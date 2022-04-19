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Bellingham, WA

Watch: Waterspout tosses boats on Washington family’s dock

KGW
 1 day ago

Cover picture for the articleBELLINGHAM, Wash. — A waterspout was caught on camera on Lake Samish Monday evening. The recording showed the waterspout on the eastern shore of the lake near Bellingham, according to the National Weather Service. Video taken by Amy Ping and her family showed the waterspout forming closer to...

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#Washington Family#Fair Weather#Waterspout#Extreme Weather#Noaa
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