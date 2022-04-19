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Dixon County, NE

Wind Advisory issued for Dixon by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-19 18:01:00 CDT Expires: 2022-04-19 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating...

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Wind Advisory issued for Archer, Baylor, Clay, Foard, Hardeman, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-23 02:37:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ARCHER COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Caddo, Canadian, Cleveland, Comanche by NWS

Effective: 2022-04-23 01:16:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Caddo; Canadian; Cleveland; Comanche; Cotton; Custer; Dewey; Garfield; Grady; Grant; Greer; Harmon; Jackson; Jefferson; Kay; Kingfisher; Kiowa; Lincoln; Logan; Major; McClain; Noble; Oklahoma; Payne; Roger Mills; Stephens; Tillman; Washita WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK
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Tornado Warning issued for Logan, Thomas by NWS

Effective: 2022-04-23 00:30:00 CDT Expires: 2022-04-23 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Logan; Thomas The National Weather Service in Goodland has issued a * Tornado Warning for Southeastern Thomas County in northwestern Kansas North central Logan County in west central Kansas * Until 1245 AM CDT. * At 1230 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 6 miles east of Winona, or 15 miles west of Oakley, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Monument around 1240 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
LOGAN COUNTY, KS
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Red Flag Warning issued for East Central Plains, Northeast Highlands, Northeast Plains by NWS

Effective: 2022-04-23 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Red Flag Warning. Target Area: East Central Plains; Northeast Highlands; Northeast Plains; Sandia Manzano And Gallinas Mountains A RED FLAG WARNING IS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY FOR ALL OF EASTERN NM DUE TO STRONG WINDS, LOW HUMIDITY AND AN UNSTABLE ATMOSPHERE .Though winds will not be nearly as strong as Friday, critical fire weather conditions will persist Saturday across all of eastern New Mexico due to dry, windy, and unstable conditions. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT * AREA AND TIMING...Northeast Highlands, Northeast Plains, Sandia/Manzano and Gallinas Mountains, and East Central Plains late Saturday morning through Saturday evening. * 20 FOOT WINDS...West 20 to 30 mph with gusts to 40 mph Saturday. * RELATIVE HUMIDITY...Ranging between 8 to 13 percent Saturday. * IMPACTS...Any fires that develop will spread rapidly and will be hard to control. Long range spotting and extreme fire behavior will be possible today. Outdoor burning should not be done.
BERNALILLO COUNTY, NM
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Dixon County, NE
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Dixon, NE
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Freeze Warning issued for Northern Trinity, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Southern Trinity FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Trinity and Northern Trinity Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
TRINITY COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Bosque, Collin, Comanche, Cooke, Coryell, Dallas, Denton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained winds of at least 20 to 30 mph are expected. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Boaters should use extra caution when venturing onto area lakes. Residents may wish to take action to secure trash cans, lawn furniture, and other lightweight outdoor objects that may be blown around in the strong winds. Target Area: Bosque; Collin; Comanche; Cooke; Coryell; Dallas; Denton; Eastland; Ellis; Erath; Grayson; Hamilton; Hill; Hood; Jack; Johnson; Lampasas; McLennan; Mills; Montague; Palo Pinto; Parker; Somervell; Stephens; Tarrant; Wise; Young WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Portions of north central Texas. * WHEN...Until 6 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Unsecured outdoor items may be blown around in the wind. Driving on area roadways may become difficult, especially for high-profile vehicles.
BOSQUE COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Dallam by NWS

Effective: 2022-04-23 00:33:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Dallam Strong thunderstorms will impact portions of eastern Cimarron and northeastern Dallam Counties through 100 AM CDT At 1233 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 12 miles north of Keyes to 12 miles east of Felt. Movement was east at 35 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Boise City, Keyes, Griggs and Sturgis. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...55 MPH
DALLAM COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Morton, Stanton by NWS

Effective: 2022-04-23 01:03:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Morton; Stanton A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 AM CDT FOR MORTON AND STANTON COUNTIES At 115 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Johnson City to near Elkhart, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Elkhart, Johnson City, Rolla, Manter, Richfield, Wilburton and Big Bow. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MORTON COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Thomas by NWS

Effective: 2022-04-23 00:25:00 CDT Expires: 2022-04-23 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. These thunderstorms will produce damaging winds resulting in areas of near zero visibility in blowing dirt. Use extreme caution if you must travel and be alert for rapidly changing visibility. Target Area: Thomas The National Weather Service in Goodland has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Thomas County in northwestern Kansas * Until 1245 AM CDT. * At 1225 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles northeast of Brewster to 4 miles northeast of Winona, moving northeast at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Levant around 1230 AM CDT. Colby around 1235 AM CDT. This includes Interstate 70 in Kansas between mile markers 37 and 74. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
THOMAS COUNTY, KS
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Winter Weather Advisory issued for South and East Jackson, Larimer, North and Northeast Grand, Northwest Boulder Counties Above 9000 Feet by NWS

Effective: 2022-04-23 00:16:00 MDT Expires: 2022-04-24 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for Colorado can be obtained by calling 5 1 1 or by going to www.cotrip.org. Target Area: South and East Jackson, Larimer, North and Northeast Grand, Northwest Boulder Counties Above 9000 Feet; South and Southeast Grand, West Central and Southwest Boulder, Gilpin, Clear Creek, Summit, North and West Park Counties Above 9000 Feet; West Jackson and West Grand Counties Above 9000 Feet WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...Snow ongoing. Additional snow accumulations 4 to 8 inches. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...Rabbit Ears Pass, Rocky Mountain National Park and the Medicine Bow Range, and The Mountains of Summit County, the Mosquito Range, and the Indian Peaks. * WHEN...Until Midnight MDT tonight. * IMPACTS...Travel could be difficult. Gusty winds will produce areas of poor visibility over the higher mountain passes.
CLEAR CREEK COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft by NWS

Effective: 2022-04-22 23:53:00 MDT Expires: 2022-04-23 08:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft; Northern El Paso County, Monument Ridge, Rampart Range Below 7500 Ft; Trinidad Vicinity, Western Las Animas County Below 7500 Ft; Walsenburg Vicinity, Upper Huerfano River Basin Below 7500 Ft HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 8 AM MDT SATURDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph. The strongest winds will be along and west of the I-25 Corridor early Saturday morning. * WHERE...Western El Paso County, eastern Huerfano County and Western Las Animas County. * WHEN...Until 8 AM MDT Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
EL PASO COUNTY, CO
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NWS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-22 23:35:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Decatur, Gove, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Gove; Sheridan SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT EARLY THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS DECATUR SHERIDAN IN WEST CENTRAL KANSAS GOVE IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NEBRASKA RED WILLOW THIS INCLUDES THE CITIES OF GRAINFIELD, GRINNELL, HOXIE, MCCOOK, OBERLIN, AND QUINTER.
DECATUR COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Cheyenne, Kit Carson, Yuma by NWS

Effective: 2022-04-22 23:51:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cheyenne; Kit Carson; Yuma THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT /1 AM CDT/ TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN COLORADO THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL COLORADO CHEYENNE KIT CARSON IN NORTHEAST COLORADO YUMA IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS CHEYENNE RAWLINS SHERMAN THOMAS IN WEST CENTRAL KANSAS GREELEY LOGAN WALLACE WICHITA IN NEBRASKA THIS ALLOWS TO EXPIRE 2 COUNTIES IN SOUTHWEST NEBRASKA DUNDY HITCHCOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATWOOD, BENKELMAN, BIRD CITY, BURLINGTON, CHEYENNE WELLS, COLBY, CULBERTSON, GOODLAND, LEOTI, OAKLEY, PALISADE, SHARON SPRINGS, ST. FRANCIS, STRATTON NE, TRENTON, TRIBUNE, WRAY, AND YUMA.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Finney, Grant, Haskell, Kearny, Morton, Stanton, Stevens by NWS

Effective: 2022-04-23 01:03:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Finney; Grant; Haskell; Kearny; Morton; Stanton; Stevens The National Weather Service in Dodge City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Morton County in southwestern Kansas Southern Kearny County in southwestern Kansas Southwestern Finney County in southwestern Kansas Grant County in southwestern Kansas Eastern Stanton County in southwestern Kansas Stevens County in southwestern Kansas Western Haskell County in southwestern Kansas * Until 200 AM CDT. * At 102 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 7 miles north of Kendall to near Elkhart, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Rolla, Feterita and Hugoton. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FINNEY COUNTY, KS
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High Wind Warning issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Red Willow, Hitchcock and Dundy Counties. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
DUNDY COUNTY, NE
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High Wind Warning issued for Alamosa Vicinity, Central San Luis Valley Below 8500 Ft by NWS

Effective: 2022-04-22 23:53:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alamosa Vicinity, Central San Luis Valley Below 8500 Ft; Canon City Vicinity, Eastern Fremont County; Central Chaffee County Below 9000 Ft; Crowley County; Del Norte Vicinity, Northern San Luis Valley Below 8500 Ft; Eastern Kiowa County; Eastern Las Animas County; La Junta Vicinity, Otero County; Lamar Vicinity, Prowers County; Las Animas Vicinity, Bent County; Northern Sangre de Cristo Mountains Between 8500 And 11000 Ft; Northern Sangre de Cristo Mountains above 11000 Ft; Pueblo Vicinity, Pueblo County Below 6300 Feet; Southern San Luis Valley; Southern Sangre De Cristo Mountains Above 11000 Ft; Southern Sangre De Cristo Mountains Between 7500 and 11000 Ft; Springfield Vicinity, Baca County; Western Kiowa County; Western, Central Fremont County Below 8500 Ft; Wet Mountain Valley Below 8500 Ft; Wet Mountains above 10000 Ft; Wet Mountains between 6300 and 10000Ft HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT Gusty westerly winds to continue to diminish through the overnight hours, as strong gradient flow diminishes. This will allow for the high wind warning to expire at midnight.
ALAMOSA COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Central Highlands, Chuska Mountains by NWS

Effective: 2022-04-22 23:50:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Central Highlands; Chuska Mountains; East Slopes Sangre de Cristo Mountains; Eastern Lincoln County; Eastern San Miguel County; Espanola Valley; Estancia Valley; Far Northeast Highlands; Far Northwest Highlands; Glorieta Mesa Including Glorieta Pass; Guadalupe County; Harding County; Jemez Mountains; Johnson and Bartlett Mesas Including Raton Pass; Lower Rio Grande Valley; Middle Rio Grande Valley, Albuquerque Metro Area; Northeast Highlands; Northern Sangre de Cristo Mountains; Northwest Highlands; Quay County; San Agustin Plains and Adjacent Lowlands; San Francisco River Valley; Sandia, Manzano Mountains Including Edgewood; Santa Fe Metro Area; South Central Highlands; South Central Mountains; Southern Sangre de Cristo Mountains; Southwest Chaves County; Southwest Mountains; Tusas Mountains Including Chama; Union County; Upper Rio Grande Valley; Upper Tularosa Valley; West Central Highlands; West Central Mountains; West Central Plateau HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT Winds have begun decreasing and the high wind warning will be allowed to expire. Occasional gusts of 30 to 45 mph will still be possible into the early morning hours.
BERNALILLO COUNTY, NM
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Rip Current Statement issued for Coastal Camden, Coastal Glynn by NWS

Effective: 2022-04-23 02:06:00 EDT Expires: 2022-04-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Camden; Coastal Glynn HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Southeast Georgia Beaches. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
CAMDEN COUNTY, GA

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