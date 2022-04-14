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Birmingham, AL

Severe Thunderstorm Watch Until 2 am Has Been Cancelled

By Scott Martin
alabamawx.com
 2 days ago

Cover picture for the articleNWS Birmingham has removed Elmore and Montgomery counties in Central Alabama from the Severe Thunderstorm Watch until 2 am. There are no counties remaining in the watch, as the severe...

www.alabamawx.com

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#Severe Thunderstorm Watch#Severe Weather#Central Alabama#Thunderstorm#Extreme Weather#Nwa#Racecast Weather
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Effective: 2022-03-17 20:24:00 CDT Expires: 2022-03-17 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Creek; McIntosh; Okfuskee; Okmulgee; Pittsburg; Pushmataha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 48 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST CENTRAL OKLAHOMA OKFUSKEE IN NORTHEAST OKLAHOMA CREEK OKMULGEE IN SOUTHEAST OKLAHOMA CHOCTAW MCINTOSH PITTSBURG PUSHMATAHA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTLERS, CLAYTON, EUFAULA, HUGO, MCALESTER, OKEMAH, OKMULGEE, AND SAPULPA.
CHOCTAW COUNTY, OK

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