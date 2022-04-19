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Fulton County, NY

Winter Storm Warning issued for Hamilton, Northern Fulton, Northern Herkimer by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-19 09:09:00 EDT Expires: 2022-04-19 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your...

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More than 350,000 customers are left without power as rare late-winter storm hits the Northeast with snow and strong winds

More than 350,000 customers have been left without power as a rare late-winter storm pummels the Northeast with heavy snow and strong winds. On Tuesday morning the National Weather Service issued a winter storm warning for interior parts of the Northeast, where a snow storm has dropped several inches of snow and hit the area with heavy winds with wind gusts of up to 60 mph.
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Winter Weather Advisory issued for Central Somerset, Northern Franklin, Northern Oxford by NWS

Effective: 2022-03-25 06:35:00 EDT Expires: 2022-03-25 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Central Somerset; Northern Franklin; Northern Oxford WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 7 AM EDT THIS MORNING Steady precipitation will come to an end within the next hour or two with just some scattered rain and snow showers expected later today as temperatures warm above freezing. The threat for icing has therefore ended.
FRANKLIN COUNTY, ME
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Winter Weather Advisory issued for Luce, Northern Schoolcraft by NWS

Effective: 2022-03-23 15:26:00 EDT Expires: 2022-03-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Target Area: Luce; Northern Schoolcraft WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Wet snow. Additional snow accumulations of up to one inch. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Luce and northern Schoolcraft counties. * WHEN...Until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions and potential power outages. The hazardous conditions could impact the evening commute.
LUCE COUNTY, MI
IN THIS ARTICLE
#Winter Storm Warning
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Dense Fog Advisory issued for Butler, Hamilton, Warren by NWS

Effective: 2022-04-22 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-22 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Butler; Hamilton; Warren DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Indiana, Ripley and Dearborn Counties. In Ohio, Butler, Warren and Hamilton Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BUTLER COUNTY, OH
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Winter Weather Advisory issued for Northern Worcester, Northwest Middlesex County by NWS

Effective: 2022-03-24 03:40:00 EDT Expires: 2022-03-24 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Target Area: Northern Worcester; Northwest Middlesex County; Western Franklin; Western Hampden; Western Hampshire WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY * WHAT...Freezing rain with some sleet possible. Total ice accumulations of up to a tenth of an inch with the main impacts near and above 1000 ft elevation. * WHERE...Northern Worcester MA, Western Franklin MA, Western Hampshire MA, Northern Middlesex MA and Western Hampden MA Counties. * WHEN...Until noon EDT today. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute.
FRANKLIN COUNTY, MA
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Lake Wind Advisory issued for Central and Southeast Phillips, Central and Southern Valley by NWS

Effective: 2022-04-21 21:47:00 MDT Expires: 2022-04-21 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Central and Southeast Phillips; Central and Southern Valley; Garfield; McCone; Petroleum LAKE WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM MDT THIS EVENING FOR FORT PECK LAKE East winds will diminish to 10 to 15 mph after midnight and become northeast Friday morning.
GARFIELD COUNTY, MT
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NWS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Greeley, Hall, Hamilton, Howard, Merrick, Nance, Polk, Sherman by NWS

Effective: 2022-04-22 00:27:00 CDT Expires: 2022-04-22 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Greeley; Hall; Hamilton; Howard; Merrick; Nance; Polk; Sherman; Valley; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 140 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE SHERMAN VALLEY IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA HALL HAMILTON THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CENTRAL CITY, FULLERTON, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, LITCHFIELD, LOUP CITY, ORD, OSCEOLA, POLK, SCOTIA, SHELBY, SHERMAN RESERVOIR, SPALDING, ST. LIBORY, STROMSBURG, WOLBACH, AND YORK.
GREELEY COUNTY, NE
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Dense Fog Advisory issued for Dearborn, Ripley by NWS

Effective: 2022-04-22 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-22 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Dearborn; Ripley DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Indiana, Ripley and Dearborn Counties. In Ohio, Butler, Warren and Hamilton Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
DEARBORN COUNTY, IN
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Special Weather Statement issued for Adams, Buffalo, Clay, Hall, Hamilton, Kearney, Phelps by NWS

Effective: 2022-04-22 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-21 23:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Hall; Hamilton; Kearney; Phelps Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Clay, northeastern Phelps, Adams, northern Kearney, southwestern Hamilton, Buffalo and Hall Counties through 1130 PM CDT At 1100 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Elm Creek to near Kenesaw to near Glenvil. Movement was north at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Hastings, Gibbon and Inland around 1110 PM CDT. Shelton around 1115 PM CDT. Trumbull and Hansen around 1120 PM CDT. Other locations in the path of these storms include Wood River, Amherst, Doniphan, Giltner and Miller. This includes Interstate 80 between mile markers 255 and 329. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
ADAMS COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Northern Gila County, Western Mogollon Rim by NWS

Effective: 2022-04-22 05:00:00 PDT Expires: 2022-04-22 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Gila County; Western Mogollon Rim WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 5 AM TO 8 PM MST FRIDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph, with gusts up to 50 mph. The stronger winds will be along and to the northeast of higher terrain features. * WHERE...In and around the locations of Flagstaff, Williams, Munds Park, Payson, Strawberry, Doney Park, and Young. * WHEN...From 5 AM to 8 PM MST Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
COCONINO COUNTY, AZ
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Severe Weather Statement issued for Fillmore, Hall, Hamilton, Merrick, York by NWS

Effective: 2022-04-21 23:15:00 CDT Expires: 2022-04-22 06:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Fillmore; Hall; Hamilton; Merrick; York A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 AM CDT FOR NORTHERN CLAY...SOUTHWESTERN YORK...HAMILTON...NORTHWESTERN FILLMORE...SOUTHWESTERN MERRICK AND HALL COUNTIES At 1146 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Wood River to near Doniphan to near Giltner to Sutton, moving north at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. These severe storms will be near Stockham around 1150 PM CDT. Grand Island and Phillips around 1200 AM CDT. Aurora around 1210 AM CDT. Cairo and Hampton around 1215 AM CDT. Henderson around 1220 AM CDT. Chapman around 1225 AM CDT. Marquette around 1230 AM CDT. This includes Interstate 80 between mile markers 293 and 346. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
FILLMORE COUNTY, NE
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Flash Flood Warning issued for Cedar, Dallas, Polk, Vernon by NWS

Effective: 2022-04-22 00:06:00 CDT Expires: 2022-04-22 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cedar; Dallas; Polk; Vernon FLASH FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 1215 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR CEDAR, WESTERN DALLAS, POLK AND SOUTHERN VERNON COUNTIES Flood waters have receded. The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
CEDAR COUNTY, MO
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Blizzard Warning issued for Adams by NWS

Effective: 2022-04-23 04:00:00 CDT Expires: 2022-04-24 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. Notify a friend or family member of your travel plans. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Adams BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM SATURDAY TO 6 PM MDT SUNDAY * WHAT...Blizzard conditions expected. Total snow accumulations between 3 and 6 inches and ice accumulations around a light glaze. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Adams County. * WHEN...From 3 AM Saturday to 6 PM MDT Sunday. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will significantly reduce visibility. Power outages are possible.
ADAMS COUNTY, ND
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Winter Storm Watch issued for Bottineau, McHenry, McLean, Mercer, Rolette by NWS

Effective: 2022-04-23 04:00:00 CDT Expires: 2022-04-24 13:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Target Area: Bottineau; McHenry; McLean; Mercer; Rolette WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH SUNDAY MORNING * WHAT...Snow, blowing snow, and freezing rain possible. Total snow accumulations between 1 and 3 inches and ice accumulations as high as two tenths of an inch possible. Winds could gust as high as 50 mph. * WHERE...Portions of central and north central North Dakota, including the Turtle Mountains. * WHEN...From late Friday night through Sunday morning. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Snow and blowing snow could significantly reduce visibility. Gusty winds in areas of freezing rain could cause damage to power lines.
BOTTINEAU COUNTY, ND

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