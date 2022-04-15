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Beckham County, OK

Red Flag Warning issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Harper, Jackson by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-15 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will...

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Red Flag Warning issued for Capitan And Sacramento Mountains by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Capitan And Sacramento Mountains; South Central Lowlands And Southern Rio Grande Valley; Southwest Deserts and Lowlands; Southwest Mountains CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE SUNDAY AFTERNOON .A Pacific storm system will move into the area Sunday and Monday, bringing strong southwesterly winds to the fire zones this afternoon. Very dry conditions on Sunday will allow critical fire conditions to develop. A strong surface front from the west will bring a sudden shift in winds from southwest to west-northwest in the early evening hours. Higher humidities on Monday should preclude the area from critical fire conditions. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM MDT THIS EVENING FOR LOW RELATIVE HUMIDITY AND STRONG WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 110, 111, 112, AND 113 * AFFECTED AREA...Fire weather zone 110, 111, 112 and 113, southwestern and south-central New Mexico. Also included are far west Texas fire weather zones 055 and 056. * WIND...West winds of 20 to 35 mph with gusts to 45 mph. * HUMIDITY...Minimum relative humidity of 5 to 10 percent. * HIGHEST THREAT...will be over the lowland zones of New Mexico. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CATRON COUNTY, NM
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Red Flag Warning issued for Coleman, Jones, Mason, McCulloch, Taylor by NWS

Effective: 2022-03-21 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Coleman; Jones; Mason; McCulloch; Taylor A RED FLAG WARNING IS IN EFFECT FOR THIS AFTERNOON THROUGH THIS EVENING...FOR THE WESTERN HALF INTO SOUTHEASTERN PARTS OF WEST CENTRAL TEXAS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE WESTERN HALF INTO SOUTHEASTERN PARTS OF WEST CENTRAL TEXAS The National Weather Service in San Angelo has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon today to 8 PM CDT this evening. * WINDS...Southwest 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...12 to 20 percent. * FUELS...Critically Dry. * IMPACTS...Any fires that develop can spread rapidly. Outdoor burning is discouraged
COLEMAN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Caddo, Comanche, Custer, Dewey by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Caddo; Comanche; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Kiowa; Major; Roger Mills; Tillman; Washita; Woods; Woodward WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO 7 PM CDT TUESDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of northwest, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...From 4 AM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK
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Salina Post

NWS issues red flag warnings across the state for Sunday

Red flag warnings for grassland fire danger have been issued across the state of Kansas for Sunday. A red flag warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly, during the warning period, according to the National Weather Service. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior.
SALINE COUNTY, KS
IN THIS ARTICLE
#Red Flag Warning#Extreme Weather#Dewey Ellis#North Texas
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Red Flag Warning issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Caddo, Canadian, Comanche, Cotton by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Caddo; Canadian; Comanche; Cotton; Custer; Dewey; Ellis; Grady; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Jefferson; Kiowa; Major; Roger Mills; Stephens; Tillman; Washita; Woods; Woodward RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR DRY, WARM, AND WINDY CONDITIONS FOR WESTERN OKLAHOMA AND NORTH TEXAS * TIMING...Noon through 9 pm Sunday. * WINDS...South 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 12 percent. * TEMPERATURES...upper 70s and low 80s. * IMPACTS...Any fires which start will be difficult to contain.
ALFALFA COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lake by NWS

Effective: 2022-04-11 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-11 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lake A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR NORTHERN PEMISCOT AND LAKE COUNTIES At 716 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Deering, or 8 miles west of Hayti, moving east at 50 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Broadcast media. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Caruthersville, Portageville, Hayti, Reelfoot Lake State Park, Tiptonville, Ridgely, Hayti Heights, Wardell, Deering, Bolton, Cottonwood Grove, Bragg City, Pascola, Wynnburg, Wright, Cronanville, Hathaway, Sunkist Beach, Blue Bank and Proctor City. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LAKE COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Fillmore, Nuckolls, Thayer by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Fillmore; Nuckolls; Thayer Critical Fire Weather Conditions Expected Sunday .The combination of warm temperatures, low relative humidity values and strong southerly winds will result in critical fire weather conditions across the local area Sunday. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 007, 019, 077, 086 AND 087 The National Weather Service in Hastings has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from noon to 8 PM CDT Sunday. * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 007 Jewell and Fire Weather Zone 019 Mitchell. In Nebraska, Fire Weather Zone 077 Fillmore, Fire Weather Zone 086 Nuckolls and Fire Weather Zone 087 Thayer. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * TIMING...Noon to 8 PM CDT Sunday. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 16 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
FILLMORE COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Carter, Comanche, Cotton, Garvin, Greer, Harmon by NWS

Effective: 2022-03-21 17:29:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Carter; Comanche; Cotton; Garvin; Greer; Harmon; Jackson; Jefferson; Kiowa; Love; Murray; Stephens; Tillman SEVERE THUNDERSTORM WATCH 53 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN SOUTHERN OKLAHOMA CARTER GARVIN JEFFERSON LOVE MURRAY STEPHENS IN SOUTHWEST OKLAHOMA COMANCHE COTTON GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER BAYLOR CLAY FOARD HARDEMAN KNOX WICHITA WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ARCHER CITY, ARDMORE, CROWELL, DAVIS, DUNCAN, ELK CITY, FREDERICK, GRANITE, HENRIETTA, HOBART, HOLLIDAY, HOLLIS, KNOX CITY, LAKESIDE CITY, LAWTON, LINDSAY, MANGUM, MARIETTA, MUNDAY, PAULS VALLEY, QUANAH, RINGLING, RYAN, SAYRE, SCOTLAND, SEYMOUR, SHEPPARD AFB, SNYDER, SULPHUR, TEMPLE, THACKERVILLE, VERNON, WALTERS, WAURIKA, WICHITA FALLS, AND WYNNEWOOD.
BECKHAM COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Osage, Pawnee by NWS

Effective: 2022-03-20 14:29:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A red flag warning means that a dangerous combination of weather conditions and dry vegetation is expected within 24 hours, favoring rapid growth and spread of any wildfires. The primary weather factors include stronger winds, lower humidities, and warmer temperatures. Target Area: Osage; Pawnee RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR VERY DRY AND WINDY CONDITIONS FOR PARTS OF NORTHEAST OKLAHOMA * AFFECTED AREA...IN Oklahoma, Osage, and Pawnee counties. * WIND...South winds gusting between 20 and 30 mph. * HUMIDITY...Afternoon RH values falling into the 15 to 25 percent range. * TEMPERATURE...Afternoon high temperatures in the upper 70s approaching 80 degrees * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
OSAGE COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-03-20 14:59:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron...Texas and Beaver. In Texas...Dallam...Sherman...Hansford...Ochiltree...Lipscomb Hartley...Moore...Hutchinson...Roberts...Hemphill...Oldham Potter...Carson...Gray...Wheeler...Deaf Smith...Randall Armstrong...Donley...Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Red Flag Threat Index...3 to 6. * Timing...Noon until 9 PM CDT.
BEAVER COUNTY, OK
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Flood Warning issued for Greene, Hale, Marengo, Sumter by NWS

Effective: 2022-04-19 01:36:00 CDT Expires: 2022-04-17 01:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Greene; Hale; Marengo; Sumter The National Weather Service in Birmingham AL has issued a Flood Warning for the following rivers in Alabama Tombigbee River At Demopolis Lock and Dam affecting Greene, Marengo, Sumter and Hale Counties. .Recent heavy rainfall is producing rises along the Tombigbee River basin and a flood warning is now in effect for the Tombigbee River at Demopolis Lock and Dam. Another statement will be issued by late tonight, or sooner if conditions warrant. ...FLOOD WARNING IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Tombigbee River At Demopolis Lock and Dam. * WHEN...From late Monday night until further notice. * IMPACTS...At 68.0 feet, Flooding of lowlands in the area occurs and cattle should be moved to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM CDT Saturday the stage was 53.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early Tuesday morning and continue rising to a crest of 71.1 feet early Wednesday afternoon. - Flood stage is 68.0 feet.
GREENE COUNTY, AL
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Red Flag Warning issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, .or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM EDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM to 8 PM EDT Sunday. * AFFECTED AREA...Madison, Haywood, Buncombe, Transylvania and Henderson Counties. * TIMING...Through 8 PM this evening, and again from late Sunday morning through Sunday evening. * WINDS...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 17 percent. * FUEL MOISTURE...Generally has fallen below 10 percent each of the past two afternoons, and with such low humidity today, fuels should only get drier. Following National Fire Danger Rating System criteria, High Fire Danger is forecast on Sunday. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Fire Weather Watch issued for Custer, Dewey, Ellis, Harper, Kiowa, Tillman, Washita, Woods by NWS

Effective: 2022-03-29 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-29 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Custer; Dewey; Ellis; Harper; Kiowa; Tillman; Washita; Woods; Woodward FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR BREEZY SOUTH WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES FOR WESTERN OKLAHOMA * WINDS...Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 16 percent. * MAXIMUM TEMPERATURES...84 to 88 degrees.
CUSTER COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Plymouth, Woodbury by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Plymouth; Woodbury RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHEAST SOUTH DAKOTA...NORTHEAST NEBRASKA...AND FAR NORTHWEST IOWA * AFFECTED AREA...Iowa fire weather zones 020 and 031. Nebraska fire weather zones 013 and 014. South Dakota fire weather zones 038, 050, 052, 053, 054, 057, 058, 059, 060, 061, 063, 064, 065, 066, 068, 069, 070, and 071. * WIND...South winds 15 to 25 mph with gusts to 35 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
PLYMOUTH COUNTY, IA
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Winter Storm Warning issued for Central Panhandle Mountains by NWS

Effective: 2022-04-16 16:00:00 MDT Expires: 2022-04-17 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts for updates on this situation. Persons should consider delaying travel along Interstate 90 in the Central Panhandle Mountains if possible. If travel is absolutely necessary, drive with extreme caution and be prepared for sudden changes in visibility and road conditions. Be sure to check conditions on the Idaho DOT page before heading out. Target Area: Central Panhandle Mountains PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW LATE SATURDAY .A late season winter storm will move across the region Saturday afternoon into Saturday night. Snow will intensify over the Blue Mountains, Palouse, and Central Panhandle Mountains in the evening on Saturday with snow rates up to an inch per hour. Snow will end in the Blue Mountains and Palouse Saturday evening and continue into the early morning hours on Sunday in the Central Panhandle Mountains. Travelers should expect winter travel conditions and delay travel if possible. Travel over mountain passes may become treacherous. WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 8 AM PDT SUNDAY * WHAT...Heavy snow possible. Total snow accumulations between 2 to 6 inches in the valleys and 6 to 9 inches above 3000 feet in the mountains. * WHERE...Fourth Of July Pass, Wallace, Osburn, Dobson Pass, Kellogg, St. Maries, Fernwood, Lookout Pass, Mullan, and Pinehurst. * WHEN...From 3 PM this afternoon to 8 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Heavy wet snow will have the potential to create minor tree damage. * ADDITIONAL DETAILS...Heaviest snowfall is expected Saturday evening with snow rates of up to an inch per hour possible.
BENEWAH COUNTY, ID
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Red Flag Warning issued for Barber, Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Barber; Clark; Comanche; Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Hodgeman; Kearny; Kiowa; Lane; Meade; Morton; Ness; Pawnee; Pratt; Rush; Scott; Seward; Stafford; Stanton; Stevens; Trego RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON CDT /11 AM MDT/ TODAY TO 8 PM CDT /7 PM MDT/ THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 030...031...043...044 045...046...061...062...063...064...065...074...075...076...077 078...079...080...084...085...086...087...088 AND 089 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 030 Trego...Fire Weather Zone 031 Ellis...Fire Weather Zone 043 Scott...Fire Weather Zone 044 Lane...Fire Weather Zone 045 Ness...Fire Weather Zone 046 Rush...Fire Weather Zone 061 Hamilton...Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 063 Finney...Fire Weather Zone 064 Hodgeman...Fire Weather Zone 065 Pawnee Fire Weather Zone 066 Stafford...Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant...Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray...Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 079 Edwards...Fire Weather Zone 080 Kiowa...Fire Weather Zone 081 Pratt...Fire Weather Zone 084 Morton...Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward...Fire Weather Zone 087 Meade...Fire Weather Zone 088 Clark...Fire Weather Zone 089 Comanche and Fire Weather Zone 090 Barber. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Timing...Sunday afternoon into early Sunday evening. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Temperatures...In the mid 70s. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
BARBER COUNTY, KS

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