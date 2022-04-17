Freeze Warning issued for Athens, Gallia, Jackson, Meigs, Morgan, Perry, Vinton by NWS

Effective: 2022-03-23 19:36:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Athens; Meigs; Morgan; Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST OHIO ATHENS MEIGS MORGAN WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM IN WESTERN WEST VIRGINIA CABELL MASON WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, ATHENS, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CEREDO, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HUNTINGTON, HURRICANE, KENOVA, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MCCONNELSVILLE, MIDDLEBOURNE, NEW HAVEN, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, POINT PLEASANT, POMEROY, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, STOCKPORT, TEAYS VALLEY, VIENNA, WAYNE, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
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