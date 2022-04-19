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Bedford County, PA

Special Weather Statement issued for Bedford, Blair, Cambria, Somerset by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-19 15:56:00 EDT Expires: 2022-04-19 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bedford; Blair; Cambria; Somerset A BAND OF HEAVY SNOW WILL AFFECT PARTS OF BEDFORD...SOMERSET BLAIR...AND CAMBRIA COUNTIES HAZARDS...A band...

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Severe Weather Statement issued for Greeley, Logan, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-22 22:36:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Greeley; Logan; Wichita A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT/100 AM CDT/ FOR WICHITA...LOGAN AND EASTERN GREELEY COUNTIES At 1128 PM MDT/1228 AM CDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles north of Winona to 14 miles south of Russell Springs to 11 miles southwest of Leoti, moving east at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Oakley, Leoti, Tribune, Winona, Monument, Horace and Russell Springs. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
GREELEY COUNTY, KS
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Frost Advisory issued for Northeastern Mendocino Interior, Northern Lake County by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northeastern Mendocino Interior; Northern Lake County; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Northwestern Mendocino Interior, Northeastern Mendocino Interior, Southern Humboldt Interior and Northern Lake Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
HUMBOLDT COUNTY, CA
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Freeze Warning issued for Northern Trinity, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-23 01:00:00 PDT Expires: 2022-04-23 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Southern Trinity FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Trinity and Northern Trinity Counties. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
TRINITY COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Hamilton, Morton, Stanton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:56:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hamilton; Morton; Stanton THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144 TO EXPIRE AT 1 AM CDT /MIDNIGHT MDT/ EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN SOUTHWEST KANSAS HAMILTON MORTON STANTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ELKHART, JOHNSON CITY, AND SYRACUSE.
HAMILTON COUNTY, KS
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Somerset County, PA
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Wind Advisory issued for Chaves County Plains, Curry County, De Baca County by NWS

Effective: 2022-04-22 23:50:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Chaves County Plains; Curry County; De Baca County; Northwest Plateau; Roosevelt County WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT Winds have begun decreasing and the wind advisory will be allowed to expire. Breezy to locally windy conditions will continue into the early morning hours.
ENVIRONMENT
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Tornado Warning issued for Sheridan, Thomas by NWS

Effective: 2022-04-23 00:56:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Sheridan; Thomas The National Weather Service in Goodland has issued a * Tornado Warning for Northeastern Thomas County in northwestern Kansas Northwestern Sheridan County in northwestern Kansas * Until 130 AM CDT. * At 1256 AM CDT, a tornado producing storm was located 6 miles southeast of Gem, or 11 miles east of Colby, moving north at 70 mph. HAZARD...Damaging tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar confirmed tornado. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic storm will be near Rexford around 105 AM CDT. This includes Interstate 70 in Kansas between mile markers 51 and 64. TORNADO...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
SHERIDAN COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bennett, Custer, Fall River, Haakon, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-04-22 23:35:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bennett; Custer; Fall River; Haakon; Jackson; Lawrence; Meade; Oglala Lakota; Pennington; Ziebach THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 142 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA BENNETT CUSTER FALL RIVER JACKSON OGLALA LAKOTA IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BILLSBURG, CUSTER, DEADWOOD, DUPREE, EDGEMONT, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, HOT SPRINGS, KADOKA, KIRLEY, KYLE, LACREEK WILDLIFE REFUGE, LEAD, MARTIN, MILESVILLE, OGLALA, PHILIP, PINE RIDGE, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, TUTHILL, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BENNETT COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arthur, Keith, Lincoln, McPherson by NWS

Effective: 2022-04-23 01:11:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arthur; Keith; Lincoln; McPherson The National Weather Service in North Platte has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Arthur County in west central Nebraska Eastern Keith County in southwestern Nebraska Northwestern Lincoln County in southwestern Nebraska McPherson County in west central Nebraska * Until 215 AM CDT/115 AM MDT/. * At 110 AM CDT/1210 AM MDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 19 miles northwest of Tryon to 7 miles southeast of Paxton, moving east at 25 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include North Platte, Tryon, Sutherland, Hershey, Paxton, Sarben, Ringgold, Sutherland Reservoir State Recreation Area, Coker, Flatts, Big Lamunyon Flats, O`Fallons, Big Bald Hill, Sand Beach Lake, Diamond Bar Lake, Birdwood and Schnick Lake. This includes the following highways Highway 92 between mile markers 179 and 215. Highway 97 between mile markers 2 and 43. Interstate 80 in Nebraska between mile markers 144 and 176. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ARTHUR COUNTY, NE
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Bedford Blair#Southmont
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Severe Thunderstorm Warning issued for Chase, Perkins by NWS

Effective: 2022-04-23 00:27:00 CDT Expires: 2022-04-23 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Chase; Perkins A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM MDT FOR PERKINS AND CHASE COUNTIES At 1127 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Grant to near Champion, moving east at 30 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Imperial, Grant, Wauneta, Madrid, Venango, Elsie, Lamar, Enders, Enders Reservoir State Recreation Area, Champion, Crete, Chase, Center Dam Campground, Brandon, Wild Horse Spring, Wanamaker State Wildfire Management Area, Area A Campground and Church Grove Campground. This includes Highway 61 between mile markers 27 and 77. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CHASE COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Watch issued for Decatur, Gove, Sheridan by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Gove; Sheridan SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT EARLY THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS DECATUR SHERIDAN IN WEST CENTRAL KANSAS GOVE IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NEBRASKA RED WILLOW THIS INCLUDES THE CITIES OF GRAINFIELD, GRINNELL, HOXIE, MCCOOK, OBERLIN, AND QUINTER.
DECATUR COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Cheyenne, Kit Carson, Yuma by NWS

Effective: 2022-04-22 23:51:00 MDT Expires: 2022-04-23 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cheyenne; Kit Carson; Yuma THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT /1 AM CDT/ TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN COLORADO THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL COLORADO CHEYENNE KIT CARSON IN NORTHEAST COLORADO YUMA IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS CHEYENNE RAWLINS SHERMAN THOMAS IN WEST CENTRAL KANSAS GREELEY LOGAN WALLACE WICHITA IN NEBRASKA THIS ALLOWS TO EXPIRE 2 COUNTIES IN SOUTHWEST NEBRASKA DUNDY HITCHCOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATWOOD, BENKELMAN, BIRD CITY, BURLINGTON, CHEYENNE WELLS, COLBY, CULBERTSON, GOODLAND, LEOTI, OAKLEY, PALISADE, SHARON SPRINGS, ST. FRANCIS, STRATTON NE, TRENTON, TRIBUNE, WRAY, AND YUMA.
CHEYENNE COUNTY, CO
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NWS
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High Wind Warning issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: The Kansas Department of Health and Environment recommends that you take preventative measures during this blowing dust event...such as staying indoors or wearing protective breathing masks if outside. High dust concentrations can cause respiratory problems...decrease lung activity...aggravate asthma...and lead to potential heart-related problems...especially with children...elderly...or those with pre-existing respiratory conditions. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cheyenne; Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Kansas. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Tornado Warning issued for Gove, Logan by NWS

Effective: 2022-04-23 01:04:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gove; Logan The National Weather Service in Goodland has issued a * Tornado Warning for East central Logan County in west central Kansas Northwestern Gove County in west central Kansas * Until 130 AM CDT. * At 104 AM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located 13 miles north of Scott State Lake, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * These dangerous storms will be near Gove around 130 AM CDT. This includes Interstate 70 in Kansas near mile marker 85. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
GOVE COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Barton, Clark, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant, Gray by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barton; Clark; Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Haskell; Hodgeman; Kearny; Lane; Meade; Ness; Pawnee; Rush; Russell; Scott; Seward; Stevens; Trego SEVERE THUNDERSTORM WATCH 146 IS IN EFFECT UNTIL 500 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARTON CLARK EDWARDS ELLIS FINNEY FORD GRANT GRAY HASKELL HODGEMAN KEARNY LANE MEADE NESS PAWNEE RUSH RUSSELL SCOTT SEWARD STEVENS TREGO
BARTON COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Cheyenne, Greeley, Logan, Rawlins, Sherman, Thomas, Wallace by NWS

Effective: 2022-04-23 00:51:00 CDT Expires: 2022-04-23 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cheyenne; Greeley; Logan; Rawlins; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 144 TO EXPIRE AT MIDNIGHT MDT /1 AM CDT/ TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN COLORADO THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL COLORADO CHEYENNE KIT CARSON IN NORTHEAST COLORADO YUMA IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES IN NORTHWEST KANSAS CHEYENNE RAWLINS SHERMAN THOMAS IN WEST CENTRAL KANSAS GREELEY LOGAN WALLACE WICHITA IN NEBRASKA THIS ALLOWS TO EXPIRE 2 COUNTIES IN SOUTHWEST NEBRASKA DUNDY HITCHCOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATWOOD, BENKELMAN, BIRD CITY, BURLINGTON, CHEYENNE WELLS, COLBY, CULBERTSON, GOODLAND, LEOTI, OAKLEY, PALISADE, SHARON SPRINGS, ST. FRANCIS, STRATTON NE, TRENTON, TRIBUNE, WRAY, AND YUMA.
CHEYENNE COUNTY, KS
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High Wind Warning issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-04-23 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-23 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM MDT /4 AM CDT/ SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Red Willow, Hitchcock and Dundy Counties. * WHEN...Until 3 AM MDT /4 AM CDT/ Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
DUNDY COUNTY, NE

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