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Somerset County, PA

Special Weather Statement issued for Somerset by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-19 15:56:00 EDT Expires: 2022-04-19 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Somerset A SNOW SQUALL WILL AFFECT PARTS OF SOMERSET COUNTY HAZARDS...A snow squall accompanied by winds of up to 30 MPH which can...

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Rip Current Statement issued for Coastal Camden, Coastal Glynn by NWS

Effective: 2022-04-23 02:06:00 EDT Expires: 2022-04-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Camden; Coastal Glynn HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Southeast Georgia Beaches. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
CAMDEN COUNTY, GA
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Freeze Warning issued for Northern Trinity, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Southern Trinity FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Trinity and Northern Trinity Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
TRINITY COUNTY, CA
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Tornado Warning issued for Logan by NWS

Effective: 2022-04-23 00:25:00 CDT Expires: 2022-04-23 00:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Logan THE TORNADO WARNING FOR NORTHWESTERN LOGAN COUNTY WILL EXPIRE AT 1230 AM CDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 100 AM CDT for west central Kansas. Remember, a Severe Thunderstorm Warning still remains in effect for Logan County.
LOGAN COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Houghton by NWS

Effective: 2022-04-23 01:33:00 EDT Expires: 2022-04-23 02:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Houghton The National Weather Service in Marquette has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Houghton County in western Upper Michigan * Until 215 AM EDT. * At 133 AM EDT, a severe thunderstorm was located near Chassell, or 11 miles south of Houghton, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Houghton, Hancock, Laurium, Chassell, Lake Linden, South Range, Hubbell, Houghton County Airport, The Lower Entrance of Portage Canal, Dollar Bay, Jacobsville and Tapiola. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
HOUGHTON COUNTY, MI
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Wind Advisory issued for Ellis, Harper, Woods, Woodward by NWS

Effective: 2022-04-23 01:16:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ellis; Harper; Woods; Woodward WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING HAS EXPIRED * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Harper, Woods, Ellis and Woodward Counties. * WHEN...1 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ELLIS COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for East Central Plains, Northeast Highlands, Northeast Plains by NWS

Effective: 2022-04-23 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Red Flag Warning. Target Area: East Central Plains; Northeast Highlands; Northeast Plains; Sandia Manzano And Gallinas Mountains A RED FLAG WARNING IS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY FOR ALL OF EASTERN NM DUE TO STRONG WINDS, LOW HUMIDITY AND AN UNSTABLE ATMOSPHERE .Though winds will not be nearly as strong as Friday, critical fire weather conditions will persist Saturday across all of eastern New Mexico due to dry, windy, and unstable conditions. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT * AREA AND TIMING...Northeast Highlands, Northeast Plains, Sandia/Manzano and Gallinas Mountains, and East Central Plains late Saturday morning through Saturday evening. * 20 FOOT WINDS...West 20 to 30 mph with gusts to 40 mph Saturday. * RELATIVE HUMIDITY...Ranging between 8 to 13 percent Saturday. * IMPACTS...Any fires that develop will spread rapidly and will be hard to control. Long range spotting and extreme fire behavior will be possible today. Outdoor burning should not be done.
BERNALILLO COUNTY, NM
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Frost Advisory issued for Northeastern Mendocino Interior, Northern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northeastern Mendocino Interior; Northern Lake County; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Northwestern Mendocino Interior, Northeastern Mendocino Interior, Southern Humboldt Interior and Northern Lake Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
HUMBOLDT COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Decatur, Gove, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Gove; Sheridan SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT EARLY THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS DECATUR SHERIDAN IN WEST CENTRAL KANSAS GOVE IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NEBRASKA RED WILLOW THIS INCLUDES THE CITIES OF GRAINFIELD, GRINNELL, HOXIE, MCCOOK, OBERLIN, AND QUINTER.
DECATUR COUNTY, KS
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Temperature#Black Ice
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Wind Advisory issued for Chaves County Plains, Curry County, De Baca County by NWS

Effective: 2022-04-22 23:50:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chaves County Plains; Curry County; De Baca County; Northwest Plateau; Roosevelt County WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT Winds have begun decreasing and the wind advisory will be allowed to expire. Breezy to locally windy conditions will continue into the early morning hours.
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-22 23:35:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
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Winter Weather Advisory issued for South and East Jackson, Larimer, North and Northeast Grand, Northwest Boulder Counties Above 9000 Feet by NWS

Effective: 2022-04-23 00:16:00 MDT Expires: 2022-04-24 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for Colorado can be obtained by calling 5 1 1 or by going to www.cotrip.org. Target Area: South and East Jackson, Larimer, North and Northeast Grand, Northwest Boulder Counties Above 9000 Feet; South and Southeast Grand, West Central and Southwest Boulder, Gilpin, Clear Creek, Summit, North and West Park Counties Above 9000 Feet; West Jackson and West Grand Counties Above 9000 Feet WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Snow ongoing. Additional snow accumulations 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...Rabbit Ears Pass, Rocky Mountain National Park and the Medicine Bow Range, and The Mountains of Summit County, the Mosquito Range, and the Indian Peaks. * WHEN...Until Midnight MDT tonight. * IMPACTS...Travel could be difficult. Gusty winds will produce areas of poor visibility over the higher mountain passes.
CLEAR CREEK COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Red Willow, Hitchcock and Dundy Counties. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
DUNDY COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Archer, Baylor, Clay, Foard, Hardeman, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-23 02:37:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ARCHER COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Caddo, Canadian, Cleveland, Comanche by NWS

Effective: 2022-04-23 01:16:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Caddo; Canadian; Cleveland; Comanche; Cotton; Custer; Dewey; Garfield; Grady; Grant; Greer; Harmon; Jackson; Jefferson; Kay; Kingfisher; Kiowa; Lincoln; Logan; Major; McClain; Noble; Oklahoma; Payne; Roger Mills; Stephens; Tillman; Washita WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK
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High Wind Warning issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: The Kansas Department of Health and Environment recommends that you take preventative measures during this blowing dust event...such as staying indoors or wearing protective breathing masks if outside. High dust concentrations can cause respiratory problems...decrease lung activity...aggravate asthma...and lead to potential heart-related problems...especially with children...elderly...or those with pre-existing respiratory conditions. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Kansas. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Barton, Clark, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant, Gray by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barton; Clark; Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Haskell; Hodgeman; Kearny; Lane; Meade; Ness; Pawnee; Rush; Russell; Scott; Seward; Stevens; Trego SEVERE THUNDERSTORM WATCH 146 IS IN EFFECT UNTIL 500 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARTON CLARK EDWARDS ELLIS FINNEY FORD GRANT GRAY HASKELL HODGEMAN KEARNY LANE MEADE NESS PAWNEE RUSH RUSSELL SCOTT SEWARD STEVENS TREGO
BARTON COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Cheyenne, Greeley, Logan, Rawlins, Sherman, Thomas, Wallace by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cheyenne; Greeley; Logan; Rawlins; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT /1 AM CDT/ TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN COLORADO THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL COLORADO CHEYENNE KIT CARSON IN NORTHEAST COLORADO YUMA IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS CHEYENNE RAWLINS SHERMAN THOMAS IN WEST CENTRAL KANSAS GREELEY LOGAN WALLACE WICHITA IN NEBRASKA THIS ALLOWS TO EXPIRE 2 COUNTIES IN SOUTHWEST NEBRASKA DUNDY HITCHCOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATWOOD, BENKELMAN, BIRD CITY, BURLINGTON, CHEYENNE WELLS, COLBY, CULBERTSON, GOODLAND, LEOTI, OAKLEY, PALISADE, SHARON SPRINGS, ST. FRANCIS, STRATTON NE, TRENTON, TRIBUNE, WRAY, AND YUMA.
CHEYENNE COUNTY, KS

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