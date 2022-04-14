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Holmes County, FL

Special Weather Statement issued for Central Walton, Holmes, Jackson, North Walton, South Walton by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-13 20:23:00 EDT Expires: 2022-04-14 03:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Central Walton; Holmes; Jackson; North Walton; South Walton; Washington...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Bay, Walton, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 18:23:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 600 PM CDT for the Panhandle of Florida. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. Target Area: Bay; Walton; Washington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR BAY...SOUTHEASTERN WALTON AND SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTIES At 523 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles east of Vernon to near Panama City Beach, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Panama City, Lynn Haven, Panama City Beach, Callaway, Springfield, Hiland Park, Tyndall Air Force Base, Parker, Ebro, Dirego Park, College Station, Gulf Resort Beach, West Panama City, Bahama Beach, Bennett, Porter Lake, Brannonville, Millville, West Bay and Gulf Lagoon Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BAY COUNTY, FL
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Rip Current Statement issued for Coastal Bay, Coastal Franklin, Coastal Gulf, South Walton by NWS

Effective: 2022-03-19 03:48:00 EDT Expires: 2022-03-20 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Bay; Coastal Franklin; Coastal Gulf; South Walton HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Walton, Bay, Gulf, and Franklin County Beaches. * WHEN...Through Saturday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Bay, Calhoun, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Liberty, Walton by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bay; Calhoun; Gadsden; Gulf; Holmes; Jackson; Liberty; Walton; Washington TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
BAY COUNTY, FL
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Severe Weather Statement issued for McIntosh, Muskogee by NWS

Effective: 2022-04-16 00:59:00 CDT Expires: 2022-04-16 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: McIntosh; Muskogee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 115 AM CDT FOR NORTHEASTERN MCINTOSH AND SOUTHEASTERN MUSKOGEE COUNTIES At 1258 AM CDT, a severe thunderstorm was located 5 miles south of Warner, moving east at 25 mph. HAZARD...Half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations in or near the path include Warner... Porum Briartown This includes Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 264 and 282. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
MCINTOSH COUNTY, OK
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Jackson County, FL
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High Surf Advisory issued for Coastal Bay, South Walton by NWS

Effective: 2022-03-22 14:00:00 EDT Expires: 2022-03-24 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Bay; South Walton HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TUESDAY TO 1 AM CDT THURSDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 6 to 8 feet expected in the surf zone. For the High Rip Current Risk, dangerous rip currents. * WHERE...Walton and Bay County Beaches. * WHEN...For the High Surf Advisory, from 1 PM Tuesday to 1 AM CDT Thursday. For the High Rip Current Risk, through Thursday morning. * IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Tornado Warning issued for Walton by NWS

Effective: 2022-03-23 05:50:00 EDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Walton THE TORNADO WARNING FOR SOUTHEASTERN WALTON COUNTY WILL EXPIRE AT 500 AM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 600 AM CDT for the Panhandle of Florida. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service Tallahassee.
WALTON COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Watch issued for Chester, Crockett, Decatur, Hardeman, Hardin, Henderson by NWS

Effective: 2022-04-15 23:57:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Chester; Crockett; Decatur; Hardeman; Hardin; Henderson; Madison; McNairy SEVERE THUNDERSTORM WATCH 133 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN EAST ARKANSAS PHILLIPS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN BENTON COAHOMA DESOTO ITAWAMBA LAFAYETTE LEE MARSHALL PANOLA PONTOTOC PRENTISS QUITMAN TATE TIPPAH TISHOMINGO TUNICA IN NORTHEAST MISSISSIPPI UNION IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN WEST TENNESSEE CHESTER CROCKETT DECATUR HARDEMAN HARDIN HENDERSON MADISON MCNAIRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALAMO, ASHLAND, BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, CLARKSDALE, CORINTH, DECATURVILLE, FULTON, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, IUKA, JACKSON, LEXINGTON, MARKS, NEW ALBANY, OLIVE BRANCH, OXFORD, PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO, AND WEST HELENA.
CHESTER COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#South Central#Special Weather Statement#Wind Gust#Thunderstorms#Central Walton#Holmes Jackson#Doppler#Noma Black
weather.gov

Flood Advisory issued for Walton by NWS

Effective: 2022-03-18 09:37:00 EDT Expires: 2022-03-23 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Walton FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 445 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Panhandle Florida, including the following county, Walton. * WHEN...Until 445 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 241 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include De Funiak Springs, Eglin Air Force Base, Union, Liberty, Paxton, Cluster Springs, Alpine Heights, Oakwood Hills, Sand Hill, Fox Hill, New Harmony, De Funiak Spring Airport, Piney Grove, Caney Creek, Mossy Head, Pleasant Ridge, Gordon, Center Ridge, Glendale and Pleasant Hill. - http://www.weather.gov/safety/flood
WALTON COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for DeSoto, Marshall, Tate, Tunica by NWS

Effective: 2022-04-16 00:04:00 CDT Expires: 2022-04-16 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: DeSoto; Marshall; Tate; Tunica A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR DESOTO...MARSHALL...NORTHEASTERN TUNICA AND TATE COUNTIES At 1203 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Olive Branch, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Southaven, Olive Branch, Horn Lake, Hernando, Senatobia, Holly Springs, Wall Doxey State Park, Coldwater, Byhalia, Walls, Mt Pleasant, Lake Cormorant, Eudora, Lewisburg, Arkabutla, Red Banks, Laws Hill, Barr, Lynchburg and Phillipp. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DESOTO COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
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Winter Weather Advisory issued for Northern Trinity, Southern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-15 22:34:00 PDT Expires: 2022-04-16 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state of California can be obtained by calling 1-800-GAS-ROAD. Target Area: Northern Trinity; Southern Trinity WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT SATURDAY ABOVE 3000 FEET * WHAT...Wet snow expected above 3000 feet. Total snow accumulations around 2 inches around 3000 feet and 4 to 11 inches above 3000 feet. Up to 1 inch of wet snow accumulation possible (a 20% chance) around 2500 feet. * WHERE...Southern Trinity and Northern Trinity Counties. * WHEN...Until 11 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. The hazardous conditions could impact the evening commute.
TRINITY COUNTY, CA
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NWS
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Red Flag Warning issued for Bon Homme, Clay, Douglas, Hutchinson, Lincoln, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bon Homme; Clay; Douglas; Hutchinson; Lincoln; Turner; Union; Yankton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 9 PM CDT FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PARTS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA NORTHWEST IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA * AFFECTED AREA...In Iowa...Sioux...O`Brien...Clay...Plymouth Cherokee...Buena Vista...Woodbury...Ida. In Nebraska Dixon... Dakota. In South Dakota...Douglas...Hutchinson Turner... Lincoln...Bon Homme...Yankton...Clay...Union. * WIND...West winds with gusts of 45 to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BON HOMME COUNTY, SD
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Alcorn, Benton, Coahoma, DeSoto, Itawamba, Lafayette, Lee by NWS

Effective: 2022-04-15 23:57:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Benton; Coahoma; DeSoto; Itawamba; Lafayette; Lee; Marshall; Panola; Pontotoc; Prentiss; Quitman; Tate; Tippah; Tishomingo; Tunica; Union SEVERE THUNDERSTORM WATCH 133 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN EAST ARKANSAS PHILLIPS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN BENTON COAHOMA DESOTO ITAWAMBA LAFAYETTE LEE MARSHALL PANOLA PONTOTOC PRENTISS QUITMAN TATE TIPPAH TISHOMINGO TUNICA IN NORTHEAST MISSISSIPPI UNION IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN WEST TENNESSEE CHESTER CROCKETT DECATUR HARDEMAN HARDIN HENDERSON MADISON MCNAIRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALAMO, ASHLAND, BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, CLARKSDALE, CORINTH, DECATURVILLE, FULTON, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, IUKA, JACKSON, LEXINGTON, MARKS, NEW ALBANY, OLIVE BRANCH, OXFORD, PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO, AND WEST HELENA.
ALCORN COUNTY, MS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Haskell, McIntosh, Muskogee by NWS

Effective: 2022-04-16 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-16 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Haskell; McIntosh; Muskogee The National Weather Service in Tulsa has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Haskell County in southeastern Oklahoma Northeastern McIntosh County in southeastern Oklahoma Southeastern Muskogee County in east central Oklahoma * Until 115 AM CDT. * At 1223 AM CDT, a severe thunderstorm was located 3 miles east of Lake Eufaula State Park, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations in or near the path include Warner... Porum Whitefield... Lake Eufaula State Park Briartown... Onapa This includes Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 264 and 282. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HASKELL COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Animas River Basin by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Animas River Basin; Central Gunnison and Uncompahgre River Basin; Four Corners, Upper Dolores River; Grand Valley; Paradox Valley, Lower Dolores River WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT SATURDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Grand Valley, Central Gunnison and Uncompahgre River Basin, Paradox Valley/Lower Dolores River, Four Corners/Upper Dolores River and Animas River Basin. * WHEN...From noon to 9 PM MDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
DELTA COUNTY, CO
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Wind Advisory issued for Arches, Grand Flat, Canyonlands, Natural Bridges by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Arches, Grand Flat; Canyonlands, Natural Bridges; Southeast Utah WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Southeast Utah, Arches/Grand Flat and Canyonlands/Natural Bridges. * WHEN...From noon to 9 PM MDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
GRAND COUNTY, UT
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Arnold girls, Mosley boys win county championship

PANAMA CITY, Fla. (WMBB) – The Arnold girls and the Mosley boys won the Bay County track and field championship meet at Tommy Oliver Stadium on Thursday. Girls Team Results: Arnold (181) North Bay Haven (124) Bay (101) Mosley (57) Bozeman (48) Rutherford (24) Boys Team Results: Mosley (178) Bay (96) Arnold (88) North Bay […]
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