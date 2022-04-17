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Atlantic County, NJ

Freeze Watch issued for Atlantic, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Mercer by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-18 00:00:00 EDT Expires: 2022-04-18 09:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to...

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Special Weather Statement issued for Eastern Greenbrier, Mercer, Monroe, Summers by NWS

Effective: 2022-03-22 11:20:00 EDT Expires: 2022-03-22 11:35:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Eastern Greenbrier; Mercer; Monroe; Summers; Western Greenbrier THIS MESSAGE IS FOR TEST PURPOSES ONLY THIS IS A TEST MESSAGE. END OF THE 2022 WEST VIRGINIA STATEWIDE TORNADO DRILL The Practice Tornado Warning has expired, and the 2022 West Virginia Tornado Drill has ended. We thank all who participated, and hope your safety preparedness programs worked properly. If you have any questions about severe weather safety preparedness, please contact your nearest National Weather Service Office, or local Office of Emergency Management for assistance. Repeating...the practice Tornado Warning and 2022 West Virginia Statewide Tornado Drill have ended. THIS IS A TEST MESSAGE. THIS IS A TEST MESSAGE. DO NOT TAKE ACTION BASED ON THIS MESSAGE.
GREENBRIER COUNTY, WV
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Freeze Warning issued for Cumberland, Edgecombe, Hoke, Sampson, Scotland, Wayne, Wilson by NWS

Effective: 2022-03-28 03:43:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Cumberland; Edgecombe; Hoke; Sampson; Scotland; Wayne; Wilson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the upper 20s to around 32 degrees expected. * WHERE...Scotland, Wilson, Hoke, Wayne, Sampson, Cumberland and Edgecombe Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation, and possibly damage unprotected outdoor plumbing. * ADDITIONAL DETAILS...Temperatures Tuesday morning are expected once again to fall into the upper 20s to lower 30s across portions of the coastal plain. Additional freeze warnings or frost advisories are likely.
CUMBERLAND COUNTY, NC
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Tornado Warning issued for Camden, Glynn by NWS

Effective: 2022-03-23 17:17:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Camden; Glynn A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR NORTHEASTERN CAMDEN AND SOUTHEASTERN GLYNN COUNTIES At 517 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Jekyll Island, or near Brunswick, moving east at 35 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near St. Simons Island around 530 PM EDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CAMDEN COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Brantley, Camden, Charlton, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Camden; Charlton; Glynn; Pierce; Wayne TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BRANTLEY COUNTY, GA
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Camden, NJ
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Middlesex, NJ
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Ocean Township, NJ
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Ocean County, NJ
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Monmouth County, NJ
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Atlantic County, NJ
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Special Weather Statement issued for Central and Eastern Allegany, Extreme Western Allegany by NWS

Effective: 2022-04-15 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-15 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Central and Eastern Allegany; Extreme Western Allegany; Frederick; Washington ENHANCED THREAT FOR THE SPREAD OF WILDFIRES THIS AFTERNOON Minimum relative humidity values will drop to between 15 and 25 percent across portions of the West Virginia Panhandle and much of north central Maryland and western Maryland, while south winds will gust frequently between 15 and 25 mph. The strongest winds will coincide with the lowest relative humidity during the mid to late afternoon hours. Fuel moisture will dry out during this time. The combination of low fuel moisture, low relative humidity, and gusty winds will enhance the threat for the spread of wildfires. Outdoor burning is strongly discouraged during this time. Please refer to your local burn permitting authority on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution and ensure fire suppression is readily available.
ALLEGANY COUNTY, MD
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Severe Weather Statement issued for Carroll, Crockett, Gibson, Henderson, Madison by NWS

Effective: 2022-04-13 16:53:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Carroll; Crockett; Gibson; Henderson; Madison A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM CDT FOR SOUTHEASTERN CROCKETT...NORTHWESTERN HENDERSON...SOUTHERN GIBSON...WESTERN CARROLL...EASTERN HAYWOOD AND MADISON COUNTIES At 452 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Milan, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Jackson, Brownsville, Humboldt, Milan, Lexington, McKenzie, Trenton, Huntingdon, Fairview, Alamo, Bells, Three Way, Bradford, Atwood, Blue Goose, Bargerton, Bemis, Belle Eagle, Holly Grove and Adair. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CARROLL COUNTY, TN
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Freeze Watch issued for Bladen, Inland Pender, Robeson by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Bladen; Inland Pender; Robeson FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 for up to several hours is possible. * WHERE...Bladen, Inland Pender and Robeson Counties. * WHEN...From late tonight through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BLADEN COUNTY, NC
NJ.com

N.J. weather: Nor’easter could hit N.J. with heavy rain after freezing temps

After showers fell over parts of New Jersey on Saturday evening, the state saw a dip in temperatures which could make way for a stronger storm. As the Easter weekend winds down, forecasters say a coastal storm could still shift into a strong nor’easter late Monday or early Tuesday, bringing heavy rain to the Garden State and potential snow and ice to parts of Pennsylvania, New York State and northern New England.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Southern New Jersey#Atlantic#Freeze Watch
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Flood Warning issued for Bladen, Cumberland by NWS

Effective: 2022-03-20 20:40:00 EDT Expires: 2022-03-21 18:07:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=ilm . The next statement will be issued by Monday morning. Target Area: Bladen; Cumberland The Flood Warning is extended for the following rivers in North Carolina...South Carolina Cape Fear River At William O Huske Lock And Dam 3 affecting Bladen and Cumberland Counties. Great Pee Dee River At Pee Dee affecting Marion and Florence Counties. Black Creek At Quinby affecting Florence and Darlington Counties. The Flood Warning is cancelled for the following rivers in North Carolina Cape Fear River At Elizabethtown affecting Bladen County. For the Cape Fear River...including William O Huske Lock And Dam 3, Elizabethtown, Lock And Dam 1...Minor flooding is forecast. For the Great Pee Dee River...including Pee Dee...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Cape Fear River At William O Huske Lock And Dam 3. * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 45.0 feet, Flood waters will affect lowlands along the east bank of the river with some minor overflow along the west bank. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM EDT Sunday the stage was 44.1 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Monday morning and continue falling to 36.7 feet by Friday evening. - Flood stage is 42.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (8 pm EDT) Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Cape Fear River William O Huske Lock & Dam 42.0 44.1 Sun 8 pm EDT 38.2 36.7 36.6
BLADEN COUNTY, NC
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Special Weather Statement issued for Cumberland, Johnston, Sampson by NWS

Effective: 2022-03-24 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-24 04:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Cumberland; Johnston; Sampson A strong thunderstorm will impact portions of southern Wayne, Sampson, southeastern Cumberland and southeastern Johnston Counties through 415 AM EDT At 316 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Ammon, or 13 miles north of Elizabethtown, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Goldsboro, Clinton, Mount Olive, Roseboro, Garland, Newton Grove, Salemburg, Turkey, Autryville and Seven Springs. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CUMBERLAND COUNTY, NC
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Special Weather Statement issued for Brantley, Coastal Camden, Inland Camden, Inland Glynn by NWS

Effective: 2022-03-23 10:03:00 EDT Expires: 2022-03-23 16:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for northeastern Florida...and southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Coastal Camden; Inland Camden; Inland Glynn; Northeastern Charlton; Western Charlton Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Nassau, western Camden, southwestern Glynn, southeastern Brantley and northeastern Charlton Counties through 445 PM EDT At 407 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms capable of producing a landspout along a line extending from near Hickox to 7 miles north of Kings Ferry to near Folkston. Movement was northeast at 35 mph. HAZARD...Landspouts, wind gusts up to 50 mph, minor flooding due to heavy rainfall, and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor flooding due to heavy rainfall is possible. Locations impacted include Folkston, Woodbine, Homeland, Waverly, Waynesville, Race Pond, Atkinson, Winokur, Tarboro and Colesburg. LANDSPOUT...POSSIBLE MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Gloucester, Hampton, Poquoson, Isle of Wight, James City by NWS

Effective: 2022-03-24 06:17:00 EDT Expires: 2022-03-24 06:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Strong wind gusts are possible with these storms. These wind gusts are capable of knocking down tree limbs, small or weakened trees, and blowing around trash cans, potted plants, lawn furniture, and other light outdoor objects. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Gloucester; Hampton, Poquoson; Isle of Wight; James City; Mathews; Newport News; Surry; York A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Gloucester, northern Isle of Wight, southeastern York, southern Mathews, southeastern James City and southeastern Surry Counties, the City of Poquoson, the City of Hampton and the City of Newport News through 645 AM EDT At 617 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 7 miles southeast of Elberon, or 9 miles west of Smithfield, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. This strong thunderstorm will be near Smithfield around 620 AM EDT. Fort Eustis around 630 AM EDT. Newport News, Patrick Henry Field, Christopher Newport University, Denbigh, Lee Hall, Beaconsdale and Grove around 635 AM EDT. Hampton, Virginia Institute For Marine Sciences and Tabb around 640 AM EDT. Seaford, Gloucester Point, Achilles and Wicomico around 645 AM EDT. Other locations impacted by this storm include Rushmere, Pons, Lackey, Chippokes State Park, Ruff, Glass, Naxera, Oriana, Bethel Church and Ellis Fork. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...45 MPH
GLOUCESTER COUNTY, VA
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NWS
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Androscoggin, Central Interior Cumberland by NWS

Effective: 2022-03-24 02:00:00 EDT Expires: 2022-03-24 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by going to newengland511.org Target Area: Androscoggin; Central Interior Cumberland; Interior Cumberland Highlands; Interior York; Southern Franklin; Southern Oxford WINTRY WEATHER TO RETURN TONIGHT THROUGH THURSDAY NIGHT .A series of low pressure systems will affect the advisory area tonight through Thursday night. The result will be a messy mix of rain, snow, sleet, and freezing rain. WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT THURSDAY * WHAT...Mixed precipitation expected. Total snow and sleet accumulations up to one inch. Total ice accumulations around one tenth of an inch at lower elevations, and up to one third of an inch between 1 and 3 thousand feet. * WHERE...Portions of southwest and western Maine. Portions of central, northern, and southern New Hampshire. * WHEN...Until 2 PM EDT Thursday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions due to snow and ice covered roads. The hazardous conditions could impact the Thursday morning commute. * ADDITIONAL DETAILS...The mixed precipitation will turn mostly to plain rain midday Thursday
ANDROSCOGGIN COUNTY, ME
weather.gov

Freeze Watch issued for Beaufort, Coastal Onslow, Inland Onslow, Jones, Mainland Dare by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Beaufort; Coastal Onslow; Inland Onslow; Jones; Mainland Dare; Mainland Hyde; Northern Craven; Southern Craven; Tyrrell; Washington; West Carteret FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 possible. * WHERE...Portions of eastern North Carolina. * WHEN...From late tonight through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BEAUFORT COUNTY, NC
weather.gov

Flood Watch issued for Gloucester, Greensville, Isle of Wight, James City, Mathews by NWS

Effective: 2022-03-24 08:55:00 EDT Expires: 2022-03-24 18:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Gloucester; Greensville; Isle of Wight; James City; Mathews; Southampton; Surry; Sussex FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of northeast North Carolina and Virginia, including the following areas, in northeast North Carolina, Bertie, Camden, Chowan, Eastern Currituck, Gates, Hertford, Northampton, Pasquotank, Perquimans and Western Currituck. In Virginia, Chesapeake, Gloucester, Greensville, Hampton/Poquoson, Isle of Wight, James City, Mathews, Newport News, Norfolk/Portsmouth, Northampton, Southampton, Suffolk, Surry, Sussex, Virginia Beach and York. * WHEN...Until 6 PM EDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may also occur in urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - |Showers and thunderstorms are ongoing across south central and southeastern Virginia, and interior northeast North Carolina, with additional showers and thunderstorms expected this afternoon across coastal Tidewater and northeast North Carolina. A widespread 1 to 3 inches is expected over this watch area area, with locally higher totals possible. Any localized heavy rainfall could lead to flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
DINWIDDIE COUNTY, VA
weather.gov

Flood Watch issued for Chesapeake, Gloucester, Greensville, Hampton, Poquoson by NWS

Effective: 2022-03-24 18:52:00 EDT Expires: 2022-03-24 19:30:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Chesapeake; Gloucester; Greensville; Hampton, Poquoson; Isle of Wight; James City; Mathews; Newport News; Norfolk, Portsmouth; Northampton; Southampton; Suffolk; Surry; Sussex; Virginia Beach; York FLOOD WATCH NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING The Flood Watch is now in effect for * Portions of northeast North Carolina and Virginia, including the following areas, in northeast North Carolina, Bertie, Camden, Chowan, Eastern Currituck, Gates, Hertford, Northampton, Pasquotank, Perquimans, and Western Currituck. In Virginia, Chesapeake, Gloucester, Greensville, Hampton/Poquoson, Isle of Wight, James City, Mathews, Newport News, Norfolk/Portsmouth, Northampton, Southampton, Suffolk, Surry, Sussex, Virginia Beach, and York. * Until 10 PM EDT this evening * WHEN...Until 10 PM EDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may also occur in urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Showers and isolated thunderstorms are ongoing across much of south central and southeastern Virginia, with additional showers and thunderstorms expected into this evening. Most of the region has already received 1 to 3 inches of rainfall, with localized amounts in excess of 4 inches. Additional rainfall amounts through this evening will average one inch or less, but locally higher amounts will be possible.
DINWIDDIE COUNTY, VA
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Flood Watch issued for Bertie, Camden, Chowan, Eastern Currituck, Gates, Hertford by NWS

Effective: 2022-03-24 11:47:00 EDT Expires: 2022-03-24 19:30:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Bertie; Camden; Chowan; Eastern Currituck; Gates; Hertford; Northampton; Pasquotank; Perquimans; Western Currituck FLOOD WATCH NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING The Flood Watch is now in effect for * Portions of northeast North Carolina and Virginia, including the following areas, in northeast North Carolina, Bertie, Camden, Chowan, Eastern Currituck, Gates, Hertford, Northampton, Pasquotank, Perquimans, and Western Currituck. In Virginia, Chesapeake, Gloucester, Greensville, Hampton/Poquoson, Isle of Wight, James City, Mathews, Newport News, Norfolk/Portsmouth, Northampton, Southampton, Suffolk, Surry, Sussex, Virginia Beach, and York. * Until 10 PM EDT this evening * WHEN...Until 10 PM EDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may also occur in urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Showers and isolated thunderstorms are ongoing across much of south central and southeastern Virginia, with additional showers and thunderstorms expected into this evening. Most of the region has already received 1 to 3 inches of rainfall, with localized amounts in excess of 4 inches. Additional rainfall amounts through this evening will average one inch or less, but locally higher amounts will be possible.
BERTIE COUNTY, NC
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Flood Advisory issued for Gloucester, Mathews by NWS

Effective: 2022-03-24 09:51:00 EDT Expires: 2022-03-24 11:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Gloucester; Mathews FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1145 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of eastern Virginia and southeast Virginia, including the following counties, in eastern Virginia, Mathews. In southeast Virginia, Gloucester. * WHEN...Until 1145 AM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas including some areas roads. * ADDITIONAL DETAILS - At 951 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1.5 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Gloucester Courthouse, Gloucester Point, Achilles, Mobjack, Hayes, Wicomico, Bavon, Naxera, Glass, Severn, Selden, Beulah, Maryus, Ware Neck, Cardinal, Ordinary, White Marsh, Port Haywood, Ruff and New Point. - http://www.weather.gov/safety/flood
GLOUCESTER COUNTY, VA

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