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Mississippi State

Mississippi emergency agency: 6 injured in Wednesday storms

Titusville Herald
 3 days ago

PEARL, Miss. (AP) — The Mississippi Emergency Management Agency said Friday that six injuries have been reported from severe storms that...

www.titusvilleherald.com

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LOUISIANA STATE
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Rain expected Wednesday, with a few strong storms

COLUMBIA, S.C. — Rain is expected on Wednesday in South Carolina, with a risk for a few embedded strong thunderstorms during the afternoon and evening. The Storm Prediction Center has issued a “slight” risk for severe thunderstorms with the primary risk being damaging wind. There is also a chance for an isolated tornado, although the risk is much lower for South Carolina than when the storm system swept through the Deep South on Tuesday.
COLUMBIA, SC
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Gorgeous weather today, storms and rain Wednesday

ATLANTA, Ga. (CBS46) - We begin the day with chilly temperatures, but warm into the 70s by this afternoon. Sunny and gorgeous with a nice breeze and a quick warm-up through the day. High: 73° Average High: 67° Chance of Rain: 0%. What You Need to Know:. Tonight...
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Severe storms possible across the Lowcountry on Wednesday

CHARLESTON, S.C. (WCBD) – Storm Team 2 is tracking the threat for some severe weather on Wednesday. Meteorologist Josh Marthers said showers and thunderstorms are expected to arrive in our area Wednesday afternoon and evening, with a low-to-medium risk of a few possibly becoming severe. “If severe thunderstorms develop, wind damage and isolated tornadoes would […]
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Another dry day but rain and storms likely on Wednesday

Savannah, Ga. (WJCL)- High pressure system off the east coast will continue to control the weather today. There will be high clouds throughout the day. So, it will be partly cloudy to mostly cloudy into the afternoon. Highs are going to be in the mid to upper-70s and lower-70s at the beachfront.
SAVANNAH, GA
Magnolia State Live

Thunderstorms, powerful winds rip across Texas injuring at least four; storms are headed to Mississippi now

Severe thunderstorms with reports of possible tornadoes spread damage across parts of North Texas on Monday, injuring at least four people, officials said. Officials reported damage throughout Jacksboro, about 60 miles (100 kilometers) northwest of Fort Worth. There, photographs posted on social media showed a storm ripped the wall and roof from parts of Jacksboro High School, especially its gym.
MISSISSIPPI STATE
IN THIS ARTICLE
#Emergency Management#Tornado#Extreme Weather#Ap
WFMJ.com

Showers Wednesday; a gusty late-day storm?

A potent area of low pressure will slowly move eastward on Wednesday, resulting in a few rounds of rain showers for the Valley. With plenty of wind energy aloft, a gusty thunderstorm will become a possibility as afternoon bleeds into the early evening. The overall severe weather risk will be higher to our west and south, but stay weather aware just in case!
ENVIRONMENT
weather.gov

Child Abduction Emergency issued for Mississippi, Scott by NWS

Effective: 2022-03-25 20:56:00 CDT Expires: 2022-03-26 00:00:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Mississippi; Scott THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE KENTUCKY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. AT THE REQUEST OF THE KENTUCKY STATE POLICE...THE KENTUCKY EMERGENCY ALERT SYSTEM IS ACTIVATED TO ASSIST IN THE BROADCAST OF AN AMBER ALERT. AN AMBER ALERT HAS BEEN DECLARED...REPEATING...AN AMBER ALERT HAS BEEN DECLARED. A JUVENILE WAS ABDUCTED FROM 1266 US HIGHWAY 60 IN LEDBETTER, KENTUCKY. COREY COWEN ABDUCTED THE JUVENILE FROM THE BUS STOP AFTER HE ASSAULTED THE GRANDPARENT OF THE JUVENILE. COREY OWEN WAS LAST SEEN LEAVING THE AREA IN A 2001 GOLD CHEVY C25 WITH A LICENSE PLATE OF A-9-B-2-4-0. THE TRUCK HAD A SILVER TOOL BOX IN THE BED. COREY COWEN IS POSSIBLY ENROUTE TO THE PADUCAH, KENTUCKY AREA. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ALERT, PLEASE CONTACT THE KENTUCKY STATE POLICE.
MISSISSIPPI COUNTY, MO
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