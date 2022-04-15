Red Flag Warning issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Harper, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-21 17:29:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Carter; Comanche; Cotton; Garvin; Greer; Harmon; Jackson; Jefferson; Kiowa; Love; Murray; Stephens; Tillman SEVERE THUNDERSTORM WATCH 53 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN SOUTHERN OKLAHOMA CARTER GARVIN JEFFERSON LOVE MURRAY STEPHENS IN SOUTHWEST OKLAHOMA COMANCHE COTTON GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER BAYLOR CLAY FOARD HARDEMAN KNOX WICHITA WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ARCHER CITY, ARDMORE, CROWELL, DAVIS, DUNCAN, ELK CITY, FREDERICK, GRANITE, HENRIETTA, HOBART, HOLLIDAY, HOLLIS, KNOX CITY, LAKESIDE CITY, LAWTON, LINDSAY, MANGUM, MARIETTA, MUNDAY, PAULS VALLEY, QUANAH, RINGLING, RYAN, SAYRE, SCOTLAND, SEYMOUR, SHEPPARD AFB, SNYDER, SULPHUR, TEMPLE, THACKERVILLE, VERNON, WALTERS, WAURIKA, WICHITA FALLS, AND WYNNEWOOD.
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