Winter Storm Warning issued for Hamilton, Northern Fulton, Northern Herkimer by NWS

Effective: 2022-04-22 00:27:00 CDT Expires: 2022-04-22 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Greeley; Hall; Hamilton; Howard; Merrick; Nance; Polk; Sherman; Valley; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 140 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE SHERMAN VALLEY IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA HALL HAMILTON THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CENTRAL CITY, FULLERTON, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, LITCHFIELD, LOUP CITY, ORD, OSCEOLA, POLK, SCOTIA, SHELBY, SHERMAN RESERVOIR, SPALDING, ST. LIBORY, STROMSBURG, WOLBACH, AND YORK.
Comments / 0