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Beadle County, SD

Wind Advisory issued for Beadle, Bon Homme, Clay, Davison, Hanson, Hutchinson, Sanborn by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-19 17:01:00 MDT Expires: 2022-04-19 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high...

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Wind Advisory issued for Clay, East Becker, East Marshall, East Otter Tail, East Polk by NWS

Effective: 2022-03-25 10:27:00 CDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; East Becker; East Marshall; East Otter Tail; East Polk; Grant; Kittson; Mahnomen; Norman; Pennington; Red Lake; Roseau; West Becker; West Marshall; West Otter Tail; West Polk; Wilkin WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Minnesota and northeast and southeast North Dakota. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
BECKER COUNTY, MN
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Wind Advisory issued for Archer, Baylor, Clay, Foard, Hardeman, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-23 02:37:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ARCHER COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Buena Vista, Cherokee, Clay, Dickinson, Ida, Lyon, O'Brien by NWS

Effective: 2022-03-25 11:06:00 CDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Buena Vista; Cherokee; Clay; Dickinson; Ida; Lyon; O'Brien; Osceola; Plymouth; Sioux; Woodbury WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of central, east central, south central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Yankton Sioux Tribal Nation and the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Elevated to critical fire weather conditions are expected in areas with adequately dry vegetation and fuels.
BUENA VISTA COUNTY, IA
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Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Caddo, Canadian, Cleveland, Comanche by NWS

Effective: 2022-04-23 01:16:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Caddo; Canadian; Cleveland; Comanche; Cotton; Custer; Dewey; Garfield; Grady; Grant; Greer; Harmon; Jackson; Jefferson; Kay; Kingfisher; Kiowa; Lincoln; Logan; Major; McClain; Noble; Oklahoma; Payne; Roger Mills; Stephens; Tillman; Washita WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Ellis, Harper, Woods, Woodward by NWS

Effective: 2022-04-23 01:16:00 CDT Expires: 2022-04-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ellis; Harper; Woods; Woodward WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING HAS EXPIRED * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Harper, Woods, Ellis and Woodward Counties. * WHEN...1 AM to 7 PM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ELLIS COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Blount, Calhoun, Cherokee, Clay, Cleburne, Etowah, Jefferson by NWS

Effective: 2022-03-26 13:30:00 CDT Expires: 2022-03-26 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Blount; Calhoun; Cherokee; Clay; Cleburne; Etowah; Jefferson; Randolph; Shelby; St. Clair; Talladega; Walker; Winston WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SUNDAY * WHAT...For the Wind Advisory, west winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph expected. For the Frost Advisory, temperatures as low as 34 to 37 will result in frost formation. * WHERE...Portions of north central Alabama. * WHEN...For the Wind Advisory, from noon today to 6 PM CDT this evening. For the Frost Advisory, from 3 AM to 8 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BLOUNT COUNTY, AL
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Frost Advisory issued for Clay, Greene, Mississippi by NWS

Effective: 2022-03-27 00:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Clay; Greene; Mississippi FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM CDT SUNDAY * WHAT...Mostly clear to clear skies, light winds and temperatures of 32 to 36 degrees will result in frost formation. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill or harm sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CLAY COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Rock by NWS

Effective: 2022-03-25 18:54:00 CDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Rock WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING Gusty northwest winds will persist through the evening and early overnight hours. Occasional brief gusts over 40 mph may be possible through sunset.
ROCK COUNTY, MN
IN THIS ARTICLE
#Wind Advisory#17 01 00#Yankton Wind Advisory
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Frost Advisory issued for Northeastern Mendocino Interior, Northern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northeastern Mendocino Interior; Northern Lake County; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Northwestern Mendocino Interior, Northeastern Mendocino Interior, Southern Humboldt Interior and Northern Lake Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
HUMBOLDT COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Chaves County Plains, Curry County, De Baca County by NWS

Effective: 2022-04-22 23:50:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chaves County Plains; Curry County; De Baca County; Northwest Plateau; Roosevelt County WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT Winds have begun decreasing and the wind advisory will be allowed to expire. Breezy to locally windy conditions will continue into the early morning hours.
ENVIRONMENT
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High Wind Warning issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Red Willow, Hitchcock and Dundy Counties. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
DUNDY COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for East Central Plains, Northeast Highlands, Northeast Plains by NWS

Effective: 2022-04-23 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-23 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Red Flag Warning. Target Area: East Central Plains; Northeast Highlands; Northeast Plains; Sandia Manzano And Gallinas Mountains A RED FLAG WARNING IS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY FOR ALL OF EASTERN NM DUE TO STRONG WINDS, LOW HUMIDITY AND AN UNSTABLE ATMOSPHERE .Though winds will not be nearly as strong as Friday, critical fire weather conditions will persist Saturday across all of eastern New Mexico due to dry, windy, and unstable conditions. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT * AREA AND TIMING...Northeast Highlands, Northeast Plains, Sandia/Manzano and Gallinas Mountains, and East Central Plains late Saturday morning through Saturday evening. * 20 FOOT WINDS...West 20 to 30 mph with gusts to 40 mph Saturday. * RELATIVE HUMIDITY...Ranging between 8 to 13 percent Saturday. * IMPACTS...Any fires that develop will spread rapidly and will be hard to control. Long range spotting and extreme fire behavior will be possible today. Outdoor burning should not be done.
BERNALILLO COUNTY, NM
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NWS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-22 23:35:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
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Special Weather Statement issued for Baraga, Houghton by NWS

Effective: 2022-04-23 01:29:00 EDT Expires: 2022-04-23 02:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Brief torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Baraga; Houghton A strong thunderstorm will impact portions of northern Houghton and northwestern Baraga Counties through 215 AM EDT At 128 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 8 miles northwest of Keweenaw Bay, or 12 miles northwest of Baraga, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph, penny size hail and brief torrential rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Chassell around 140 AM EDT. The Lower Entrance of Portage Canal around 145 AM EDT. Other locations in the path of this storm include Dollar Bay and Hubbell. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
BARAGA COUNTY, MI
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High Wind Warning issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: The Kansas Department of Health and Environment recommends that you take preventative measures during this blowing dust event...such as staying indoors or wearing protective breathing masks if outside. High dust concentrations can cause respiratory problems...decrease lung activity...aggravate asthma...and lead to potential heart-related problems...especially with children...elderly...or those with pre-existing respiratory conditions. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Kansas. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Severe Weather Statement issued for Brown, Edmunds by NWS

Effective: 2022-04-22 23:24:00 MDT Expires: 2022-04-22 23:45:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Brown; Edmunds A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR EASTERN EDMUNDS AND SOUTHWESTERN BROWN COUNTIES At 1224 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Mina Lake Rec Area, or 12 miles west of Aberdeen, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Richmond Lake Rec Area. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BROWN COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Cheyenne, Kit Carson, Yuma by NWS

Effective: 2022-04-22 23:51:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cheyenne; Kit Carson; Yuma THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT /1 AM CDT/ TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN COLORADO THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL COLORADO CHEYENNE KIT CARSON IN NORTHEAST COLORADO YUMA IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS CHEYENNE RAWLINS SHERMAN THOMAS IN WEST CENTRAL KANSAS GREELEY LOGAN WALLACE WICHITA IN NEBRASKA THIS ALLOWS TO EXPIRE 2 COUNTIES IN SOUTHWEST NEBRASKA DUNDY HITCHCOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATWOOD, BENKELMAN, BIRD CITY, BURLINGTON, CHEYENNE WELLS, COLBY, CULBERTSON, GOODLAND, LEOTI, OAKLEY, PALISADE, SHARON SPRINGS, ST. FRANCIS, STRATTON NE, TRENTON, TRIBUNE, WRAY, AND YUMA.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arthur, Keith, Lincoln, McPherson by NWS

Effective: 2022-04-23 01:11:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arthur; Keith; Lincoln; McPherson The National Weather Service in North Platte has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Arthur County in west central Nebraska Eastern Keith County in southwestern Nebraska Northwestern Lincoln County in southwestern Nebraska McPherson County in west central Nebraska * Until 215 AM CDT/115 AM MDT/. * At 110 AM CDT/1210 AM MDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 19 miles northwest of Tryon to 7 miles southeast of Paxton, moving east at 25 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include North Platte, Tryon, Sutherland, Hershey, Paxton, Sarben, Ringgold, Sutherland Reservoir State Recreation Area, Coker, Flatts, Big Lamunyon Flats, O`Fallons, Big Bald Hill, Sand Beach Lake, Diamond Bar Lake, Birdwood and Schnick Lake. This includes the following highways Highway 92 between mile markers 179 and 215. Highway 97 between mile markers 2 and 43. Interstate 80 in Nebraska between mile markers 144 and 176. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ARTHUR COUNTY, NE
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Freeze Warning issued for Northern Trinity, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Southern Trinity FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Trinity and Northern Trinity Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
TRINITY COUNTY, CA

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