ContributorsPublishersAdvertisers
Braxton County, WV

Special Weather Statement issued for Braxton, Lewis, Northwest Fayette, Northwest Nicholas by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-14 01:41:00 EDT Expires: 2022-04-14 03:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Braxton; Lewis; Northwest Fayette; Northwest Nicholas; Northwest Pocahontas; Northwest Randolph; Northwest...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-04-15 09:39:00 AKDT Expires: 2022-04-16 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT SATURDAY * WHAT...Blowing snow with low visibility occuring. Plan on areas of poor visibilities to create difficult travel conditions at times. Winds gusting as high as 50 mph will cause areas of blowing and drifting snow. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Western Arctic Coast, especially near Point Lay. * WHEN...Until 6 AM Saturday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 50 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Northwest Randolph, Southeast Nicholas, Southeast Webster by NWS

Effective: 2022-03-27 07:37:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Additional information can be found at https://www.weather.gov/rlx as well as on our Facebook and Twitter pages. Target Area: Northwest Randolph; Southeast Nicholas; Southeast Webster WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Daytime snow accumulations of an inch or less. * WHERE...Northwest Randolph, Southeast Nicholas and Southeast Webster Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
NICHOLAS COUNTY, WV
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Braxton, Calhoun, Clay, Fayette, Kanawha, Nicholas, Roane by NWS

Effective: 2022-03-23 17:17:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Braxton; Calhoun; Clay; Fayette; Kanawha; Nicholas; Roane A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 PM EDT FOR SOUTHEASTERN CALHOUN...NORTHWESTERN NICHOLAS...SOUTHEASTERN KANAWHA...SOUTHWESTERN BRAXTON...SOUTHEASTERN ROANE...CLAY AND NORTHWESTERN FAYETTE COUNTIES At 517 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Glen, or near Clay, moving northeast at 70 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Clay, Montgomery, Glasgow, Smithers, Gauley Bridge, Pratt, Glen, Birch River, Big Otter, Wallback, Powellton, Harrison, Handley, Nebo, Procious, Swiss, Indore, Ivydale, Pond Gap and Widen. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRAXTON COUNTY, WV
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Fayette County, WV
City
Meadow Bridge, WV
City
Thurmond, WV
City
Mill Creek, WV
County
Lewis County, WV
County
Upshur County, WV
City
Webster Springs, WV
City
Piney View, WV
County
Nicholas County, WV
County
Webster County, WV
County
Randolph County, WV
City
Cowen, WV
City
Richwood, WV
County
Pocahontas County, WV
City
Rock Cave, WV
County
Braxton County, WV
City
Summersville, WV
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Northern Worcester, Northwest Middlesex County by NWS

Effective: 2022-03-23 22:00:00 EDT Expires: 2022-03-24 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Target Area: Northern Worcester; Northwest Middlesex County; Western Franklin; Western Hampden; Western Hampshire WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO NOON EDT THURSDAY * WHAT...Freezing rain with a bit of sleet possible. Total ice accumulations of up to a tenth of an inch with the main impacts near and above 1000 ft elevation. * WHERE...Northern Worcester MA, Western Franklin MA, Western Hampshire MA, Northern Middlesex MA and Western Hampden MA Counties. * WHEN...From 10 PM this evening to noon EDT Thursday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute.
FRANKLIN COUNTY, MA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
weather.gov

Severe Weather Statement issued for DeSoto, Marshall, Tate, Tunica by NWS

Effective: 2022-04-15 23:57:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: DeSoto; Marshall; Tate; Tunica A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR DESOTO...MARSHALL...NORTHEASTERN TUNICA AND TATE COUNTIES At 1203 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Olive Branch, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Southaven, Olive Branch, Horn Lake, Hernando, Senatobia, Holly Springs, Wall Doxey State Park, Coldwater, Byhalia, Walls, Mt Pleasant, Lake Cormorant, Eudora, Lewisburg, Arkabutla, Red Banks, Laws Hill, Barr, Lynchburg and Phillipp. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DESOTO COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Doppler#Coalton
weather.gov

Flood Advisory issued for Chester by NWS

Effective: 2022-04-15 23:24:00 CDT Expires: 2022-04-20 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Chester FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 230 AM CDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of West Tennessee, including the following counties, Chester, Hardeman and McNairy. * WHEN...Until 230 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1216 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Henderson, Bolivar, Chickasaw State Forest, Chickasaw State Park, Whiteville, Silerton, Masseyville, Cloverport, Jacks Creek, McNairy, Toone, Finger, Deanburg, Pine Top, Teague, Hickory Corners, Montezuma, Shandy and Vildo. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHESTER COUNTY, TN
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Haskell, Le Flore, Sequoyah by NWS

Effective: 2022-04-16 00:28:00 CDT Expires: 2022-04-16 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Haskell; Le Flore; Sequoyah A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR NORTHEASTERN HASKELL...SOUTHWESTERN SEQUOYAH AND NORTH CENTRAL LE FLORE COUNTIES At 1227 AM CDT, a severe thunderstorm was located 4 miles southwest of Tamaha, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations in or near the path include Keota... Bokoshe Tamaha... Cowlington Kanima... Milton HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HASKELL COUNTY, OK
weather.gov

High Surf Advisory issued for Guam by NWS

Effective: 2022-04-15 15:05:00 Expires: 2022-04-16 06:00:00 Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Guam HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM SATURDAY HIGH RISK OF RIP CURRENTS THROUGH TONIGHT * WHAT...Large breaking waves of 7 to 9 feet and dangerous rip currents. * WHERE...West facing reefs of the Marianas. * WHEN...Through 6 AM Saturday. * IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water. * ADDITIONAL DETAILS...Surf will continue to subside and should fall below hazardous levels of 9 feet early Saturday morning.
ENVIRONMENT
weather.gov

Red Flag Warning issued for Bon Homme, Clay, Douglas, Hutchinson, Lincoln, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bon Homme; Clay; Douglas; Hutchinson; Lincoln; Turner; Union; Yankton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 9 PM CDT FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PARTS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA NORTHWEST IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA * AFFECTED AREA...In Iowa...Sioux...O`Brien...Clay...Plymouth Cherokee...Buena Vista...Woodbury...Ida. In Nebraska Dixon... Dakota. In South Dakota...Douglas...Hutchinson Turner... Lincoln...Bon Homme...Yankton...Clay...Union. * WIND...West winds with gusts of 45 to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BON HOMME COUNTY, SD
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for McIntosh, Muskogee, Okmulgee by NWS

Effective: 2022-04-16 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-16 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: McIntosh; Muskogee; Okmulgee The National Weather Service in Tulsa has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern McIntosh County in southeastern Oklahoma West central Muskogee County in east central Oklahoma Southern Okmulgee County in northeastern Oklahoma * Until 200 AM CDT. * At 1254 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Schulter, moving east at 40 mph. HAZARD...Half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations in or near the path include Henryetta... Checotah Dewar... Schulter Grayson... Council Hill Hoffman... Hitchita Pierce This includes Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 249 and 265. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
MCINTOSH COUNTY, OK
weather.gov

Wind Advisory issued for Animas River Basin by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Animas River Basin; Central Gunnison and Uncompahgre River Basin; Four Corners, Upper Dolores River; Grand Valley; Paradox Valley, Lower Dolores River WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT SATURDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Grand Valley, Central Gunnison and Uncompahgre River Basin, Paradox Valley/Lower Dolores River, Four Corners/Upper Dolores River and Animas River Basin. * WHEN...From noon to 9 PM MDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
DELTA COUNTY, CO
weather.gov

Wind Advisory issued for Arches, Grand Flat, Canyonlands, Natural Bridges by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Arches, Grand Flat; Canyonlands, Natural Bridges; Southeast Utah WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Southeast Utah, Arches/Grand Flat and Canyonlands/Natural Bridges. * WHEN...From noon to 9 PM MDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
GRAND COUNTY, UT
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Chester, Crockett, Decatur, Hardeman, Hardin, Henderson by NWS

Effective: 2022-04-15 23:57:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Chester; Crockett; Decatur; Hardeman; Hardin; Henderson; Madison; McNairy SEVERE THUNDERSTORM WATCH 133 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN EAST ARKANSAS PHILLIPS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN BENTON COAHOMA DESOTO ITAWAMBA LAFAYETTE LEE MARSHALL PANOLA PONTOTOC PRENTISS QUITMAN TATE TIPPAH TISHOMINGO TUNICA IN NORTHEAST MISSISSIPPI UNION IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN WEST TENNESSEE CHESTER CROCKETT DECATUR HARDEMAN HARDIN HENDERSON MADISON MCNAIRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALAMO, ASHLAND, BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, CLARKSDALE, CORINTH, DECATURVILLE, FULTON, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, IUKA, JACKSON, LEXINGTON, MARKS, NEW ALBANY, OLIVE BRANCH, OXFORD, PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO, AND WEST HELENA.
CHESTER COUNTY, TN
weather.gov

Blizzard Warning issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-04-15 19:42:00 AKDT Expires: 2022-04-16 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT SATURDAY * WHAT...Blizzard conditions occurring. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Western Arctic Coast. * WHEN...Until 6 AM Saturday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 45 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
weather.gov

Red Flag Warning issued for Colorado River Basin by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Colorado River Basin RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SATURDAY FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONE 490 RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SATURDAY FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONE 490 * AFFECTED AREA...In Utah, Fire Weather Zone 490 Colorado River Basin. * WINDS...Southwest 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...13 to 18 percent. * IMPACTS...Conditions will become favorable for easy ignition and rapid spread of fires due to low relative humidity and strong gusty winds on Saturday afternoon.
GRAND COUNTY, UT

Comments / 0

Community Policy