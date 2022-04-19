ContributorsPublishersAdvertisers
Bedford County, PA

Special Weather Statement issued for Bedford, Blair, Cambria by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-19 15:56:00 EDT Expires: 2022-04-19 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bedford; Blair; Cambria A BAND OF HEAVY SNOW WILL AFFECT PARTS OF BEDFORD...SOMERSET BLAIR...AND CAMBRIA COUNTIES HAZARDS...A band of...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Rip Current Statement issued for Coastal Camden, Coastal Glynn by NWS

Effective: 2022-04-23 02:06:00 EDT Expires: 2022-04-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Camden; Coastal Glynn HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Southeast Georgia Beaches. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
CAMDEN COUNTY, GA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Hamilton, Morton, Stanton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:56:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hamilton; Morton; Stanton THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144 TO EXPIRE AT 1 AM CDT /MIDNIGHT MDT/ EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN SOUTHWEST KANSAS HAMILTON MORTON STANTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ELKHART, JOHNSON CITY, AND SYRACUSE.
HAMILTON COUNTY, KS
weather.gov

Tornado Warning issued for Thomas by NWS

Effective: 2022-04-23 00:45:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Thomas The National Weather Service in Goodland has issued a * Tornado Warning for Eastern Thomas County in northwestern Kansas * Until 100 AM CDT. * At 1244 AM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located 8 miles north of Monument, or 10 miles northwest of Oakley, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * These dangerous storms will be near Gem around 100 AM CDT. This includes Interstate 70 in Kansas between mile markers 59 and 64. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
THOMAS COUNTY, KS
weather.gov

Red Flag Warning issued for East Central Plains, Northeast Highlands, Northeast Plains by NWS

Effective: 2022-04-23 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Red Flag Warning. Target Area: East Central Plains; Northeast Highlands; Northeast Plains; Sandia Manzano And Gallinas Mountains A RED FLAG WARNING IS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY FOR ALL OF EASTERN NM DUE TO STRONG WINDS, LOW HUMIDITY AND AN UNSTABLE ATMOSPHERE .Though winds will not be nearly as strong as Friday, critical fire weather conditions will persist Saturday across all of eastern New Mexico due to dry, windy, and unstable conditions. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT * AREA AND TIMING...Northeast Highlands, Northeast Plains, Sandia/Manzano and Gallinas Mountains, and East Central Plains late Saturday morning through Saturday evening. * 20 FOOT WINDS...West 20 to 30 mph with gusts to 40 mph Saturday. * RELATIVE HUMIDITY...Ranging between 8 to 13 percent Saturday. * IMPACTS...Any fires that develop will spread rapidly and will be hard to control. Long range spotting and extreme fire behavior will be possible today. Outdoor burning should not be done.
BERNALILLO COUNTY, NM
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Tire Hill, PA
City
Johnstown, PA
County
Cambria County, PA
City
Latrobe, PA
State
Pennsylvania State
City
Central City, PA
County
Blair County, PA
City
Windber, PA
County
Bedford County, PA
City
Sidman, PA
City
Somerset, PA
City
Bedford, PA
weather.gov

Wind Advisory issued for Ellis, Harper, Woods, Woodward by NWS

Effective: 2022-04-23 01:16:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ellis; Harper; Woods; Woodward WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING HAS EXPIRED * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Harper, Woods, Ellis and Woodward Counties. * WHEN...1 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ELLIS COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Arthur, Keith, Lincoln, McPherson by NWS

Effective: 2022-04-23 01:11:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arthur; Keith; Lincoln; McPherson The National Weather Service in North Platte has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Arthur County in west central Nebraska Eastern Keith County in southwestern Nebraska Northwestern Lincoln County in southwestern Nebraska McPherson County in west central Nebraska * Until 215 AM CDT/115 AM MDT/. * At 110 AM CDT/1210 AM MDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 19 miles northwest of Tryon to 7 miles southeast of Paxton, moving east at 25 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include North Platte, Tryon, Sutherland, Hershey, Paxton, Sarben, Ringgold, Sutherland Reservoir State Recreation Area, Coker, Flatts, Big Lamunyon Flats, O`Fallons, Big Bald Hill, Sand Beach Lake, Diamond Bar Lake, Birdwood and Schnick Lake. This includes the following highways Highway 92 between mile markers 179 and 215. Highway 97 between mile markers 2 and 43. Interstate 80 in Nebraska between mile markers 144 and 176. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ARTHUR COUNTY, NE
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Chase, Perkins by NWS

Effective: 2022-04-23 00:27:00 CDT Expires: 2022-04-23 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Chase; Perkins A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM MDT FOR PERKINS AND CHASE COUNTIES At 1127 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Grant to near Champion, moving east at 30 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Imperial, Grant, Wauneta, Madrid, Venango, Elsie, Lamar, Enders, Enders Reservoir State Recreation Area, Champion, Crete, Chase, Center Dam Campground, Brandon, Wild Horse Spring, Wanamaker State Wildfire Management Area, Area A Campground and Church Grove Campground. This includes Highway 61 between mile markers 27 and 77. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CHASE COUNTY, NE
weather.gov

Wind Advisory issued for Chaves County Plains, Curry County, De Baca County by NWS

Effective: 2022-04-22 23:50:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chaves County Plains; Curry County; De Baca County; Northwest Plateau; Roosevelt County WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT Winds have begun decreasing and the wind advisory will be allowed to expire. Breezy to locally windy conditions will continue into the early morning hours.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Bedford Blair#Southmont
weather.gov

Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Caddo, Canadian, Cleveland, Comanche by NWS

Effective: 2022-04-23 01:16:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Caddo; Canadian; Cleveland; Comanche; Cotton; Custer; Dewey; Garfield; Grady; Grant; Greer; Harmon; Jackson; Jefferson; Kay; Kingfisher; Kiowa; Lincoln; Logan; Major; McClain; Noble; Oklahoma; Payne; Roger Mills; Stephens; Tillman; Washita WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Decatur, Gove, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Gove; Sheridan SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT EARLY THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS DECATUR SHERIDAN IN WEST CENTRAL KANSAS GOVE IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NEBRASKA RED WILLOW THIS INCLUDES THE CITIES OF GRAINFIELD, GRINNELL, HOXIE, MCCOOK, OBERLIN, AND QUINTER.
DECATUR COUNTY, KS
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-22 23:35:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
weather.gov

Wind Advisory issued for Archer, Baylor, Clay, Foard, Hardeman, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-23 02:37:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ARCHER COUNTY, TX
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

High Wind Warning issued for Alamosa Vicinity, Central San Luis Valley Below 8500 Ft by NWS

Effective: 2022-04-22 23:53:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alamosa Vicinity, Central San Luis Valley Below 8500 Ft; Canon City Vicinity, Eastern Fremont County; Central Chaffee County Below 9000 Ft; Crowley County; Del Norte Vicinity, Northern San Luis Valley Below 8500 Ft; Eastern Kiowa County; Eastern Las Animas County; La Junta Vicinity, Otero County; Lamar Vicinity, Prowers County; Las Animas Vicinity, Bent County; Northern Sangre de Cristo Mountains Between 8500 And 11000 Ft; Northern Sangre de Cristo Mountains above 11000 Ft; Pueblo Vicinity, Pueblo County Below 6300 Feet; Southern San Luis Valley; Southern Sangre De Cristo Mountains Above 11000 Ft; Southern Sangre De Cristo Mountains Between 7500 and 11000 Ft; Springfield Vicinity, Baca County; Western Kiowa County; Western, Central Fremont County Below 8500 Ft; Wet Mountain Valley Below 8500 Ft; Wet Mountains above 10000 Ft; Wet Mountains between 6300 and 10000Ft HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT Gusty westerly winds to continue to diminish through the overnight hours, as strong gradient flow diminishes. This will allow for the high wind warning to expire at midnight.
ALAMOSA COUNTY, CO
weather.gov

High Wind Warning issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: The Kansas Department of Health and Environment recommends that you take preventative measures during this blowing dust event...such as staying indoors or wearing protective breathing masks if outside. High dust concentrations can cause respiratory problems...decrease lung activity...aggravate asthma...and lead to potential heart-related problems...especially with children...elderly...or those with pre-existing respiratory conditions. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Kansas. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CHEYENNE COUNTY, KS
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Cheyenne, Kit Carson, Yuma by NWS

Effective: 2022-04-22 23:51:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cheyenne; Kit Carson; Yuma THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT /1 AM CDT/ TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN COLORADO THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL COLORADO CHEYENNE KIT CARSON IN NORTHEAST COLORADO YUMA IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS CHEYENNE RAWLINS SHERMAN THOMAS IN WEST CENTRAL KANSAS GREELEY LOGAN WALLACE WICHITA IN NEBRASKA THIS ALLOWS TO EXPIRE 2 COUNTIES IN SOUTHWEST NEBRASKA DUNDY HITCHCOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATWOOD, BENKELMAN, BIRD CITY, BURLINGTON, CHEYENNE WELLS, COLBY, CULBERTSON, GOODLAND, LEOTI, OAKLEY, PALISADE, SHARON SPRINGS, ST. FRANCIS, STRATTON NE, TRENTON, TRIBUNE, WRAY, AND YUMA.
CHEYENNE COUNTY, CO
weather.gov

High Wind Warning issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Red Willow, Hitchcock and Dundy Counties. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
DUNDY COUNTY, NE
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Cheyenne, Greeley, Logan, Rawlins, Sherman, Thomas, Wallace by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cheyenne; Greeley; Logan; Rawlins; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT /1 AM CDT/ TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN COLORADO THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL COLORADO CHEYENNE KIT CARSON IN NORTHEAST COLORADO YUMA IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS CHEYENNE RAWLINS SHERMAN THOMAS IN WEST CENTRAL KANSAS GREELEY LOGAN WALLACE WICHITA IN NEBRASKA THIS ALLOWS TO EXPIRE 2 COUNTIES IN SOUTHWEST NEBRASKA DUNDY HITCHCOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATWOOD, BENKELMAN, BIRD CITY, BURLINGTON, CHEYENNE WELLS, COLBY, CULBERTSON, GOODLAND, LEOTI, OAKLEY, PALISADE, SHARON SPRINGS, ST. FRANCIS, STRATTON NE, TRENTON, TRIBUNE, WRAY, AND YUMA.
CHEYENNE COUNTY, KS
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Barton, Clark, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant, Gray by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barton; Clark; Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Haskell; Hodgeman; Kearny; Lane; Meade; Ness; Pawnee; Rush; Russell; Scott; Seward; Stevens; Trego SEVERE THUNDERSTORM WATCH 146 IS IN EFFECT UNTIL 500 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARTON CLARK EDWARDS ELLIS FINNEY FORD GRANT GRAY HASKELL HODGEMAN KEARNY LANE MEADE NESS PAWNEE RUSH RUSSELL SCOTT SEWARD STEVENS TREGO
BARTON COUNTY, KS

Comments / 0

Community Policy