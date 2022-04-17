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Athens County, OH

Freeze Warning issued for Athens, Gallia, Jackson, Meigs, Morgan, Perry, Vinton by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-17 03:57:00 EDT Expires: 2022-04-17 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the...

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Tornado Warning issued for Hale, Perry by NWS

Effective: 2022-03-22 20:43:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hale; Perry The National Weather Service in Birmingham has issued a * Tornado Warning for Northwestern Perry County in central Alabama Southeastern Hale County in west central Alabama * Until 930 PM CDT. * At 843 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Newbern, or 8 miles south of Greensboro, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Greensboro, Newbern, Heiberger, Morgan Springs, Cedarville, Laneville, Folsom and Ellards. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HALE COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Central and Eastern Allegany, Extreme Western Allegany by NWS

Effective: 2022-04-15 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-15 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Central and Eastern Allegany; Extreme Western Allegany; Frederick; Washington ENHANCED THREAT FOR THE SPREAD OF WILDFIRES THIS AFTERNOON Minimum relative humidity values will drop to between 15 and 25 percent across portions of the West Virginia Panhandle and much of north central Maryland and western Maryland, while south winds will gust frequently between 15 and 25 mph. The strongest winds will coincide with the lowest relative humidity during the mid to late afternoon hours. Fuel moisture will dry out during this time. The combination of low fuel moisture, low relative humidity, and gusty winds will enhance the threat for the spread of wildfires. Outdoor burning is strongly discouraged during this time. Please refer to your local burn permitting authority on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution and ensure fire suppression is readily available.
ALLEGANY COUNTY, MD
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Severe Weather Statement issued for Carroll, Crockett, Gibson, Henderson, Madison by NWS

Effective: 2022-04-13 16:53:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Carroll; Crockett; Gibson; Henderson; Madison A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM CDT FOR SOUTHEASTERN CROCKETT...NORTHWESTERN HENDERSON...SOUTHERN GIBSON...WESTERN CARROLL...EASTERN HAYWOOD AND MADISON COUNTIES At 452 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Milan, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Jackson, Brownsville, Humboldt, Milan, Lexington, McKenzie, Trenton, Huntingdon, Fairview, Alamo, Bells, Three Way, Bradford, Atwood, Blue Goose, Bargerton, Bemis, Belle Eagle, Holly Grove and Adair. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CARROLL COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Athens, Meigs, Morgan, Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 19:36:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Athens; Meigs; Morgan; Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST OHIO ATHENS MEIGS MORGAN WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM IN WESTERN WEST VIRGINIA CABELL MASON WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, ATHENS, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CEREDO, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HUNTINGTON, HURRICANE, KENOVA, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MCCONNELSVILLE, MIDDLEBOURNE, NEW HAVEN, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, POINT PLEASANT, POMEROY, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, STOCKPORT, TEAYS VALLEY, VIENNA, WAYNE, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
ATHENS COUNTY, OH
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Flood Warning issued for Independence, Jackson, Lawrence by NWS

Effective: 2022-03-23 19:47:00 CDT Expires: 2022-03-24 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson; Lawrence The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Black River At Black Rock affecting Jackson, Independence and Lawrence Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Black River At Black Rock. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 17.0 feet, Low lying cultivated land and pastures in Lawrence, Jackson, and Independence counties flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 PM CDT Wednesday the stage was 16.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 17.5 feet early Thursday afternoon. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Thu Fri Sat Crest Time Date Black River Black Rock 14.0 16.7 Wed 7 PM 17.5 16.7 15.8 17.5 1 PM 3/24
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Flood Warning issued for George, Greene, Perry by NWS

Effective: 2022-03-22 21:33:00 CDT Expires: 2022-03-23 21:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: George; Greene; Perry The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi Leaf Near Mclain affecting Greene, Perry and George Counties. For the Leaf River...including Mclain, New Augusta...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Leaf Near Mclain. * WHEN...Until further notice. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Tuesday the stage was 17.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early Thursday afternoon and continue rising to a crest of 20.0 feet Saturday morning. - Flood stage is 18.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GEORGE COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
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Severe Weather Statement issued for Meigs, Vinton by NWS

Effective: 2022-03-23 14:37:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Meigs; Vinton THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR MEIGS...SOUTHEASTERN VINTON SOUTHWESTERN ATHENS AND NORTH CENTRAL MASON COUNTIES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for southeastern Ohio...and western and northwestern West Virginia. Remember, a Tornado Warning still remains in effect for northern Athens County.
MEIGS COUNTY, OH
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Flood Warning issued for Monroe, Morgan, Owen by NWS

Effective: 2022-03-24 12:41:00 EDT Expires: 2022-03-26 03:12:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Monroe; Morgan; Owen The Flood Warning is extended for the following rivers in Indiana White River at Ravenswood. The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana East Fork White River at Seymour. White River below Eagle Valley Power Plant, Centerton, Spencer, Hazleton, Newberry, Petersburg, Edwardsport, Elliston. .Rainfall totals late last week as high as one inch, and additional rainfall of one to two plus inches from Tuesday through today, is leading to lowland flooding along the entire length of the Wabash River, on the White River from Centerton downstream, and on the East Fork White River at Seymour. Flooding on the Wabash and White is expected to last into the first week of April, and on the East Fork White until March 26. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY SATURDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River near Centerton. * WHEN...Until early Saturday morning. * IMPACTS...At 12.4 feet, Road just north of Blue Bluff Bridge has about six inches of water on it. * ADDITIONAL DETAILS - At 12:00 PM EDT Thursday the stage was 12.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 12:00 PM EDT Thursday was 12.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 12.5 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage tomorrow afternoon. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MONROE COUNTY, IN
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Special Weather Statement issued for Athens, Morgan, Perry by NWS

Effective: 2022-03-23 14:37:00 EDT Expires: 2022-03-23 18:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for southeastern Ohio. Target Area: Athens; Morgan; Perry A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Perry, western Morgan, northeastern Vinton and northwestern Athens Counties through 615 PM EDT At 542 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Lake Hope State Park, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Nelsonville, New Lexington, Glouster, McConnelsville, Shawnee, Lake Hope State Park, Perry State Forest, Crooksville, Chauncey, New Straitsville, Malta, Corning, Buchtel, Jacksonville, Murray City, Trimble, Hemlock, Rendville, Burr Oak State Park and The Plains. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
ATHENS COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Jackson, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-23 19:29:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Jackson; Transylvania A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM EDT FOR SOUTHWESTERN TRANSYLVANIA...SOUTHEASTERN JACKSON...NORTHWESTERN PICKENS AND NORTHEASTERN OCONEE COUNTIES At 729 PM EDT, a severe thunderstorm was located 15 miles north of Walhalla, or 6 miles west of Lake Jocassee, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. Locations impacted include Lake Toxaway, Lake Jocassee, Devils Fork State Park, Gorges State Park, Bad Creek, Rocky Bottom, Sapphire, Sassafras Mountain, Rosman and Cashiers. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
JACKSON COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Montgomery, Telfair, Wheeler by NWS

Effective: 2022-04-17 21:06:00 EDT Expires: 2022-04-18 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Montgomery; Telfair; Wheeler The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Lumber City affecting Wheeler, Telfair and Montgomery Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast to continue. * WHERE...Ocmulgee River near Lumber City. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 15 feet, Flood Stage is reached and minor flooding begins. Water overflows into the broad swampy flood plain. Farm fields on the right bank flood. General agriculture and timber interests are affected by the flooding. In addition...water reaches the top of the boat ramp near the Highway 341 bridge. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM EDT Sunday the stage was 15.3 feet and falling. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Monday morning and continue falling to 10.5 feet Friday evening. - Flood stage is 15 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MONTGOMERY COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Morgan, Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 19:57:00 EDT Expires: 2022-03-23 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Morgan; Washington THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHERN WASHINGTON...SOUTH CENTRAL MORGAN AND NORTHWESTERN WOOD COUNTIES WILL EXPIRE AT 800 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for southeastern Ohio...and northwestern West Virginia.
MORGAN COUNTY, OH
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Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist, Suwannee by NWS

Effective: 2022-04-16 10:24:00 EDT Expires: 2022-04-17 10:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist; Suwannee The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Santa Fe River At Three Rivers Estates affecting Gilchrist, Columbia and Suwannee Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santa Fe River At Three Rivers Estates. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding begins on SW Santa Fe Drive south of Santa Fe Road in Columbia County. At 16.3 feet, Florida Fish and Wildlife Commission begins enforcement of a no wake zone on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream of the Wilson`s Spring Boat Ramp to the confluence with the Suwannee River and on the Ichetucknee River upstream to the US 27 bridge. At 17.0 feet, Water begins to enter backyards of residences on Santa Fe Road in Columbia County and on River Run Road in Suwannee County. At 18.0 feet, Water begins to flood River Run Road in Suwannee County. At 18.8 feet, Florida Fish and Wildlife Commission expands the no wake zone restriction further upstream on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream on the Wilson`s Spring Boat Ramp to one-half mile upstream of the State Road 47 bridge. At 19.0 feet, Water begins to enter backyards of residences along the Ichetucknee River. At 19.8 feet, Waters begins to affect homes in the Hollingsworth Bluff area at State Route 47. At 20.0 feet, Access to homes on Santa Fe Road below SW Riverside Avenue becomes restricted in Columbia. Flooding begins on Santa Fe and Wilson Springs Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM EDT Saturday the stage was 18.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM EDT Saturday was 18.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 17.1 feet Thursday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Breathitt, Clay, Jackson, Lee, Owsley, Perry, Wolfe by NWS

Effective: 2022-03-23 13:58:00 EDT Expires: 2022-03-23 14:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Breathitt; Clay; Jackson; Lee; Owsley; Perry; Wolfe The National Weather Service in JACKSON KY has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Owsley County in southeastern Kentucky Northwestern Perry County in southeastern Kentucky Southeastern Jackson County in southeastern Kentucky Breathitt County in southeastern Kentucky Southeastern Lee County in southeastern Kentucky South central Wolfe County in southeastern Kentucky Northeastern Clay County in southeastern Kentucky * Until 230 PM EDT. * At 158 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Conkling, or near Booneville, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Lerose around 205 PM EDT. Jetts Creek around 210 PM EDT. Chenowee around 215 PM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Frozen Creek and Simpson. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BREATHITT COUNTY, KY
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Wind Advisory issued for Alexander, Franklin, Hamilton, Jackson, Jefferson, Perry by NWS

Effective: 2022-03-22 15:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alexander; Franklin; Hamilton; Jackson; Jefferson; Perry; Union; Wayne; Williamson WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast wind gusts 40 to 55 MPH expected. * WHERE...Portions of southeast Missouri and southern Illinois. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...This appears to be strong and gusty non thunderstorm winds behind the main precipitation shield. Winds will likely become strongest when the rain ends.
ALEXANDER COUNTY, IL
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Tornado Watch issued for Athens, Belmont, Carroll, Columbiana, Coshocton, Gallia by NWS

Effective: 2022-03-23 14:35:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Athens; Belmont; Carroll; Columbiana; Coshocton; Gallia; Guernsey; Harrison; Jackson; Jefferson; Lawrence; Meigs; Monroe; Morgan; Muskingum; Noble; Perry; Tuscarawas; Vinton; Washington TORNADO WATCH 67 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ASHLAND ATHENS BELMONT CARROLL COLUMBIANA COSHOCTON GALLIA GUERNSEY HARRISON HOLMES JACKSON JEFFERSON LAWRENCE MAHONING MEIGS MONROE MORGAN MUSKINGUM NOBLE PERRY STARK TUSCARAWAS VINTON WASHINGTON WAYNE
ATHENS COUNTY, OH
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Flood Warning issued for Jackson, Madison, Marshall by NWS

Effective: 2022-03-24 21:04:00 CDT Expires: 2022-03-26 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Jackson; Madison; Marshall The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Paint Rock River NEAR Woodville affecting Madison, Jackson and Marshall Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY SATURDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Paint Rock River NEAR Woodville. * WHEN...Until early Saturday morning. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 PM CDT Thursday the stage was 17.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:00 PM CDT Thursday was 17.1 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage late tomorrow evening and continue falling to 6.5 feet Tuesday evening. - Flood stage is 15.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 17.0 feet on 01/05/1972. - http://www.weather.gov/safety/flood
JACKSON COUNTY, AL

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