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Bienville Parish, LA

Severe Thunderstorm Watch issued for Bienville, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-17 16:33:00 CDT Expires: 2022-04-17 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Caldwell; Claiborne; De Soto; Grant; Jackson; La Salle; Lincoln; Natchitoches;...

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Tornado Watch issued for Caldwell, Grant, La Salle, Sabine, Winn by NWS

Effective: 2022-03-22 07:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Caldwell; Grant; La Salle; Sabine; Winn TORNADO WATCH 60 IS IN EFFECT UNTIL 200 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE ACADIA ALLEN AVOYELLES BEAUREGARD CALCASIEU CALDWELL CAMERON CATAHOULA CONCORDIA EAST CARROLL EVANGELINE FRANKLIN GRANT JEFFERSON DAVIS LAFAYETTE LA SALLE MADISON RAPIDES RICHLAND SABINE ST. LANDRY TENSAS VERMILION VERNON WEST CARROLL WINN
CALDWELL PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Caldwell, Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin, Grant by NWS

Effective: 2022-03-22 07:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Caldwell; Catahoula; Concordia; East Carroll; Franklin; Grant; La Salle; Madison; Richland; Sabine; Tensas; West Carroll; Winn TORNADO WATCH 60 IS IN EFFECT UNTIL 200 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE ACADIA ALLEN AVOYELLES BEAUREGARD CALCASIEU CALDWELL CAMERON CATAHOULA CONCORDIA EAST CARROLL EVANGELINE FRANKLIN GRANT JEFFERSON DAVIS LAFAYETTE LA SALLE MADISON RAPIDES RICHLAND SABINE ST. LANDRY TENSAS VERMILION VERNON WEST CARROLL WINN
CALDWELL PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Bossier, Caddo, De Soto, Sabine, Webster by NWS

Effective: 2022-03-22 00:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bossier; Caddo; De Soto; Sabine; Webster TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA BOWIE CASS CHEROKEE GREGG HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY SMITH UPSHUR THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, DE QUEEN, DIERKS, GILMER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LONGVIEW, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, MINERAL SPRINGS, NACOGDOCHES, NASHVILLE, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND ZWOLLE.
BOSSIER PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Allen, Butler, Logan, Simpson, Warren by NWS

Effective: 2022-04-13 19:08:00 EDT Expires: 2022-04-13 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central Kentucky. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central Kentucky. Target Area: Allen; Butler; Logan; Simpson; Warren The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Logan County in south central Kentucky Simpson County in south central Kentucky Western Allen County in south central Kentucky Southeastern Butler County in south central Kentucky Western Warren County in south central Kentucky * Until 645 PM CDT. * At 607 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles southeast of Dunmor to near Guthrie, moving northeast at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Russellville around 625 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Memphis Junction, Bowling Green and Crestmoor. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ALLEN COUNTY, KY
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Bienville Parish, LA
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Wind Advisory issued for Bienville, Bossier, Caddo, De Soto, Grant, Natchitoches by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; De Soto; Grant; Natchitoches; Red River; Sabine; Webster; Winn WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY * WHAT...Southeast winds 15 to 20 mph with gusts from 30 to 40 mph. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 1 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
BIENVILLE PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Bienville, Grant, Jackson, Natchitoches, Winn by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 06:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana. Target Area: Bienville; Grant; Jackson; Natchitoches; Winn Strong thunderstorms will impact portions of west central Grant, Jackson, central Natchitoches, southeastern Bienville and western Winn Parishes through 630 AM CDT At 608 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 14 miles southwest of Jonesboro to 9 miles east of Campti to 9 miles southwest of Natchitoches. Movement was east at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Natchitoches, Winnfield, Jonesboro, Montgomery, Provencal, Natchez, Clarence, Hodge, Goldonna, North Hodge, Dodson, East Hodge, Saline, Calvin, Quitman, Atlanta, Melrose, St. Maurice, Friendship and Liberty Hill. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BIENVILLE PARISH, LA
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Flood Watch issued for Claiborne, Jackson, Lincoln, Ouachita, Union by NWS

Effective: 2022-03-24 13:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 06:15:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Claiborne; Jackson; Lincoln; Ouachita; Union FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON * WHAT...Widespread rainfall amounts of one to three inches has fallen across portions of the Four State Region through early this morning. Look for additional rainfall amounts of 2 to 4 inches with isolated higher amounts possible, especially across portions of Northern Louisiana and Deep East Texas. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...Through this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
CLAIBORNE PARISH, LA
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Flood Warning issued for De Soto by NWS

Effective: 2022-03-22 07:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: De Soto FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 1030 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Urban area and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northwest Louisiana and northeast Texas, including the following counties and parishes, in northwest Louisiana, Bossier, Caddo and De Soto. In northeast Texas, Cherokee, Nacogdoches, Panola, Rusk and Shelby. * WHEN...Until 1030 AM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 726 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Shreveport, Bossier City, Carthage, Rusk, Haughton, Stonewall, Alto, Tenaha, Timpson, Garrison, Beckville, Joaquin, Pinehill, Minden, Trawick, Deberry, Sacul, New Salem, Douglass and Morrill. - http://www.weather.gov/safety/flood
DE SOTO PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm Watch#Central Louisiana#Extreme Weather#Grant Jackson#La Salle#Lincoln#Sabine#Panola#Carthage#Center#Dry Prong#Farmerville#Gibsland#Midway
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Caldwell, Jackson, Ouachita by NWS

Effective: 2022-03-22 07:37:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for north central Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Caldwell; Jackson; Ouachita A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 AM CDT FOR NORTHWESTERN CALDWELL...EASTERN JACKSON AND OUACHITA PARISHES At 736 AM CDT, a severe thunderstorm was located 18 miles southwest of Brownsville-Bawcomville, or near Chatham, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Monroe, Claiborne, West Monroe, Brownsville-Bawcom, Brownsville-Bawcomville, Richwood, Chatham, Eros, Drew, Fondale, Vixen, Bosco, Folksville, Cheniere, Mineral Springs, Caderville, Pine Grove, Luna and Lapine. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
CALDWELL PARISH, LA
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Flood Warning issued for Montgomery, Telfair, Wheeler by NWS

Effective: 2022-04-17 21:06:00 EDT Expires: 2022-04-18 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Montgomery; Telfair; Wheeler The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Lumber City affecting Wheeler, Telfair and Montgomery Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast to continue. * WHERE...Ocmulgee River near Lumber City. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 15 feet, Flood Stage is reached and minor flooding begins. Water overflows into the broad swampy flood plain. Farm fields on the right bank flood. General agriculture and timber interests are affected by the flooding. In addition...water reaches the top of the boat ramp near the Highway 341 bridge. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM EDT Sunday the stage was 15.3 feet and falling. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Monday morning and continue falling to 10.5 feet Friday evening. - Flood stage is 15 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MONTGOMERY COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist, Suwannee by NWS

Effective: 2022-04-16 10:24:00 EDT Expires: 2022-04-17 10:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist; Suwannee The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Santa Fe River At Three Rivers Estates affecting Gilchrist, Columbia and Suwannee Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santa Fe River At Three Rivers Estates. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding begins on SW Santa Fe Drive south of Santa Fe Road in Columbia County. At 16.3 feet, Florida Fish and Wildlife Commission begins enforcement of a no wake zone on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream of the Wilson`s Spring Boat Ramp to the confluence with the Suwannee River and on the Ichetucknee River upstream to the US 27 bridge. At 17.0 feet, Water begins to enter backyards of residences on Santa Fe Road in Columbia County and on River Run Road in Suwannee County. At 18.0 feet, Water begins to flood River Run Road in Suwannee County. At 18.8 feet, Florida Fish and Wildlife Commission expands the no wake zone restriction further upstream on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream on the Wilson`s Spring Boat Ramp to one-half mile upstream of the State Road 47 bridge. At 19.0 feet, Water begins to enter backyards of residences along the Ichetucknee River. At 19.8 feet, Waters begins to affect homes in the Hollingsworth Bluff area at State Route 47. At 20.0 feet, Access to homes on Santa Fe Road below SW Riverside Avenue becomes restricted in Columbia. Flooding begins on Santa Fe and Wilson Springs Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM EDT Saturday the stage was 18.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM EDT Saturday was 18.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 17.1 feet Thursday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Bienville, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 06:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Red River; Sabine TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 3 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE RED RIVER SABINE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA SABINE SAN AUGUSTINE THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, COUSHATTA, GIBSLAND, HEMPHILL, LUFKIN, MANY, MARTIN, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, SAN AUGUSTINE, AND ZWOLLE.
BIENVILLE PARISH, LA
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NWS
weather.gov

Flood Warning issued for Bienville, Bossier, Caddo, De Soto, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 04:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; De Soto; Red River; Sabine FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northwest Louisiana and northeast Texas, including the following counties and parishes, in northwest Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, De Soto, Red River and Sabine. In northeast Texas, Panola, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...Until 1100 AM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 751 AM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Mansfield, San Augustine, Stonewall, Logansport, Joaquin, Shelbyville, Patroon, Bland Lake, Macune, Huxley, South Mansfield, Keachi, Grand Cane, Longstreet, Stanley, Reeds Store, Gloster, Keat Chie, Carmel and Kickapoo. - http://www.weather.gov/safety/flood
BIENVILLE PARISH, LA
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Severe Weather Statement issued for Claiborne, Grainger, Union by NWS

Effective: 2022-03-23 13:16:00 CDT Expires: 2022-03-23 13:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Claiborne; Grainger; Union A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM EDT FOR SOUTHEASTERN CLAIBORNE...SOUTHEASTERN UNION AND WESTERN GRAINGER COUNTIES At 215 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Plainview, or near Maynardville, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Rutledge, New Tazewell, Tazewell, Plainview, Blaine, Luttrell, Lone Mountain, Joppa, Sandlick and Buffalo Springs. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLAIBORNE COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for De Soto, Natchitoches, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 04:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: De Soto; Natchitoches; Red River; Sabine THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN DE SOTO SOUTHEASTERN RED RIVER...NORTHWESTERN NATCHITOCHES...SOUTHWESTERN BIENVILLE AND NORTHEASTERN SABINE PARISHES IS CANCELLED The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and no longer pose an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However heavy rain is still possible with these thunderstorms. A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service Shreveport.
DE SOTO PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Austin, Colorado, Fort Bend, Jackson, Waller, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 05:04:00 CDT Expires: 2022-03-22 05:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for southeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for southeastern Texas. Target Area: Austin; Colorado; Fort Bend; Jackson; Waller; Washington; Wharton The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Colorado County in southeastern Texas Northwestern Wharton County in southeastern Texas Austin County in southeastern Texas Northern Jackson County in south central Texas Southeastern Washington County in southeastern Texas Northwestern Fort Bend County in southeastern Texas Western Waller County in southeastern Texas * Until 530 AM CDT. * At 503 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles south of Industry to near Eagle Lake to 12 miles east of Speaks, moving northeast at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Northwestern Rosenberg, Sealy, Hempstead, Prairie View, Brookshire, Bellville, Columbus, Eagle Lake, East Bernard, Wallis, Fulshear, Pine Island, Simonton, San Felipe, Pattison, Orchard, Weston Lakes, Monaville, Egypt and Cat Spring. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUSTIN COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Lewis by NWS

Effective: 2022-04-19 09:39:00 EDT Expires: 2022-04-19 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Widespread accumulating snow will create dangerous travel conditions. Submit snow reports through our website or social media. Target Area: Lewis WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 3 to 4 inches. * WHERE...Lewis county. * WHEN...Until 5 PM EDT this afternoon. * IMPACTS...Travel could be very difficult...particularly across the higher terrain. The hazardous conditions could impact the morning and evening commutes. The heavy wet snow could also bring down some tree limbs and cause scattered power outages. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates of one to two inches an hour will be possible this morning across the higher terrain.
LEWIS COUNTY, NY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Choctaw, Latimer, Le Flore, Pushmataha by NWS

Effective: 2022-03-21 20:41:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Latimer; Le Flore; Pushmataha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 55 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST OKLAHOMA CHOCTAW LATIMER LE FLORE PUSHMATAHA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTLERS, CLAYTON, HUGO, POTEAU, AND WILBURTON.
CHOCTAW COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Red Flag Warning issued for Bon Homme, Clay, Douglas, Hutchinson, Lincoln, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bon Homme; Clay; Douglas; Hutchinson; Lincoln; Turner; Union; Yankton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 9 PM CDT FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PARTS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA NORTHWEST IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA * AFFECTED AREA...In Iowa...Sioux...O`Brien...Clay...Plymouth Cherokee...Buena Vista...Woodbury...Ida. In Nebraska Dixon... Dakota. In South Dakota...Douglas...Hutchinson Turner... Lincoln...Bon Homme...Yankton...Clay...Union. * WIND...West winds with gusts of 45 to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BON HOMME COUNTY, SD

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