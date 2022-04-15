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Benton County, AR

Flood Watch issued for Benton, Carroll by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-15 21:50:00 CDT Expires: 2022-04-16 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area:...

alerts.weather.gov

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Line Of Severe Storms Will Bring Downpours, Strong Winds, Possible Isolated Tornadoes

Potentially severe thunderstorms with strong wind gusts will sweep through the region on the final day of the winter season on Saturday, March 19. "The threat will stem from an area of low pressure and its associated cold front that will march eastward through the Ohio Valley and Northeast through the day Saturday and into the evening hours Saturday night," said AccuWeather Meteorologist Brandon Buckingham.
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Tornado warning in Black Rock, Arkansas as destructive storm SMASHES buildings and wild pics show golf-ball sized hail

A "destructive" tornado triggered warnings for parts of Arkansas yesterday, with shocking images revealing hail the size of golf balls that fell during the terrifying storm. Massive damage was reported after the National Weather Service confirmed a large and extremely dangerous tornado was moving between Sharp, Randolph, and Lawrence counties on Friday.
LAWRENCE COUNTY, AR
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Severe Storms With Damaging Winds, Downpours, Isolated Tornadoes Will Lead To Temperature Swing

A new storm system with severe thunderstorms will bring downpours, gusty winds and the chance for isolated tornadoes, leading to a big swing in temperatures. Wednesday, March 30 will be mostly cloudy with the high temperature climbing into the mid 40s and calmer winds. There will be a slight chance of rain and snow showers in the mid afternoon, followed by a chance of light rain through the evening and overnight.
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Winter Weather Advisory issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-04-15 09:39:00 AKDT Expires: 2022-04-16 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT SATURDAY * WHAT...Blowing snow with low visibility occuring. Plan on areas of poor visibilities to create difficult travel conditions at times. Winds gusting as high as 50 mph will cause areas of blowing and drifting snow. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Western Arctic Coast, especially near Point Lay. * WHEN...Until 6 AM Saturday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 50 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Central and Eastern Allegany, Extreme Western Allegany by NWS

Effective: 2022-04-15 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-15 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Central and Eastern Allegany; Extreme Western Allegany; Frederick; Washington ENHANCED THREAT FOR THE SPREAD OF WILDFIRES THIS AFTERNOON Minimum relative humidity values will drop to between 15 and 25 percent across portions of the West Virginia Panhandle and much of north central Maryland and western Maryland, while south winds will gust frequently between 15 and 25 mph. The strongest winds will coincide with the lowest relative humidity during the mid to late afternoon hours. Fuel moisture will dry out during this time. The combination of low fuel moisture, low relative humidity, and gusty winds will enhance the threat for the spread of wildfires. Outdoor burning is strongly discouraged during this time. Please refer to your local burn permitting authority on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution and ensure fire suppression is readily available.
ALLEGANY COUNTY, MD
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Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist, Suwannee by NWS

Effective: 2022-04-16 10:24:00 EDT Expires: 2022-04-17 10:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist; Suwannee The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Santa Fe River At Three Rivers Estates affecting Gilchrist, Columbia and Suwannee Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santa Fe River At Three Rivers Estates. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding begins on SW Santa Fe Drive south of Santa Fe Road in Columbia County. At 16.3 feet, Florida Fish and Wildlife Commission begins enforcement of a no wake zone on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream of the Wilson`s Spring Boat Ramp to the confluence with the Suwannee River and on the Ichetucknee River upstream to the US 27 bridge. At 17.0 feet, Water begins to enter backyards of residences on Santa Fe Road in Columbia County and on River Run Road in Suwannee County. At 18.0 feet, Water begins to flood River Run Road in Suwannee County. At 18.8 feet, Florida Fish and Wildlife Commission expands the no wake zone restriction further upstream on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream on the Wilson`s Spring Boat Ramp to one-half mile upstream of the State Road 47 bridge. At 19.0 feet, Water begins to enter backyards of residences along the Ichetucknee River. At 19.8 feet, Waters begins to affect homes in the Hollingsworth Bluff area at State Route 47. At 20.0 feet, Access to homes on Santa Fe Road below SW Riverside Avenue becomes restricted in Columbia. Flooding begins on Santa Fe and Wilson Springs Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM EDT Saturday the stage was 18.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM EDT Saturday was 18.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 17.1 feet Thursday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lake by NWS

Effective: 2022-04-11 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lake A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR NORTHERN PEMISCOT AND LAKE COUNTIES At 716 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Deering, or 8 miles west of Hayti, moving east at 50 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Broadcast media. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Caruthersville, Portageville, Hayti, Reelfoot Lake State Park, Tiptonville, Ridgely, Hayti Heights, Wardell, Deering, Bolton, Cottonwood Grove, Bragg City, Pascola, Wynnburg, Wright, Cronanville, Hathaway, Sunkist Beach, Blue Bank and Proctor City. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LAKE COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Flash Flood#Extreme Weather#Carroll Flood Watch
weather.gov

Flood Warning issued for Montgomery, Telfair, Wheeler by NWS

Effective: 2022-04-17 21:06:00 EDT Expires: 2022-04-18 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Montgomery; Telfair; Wheeler The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Lumber City affecting Wheeler, Telfair and Montgomery Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast to continue. * WHERE...Ocmulgee River near Lumber City. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 15 feet, Flood Stage is reached and minor flooding begins. Water overflows into the broad swampy flood plain. Farm fields on the right bank flood. General agriculture and timber interests are affected by the flooding. In addition...water reaches the top of the boat ramp near the Highway 341 bridge. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM EDT Sunday the stage was 15.3 feet and falling. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Monday morning and continue falling to 10.5 feet Friday evening. - Flood stage is 15 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MONTGOMERY COUNTY, GA
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Mayes by NWS

Effective: 2022-04-16 07:04:00 CDT Expires: 2022-04-16 07:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tulsa. Target Area: Mayes A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 AM CDT FOR SOUTHWESTERN MAYES...WAGONER AND WEST CENTRAL CHEROKEE COUNTIES At 704 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 2 miles northeast of Oneta to 2 miles north of Tullahassee, moving east at 25 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations in or near the path include Broken Arrow... Wagoner Coweta... Sequoyah State Park Oneta... Redbird Mazie HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
MAYES COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River by NWS

Effective: 2022-04-17 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-18 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Harrison; Jackson; Pearl River THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 138 TO EXPIRE AT MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. TAMMANY TANGIPAHOA WASHINGTON WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS ALLOWS TO EXPIRE 4 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAY ST. LOUIS, BOGALUSA, BRUSLY, CLINTON, COVINGTON, CROSSROADS, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DIAMONDHEAD, EASLEYVILLE, ENON, FELPS, FRANKLINTON, GAUTIER, GREENSBURG, GULFPORT, HAMMOND, JACKSON, LACOMBE, LETTSWORTH, LIVONIA, MANDEVILLE, MCNEIL, MONTPELIER, MOSS POINT, NEW ROADS, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, ROBERT, SLIDELL, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, ST. MARTIN, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, AND WAVELAND.
HANCOCK COUNTY, MS
weather.gov

Freeze Watch issued for Benton, Camden, Dallas, Dent, Douglas, Greene, Hickory, Howell by NWS

Effective: 2022-04-19 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-19 08:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Freeze Watch means sub-freezing temperatures are possible. These conditions could kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Benton; Camden; Dallas; Dent; Douglas; Greene; Hickory; Howell; Laclede; Maries; Miller; Morgan; Phelps; Polk; Pulaski; Shannon; St. Clair; Texas; Webster; Wright FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Low temperatures 29 to 32 degrees. * WHERE...Parts of west central, central, southwest, and south central Missouri. * WHEN...Monday night and early Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill or damage sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BENTON COUNTY, MO
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NWS
weather.gov

Flood Advisory issued for Benton, Henry, Houston, Humphreys, Stewart by NWS

Effective: 2022-04-17 23:08:00 CDT Expires: 2022-04-21 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at weather.gov/memphis. The next statement will be issued as conditions warrant. Target Area: Benton; Henry; Houston; Humphreys; Stewart The Flood Advisory continues for the following rivers in Tennessee Tennessee River at Johnsonville Tennessee River at Perryville Tennessee River at Savannah For the Tennessee River...including Pickwick Dam, Savannah, Saltillo, Perryville, Johnsonville...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL THURSDAY MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Tennessee River at Johnsonville. * WHEN...Until Thursday morning. * IMPACTS...At 360.0 feet, Low-lying and agricultural areas along the river from the Interstate 40 bridge to Land Between the Lakes, including boat launches, access points, and portions of the Tennessee River National Wildlife Refuge near the Duck River begin to inundate. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 PM CDT Sunday the stage was 360.2 feet. - Forecast...The river will rise to 360.5 feet tomorrow evening. It will then fall to 358.3 feet by Saturday evening. - Action stage is 360.0 feet. - Flood stage is 361.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BENTON COUNTY, TN
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Lewis by NWS

Effective: 2022-04-18 20:00:00 EDT Expires: 2022-04-19 11:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Begin needed preparations at home or with your vehicle. Travel may become difficult, so plan accordingly. Target Area: Lewis WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations of 7 inches or more possible. Greatest accumulations will be across the Tug Hill Plateau. * WHERE...Lewis county. * WHEN...From Monday evening through Tuesday morning. * IMPACTS...Travel could become very difficult. Power outages will be possible especially over the higher terrain. * ADDITIONAL DETAILS...A mix of rain and snow will arrive into the watch area Monday afternoon. The precipitation will change to snow early Monday night. The snow could become heavy at times. The snow will be heavy and wet and could cause power outages in addition to travel impacts. The higher terrain will see the greatest snowfall. Lower elevations will see less snowfall.
LEWIS COUNTY, NY
weather.gov

Special Weather Statement issued for Hancock, Harrison by NWS

Effective: 2022-04-17 20:31:00 CDT Expires: 2022-04-18 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until midnight CDT for southern Mississippi. Target Area: Hancock; Harrison A strong thunderstorm will impact portions of southern Harrison and southeastern Hancock Counties through MIDNIGHT CDT At 1130 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Shoreline Park, or near Waveland, moving east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Bay St. Louis, Waveland, Diamondhead and Shoreline Park. This includes Interstate 10 in Mississippi between mile markers 9 and 15. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
HANCOCK COUNTY, MS
weather.gov

Special Weather Statement issued for Covington, Jefferson Davis, Lamar, Marion by NWS

Effective: 2022-04-17 20:31:00 CDT Expires: 2022-04-17 23:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Covington; Jefferson Davis; Lamar; Marion A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Marion, southeastern Covington, northwestern Lamar and southern Jefferson Davis Counties through 1145 PM CDT At 1120 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Carson, or 15 miles north of Columbia, moving east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Melba around 1135 PM CDT. Sumrall around 1145 PM CDT. Other locations impacted by this storm include Bassfield. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
COVINGTON COUNTY, MS

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