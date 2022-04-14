Special Weather Statement issued for Braxton, Lewis, Northwest Fayette, Northwest Nicholas by NWS

Effective: 2022-04-15 23:57:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Chester; Crockett; Decatur; Hardeman; Hardin; Henderson; Madison; McNairy SEVERE THUNDERSTORM WATCH 133 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN EAST ARKANSAS PHILLIPS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN BENTON COAHOMA DESOTO ITAWAMBA LAFAYETTE LEE MARSHALL PANOLA PONTOTOC PRENTISS QUITMAN TATE TIPPAH TISHOMINGO TUNICA IN NORTHEAST MISSISSIPPI UNION IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN WEST TENNESSEE CHESTER CROCKETT DECATUR HARDEMAN HARDIN HENDERSON MADISON MCNAIRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALAMO, ASHLAND, BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, CLARKSDALE, CORINTH, DECATURVILLE, FULTON, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, IUKA, JACKSON, LEXINGTON, MARKS, NEW ALBANY, OLIVE BRANCH, OXFORD, PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO, AND WEST HELENA.
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