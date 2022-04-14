Special Weather Statement issued for Crawford, Northern Erie, Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-23 14:37:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Crawford; Erie; Hancock; Huron; Knox; Lucas; Marion; Morrow; Ottawa; Richland; Sandusky; Seneca; Wood; Wyandot SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO CRAWFORD ERIE HURON KNOX MARION MORROW RICHLAND IN NORTHWEST OHIO HANCOCK LUCAS OTTAWA SANDUSKY SENECA WOOD WYANDOT THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLEVUE, BOWLING GREEN, BUCYRUS, CARDINGTON, CAREY, CLYDE, CRESTLINE, FINDLAY, FOSTORIA, FREMONT, GALION, GENOA, HURON, MANSFIELD, MARION, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NORWALK, OAK HARBOR, PERRYSBURG, PORT CLINTON, SANDUSKY, TIFFIN, TOLEDO, UPPER SANDUSKY, AND WILLARD.
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