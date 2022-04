From Gavin Grahovac to Mikey Romero: Over 80 Division 1 commits to play in Boras Classic South baseball tournament

As usual, the Boras Classic will be loaded with talent.

Mater Dei High School and JSerra High School will host the 16 team Boras Classic South baseball tournament beginning on Tuesday. Twelve of the 16 teams in the tournament field are currently ranked in SBLive California's Southern Section Top 25 high school baseball team rankings .

In total, 85 Division 1 college baseball signees/commits will play in this year's Boras Classic.

JSerra won the tournament championship a year ago. The Lions will begin their title defense against San Dimas on Tuesday.

The bracket and a list of all of the Division 1 signees and commits is below.

BRACKET

DIVISION 1 SIGNEES/COMMITS

CORONA

Ethan Schiefelbein - Sophomore - 1B/LHP - UCLA

Josh Springer - Sophomore - C - Long Beach State

Andrew Walters - Senior - SS - UCLA

Jaylen White - Sophomore - OF - Arizona

FOOTHILL

Jack Basseer - Senior - 3B - Pepperdine

Austin Overn - Senior - OF - USC

Brady Schrank - Senior - SS - Cal Poly

Aiden Taurek - Senior - OF - St. Mary's

HUNTINGTON BEACH

Dean Carpentier - Junior - SS - Loyola Marymount

Nicholas David Dumesnil - Senior - OF - Cal Baptist

Aidan Espinoza - Junior - OF - UCLA

Trent Grindlinger - Freshman - OF - Long Beach State

Ben Jacobs - Senior - LHP - UCLA

Ethan Porter - Freshman - 3B - Oregon State

Tyler Prystajko - Senior - RHP - Washington

Jack Smith - Senior - RHP - Cal State Northridge

Ralphy Velazquez - Junior - 1B - Arizona State

JSERRA

Trent Caraway - Junior - SS/3B - Oregon State

Matthew Champion - Sophomore - 3B/RHP - LSU

Tyler Gough - Senior - RHP - Oregon State

JJ Hollis - Junior - RHP - UC Santa Barbara

David Horn - Senior - RHP - Vanderbilt

Andrew Lamb - Junior - C - USC

Adrian Nunez - Sophomore - OF - Long Beach State

Dominic Smaldino - Junior - RHP - Cal

KING (Riverside)

Austin Castillo - Junior - SS - Long Beach State

Jase Evangelista - Junior - RHP - Arizona State

Landon Greenhouse - Junior - OF - USC

Mason Greenhouse - Freshman - OF - Miami

LA MIRADA

Alejandro Diaz - Junior - SS - Long Beach State

Eric Jeon - Junior - 3B - Columbia

Andrew Pyle - Senior - C - Long Beach State

Noah Rodriguez - Senior - SS - UNLV

MATER DEI

Ethan Hedges - Senior - 3B - USC

Jack Kirrer - Senior - RHP - Cal

NOTRE DAME (Sherman Oaks)

Max Aude - Senior - C - Baylor

Cole Clark - Senior - RHP - Loyola Marymount

Jackson Frankovich - Senior - C - University of San Diego

Jack Gurevitch - Senior - 1B - University of San Diego

Justin Lee - Junior - RHP - UCLA

Ryan Limerick - Junior - OF - UC Santa Barbara

Sammy Petrocelli - Sophomore - 1B/RHP - Stanford

Levi Sterling - Sophomore - SS - Texas

Dean West - Junior - OF - UCLA

ORANGE LUTHERAN

Casey Borba - Junior - 3B - Texas

Karson Bowen - Senior - C - TCU

Derek Curiel - Sophomore - OF - LSU

Bryan Martinez - Senior - OF - Long Beach State

Gabriel Miranda - Senior - 1B - TCU

Louis Rodriguez - Senior - RHP - TCU

Mikey Romero - Senior - SS - LSU

Oliver Santos - Senior - LHP - Duke

POINT LOMA

Duke Ekstrom - Junior - RHP - Vanderbilt

Kien Vu - Senior - OF - Arizona State

SAN DIMAS

Ryan Castro - Sophomore - SS - UC Santa Barbara

Kasen Khansarinia - Sophomore - SS - UCLA

Rocco Regan - Sophomore - 2B - Long Beach State

Paul Vasquez - Sophomore - OF - Oregon State

Landon White - Sophomore - 3B - Arizona State

SERVITE

Xavier Cardenas III - Senior - RHP - San Diego State

Chris Grothues - Senior - LHP - UCLA

Jarrod Hocking - Senior - OF - UCLA

Roman Martin - Junior - SS - UCLA

Mikiah Negrete - Senior - LHP - University of San Diego

Jonathan Rodriguez - Junior - 1B - Long Beach State

Trevor Schmidt - Senior - OF - Arizona

SIERRA CANYON

Julian Areliz - Sophomore - OF - Cal

Kehden Hettiger - Junior - C - Oregon

Max Martin - Senior - RHP - UC Irvine

Jaden Noot - Senior - RHP - LSU

Kassius Thomas - Senior - RHP - Duke

ST. AUGUSTINE

Frankie Carney - Senior - 2B/SS - UC Irvine

Trevor Fox - Senior - 1B/LHP - San Diego State

Cade Martinez - Senior - SS - San Diego State

Chaz McRoberts - Senior - RHP - Loyola Marymount

MJ Sweeney - Junior - 1B - Kansas

VILLA PARK

Jack Burke - Senior - C - USC

Gavin Grahovac - Junior - SS - Texas A&M

Brandon Luu - Junior - LHP - Arizona State

YUCAIPA

Chase Antillon - Senior - OF - Cal Baptist

Danny Arambula - Sophomore - 3B - LSU

Owen Egan - Junior - OF - UCLA

Carter Elliott - Junior - RHP - Arizona State

Jacob Reimer - Senior - 3B - Washington

Luke Scherrer - Junior - C - Cal Poly