Flood Watch issued for Benton, Carroll by NWS

Effective: 2022-04-17 23:46:00 CDT Expires: 2022-04-18 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Harrison; Jackson; Pearl River THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 138 TO EXPIRE AT MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. TAMMANY TANGIPAHOA WASHINGTON WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS ALLOWS TO EXPIRE 4 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAY ST. LOUIS, BOGALUSA, BRUSLY, CLINTON, COVINGTON, CROSSROADS, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DIAMONDHEAD, EASLEYVILLE, ENON, FELPS, FRANKLINTON, GAUTIER, GREENSBURG, GULFPORT, HAMMOND, JACKSON, LACOMBE, LETTSWORTH, LIVONIA, MANDEVILLE, MCNEIL, MONTPELIER, MOSS POINT, NEW ROADS, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, ROBERT, SLIDELL, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, ST. MARTIN, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, AND WAVELAND.
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