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Custer County, OK

Fire Weather Watch issued for Custer, Dewey, Greer, Harmon, Jackson, Kiowa, Tillman, Washita by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-15 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-15 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Carter, Comanche, Cotton, Garvin, Greer, Harmon by NWS

Effective: 2022-03-21 17:29:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Carter; Comanche; Cotton; Garvin; Greer; Harmon; Jackson; Jefferson; Kiowa; Love; Murray; Stephens; Tillman SEVERE THUNDERSTORM WATCH 53 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN SOUTHERN OKLAHOMA CARTER GARVIN JEFFERSON LOVE MURRAY STEPHENS IN SOUTHWEST OKLAHOMA COMANCHE COTTON GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER BAYLOR CLAY FOARD HARDEMAN KNOX WICHITA WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ARCHER CITY, ARDMORE, CROWELL, DAVIS, DUNCAN, ELK CITY, FREDERICK, GRANITE, HENRIETTA, HOBART, HOLLIDAY, HOLLIS, KNOX CITY, LAKESIDE CITY, LAWTON, LINDSAY, MANGUM, MARIETTA, MUNDAY, PAULS VALLEY, QUANAH, RINGLING, RYAN, SAYRE, SCOTLAND, SEYMOUR, SHEPPARD AFB, SNYDER, SULPHUR, TEMPLE, THACKERVILLE, VERNON, WALTERS, WAURIKA, WICHITA FALLS, AND WYNNEWOOD.
BECKHAM COUNTY, OK
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Winter Weather Advisory issued for Clark, Hamilton, Kearny, Kiowa, Morton, Scott, Stanton by NWS

Effective: 2022-03-22 03:45:00 CDT Expires: 2022-03-22 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Clark; Hamilton; Kearny; Kiowa; Morton; Scott; Stanton WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT /9 AM MDT/ THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up to one inch. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...Portions of south central, southwest and west central Kansas. * WHEN...Until 10 AM CDT /9 AM MDT/ this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the morning commute. Strong winds could cause tree damage.
CLARK COUNTY, KS
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Winter Weather Advisory issued for Clark, Edwards, Ellis, Kiowa, Pawnee, Rush by NWS

Effective: 2022-03-21 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Clark; Edwards; Ellis; Kiowa; Pawnee; Rush WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT TUESDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 1 to 3 inches. Winds gusting as high as 60 mph. * WHERE...Portions of central, south central and southwest Kansas. * WHEN...From 7 PM this evening to 10 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute. Strong winds could cause tree damage. Springer
CLARK COUNTY, KS
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Flood Watch issued for Jackson by NWS

Effective: 2022-03-23 23:50:00 CDT Expires: 2022-03-25 16:50:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Residents and those with interests near the river should monitor rising water levels and be prepared for possible flood warnings. Additional river and weather information is available at www.weather.gov/lacrosse. The next statement will be issued Wednesday morning before 1100 AM CDT. Target Area: Jackson The National Weather Service in La Crosse WI has issued a Flood Watch for the following rivers in Wisconsin Black River at Black River Falls affecting Jackson County. Black River Near Galesville affecting Trempealeau and La Crosse zones. .Heavy rains combined with frozen soils may result in river flooding along the Black River. For the Black River...including Neillsville, Black River Falls, Galesville...flooding is possible. FLOOD WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY EVENING TO FRIDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding is possible. * WHERE...Black River at Black River Falls. * WHEN...From Wednesday evening to Friday afternoon. * IMPACTS...At 47.0 feet, Some rural roads may begin to flood including county Highway VV downstream near the La Crosse County line. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Tuesday the stage was 41.3 feet. - Forecast...Flood stage may be reached late tomorrow evening. - Flood stage is 47.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
JACKSON COUNTY, WI
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Harmon, OK
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Red Flag Warning issued for Bon Homme, Clay, Douglas, Hutchinson, Lincoln, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bon Homme; Clay; Douglas; Hutchinson; Lincoln; Turner; Union; Yankton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 9 PM CDT FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PARTS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA NORTHWEST IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA * AFFECTED AREA...In Iowa...Sioux...O`Brien...Clay...Plymouth Cherokee...Buena Vista...Woodbury...Ida. In Nebraska Dixon... Dakota. In South Dakota...Douglas...Hutchinson Turner... Lincoln...Bon Homme...Yankton...Clay...Union. * WIND...West winds with gusts of 45 to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BON HOMME COUNTY, SD
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Special Weather Statement issued for Central and Eastern Allegany, Extreme Western Allegany by NWS

Effective: 2022-04-15 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-15 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Central and Eastern Allegany; Extreme Western Allegany; Frederick; Washington ENHANCED THREAT FOR THE SPREAD OF WILDFIRES THIS AFTERNOON Minimum relative humidity values will drop to between 15 and 25 percent across portions of the West Virginia Panhandle and much of north central Maryland and western Maryland, while south winds will gust frequently between 15 and 25 mph. The strongest winds will coincide with the lowest relative humidity during the mid to late afternoon hours. Fuel moisture will dry out during this time. The combination of low fuel moisture, low relative humidity, and gusty winds will enhance the threat for the spread of wildfires. Outdoor burning is strongly discouraged during this time. Please refer to your local burn permitting authority on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution and ensure fire suppression is readily available.
ALLEGANY COUNTY, MD
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Severe Weather Statement issued for Carroll, Crockett, Gibson, Henderson, Madison by NWS

Effective: 2022-04-13 16:53:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Carroll; Crockett; Gibson; Henderson; Madison A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM CDT FOR SOUTHEASTERN CROCKETT...NORTHWESTERN HENDERSON...SOUTHERN GIBSON...WESTERN CARROLL...EASTERN HAYWOOD AND MADISON COUNTIES At 452 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Milan, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Jackson, Brownsville, Humboldt, Milan, Lexington, McKenzie, Trenton, Huntingdon, Fairview, Alamo, Bells, Three Way, Bradford, Atwood, Blue Goose, Bargerton, Bemis, Belle Eagle, Holly Grove and Adair. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CARROLL COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Fire Weather Watch
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High Wind Warning issued for Custer, Dewey, Ellis, Harper, Roger Mills, Woods, Woodward by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Custer; Dewey; Ellis; Harper; Roger Mills; Woods; Woodward HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 35 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Harper, Woods, Ellis, Woodward, Roger Mills, Dewey and Custer Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Some power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CUSTER COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Caddo, Comanche, Custer, Dewey by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Caddo; Comanche; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Kiowa; Major; Roger Mills; Tillman; Washita; Woods; Woodward WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO 7 PM CDT TUESDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of northwest, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...From 4 AM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Fire Weather Watch issued for Loess Plains, Loup Rivers Basin by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-25 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Loess Plains; Loup Rivers Basin; Niobrara Valley, Fort Niobrara NWR, Samuel R McKelvie National Forest; Sandhills, Valentine NWR, Nebraska National Forest FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF CENTRAL INTO NORTH CENTRAL NEBRASKA The National Weather Service in North Platte has issued a Fire Weather Watch FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY, which is in effect from Friday afternoon through Friday evening. * Affected Area...In NEZ206...Fire Weather Zone 206 Sandhills/Valentine NWR/Nebraska National Forest. In NEZ208 Fire Weather Zone 208 Niobrara Valley/Fort Niobrara NWR/Samuel R McKelvie National Forest. In NEZ209...Fire Weather Zone 209 Loup Rivers Basin. In NEZ219...Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control.
BLAINE COUNTY, NE
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Fire Weather Watch issued for Eastern Panhandle, Crescent Lake NWR by NWS

Effective: 2022-03-28 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-28 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Eastern Panhandle, Crescent Lake NWR FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF WESTERN NEBRASKA The National Weather Service in North Platte has issued a Fire Weather Watch FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY, which is in effect from Monday afternoon through Monday evening. * Affected Area...In NEZ204...Fire Weather Zone 204 Eastern Panhandle/Crescent Lake NWR. * Winds...Southwest 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 14 percent. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control.
ARTHUR COUNTY, NE
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Extreme Fire Danger issued for Custer Co Plains, Haakon, Jackson, Mellette by NWS

Effective: 2022-03-22 12:58:00 MDT Expires: 2022-03-22 18:15:00 MDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Custer Co Plains; Haakon; Jackson; Mellette; Northern Meade Co Plains; Pennington Co Plains; Southern Meade Co Plains; Todd; Tripp; Ziebach .DISCUSSION...Skies will become mostly sunny to partly cloudy this afternoon with highs in the upper 40s to mid 50s. Minimum afternoon relative humidities will dip to the 20s. Northwest winds will increase to 20-35 mph with gusts around 50 mph. EXTREME FIRE DANGER The grassland fire danger index will reach the extreme category this afternoon. Extreme weather conditions and very low moisture content of grasses, and other dry organic material on the ground, indicate that critical burning conditions exist. All fires have the potential to become large and spread quickly becoming erratic with extreme behavioral characteristics. No outdoor burning should take place. The outlook for Wednesday afternoon, The grassland fire danger index will reach the very high category to extreme category.
CUSTER COUNTY, SD
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Winter Storm Warning issued for Lewis by NWS

Effective: 2022-04-18 20:26:00 EDT Expires: 2022-04-19 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Widespread accumulating snow will create dangerous travel conditions. Submit snow reports through our website or social media. Target Area: Lewis WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT TUESDAY * WHAT...Heavy snow. Total snow accumulations of 7 to 13 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Lewis county. Greatest accumulations will be across the higher terrain. * WHEN...Until 5 PM EDT Tuesday. * IMPACTS...Travel could become very difficult. The hazardous conditions could impact the Tuesday morning and evening commutes. The heavy wet snow could also bring down some tree limbs and cause scattered power outages. * ADDITIONAL DETAILS...Snowfall rates of one to two inches an hour will be possible.
LEWIS COUNTY, NY
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Winter Storm Warning issued for Central Panhandle Mountains by NWS

Effective: 2022-04-16 23:42:00 MDT Expires: 2022-04-17 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Central Panhandle Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM PDT SUNDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total valley snow accumulations of 2 to 6 inches. Total mountain snow accumulations of 5 to 10 inches above 3000 feet. * WHERE...Fourth Of July Pass, Wallace, Osburn, Dobson Pass, Kellogg, St. Maries, Fernwood, Lookout Pass, Mullan, and Pinehurst. * WHEN...Until 8 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Localized snowfall rates up to an inch per hour will cause rapid accumulations in parts of Shoshone county this evening. Motorists can expect winter driving conditions in areas of rapid accumulation. * ADDITIONAL DETAILS...Wet snow clinging to trees may produce scattered tree damage and isolated power outages.
BENEWAH COUNTY, ID
weather.gov

Fire Weather Watch issued for Cheyenne by NWS

Effective: 2022-03-28 13:00:00 MDT Expires: 2022-03-28 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Outdoor burning is not advised on Monday. If dangerous fire weather conditions appear imminent, a Red Flag Warning will be issued. Target Area: Cheyenne Critical fire weather conditions possible Monday afternoon FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONE 254 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 254 Cheyenne. * Timing...During the afternoon hours on Monday March 28. * Winds...Southwest 10 to 20 mph with gusts up to 25 mph. * Relative Humidity...As low as 9 percent. * Temperatures...Around 80. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Special Weather Statement issued for Arthur, Blaine, Boyd, Brown, Chase, Custer, Deuel by NWS

Effective: 2022-03-22 16:43:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Arthur; Blaine; Boyd; Brown; Chase; Custer; Deuel; Eastern Cherry; Frontier; Garden; Garfield; Grant; Hayes; Holt; Hooker; Keith; Keya Paha; Lincoln; Logan; Loup; McPherson; Perkins; Rock; Sheridan; Thomas; Western Cherry; Wheeler GUSTY NORTHERLY WINDS EXPECTED TODAY Gusty northerly winds will develop this morning and will continue into the afternoon hours. Wind gusts of 45 to 55 MPH are possible this afternoon. Drivers of lightweight or high profile vehicles should be prepared for strong cross winds this afternoon, especially on east to west routes. In addition to gusty winds, elevated fire weather conditions are possible this afternoon as minimum relative humidity falls off to around 25 percent. Winds will gradually diminish early this evening.
ARTHUR COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Bennett, Butte, Custer Co Plains, Haakon, Harding, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-22 12:58:00 MDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bennett; Butte; Custer Co Plains; Haakon; Harding; Jackson; Mellette; Northern Foot Hills; Northern Meade Co Plains; Oglala Lakota; Pennington Co Plains; Perkins; Rapid City; Southern Meade Co Plains; Sturgis, Piedmont Foot Hills; Todd; Tripp; Ziebach WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...North winds 20 to 35 mph with gusts around 50 mph. * WHERE...Parts of northwestern, south central and southwestern South Dakota. This includes the Tribal Lands of the Cheyenne River Reservation, the Pine Ridge Reservation and the Rosebud Reservation. * WHEN...Until 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
BENNETT COUNTY, SD

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