula; Concordia; East Carroll; Franklin; Madison; Morehouse; Richland; Tensas; West Carroll WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of northeast Louisiana, central and south Mississippi and southeast Arkansas. * WHEN...From 9 AM to 9 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CATAHOULA PARISH, LA
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Freeze Warning issued for DeKalb, Jackson, Lauderdale, Limestone, Madison by NWS

Effective: 2022-03-27 03:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: DeKalb; Jackson; Lauderdale; Limestone; Madison FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM CDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the 28-32 degree range are expected for several hours early Sunday morning. A widespread coverage of frost is also anticipated during this period. * WHERE...In Alabama, Lauderdale, Limestone, Madison, Jackson and DeKalb Counties. In Tennessee, Moore, Lincoln and Franklin Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DEKALB COUNTY, AL
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Freeze Warning issued for Duplin, Greene, Lenoir, Martin, Pitt by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Duplin; Greene; Lenoir; Martin; Pitt FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Martin, Pitt, Duplin, Lenoir and Greene Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
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Severe Thunderstorm Warning issued for Boone, Fayette, Kanawha, Logan, Raleigh by NWS

Effective: 2022-03-23 16:22:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Boone; Fayette; Kanawha; Logan; Raleigh The National Weather Service in Charleston West Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Kanawha County in central West Virginia Northwestern Raleigh County in southeastern West Virginia Central Logan County in southern West Virginia Northwestern Fayette County in southeastern West Virginia Boone County in central West Virginia * Until 500 PM EDT. * At 420 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Logan, moving northeast at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Madison, Logan, Montgomery, Chesapeake, Marmet, Belle, Cedar Grove, East Bank, Glasgow, Smithers, Man, Gauley Bridge, Pratt, Van, Powellton, Coal Fork, Bald Knob, Burnwell, Wharton and Mount Gay-Shamrock. This includes the following highways West Virginia Turnpike between mile markers 66 and 93, and near mile marker 95. Route 119 near mile marker 26. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BOONE COUNTY, WV
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Tornado Watch issued for Clarke, Clay, Covington, Forrest, Franklin, Jasper by NWS

Effective: 2022-03-22 15:09:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Clay; Covington; Forrest; Franklin; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Lincoln; Lowndes; Marion; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Simpson; Smith; Winston TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI SCOTT SIMPSON SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI FRANKLIN THIS INCLUDES THE CITIES OF BASSFIELD, BAY SPRINGS, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, FOREST, HATTIESBURG, HEIDELBERG, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MAGEE, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NEW HEBRON, NEWTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, WEST HATTIESBURG, AND WEST POINT.
CLARKE COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Northwest Deserts, Northwest Plateau by NWS

Effective: 2022-04-19 16:58:00 PDT Expires: 2022-04-19 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northwest Deserts; Northwest Plateau WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MST THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Northwest Plateau and Northwest Deserts of Mohave County. * WHEN...Until 9 PM MST this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Areas of blowing dust may result in pockets of low visibility, especially near Red Lake dry lake bed.
MOHAVE COUNTY, AZ

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