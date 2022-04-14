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Adair County, IA

Red Flag Warning issued for Adair, Adams, Audubon, Boone, Calhoun, Carroll, Cass, Clarke by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-14 15:06:00 CDT Expires: 2022-04-14 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A...

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Special Weather Statement issued for Adair, Adams, Appanoose, Audubon, Black Hawk, Boone, Bremer by NWS

Effective: 2022-03-21 12:48:00 CDT Expires: 2022-03-21 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Adair; Adams; Appanoose; Audubon; Black Hawk; Boone; Bremer; Butler; Calhoun; Carroll; Cass; Cerro Gordo; Clarke; Crawford; Dallas; Davis; Decatur; Emmet; Franklin; Greene; Grundy; Guthrie; Hamilton; Hancock; Hardin; Humboldt; Jasper; Kossuth; Lucas; Madison; Mahaska; Marion; Marshall; Monroe; Palo Alto; Pocahontas; Polk; Poweshiek; Ringgold; Sac; Story; Tama; Taylor; Union; Wapello; Warren; Wayne; Webster; Winnebago; Worth; Wright High Fire Danger This Afternoon Temperatures into the upper 60s and low 70s with relative humidity falling below 30 percent, combined with winds gusting over 30 mph, will promote elevated fire danger this afternoon and early evening. Any fires that are started today could spread rapidly, so extreme caution should be exercised.
ADAIR COUNTY, IA
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Tornado Watch issued for Adams, Attala, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clarke, Clay by NWS

Effective: 2022-03-22 12:47:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Attala; Carroll; Choctaw; Claiborne; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Humphreys; Jasper; Jefferson; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Leflore; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Simpson; Smith; Webster; Winston; Yazoo TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW COPIAH HINDS HOLMES HUMPHREYS LEAKE MADISON RANKIN SCOTT SIMPSON SMITH YAZOO IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA LEFLORE MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI ADAMS CLAIBORNE FRANKLIN JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BASSFIELD, BAY SPRINGS, BELZONI, BRANDON, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, CANTON, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, CRYSTAL SPRINGS, DE KALB, DECATUR, DURANT, EUPORA, FAYETTE, FOREST, GOODMAN, GREENWOOD, GRENADA, HATTIESBURG, HAZLEHURST, HEIDELBERG, ISOLA, JACKSON, KOSCIUSKO, LAUREL, LEXINGTON, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MADISON, MAGEE, MATHISTON, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NATCHEZ, NEW HEBRON, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PICKENS, PORT GIBSON, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, RICHLAND, RIDGELAND, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, TCHULA, UNION, VAIDEN, WEIR, WESSON, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, WINONA, AND YAZOO CITY.
ADAMS COUNTY, MS
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Red Flag Warning issued for Fillmore, Nuckolls, Thayer by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Fillmore; Nuckolls; Thayer Critical Fire Weather Conditions Expected Sunday .The combination of warm temperatures, low relative humidity values and strong southerly winds will result in critical fire weather conditions across the local area Sunday. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 007, 019, 077, 086 AND 087 The National Weather Service in Hastings has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from noon to 8 PM CDT Sunday. * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 007 Jewell and Fire Weather Zone 019 Mitchell. In Nebraska, Fire Weather Zone 077 Fillmore, Fire Weather Zone 086 Nuckolls and Fire Weather Zone 087 Thayer. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * TIMING...Noon to 8 PM CDT Sunday. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 16 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
FILLMORE COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Central and Eastern Allegany, Extreme Western Allegany by NWS

Effective: 2022-04-15 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-15 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Central and Eastern Allegany; Extreme Western Allegany; Frederick; Washington ENHANCED THREAT FOR THE SPREAD OF WILDFIRES THIS AFTERNOON Minimum relative humidity values will drop to between 15 and 25 percent across portions of the West Virginia Panhandle and much of north central Maryland and western Maryland, while south winds will gust frequently between 15 and 25 mph. The strongest winds will coincide with the lowest relative humidity during the mid to late afternoon hours. Fuel moisture will dry out during this time. The combination of low fuel moisture, low relative humidity, and gusty winds will enhance the threat for the spread of wildfires. Outdoor burning is strongly discouraged during this time. Please refer to your local burn permitting authority on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution and ensure fire suppression is readily available.
ALLEGANY COUNTY, MD
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Lucas County, IA
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Red Flag Warning issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Central Orangeburg by NWS

Effective: 2022-03-26 14:08:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Aiken; Bamberg; Barnwell; Calhoun; Central Orangeburg; Chesterfield; Clarendon; Edgefield; Fairfield; Kershaw; Lee; Lexington; McCormick; Newberry; Northern Lancaster; Northwestern Orangeburg; Richland; Saluda; Southeastern Orangeburg; Southern Lancaster; Sumter RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE MIDLANDS OF SOUTH CAROLINA AND THE CENTRAL SAVANNAH RIVER AREA * AFFECTED AREA...Chesterfield, McCormick, Newberry, Fairfield, Kershaw, Edgefield, Saluda, Lexington, Richland, Lee, Aiken, Sumter, Barnwell, Calhoun, Clarendon, Lincoln, Bamberg, McDuffie, Columbia, Richmond, Burke, Northern Lancaster, Southern Lancaster, Northwestern Orangeburg, Central Orangeburg and Southeastern Orangeburg. * TIMING...Noon to 8 pm today. * WINDS...West 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * TEMPERATURES...In the lower 60s. * IMPACTS...With dry fuels and strong gusty winds, any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is strongly discouraged.
AIKEN COUNTY, SC
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Red Flag Warning issued for Baldwin, Banks, Barrow, Bartow, Bibb, Bleckley, Butts, Carroll by NWS

Effective: 2022-03-26 12:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: This warning includes the Chattahoochee and Oconee National Forests. A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring...or will occur within 24 hours. Please refer to the local burn permitting authorities on whether you may burn outdoors. If you do burn outside...use extreme caution. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of the Red Flag Warning. Target Area: Baldwin; Banks; Barrow; Bartow; Bibb; Bleckley; Butts; Carroll; Catoosa; Chattahoochee; Chattooga; Cherokee; Clarke; Clayton; Cobb; Coweta; Crawford; Crisp; Dade; Dawson; DeKalb; Dodge; Dooly; Douglas; Emanuel; Fannin; Fayette; Floyd; Forsyth; Gilmer; Glascock; Gordon; Greene; Gwinnett; Hall; Hancock; Haralson; Harris; Heard; Henry; Houston; Jackson; Jasper; Jefferson; Johnson; Jones; Lamar; Laurens; Lumpkin; Macon; Madison; Marion; Meriwether; Monroe; Montgomery; Morgan; Murray; Muscogee; Newton; North Fulton; Oconee; Oglethorpe; Paulding; Peach; Pickens; Pike; Polk; Pulaski; Putnam; Rockdale; Schley; South Fulton; Spalding; Stewart; Sumter; Talbot; Taliaferro; Taylor; Telfair; Toombs; Towns; Treutlen; Troup; Twiggs; Union; Upson; Walker; Walton; Warren; Washington; Webster; Wheeler; White; Whitfield; Wilcox; Wilkes; Wilkinson Default overview section ...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM EDT THIS EVENING FOR LOW HUMIDITIES AND HIGH WINDS FOR NORTH AND CENTRAL GEORGIA The National Weather Service in Peachtree City has issued a Red Flag Warning for low relative humidities and high winds, which is in effect from noon today to 8 PM EDT this evening. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...North and Central Georgia. * Timing...This afternoon and evening. * Winds...Northwest 15 to 20 mph. Frequent gusts between 25 and 30 mph. Some higher winds likely in the northern mountains. * Relative Humidity...Minimum relative humidities generally in the upper teens to around 20 percent. * Impacts...Due to low humidity and high winds in addition to the dry fuels, any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BALDWIN COUNTY, GA
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Red Flag Warning issued for Baker, Ben Hill, Calhoun, Colquitt, Dougherty, Irwin, Lee by NWS

Effective: 2022-03-26 09:25:00 EDT Expires: 2022-03-26 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Baker; Ben Hill; Calhoun; Colquitt; Dougherty; Irwin; Lee; Mitchell; Randolph; Terrell; Tift; Turner; Worth RED FLAG WARNING IN EFFECT TODAY FOR PORTIONS OF SW GEORGIA, FOR DANGEROUS FIRE WEATHER CONDITIONS RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 144, 145, AND 146 The National Weather Service in Tallahassee has issued a Red Flag Warning, which is in effect until 10 PM EDT this evening. * AFFECTED AREA...Fire weather zones 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 144, 145, and 146. * WIND...Northwest winds 10 to 15 mph with frequent gusts to 25-28 mph. * HUMIDITY...18 to 25 % * THUNDERSTORMS...Not expected. * FUELS...Dry, but expected to become very dry by midday, and reach the 6% soil moisture for several hours. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BAKER COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Red Flag Warning#Adair Adams
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Red Flag Warning issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised on Sunday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS TODAY RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ THIS MORNING TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 013...014...015...016...027...028...029...041...042...079...080 081...252...253 AND 254 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 11 to 14 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DUNDY COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-03-20 20:56:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Dakota; Dixon RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 9 PM CDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001, 012, 013, 014, 020, 031, 038, 039, 050, 052, 053, 054, 055, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, AND 071 Strong southeasterly winds continue to weaken across the area, with latest observations also showing temperatures falling into the mid 50s to lower 60s. As temperatures continue to fall this evening, minimum humidity values will in turn rise above critical thresholds. Thus, the Red Flag Warning will be allowed to expire.
DAKOTA COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Bon Homme, Clay, Douglas, Hutchinson, Lincoln, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bon Homme; Clay; Douglas; Hutchinson; Lincoln; Turner; Union; Yankton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 9 PM CDT FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PARTS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA NORTHWEST IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA * AFFECTED AREA...In Iowa...Sioux...O`Brien...Clay...Plymouth Cherokee...Buena Vista...Woodbury...Ida. In Nebraska Dixon... Dakota. In South Dakota...Douglas...Hutchinson Turner... Lincoln...Bon Homme...Yankton...Clay...Union. * WIND...West winds with gusts of 45 to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BON HOMME COUNTY, SD
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Special Weather Statement issued for Bradley by NWS

Effective: 2022-04-17 11:04:00 CDT Expires: 2022-04-17 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Bradley A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Bradley and Drew Counties through 430 PM CDT At 353 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Green Hill, or near Warren, moving east at 35 mph. HAZARD...Penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Monticello... Wilmar Green Hill... Ladelle Prairie Grove... Jerome Baxter... New Hope in Drew County Enon... Collins Valley... Sumpter Lacey MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
BRADLEY COUNTY, AR
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NWS
weather.gov

Red Flag Warning issued for Plymouth, Woodbury by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Plymouth; Woodbury RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHEAST SOUTH DAKOTA...NORTHEAST NEBRASKA...AND FAR NORTHWEST IOWA * AFFECTED AREA...Iowa fire weather zones 020 and 031. Nebraska fire weather zones 013 and 014. South Dakota fire weather zones 038, 050, 052, 053, 054, 057, 058, 059, 060, 061, 063, 064, 065, 066, 068, 069, 070, and 071. * WIND...South winds 15 to 25 mph with gusts to 35 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
PLYMOUTH COUNTY, IA
weather.gov

Flood Warning issued for Cass by NWS

Effective: 2022-03-22 11:16:00 CDT Expires: 2022-03-23 17:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Cass The Flood Warning is extended for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Wild Rice River (ND) near Abercrombie affecting Richland County. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING FOR SNOWMELT REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Fargo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 28.0 feet, Rivershore Drive underpass at I-94 is closed (Moorhead). 12th Avenue N/15th Avenue N bridge over Red River is closed (Fargo/Moorhead). * ADDITIONAL DETAILS - At 10:15 AM CDT Tuesday the stage was 18.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:15 AM CDT Tuesday was 18.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 27.8 feet Saturday. - Flood stage is 18.0 feet.
CASS COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Antelope, Boone, Burt, Butler, Cass, Cedar, Colfax, Cuming by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-25 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Antelope; Boone; Burt; Butler; Cass; Cedar; Colfax; Cuming; Dodge; Douglas; Gage; Jefferson; Knox; Lancaster; Madison; Pierce; Platte; Saline; Sarpy; Saunders; Seward; Stanton; Thurston; Washington; Wayne RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY * Winds...Northwest 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * Relative Humidity...As low as 15 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly, exhibit extreme behavior and be very difficult to control. Outdoor burning is not recommended. * Affected Area...In Iowa, Monona and Harrison. In Nebraska, Knox, Cedar, Thurston, Antelope, Pierce, Wayne, Boone, Madison, Stanton, Cuming, Burt, Platte, Colfax, Dodge, Washington, Butler, Saunders, Douglas, Sarpy, Seward, Lancaster, Cass, Saline, Jefferson and Gage.
ANTELOPE COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-03-28 14:40:00 CDT Expires: 2022-03-28 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. Target Area: Cimarron RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE WESTERN OKLAHOMA PANHANDLE AND MOST OF THE WESTERN, CENTRAL, AND SOUTHERN TEXAS PANHANDLE RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 9 PM CDT TUESDAY FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE TEXAS AND OKLAHOMA PANHANDLES The National Weather Service in Amarillo has issued a Red Flag Warning for strong winds and low relative humidity, which is in effect from 10 AM to 9 PM CDT Tuesday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron. In Texas...Dallam Sherman...Hartley...Moore...Hutchinson...Oldham...Potter Carson...Deaf Smith...Randall...Armstrong...Donley and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...Southwest 15 to 25 mph with gusts to 35 mph today. Southwest 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * Relative Humidity...As low as 5 percent today. Around 15 percent Tuesday. * Red Flag Threat Index...As high as 3 to 5 today and as high as 4 to 6 Tuesday. * Timing...Critical fire weather conditions are possible through 9 PM this evening. Critical fire weather conditions are possible starting around 10 AM Tuesday and ending around 9 PM Tuesday.
CIMARRON COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Adams, Buffalo, Clay, Dawson, Franklin, Furnas, Gosper by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Phelps; Polk; Sherman; Valley; Webster; York Critical Fire Weather Conditions Expected Sunday .The combination of warm temperatures, low relative humidity values and strong southerly winds will result in critical fire weather conditions across the local area Sunday. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 005, 006, 017, 018, 039, 040, 041, 046, 047, 048, 049, 060, 061, 062, 063, 064, 072, 073, 074, 075, 076, 082, 083, 084 AND 085 The National Weather Service in Hastings has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from noon to 8 PM CDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 005 Phillips, Fire Weather Zone 006 Smith, Fire Weather Zone 017 Rooks and Fire Weather Zone 018 Osborne. In Nebraska, Fire Weather Zone 039 Valley, Fire Weather Zone 040 Greeley, Fire Weather Zone 041 Nance, Fire Weather Zone 046 Sherman, Fire Weather Zone 047 Howard, Fire Weather Zone 048 Merrick, Fire Weather Zone 049 Polk, Fire Weather Zone 060 Dawson, Fire Weather Zone 061 Buffalo, Fire Weather Zone 062 Hall, Fire Weather Zone 063 Hamilton, Fire Weather Zone 064 York, Fire Weather Zone 072 Gosper, Fire Weather Zone 073 Phelps, Fire Weather Zone 074 Kearney, Fire Weather Zone 075 Adams, Fire Weather Zone 076 Clay, Fire Weather Zone 082 Furnas, Fire Weather Zone 083 Harlan, Fire Weather Zone 084 Franklin and Fire Weather Zone 085 Webster. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * TIMING...Noon to 8 PM CDT Sunday. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 13 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
ADAMS COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Barber, Pratt, Stafford by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Barber; Pratt; Stafford CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED SUNDAY RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT SUNDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 066...081 AND 090 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from noon to 8 PM CDT Sunday. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 066 Stafford Fire Weather Zone 081 Pratt and Fire Weather Zone 090 Barber. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Timing...Sunday afternoon into early Sunday evening * Relative Humidity...As low as 15 percent. * Temperatures...In the mid to upper 70s. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
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Red Flag Warning issued for Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant, Gray by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark; Comanche; Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Hodgeman; Kearny; Kiowa; Lane; Meade; Morton; Ness; Pawnee; Rush; Scott; Seward; Stanton; Stevens; Trego CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED SUNDAY RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON CDT /11 AM MDT/ TO 8 PM CDT /7 PM MDT/ SUNDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 030...031...043...044...045...046...061 062...063...064...065...074...075...076...077...078...079...080 084...085...086...087...088 AND 089 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from noon CDT /11 AM MDT/ to 8 PM CDT /7 PM MDT/ Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 030 Trego...Fire Weather Zone 031 Ellis...Fire Weather Zone 043 Scott...Fire Weather Zone 044 Lane...Fire Weather Zone 045 Ness...Fire Weather Zone 046 Rush...Fire Weather Zone 061 Hamilton...Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 063 Finney...Fire Weather Zone 064 Hodgeman...Fire Weather Zone 065 Pawnee Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 079 Edwards Fire Weather Zone 080 Kiowa...Fire Weather Zone 084 Morton Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward Fire Weather Zone 087 Meade...Fire Weather Zone 088 Clark and Fire Weather Zone 089 Comanche. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Timing...Sunday afternoon into early Sunday evening. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Temperatures...In the mid to upper 70s. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
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Red Flag Warning issued for Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Osborne; Phillips; Rooks; Smith Critical Fire Weather Conditions Expected Sunday .The combination of warm temperatures, low relative humidity values and strong southerly winds will result in critical fire weather conditions across the local area Sunday. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 005, 006, 017, 018, 039, 040, 041, 046, 047, 048, 049, 060, 061, 062, 063, 064, 072, 073, 074, 075, 076, 082, 083, 084 AND 085 The National Weather Service in Hastings has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from noon to 8 PM CDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 005 Phillips, Fire Weather Zone 006 Smith, Fire Weather Zone 017 Rooks and Fire Weather Zone 018 Osborne. In Nebraska, Fire Weather Zone 039 Valley, Fire Weather Zone 040 Greeley, Fire Weather Zone 041 Nance, Fire Weather Zone 046 Sherman, Fire Weather Zone 047 Howard, Fire Weather Zone 048 Merrick, Fire Weather Zone 049 Polk, Fire Weather Zone 060 Dawson, Fire Weather Zone 061 Buffalo, Fire Weather Zone 062 Hall, Fire Weather Zone 063 Hamilton, Fire Weather Zone 064 York, Fire Weather Zone 072 Gosper, Fire Weather Zone 073 Phelps, Fire Weather Zone 074 Kearney, Fire Weather Zone 075 Adams, Fire Weather Zone 076 Clay, Fire Weather Zone 082 Furnas, Fire Weather Zone 083 Harlan, Fire Weather Zone 084 Franklin and Fire Weather Zone 085 Webster. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * TIMING...Noon to 8 PM CDT Sunday. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 13 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
OSBORNE COUNTY, KS

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