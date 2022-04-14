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Crawford County, PA

Special Weather Statement issued for Crawford, Northern Erie, Southern Erie by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-14 07:59:00 EDT Expires: 2022-04-14 08:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Crawford; Northern...

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Wind Advisory issued for Chautauqua, Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-23 19:45:00 EDT Expires: 2022-03-24 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Chautauqua; Southern Erie WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT THURSDAY * WHAT...Southeast winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Chautauqua and Southern Erie counties, particularly within a few miles of the Lake Erie shore. * WHEN...Until 2 AM EDT Thursday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CHAUTAUQUA COUNTY, NY
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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 13:56:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of 1 to 3 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Crawford, Erie, Hancock, Huron, Knox, Lucas, Marion, Morrow by NWS

Effective: 2022-03-23 14:37:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Crawford; Erie; Hancock; Huron; Knox; Lucas; Marion; Morrow; Ottawa; Richland; Sandusky; Seneca; Wood; Wyandot SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO CRAWFORD ERIE HURON KNOX MARION MORROW RICHLAND IN NORTHWEST OHIO HANCOCK LUCAS OTTAWA SANDUSKY SENECA WOOD WYANDOT THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLEVUE, BOWLING GREEN, BUCYRUS, CARDINGTON, CAREY, CLYDE, CRESTLINE, FINDLAY, FOSTORIA, FREMONT, GALION, GENOA, HURON, MANSFIELD, MARION, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NORWALK, OAK HARBOR, PERRYSBURG, PORT CLINTON, SANDUSKY, TIFFIN, TOLEDO, UPPER SANDUSKY, AND WILLARD.
CRAWFORD COUNTY, OH
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Winter Weather Advisory issued for Idaho Palouse by NWS

Effective: 2022-04-16 16:00:00 MDT Expires: 2022-04-17 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Idaho Palouse SNOW LATE TODAY INTO TONIGHT FOR SOUTHEAST WASHINGTON AND THE CENTRAL AND SOUTHERN IDAHO PANHANDLE .Snow will increase across the Blue Mountains, the Palouse, and the central Idaho Panhandle late this afternoon and persist into the night. Localized snowfall rates up to an inch per hour will be possible this evening in places Clarkia, Deary, Mullan, and Lookout Pass. Motorists should be prepared for winter driving conditions this evening and overnight. WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING FOR THE PALOUSE ALONG AND EAST OF HIGHWAY 195 * WHAT...Snow expected for the Palouse along and east of Highway 195. Total snow accumulations between 1 and 4 inches above 2500 feet. * WHERE...Potlatch, Rosalia, Plummer, Colfax, Tekoa, Moscow, Genesee, Uniontown, Pullman, and Oakesdale. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Plan on winter driving conditions. Snowfall rates up to an inch per hour will be possible early this evening.
BENEWAH COUNTY, ID
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Winter Weather Advisory issued for Kootenai, Cabinet Region, Lower Clark Fork Region by NWS

Effective: 2022-04-16 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-17 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Kootenai, Cabinet Region; Lower Clark Fork Region WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 9 AM MDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 1 to 3 inches with 4 to 5 inches on US 2 from Happy`s Inn to Marion. Higher totals of 5 to 8 inches for Lookout Pass. Watch for ice formation as snow melts on roads and refreezes. * WHERE...Highway 2 Kalispell to Libby, Highway 37 Eureka to Libby, Highway 56 Bull Lake Road, Highway 93 Eureka to Whitefish, Evaro Hill, Highway 200 Thompson Falls to Plains, Highway 200 Trout Creek to Heron, and I-90 Lookout Pass to Haugan. * WHEN...From 3 PM this afternoon to 9 AM MDT Sunday. * IMPACTS...Travel could be affected.
FLATHEAD COUNTY, MT
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Blizzard Warning issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-04-15 19:42:00 AKDT Expires: 2022-04-16 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT SATURDAY * WHAT...Blizzard conditions occurring. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Western Arctic Coast. * WHEN...Until 6 AM Saturday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 45 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Winter Storm Warning issued for Central Panhandle Mountains by NWS

Effective: 2022-04-16 23:42:00 MDT Expires: 2022-04-17 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Central Panhandle Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM PDT SUNDAY * WHAT...Heavy snow expected. Total valley snow accumulations of 2 to 6 inches. Total mountain snow accumulations of 5 to 10 inches above 3000 feet. * WHERE...Fourth Of July Pass, Wallace, Osburn, Dobson Pass, Kellogg, St. Maries, Fernwood, Lookout Pass, Mullan, and Pinehurst. * WHEN...Until 8 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Localized snowfall rates up to an inch per hour will cause rapid accumulations in parts of Shoshone county this evening. Motorists can expect winter driving conditions in areas of rapid accumulation. * ADDITIONAL DETAILS...Wet snow clinging to trees may produce scattered tree damage and isolated power outages.
BENEWAH COUNTY, ID
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust#Doppler#Dennison#Campbell#Hubbard Canfield#Sebring
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High Wind Warning issued for Northeastern Crook by NWS

Effective: 2022-04-17 07:37:00 MDT Expires: 2022-04-17 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Persons outdoors should watch for flying or falling objects that may injure you. If you are driving, be prepared for sudden wind gusts that can cause you to lose control of your vehicle, especially on open stretches, or as you approach the crest of hills. Also be alert for debris or dust blowing across the road. Target Area: Northeastern Crook HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...In Wyoming, Northeastern Crook County. In South Dakota, Harding County and Butte County. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...The high winds may blow down large trees and damage roofs, small outbuildings, and signs. Power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
CROOK COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
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Winter Weather Advisory issued for Dunn, McKenzie, Mercer, Morton, Oliver by NWS

Effective: 2022-04-17 09:41:00 CDT Expires: 2022-04-17 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Dunn; McKenzie; Mercer; Morton; Oliver WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 AM CDT/9 AM MDT/ THIS MORNING Little to no additional falling snow is expected, however areas of reduced visibilities in blowing snow will be possible through the day.
DUNN COUNTY, ND
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NWS
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Red Flag Warning issued for Buffalo, Dawson, Furnas, Gosper, Harlan, Phelps, Sherman by NWS

Effective: 2022-04-17 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-17 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Buffalo; Dawson; Furnas; Gosper; Harlan; Phelps; Sherman; Valley Critical Fire Weather Conditions Expected This Afternoon Into Early Evening... RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 039, 046, 060, 061, 072, 073, 082 AND 083 * WINDS...Initially from the southwest at 10 to 20 MPH, but then switching to out of the north-northwest at 15 to 20 MPH with gusts to around 30 MPH from late this afternoon into this evening. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could result in fire ignition.
BUFFALO COUNTY, NE
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Rip Current Statement issued for Culebra, North Central, Northeast, Northwest by NWS

Effective: 2022-04-17 11:24:00 Expires: 2022-04-18 21:00:00 Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Culebra; North Central; Northeast; Northwest; San Juan and Vicinity; Southeast; Vieques HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents expected due to breaking waves of 6 to 9 feet. * WHERE...North, east and southeast-facing beaches of Puerto Rico, Vieques, & Culebra. Most beaches across the U.S. Virgin Islands. * WHEN...Through Monday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Adams, Billings, Bowman, Golden Valley, Hettinger, Slope by NWS

Effective: 2022-04-17 09:46:00 CDT Expires: 2022-04-17 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location. High profile vehicles should use caution while driving. Target Area: Adams; Billings; Bowman; Golden Valley; Hettinger; Slope; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds around 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Much of southwest North Dakota. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around. * ADDITIONAL DETAILS...The strong winds could create areas of blowing and drifting snow, reducing visibility and making roads slippery.
ADAMS COUNTY, ND
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Freeze Warning issued for Athens, Gallia, Jackson, Meigs, Morgan, Perry, Vinton by NWS

Effective: 2022-04-17 09:44:00 EDT Expires: 2022-04-17 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Athens; Gallia; Jackson; Meigs; Morgan; Perry; Vinton; Washington FREEZE WARNING WILL EXPIRE AT 10 AM EDT THIS MORNING Temperatures have warmed into the mid-30s to lower 40s. Because of this, the Freeze Warning will be allowed to expire.
ATHENS COUNTY, OH
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Frost Advisory issued for Boyd, Carter, Greenup, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-17 09:44:00 EDT Expires: 2022-04-17 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Boyd; Carter; Greenup; Lawrence FROST ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 AM EDT THIS MORNING Temperatures have warmed into the 40s. Because of this, the Frost Advisory will be allowed to expire.
BOYD COUNTY, KY
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Wind Advisory issued for Bennett, Haakon, Jackson, Mellette, Todd, Tripp, Ziebach by NWS

Effective: 2022-04-17 09:00:00 MDT Expires: 2022-04-17 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bennett; Haakon; Jackson; Mellette; Todd; Tripp; Ziebach WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of northwestern, south central and southwestern South Dakota. This includes the Tribal Lands of the Pine Ridge Reservation, the Cheyenne River Reservation and the Rosebud Reservation. * WHEN...Until 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
BENNETT COUNTY, SD
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Flood Warning issued for Grand Forks by NWS

Effective: 2022-04-17 09:29:00 CDT Expires: 2022-04-21 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Grand Forks The Flood Warning is extended for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. The Flood Warning is cancelled for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. .Most of the Red River has crested and has begun to recede. Additional rises are likely due to heavy snow and ongoing snow melt, although the extent is not known at this time. Pembina is likely to experience rises over the next few days, but is not anticipated to cross flood stage over the next 2 to 3 days. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE THURSDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at East Grand Forks. * WHEN...Until late Thursday evening. * IMPACTS...At 33.0 feet, Agricultural flooding begins along the Red River of the North between Grand Forks (River Mile 296) and Oslo (River Mile 271). * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Sunday the stage was 31.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 AM CDT Sunday was 32.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Wednesday afternoon and continue falling to 25.2 feet Sunday morning. - Flood stage is 28.0 feet.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Burleigh, Dickey, Emmons, Kidder, La Moure, Logan, McIntosh by NWS

Effective: 2022-04-17 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-18 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location. High profile vehicles should use caution while driving. Target Area: Burleigh; Dickey; Emmons; Kidder; La Moure; Logan; McIntosh; Stutsman WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 1 AM CDT MONDAY * WHAT...Northwest winds around 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Burleigh, Emmons, Kidder, Logan, and McIntosh Counties. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 1 AM CDT Monday. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around. * ADDITIONAL DETAILS...The strong winds could create areas of blowing and drifting snow, reducing visibility and making roads slippery.
BURLEIGH COUNTY, ND

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