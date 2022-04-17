ContributorsPublishersAdvertisers
Adams County, MS

Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Amite, Claiborne, Clarke, Copiah, Covington, Forrest by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-17 16:35:00 CDT Expires: 2022-04-17 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Amite; Claiborne; Clarke; Copiah; Covington; Forrest;...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Flood Watch issued for Forrest, Lamar, Marion by NWS

Effective: 2022-03-22 18:03:00 CDT Expires: 2022-03-23 00:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Forrest; Lamar; Marion FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY The Flood Watch continues for * Portions of central Mississippi, east central Mississippi, south central Mississippi and southeast Mississippi, including the following areas in central Mississippi, Smith. In east central Mississippi, Clarke, Jasper, Kemper, Lauderdale, Neshoba, Newton and Noxubee. In south central Mississippi, Jefferson Davis and Marion. In southeast Mississippi, Covington, Forrest, Jones and Lamar. * Until 1 AM CDT Wednesday * WHEN...From 1 PM CDT this afternoon through late tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
FORREST COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Watch issued for Adams, Attala, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clarke, Clay by NWS

Effective: 2022-03-22 12:47:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Attala; Carroll; Choctaw; Claiborne; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Humphreys; Jasper; Jefferson; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Leflore; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Simpson; Smith; Webster; Winston; Yazoo TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW COPIAH HINDS HOLMES HUMPHREYS LEAKE MADISON RANKIN SCOTT SIMPSON SMITH YAZOO IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA LEFLORE MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI ADAMS CLAIBORNE FRANKLIN JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BASSFIELD, BAY SPRINGS, BELZONI, BRANDON, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, CANTON, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, CRYSTAL SPRINGS, DE KALB, DECATUR, DURANT, EUPORA, FAYETTE, FOREST, GOODMAN, GREENWOOD, GRENADA, HATTIESBURG, HAZLEHURST, HEIDELBERG, ISOLA, JACKSON, KOSCIUSKO, LAUREL, LEXINGTON, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MADISON, MAGEE, MATHISTON, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NATCHEZ, NEW HEBRON, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PICKENS, PORT GIBSON, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, RICHLAND, RIDGELAND, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, TCHULA, UNION, VAIDEN, WEIR, WESSON, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, WINONA, AND YAZOO CITY.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Wind Advisory issued for Clarke, Clay, Covington, Forrest, Jasper, Jefferson Davis by NWS

Effective: 2022-03-22 15:11:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clarke; Clay; Covington; Forrest; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Lowndes; Marion; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Smith; Winston WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...In advance of thunderstorms today, south winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph are expected. * WHERE...Portions of central and eastern Mississippi. * WHEN...Through 9 PM CDT Today. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLARKE COUNTY, MS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Allen, Butler, Logan, Simpson, Warren by NWS

Effective: 2022-04-13 19:08:00 EDT Expires: 2022-04-13 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central Kentucky. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central Kentucky. Target Area: Allen; Butler; Logan; Simpson; Warren The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Logan County in south central Kentucky Simpson County in south central Kentucky Western Allen County in south central Kentucky Southeastern Butler County in south central Kentucky Western Warren County in south central Kentucky * Until 645 PM CDT. * At 607 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles southeast of Dunmor to near Guthrie, moving northeast at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Russellville around 625 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Memphis Junction, Bowling Green and Crestmoor. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ALLEN COUNTY, KY
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Claiborne County, MS
County
Scott County, MS
County
Greene County, MS
County
Issaquena County, MS
County
Perry County, MS
County
Clarke County, MS
County
Jasper County, MS
County
Lauderdale County, MS
County
Jones County, MS
County
Wayne County, MS
County
Franklin County, MS
County
Amite County, MS
County
Marion County, MS
County
Pike County, MS
State
Mississippi State
County
Covington County, MS
County
George County, MS
County
Jefferson Davis County, MS
County
Rankin County, MS
County
Warren County, MS
County
Smith County, MS
City
Lawrence, MS
County
Hinds County, MS
County
Forrest County, MS
County
Adams County, MS
County
Simpson County, MS
County
Wilkinson County, MS
County
Walthall County, MS
County
Newton County, MS
County
Copiah County, MS
County
Yazoo County, MS
City
Marion, MS
County
Lincoln County, MS
County
Lamar County, MS
City
Madison, MS
County
Stone County, MS
City
Newton, MS
County
Madison County, MS
County
Jefferson County, MS
City
Scott, MS
County
Lawrence County, MS
County
Sharkey County, MS
weather.gov

Flood Watch issued for Amite, Pike, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-22 16:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Amite; Pike; Walthall FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. Rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts up to 6 inches can be expected. * WHERE...Portions of southeast Louisiana and southern Mississippi, including the following counties and parishes, in southeast Louisiana, Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville, Livingston, Northern Tangipahoa, Northwest St. Tammany, Pointe Coupee, Southeast St. Tammany, Southern Tangipahoa, St. Helena, Washington, West Baton Rouge and West Feliciana. In southern Mississippi, Amite, Hancock, Pearl River, Pike, Walthall and Wilkinson. * WHEN...Through late tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
AMITE COUNTY, MS
weather.gov

Flood Watch issued for Bienville, Bossier, Caldwell, Claiborne, Grant, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Bienville; Bossier; Caldwell; Claiborne; Grant; Jackson; La Salle; Lincoln; Natchitoches; Ouachita; Red River; Union; Webster; Winn FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will increase Monday night and will not entirely exit all areas until Tuesday afternoon with widespread 2 to 4 inches and isolated amounts in excess of 6 inches. - http://www.weather.gov/safety/flood
BIENVILLE PARISH, LA
weather.gov

Flood Watch issued for Bossier, Caddo, Claiborne, Lincoln, Webster by NWS

Effective: 2022-03-24 13:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Bossier; Caddo; Claiborne; Lincoln; Webster FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON * WHAT...Widespread rainfall amounts of one to three inches has fallen across portions of the Four State Region through early this morning. Look for additional rainfall amounts of 2 to 4 inches with isolated higher amounts possible, especially across portions of Northern Louisiana and Deep East Texas. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...Through this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
BOSSIER PARISH, LA
weather.gov

Wind Advisory issued for Attala, Carroll, Choctaw, Clarke, Clay, Copiah, Covington by NWS

Effective: 2022-03-22 13:07:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Simpson; Smith; Webster; Winston; Yazoo WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...In advance of thunderstorms today, south winds 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of central and eastern Mississippi. * WHEN...Through 9 PM CDT Today. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ATTALA COUNTY, MS
RELATED PEOPLE
Person
Jefferson Davis
weather.gov

Tornado Watch issued for Baldwin, Butler, Clarke, Coffee, Conecuh, Covington, Crenshaw by NWS

Effective: 2022-03-22 22:40:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Butler; Clarke; Coffee; Conecuh; Covington; Crenshaw; Dale; Escambia; Geneva; Henry; Houston; Mobile; Monroe; Washington; Wilcox TORNADO WATCH 65 IS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AL . ALABAMA COUNTIES INCLUDED ARE AUTAUGA BALDWIN BARBOUR BULLOCK BUTLER CHAMBERS CHILTON CLARKE CLAY COFFEE CONECUH COOSA COVINGTON CRENSHAW DALE DALLAS ELMORE ESCAMBIA GENEVA HENRY HOUSTON LEE LOWNDES MACON MOBILE MONROE MONTGOMERY PERRY PIKE RANDOLPH RUSSELL TALLADEGA TALLAPOOSA WASHINGTON WILCOX
BALDWIN COUNTY, AL
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Clark, Garland, Hot Spring, Montgomery, Pike by NWS

Effective: 2022-03-21 15:34:00 CDT Expires: 2022-03-21 16:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clark; Garland; Hot Spring; Montgomery; Pike The National Weather Service in Little Rock has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Clark County in southwestern Arkansas Central Pike County in southwestern Arkansas Southwestern Garland County in central Arkansas West central Hot Spring County in southwestern Arkansas Southeastern Montgomery County in western Arkansas * Until 400 PM CDT. * At 333 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Narrows Dam, or near Murfreesboro, moving north at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Murfreesboro... Glenwood Amity... Meyers Bear Creek Public Use Area... Salem in Pike County Bonnerdale... Welsh Rosboro... Pike City Silver... Kirby Pearcy... Crystal Springs Royal... Hurricane Grove HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARK COUNTY, AR
weather.gov

Flood Warning issued for Montgomery, Telfair, Wheeler by NWS

Effective: 2022-04-17 21:06:00 EDT Expires: 2022-04-18 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Montgomery; Telfair; Wheeler The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Lumber City affecting Wheeler, Telfair and Montgomery Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast to continue. * WHERE...Ocmulgee River near Lumber City. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 15 feet, Flood Stage is reached and minor flooding begins. Water overflows into the broad swampy flood plain. Farm fields on the right bank flood. General agriculture and timber interests are affected by the flooding. In addition...water reaches the top of the boat ramp near the Highway 341 bridge. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM EDT Sunday the stage was 15.3 feet and falling. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Monday morning and continue falling to 10.5 feet Friday evening. - Flood stage is 15 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MONTGOMERY COUNTY, GA
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Covington by NWS

Effective: 2022-03-23 03:23:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Covington THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR WESTERN COVINGTON COUNTY WILL EXPIRE AT 330 AM CDT The severe thunderstorm which prompted the warning has weakened. moved out of the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 600 AM CDT for south central Alabama.
COVINGTON COUNTY, AL
IN THIS ARTICLE
#Nws#Severe Thunderstorm Watch#Extreme Weather#George Greene#Issaquena#Lincoln#Stone#Rankin Scott Sharkey
weather.gov

Flood Watch issued for Clark by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Clark FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, southeast Arkansas and southwest Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Grant. In southeast Arkansas, Arkansas, Bradley, Cleveland, Desha, Drew, Jefferson and Lincoln. In southwest Arkansas, Calhoun, Clark, Dallas, Hot Spring and Ouachita. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.
CLARK COUNTY, AR
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Carroll, Crockett, Gibson, Henderson, Madison by NWS

Effective: 2022-04-13 16:53:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Carroll; Crockett; Gibson; Henderson; Madison A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM CDT FOR SOUTHEASTERN CROCKETT...NORTHWESTERN HENDERSON...SOUTHERN GIBSON...WESTERN CARROLL...EASTERN HAYWOOD AND MADISON COUNTIES At 452 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Milan, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Jackson, Brownsville, Humboldt, Milan, Lexington, McKenzie, Trenton, Huntingdon, Fairview, Alamo, Bells, Three Way, Bradford, Atwood, Blue Goose, Bargerton, Bemis, Belle Eagle, Holly Grove and Adair. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CARROLL COUNTY, TN
weather.gov

Freeze Warning issued for Champaign, Clark, Darke, Fairfield, Fayette, Franklin, Greene by NWS

Effective: 2022-04-20 00:00:00 EDT Expires: 2022-04-20 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Champaign; Clark; Darke; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Hocking; Madison; Miami; Montgomery; Pickaway; Pike; Preble; Ross; Scioto FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Portions of East Central Indiana and Central, South Central and West Central Ohio. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
CHAMPAIGN COUNTY, OH
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
weather.gov

Freeze Warning issued for Albemarle, Augusta, Central Virginia Blue Ridge, Clarke by NWS

Effective: 2022-04-20 00:00:00 EDT Expires: 2022-04-20 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Albemarle; Augusta; Central Virginia Blue Ridge; Clarke; Culpeper; Frederick; Greene; Madison; Nelson; Northern Fauquier; Northern Virginia Blue Ridge; Orange; Page; Rappahannock; Rockingham; Shenandoah; Southern Fauquier; Spotsylvania; Stafford; Warren; Western Loudoun FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures between 25 and 32 expected, with the coldest readings in the central Shenandoah Valley. * WHERE...Portions of central, and northern Maryland, central, northern, and northwest Virginia and the panhandle of West Virginia. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ALBEMARLE COUNTY, VA
weather.gov

Flood Warning issued for Greene, Hale, Marengo, Sumter by NWS

Effective: 2022-04-18 20:09:00 CDT Expires: 2022-04-22 12:08:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Greene; Hale; Marengo; Sumter The Flood Warning is extended for the following rivers in Alabama Tombigbee River At Demopolis Lock and Dam affecting Greene, Marengo, Sumter and Hale Counties. .Flooding continues on the Tombigbee River and a flood warning remains in effect. Another statement will be issued by Tuesday morning, or sooner if conditions warrant. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY FRIDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Tombigbee River At Demopolis Lock and Dam. * WHEN...Until early Friday afternoon. * IMPACTS...At 68.0 feet, Flooding of lowlands in the area occurs and cattle should be moved to higher ground. At 77.0 feet, Flooding of numerous cabins and trailers near the river can be expected. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 PM CDT Monday the stage was 69.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:15 PM CDT Monday was 69.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 70.9 feet Tuesday evening. It will then fall below flood stage early Friday morning. - Flood stage is 68.0 feet.
GREENE COUNTY, AL
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Calhoun, Chickasaw, Lafayette, Pontotoc, Yalobusha by NWS

Effective: 2022-04-13 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for northeastern and northwestern Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Lafayette; Pontotoc; Yalobusha A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHEASTERN LAFAYETTE...NORTHWESTERN CHICKASAW...YALOBUSHA CALHOUN AND SOUTHWESTERN PONTOTOC COUNTIES At 714 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Tula to 8 miles west of Bruce to near Grenada, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Pontotoc, Houston, Water Valley, Bruce, Calhoun City, Vardaman, Derma, Coffeeville, Pittsboro, Slate Springs, Sabougla, Pyland, Randolph, Banner, Velma, Houlka, Paris, New Houlka, Algoma and Big Creek. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CALHOUN COUNTY, MS
weather.gov

Special Weather Statement issued for Bradley by NWS

Effective: 2022-04-17 11:04:00 CDT Expires: 2022-04-17 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Bradley A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Bradley and Drew Counties through 430 PM CDT At 353 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Green Hill, or near Warren, moving east at 35 mph. HAZARD...Penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Monticello... Wilmar Green Hill... Ladelle Prairie Grove... Jerome Baxter... New Hope in Drew County Enon... Collins Valley... Sumpter Lacey MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
BRADLEY COUNTY, AR

Comments / 0

Community Policy