ContributorsPublishersAdvertisers
Okaloosa County, FL

Special Weather Statement issued for Okaloosa Coastal, Okaloosa Inland, Santa Rosa Coastal by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-14 00:31:00 EDT Expires: 2022-04-14 03:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Tornado Watch issued for Escambia, Okaloosa, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-18 12:47:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia; Okaloosa; Santa Rosa TORNADO WATCH 51 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA CONECUH COVINGTON ESCAMBIA IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRENT, BREWTON, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GULF BREEZE, GULF SHORES, MILTON, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, SEMINOLE, AND WRIGHT.
ESCAMBIA COUNTY, FL
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-04-15 09:39:00 AKDT Expires: 2022-04-16 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT SATURDAY * WHAT...Blowing snow with low visibility occuring. Plan on areas of poor visibilities to create difficult travel conditions at times. Winds gusting as high as 50 mph will cause areas of blowing and drifting snow. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Western Arctic Coast, especially near Point Lay. * WHEN...Until 6 AM Saturday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 50 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

High Surf Advisory issued for Guam by NWS

Effective: 2022-04-15 15:05:00 Expires: 2022-04-16 06:00:00 Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Guam HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM SATURDAY HIGH RISK OF RIP CURRENTS THROUGH TONIGHT * WHAT...Large breaking waves of 7 to 9 feet and dangerous rip currents. * WHERE...West facing reefs of the Marianas. * WHEN...Through 6 AM Saturday. * IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water. * ADDITIONAL DETAILS...Surf will continue to subside and should fall below hazardous levels of 9 feet early Saturday morning.
ENVIRONMENT
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Navarre, FL
City
Mary Esther, FL
County
Santa Rosa County, FL
City
Destin, FL
State
Florida State
City
Shalimar, FL
City
Eglin Air Force Base, FL
City
Lake Lorraine, FL
City
Fort Walton Beach, FL
City
Valparaiso, FL
City
Ocean City, FL
County
Okaloosa County, FL
City
Laurel Hill, FL
City
Niceville, FL
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Limestone, Madison by NWS

Effective: 2022-04-16 00:50:00 CDT Expires: 2022-04-16 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Limestone; Madison A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR NORTHWESTERN MADISON...NORTHEASTERN LIMESTONE AND SOUTHWESTERN LINCOLN COUNTIES At 1249 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Harvest, or 11 miles northeast of Athens, moving northeast at 65 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Northern Huntsville, Meridianville, Moores Mill, Hazel Green, Ardmore, Harvest, Elkwood, Belleview, Cash Point and Toney. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
weather.gov

Flood Advisory issued for Haywood by NWS

Effective: 2022-04-15 23:57:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Haywood FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of West Tennessee, including the following counties, Haywood, Lauderdale and Tipton. * WHEN...Until 200 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1214 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1.5 and 2.5 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Brownsville, Covington, Dancyville, Hillville, Mason, Stanton, Garland, Turnpike, Shepp, Cotton Lake, Meux Corner, Keeling, Asbury, Orysa, Oakview, Morton Hill, Hickory Point, Gift, Sunnyhill and Tabernacle. - http://www.weather.gov/safety/flood
HAYWOOD COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Thunderstorms#Wind Gust#Okaloosa Coastal#Okaloosa Inland#National Weather Service
weather.gov

Severe Weather Statement issued for DeSoto, Marshall, Tate, Tunica by NWS

Effective: 2022-04-15 23:57:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: DeSoto; Marshall; Tate; Tunica THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR DESOTO...MARSHALL NORTHEASTERN TUNICA AND TATE COUNTIES HAS EXPIRED The severe thunderstorm which prompted the warning has weakened. Therefore, the warning has been allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 300 AM CDT for northwestern Mississippi.
DESOTO COUNTY, MS
weather.gov

Flood Advisory issued for Fulton, Graves, Hickman by NWS

Effective: 2022-04-15 22:45:00 EDT Expires: 2022-04-18 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Fulton; Graves; Hickman FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 1215 AM CDT EARLY THIS MORNING The Flood Advisory will expire at 1215 AM CDT early this morning for a portion of western Kentucky, including the following areas, Fulton, Graves and Hickman. The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
FULTON COUNTY, KY
weather.gov

Wind Advisory issued for Animas River Basin by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Animas River Basin; Central Gunnison and Uncompahgre River Basin; Four Corners, Upper Dolores River; Grand Valley; Paradox Valley, Lower Dolores River WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT SATURDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Grand Valley, Central Gunnison and Uncompahgre River Basin, Paradox Valley/Lower Dolores River, Four Corners/Upper Dolores River and Animas River Basin. * WHEN...From noon to 9 PM MDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
DELTA COUNTY, CO
weather.gov

Red Flag Warning issued for Colorado River Basin by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Colorado River Basin RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SATURDAY FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONE 490 RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SATURDAY FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONE 490 * AFFECTED AREA...In Utah, Fire Weather Zone 490 Colorado River Basin. * WINDS...Southwest 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...13 to 18 percent. * IMPACTS...Conditions will become favorable for easy ignition and rapid spread of fires due to low relative humidity and strong gusty winds on Saturday afternoon.
GRAND COUNTY, UT
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Red Flag Warning issued for Bon Homme, Clay, Douglas, Hutchinson, Lincoln, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bon Homme; Clay; Douglas; Hutchinson; Lincoln; Turner; Union; Yankton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 9 PM CDT FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PARTS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA NORTHWEST IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA * AFFECTED AREA...In Iowa...Sioux...O`Brien...Clay...Plymouth Cherokee...Buena Vista...Woodbury...Ida. In Nebraska Dixon... Dakota. In South Dakota...Douglas...Hutchinson Turner... Lincoln...Bon Homme...Yankton...Clay...Union. * WIND...West winds with gusts of 45 to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BON HOMME COUNTY, SD
weather.gov

Wind Advisory issued for Arches, Grand Flat, Canyonlands, Natural Bridges by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Arches, Grand Flat; Canyonlands, Natural Bridges; Southeast Utah WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Southeast Utah, Arches/Grand Flat and Canyonlands/Natural Bridges. * WHEN...From noon to 9 PM MDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
GRAND COUNTY, UT
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for McIntosh, Muskogee, Okmulgee by NWS

Effective: 2022-04-16 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-16 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: McIntosh; Muskogee; Okmulgee The National Weather Service in Tulsa has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern McIntosh County in southeastern Oklahoma West central Muskogee County in east central Oklahoma Southern Okmulgee County in northeastern Oklahoma * Until 200 AM CDT. * At 1254 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Schulter, moving east at 40 mph. HAZARD...Half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations in or near the path include Henryetta... Checotah Dewar... Schulter Grayson... Council Hill Hoffman... Hitchita Pierce This includes Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 249 and 265. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
MCINTOSH COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Haskell, Le Flore, Sequoyah by NWS

Effective: 2022-04-16 00:28:00 CDT Expires: 2022-04-16 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Haskell; Le Flore; Sequoyah A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR NORTHEASTERN HASKELL...SOUTHWESTERN SEQUOYAH AND NORTH CENTRAL LE FLORE COUNTIES At 1227 AM CDT, a severe thunderstorm was located 4 miles southwest of Tamaha, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations in or near the path include Keota... Bokoshe Tamaha... Cowlington Kanima... Milton HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HASKELL COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Alcorn, Benton, Coahoma, DeSoto, Itawamba, Lafayette, Lee by NWS

Effective: 2022-04-15 23:57:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Benton; Coahoma; DeSoto; Itawamba; Lafayette; Lee; Marshall; Panola; Pontotoc; Prentiss; Quitman; Tate; Tippah; Tishomingo; Tunica; Union SEVERE THUNDERSTORM WATCH 133 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN EAST ARKANSAS PHILLIPS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN BENTON COAHOMA DESOTO ITAWAMBA LAFAYETTE LEE MARSHALL PANOLA PONTOTOC PRENTISS QUITMAN TATE TIPPAH TISHOMINGO TUNICA IN NORTHEAST MISSISSIPPI UNION IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN WEST TENNESSEE CHESTER CROCKETT DECATUR HARDEMAN HARDIN HENDERSON MADISON MCNAIRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALAMO, ASHLAND, BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, CLARKSDALE, CORINTH, DECATURVILLE, FULTON, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, IUKA, JACKSON, LEXINGTON, MARKS, NEW ALBANY, OLIVE BRANCH, OXFORD, PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO, AND WEST HELENA.
ALCORN COUNTY, MS
weather.gov

Blizzard Warning issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-04-15 19:42:00 AKDT Expires: 2022-04-16 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT SATURDAY * WHAT...Blizzard conditions occurring. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Western Arctic Coast. * WHEN...Until 6 AM Saturday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 45 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT

Comments / 0

Community Policy