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Baker County, FL

Special Weather Statement issued for Baker, Inland Nassau, Western Duval by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-17 10:06:00 EDT Expires: 2022-04-17 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle...

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Winter Weather Advisory issued for Big Island Summit by NWS

Effective: 2022-04-17 03:30:00 Expires: 2022-04-17 18:00:00 Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Winter Weather Advisory means that periods of snow, sleet, or freezing rain will cause travel difficulties. Be prepared for slippery roads and limited visibilities and use caution while driving. Target Area: Big Island Summit WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM HST THIS EVENING FOR THE BIG ISLAND SUMMITS ABOVE 12000 FEET ELEVATION .An upper level trough over the islands will continue to produce periods of snow showers over the summits of Mauna Kea and Mauna Loa today. A Winter Weather Advisory was issued for elevations above 12000 feet. Wintery weather conditions will improve later tonight as the upper trough weakens. WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM HST THIS EVENING ABOVE 12000 FEET ELEVATION WINTER STORM WARNING IS CANCELLED * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up to two inches. * WHERE...Big Island Summits above 12,000 feet elevation. * WHEN...Until 6 PM HST this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
HAWAII COUNTY, HI
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Nassau County, FL
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Baker, FL
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Callahan, FL
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Nassau Village-ratliff, FL
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Duval County, FL
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Baker County, FL
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Tornado Watch issued for Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 17:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN GLYNN WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, ORTEGA, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. SIMONS, THALMANN, WAYNESVILLE, AND YULEE.
DUVAL COUNTY, FL
WPMI

Severe thunderstorms tonight

MOBILE, Ala. (WPMI) — Strong thunderstorms and some severe thunderstorms continue to head southeastward, through the NBC 15 area overnight, clearing Northwest Florida close to sunrise. Make sure you have your safety plan in place, which includes a location for shelter. Keep your mobile devices charged. Straight line wind, well-over 60mph, is most likely. Only an isolated tornado is possible.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust#Thunderstorms#St George#Inland Nassau
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Winter Storm Warning issued for Central Panhandle Mountains by NWS

Effective: 2022-04-16 23:42:00 MDT Expires: 2022-04-17 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Central Panhandle Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM PDT SUNDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total valley snow accumulations of 2 to 6 inches. Total mountain snow accumulations of 5 to 10 inches above 3000 feet. * WHERE...Fourth Of July Pass, Wallace, Osburn, Dobson Pass, Kellogg, St. Maries, Fernwood, Lookout Pass, Mullan, and Pinehurst. * WHEN...Until 8 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Localized snowfall rates up to an inch per hour will cause rapid accumulations in parts of Shoshone county this evening. Motorists can expect winter driving conditions in areas of rapid accumulation. * ADDITIONAL DETAILS...Wet snow clinging to trees may produce scattered tree damage and isolated power outages.
BENEWAH COUNTY, ID
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Fire Weather Watch issued for Duval, Inland Kleberg, Inland Nueces, Jim Wells, La Salle by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Duval; Inland Kleberg; Inland Nueces; Jim Wells; La Salle; Live Oak; McMullen; Webb FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT TUESDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR THE BRUSH COUNTRY AND INLAND COASTAL BEND RED FLAG WARNING HAS EXPIRED * TIMING...Tuesday from 11 AM until 7 PM. * WIND...Northwest 20 to 25 mph with gusts to 35 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
DUVAL COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Allen, Butler, Logan, Simpson, Warren by NWS

Effective: 2022-04-13 19:08:00 EDT Expires: 2022-04-13 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central Kentucky. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central Kentucky. Target Area: Allen; Butler; Logan; Simpson; Warren The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Logan County in south central Kentucky Simpson County in south central Kentucky Western Allen County in south central Kentucky Southeastern Butler County in south central Kentucky Western Warren County in south central Kentucky * Until 645 PM CDT. * At 607 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles southeast of Dunmor to near Guthrie, moving northeast at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Russellville around 625 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Memphis Junction, Bowling Green and Crestmoor. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ALLEN COUNTY, KY
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Severe Weather Statement issued for Carroll, Crockett, Gibson, Henderson, Madison by NWS

Effective: 2022-04-13 16:53:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Carroll; Crockett; Gibson; Henderson; Madison A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM CDT FOR SOUTHEASTERN CROCKETT...NORTHWESTERN HENDERSON...SOUTHERN GIBSON...WESTERN CARROLL...EASTERN HAYWOOD AND MADISON COUNTIES At 452 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Milan, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Jackson, Brownsville, Humboldt, Milan, Lexington, McKenzie, Trenton, Huntingdon, Fairview, Alamo, Bells, Three Way, Bradford, Atwood, Blue Goose, Bargerton, Bemis, Belle Eagle, Holly Grove and Adair. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CARROLL COUNTY, TN
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NWS
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Red Flag Warning issued for Guam by NWS

Effective: 2022-03-22 05:47:00 Expires: 2022-03-22 18:00:00 Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create ideal conditions for rapid spread of wildfires. Target Area: Guam DAYTIME WINDS AND DRY CONDITIONS MAY LEAD TO RAPID FIRE SPREAD RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 6 PM THIS EVENING FOR GUAM The National Weather Service in Tiyan has issued a Red Flag Warning, which is in effect until 6 PM Tuesday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * WIND...Sustained 15 to 20 mph with gusts to 30 mph this afternoon. * HUMIDITY...As low as 55 percent. * HIGHEST THREAT...Southern part of Guam, mainly along and south of Cross Island Road. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended. * ADDITIONAL INFORMATION...Wetting rains are not expected for the next couple of days, allowing for sustained dry conditions.
ENVIRONMENT
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Winter Weather Advisory issued for Kootenai, Cabinet Region, Lower Clark Fork Region by NWS

Effective: 2022-04-16 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-17 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Kootenai, Cabinet Region; Lower Clark Fork Region WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 9 AM MDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 1 to 3 inches with 4 to 5 inches on US 2 from Happy`s Inn to Marion. Higher totals of 5 to 8 inches for Lookout Pass. Watch for ice formation as snow melts on roads and refreezes. * WHERE...Highway 2 Kalispell to Libby, Highway 37 Eureka to Libby, Highway 56 Bull Lake Road, Highway 93 Eureka to Whitefish, Evaro Hill, Highway 200 Thompson Falls to Plains, Highway 200 Trout Creek to Heron, and I-90 Lookout Pass to Haugan. * WHEN...From 3 PM this afternoon to 9 AM MDT Sunday. * IMPACTS...Travel could be affected.
FLATHEAD COUNTY, MT
natureworldnews.com

US Weather Forecast Shows Risk of Severe Thunderstorms, Critical Fire Weather, and Heavy Snow This Weekend: NOAA – NWS

Extreme weather conditions, including thunderstorms, fire weather, and snow are expected again across the country, as per the latest forecast by US meteorologists. Heavy rain and flooding, as well as life-threatening and disruptive risks, are also at stake. Latest Short-Range Forecast. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - National...
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist, Suwannee by NWS

Effective: 2022-04-16 10:24:00 EDT Expires: 2022-04-17 10:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist; Suwannee The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Santa Fe River At Three Rivers Estates affecting Gilchrist, Columbia and Suwannee Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santa Fe River At Three Rivers Estates. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding begins on SW Santa Fe Drive south of Santa Fe Road in Columbia County. At 16.3 feet, Florida Fish and Wildlife Commission begins enforcement of a no wake zone on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream of the Wilson`s Spring Boat Ramp to the confluence with the Suwannee River and on the Ichetucknee River upstream to the US 27 bridge. At 17.0 feet, Water begins to enter backyards of residences on Santa Fe Road in Columbia County and on River Run Road in Suwannee County. At 18.0 feet, Water begins to flood River Run Road in Suwannee County. At 18.8 feet, Florida Fish and Wildlife Commission expands the no wake zone restriction further upstream on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream on the Wilson`s Spring Boat Ramp to one-half mile upstream of the State Road 47 bridge. At 19.0 feet, Water begins to enter backyards of residences along the Ichetucknee River. At 19.8 feet, Waters begins to affect homes in the Hollingsworth Bluff area at State Route 47. At 20.0 feet, Access to homes on Santa Fe Road below SW Riverside Avenue becomes restricted in Columbia. Flooding begins on Santa Fe and Wilson Springs Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM EDT Saturday the stage was 18.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM EDT Saturday was 18.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 17.1 feet Thursday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, FL
weather.gov

Flood Warning issued for Montgomery, Telfair, Wheeler by NWS

Effective: 2022-04-17 21:06:00 EDT Expires: 2022-04-18 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Montgomery; Telfair; Wheeler The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Lumber City affecting Wheeler, Telfair and Montgomery Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast to continue. * WHERE...Ocmulgee River near Lumber City. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 15 feet, Flood Stage is reached and minor flooding begins. Water overflows into the broad swampy flood plain. Farm fields on the right bank flood. General agriculture and timber interests are affected by the flooding. In addition...water reaches the top of the boat ramp near the Highway 341 bridge. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM EDT Sunday the stage was 15.3 feet and falling. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Monday morning and continue falling to 10.5 feet Friday evening. - Flood stage is 15 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MONTGOMERY COUNTY, GA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Jasper, Smith by NWS

Effective: 2022-04-13 20:10:00 CDT Expires: 2022-04-13 21:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central and east central Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Jasper; Smith The National Weather Service in Jackson has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jasper County in east central Mississippi Southern Smith County in central Mississippi * Until 900 PM CDT. * At 810 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Burns to Sanatorium, moving east at 60 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Taylorsville and Center Ridge around 830 PM CDT. Turnerville around 835 PM CDT. Stringer around 840 PM CDT. Paulding, Moss and Rose Hill around 845 PM CDT. Orange around 850 PM CDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Sylvarena, Mize, Montrose and Louin. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
JASPER COUNTY, MS
weather.gov

Frost Advisory issued for Fayette, Franklin, Union by NWS

Effective: 2022-04-20 00:00:00 EDT Expires: 2022-04-20 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Fayette; Franklin; Union FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Portions of East Central and Southeast Indiana, Northeast and Northern Kentucky and South Central and Southwest Ohio. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
FAYETTE COUNTY, IN

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