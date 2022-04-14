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Holmes County, FL

Special Weather Statement issued for Central Walton, Holmes, North Walton by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-13 20:23:00 EDT Expires: 2022-04-14 02:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Central Walton; Holmes;...

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Winter Weather Advisory issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-04-15 09:39:00 AKDT Expires: 2022-04-16 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT SATURDAY * WHAT...Blowing snow with low visibility occuring. Plan on areas of poor visibilities to create difficult travel conditions at times. Winds gusting as high as 50 mph will cause areas of blowing and drifting snow. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Western Arctic Coast, especially near Point Lay. * WHEN...Until 6 AM Saturday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 50 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Tornado Watch issued for Bay, Calhoun, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Liberty, Walton by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bay; Calhoun; Gadsden; Gulf; Holmes; Jackson; Liberty; Walton; Washington TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
BAY COUNTY, FL
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Paxton, FL
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Walton County, FL
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Baker, FL
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Holmes County, FL
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Flood Advisory issued for Walton by NWS

Effective: 2022-03-18 09:37:00 EDT Expires: 2022-03-23 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Walton FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 445 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Panhandle Florida, including the following county, Walton. * WHEN...Until 445 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 241 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include De Funiak Springs, Eglin Air Force Base, Union, Liberty, Paxton, Cluster Springs, Alpine Heights, Oakwood Hills, Sand Hill, Fox Hill, New Harmony, De Funiak Spring Airport, Piney Grove, Caney Creek, Mossy Head, Pleasant Ridge, Gordon, Center Ridge, Glendale and Pleasant Hill. - http://www.weather.gov/safety/flood
WALTON COUNTY, FL
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Tornado Warning issued for Walton by NWS

Effective: 2022-03-23 05:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: If a tornado or other severe weather is spotted, report it to the National Weather Service or your local nearest law enforcement agency who will send your report. This act may save lives of others in the path of dangerous weather. Target Area: Walton A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 AM CDT FOR SOUTHEASTERN WALTON COUNTY At 439 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 10 miles northeast of Santa Rosa Beach, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southeastern Walton County, including the following locations Bruce, Freeport, Portland and Rock Hill. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WALTON COUNTY, FL
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#New Hope#Thunderstorms#Wind Gust#Central Walton#Holmes North Walton#Doppler#Eglin Air Force Base#New Harmony#Piney Grove#Mossy Head
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Flood Warning issued for Walton, Washington by NWS

Effective: 2022-03-25 21:25:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Saturday afternoon. Target Area: Walton; Washington The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Choctawhatchee River near Bruce (SR 20) affecting Walton and Washington Counties. For the Choctawhatchee River...including Newton (SR 134), Geneva (SR 52), Caryville (US 90), Bruce (SR 20)...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and is forecast to continue. * WHERE...Choctawhatchee River near Bruce (SR 20). * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 14.0 feet, Big Cedar, Cowford, and Choctawhatchee River Roads begin to flood in Walton County. Flood waters impact storage areas underneath homes on the west banks of the Choctawhatchee River. Low areas along Strickland Road in Washington County become subject to flooding. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:45 PM CDT Friday the stage was 14.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:45 PM CDT Friday was 14.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage tomorrow morning and continue falling to 11.4 feet Wednesday evening. - Flood stage is 14.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 14.2 feet on 11/09/2015. - http://www.weather.gov/safety/flood
WALTON COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Rip Current Statement issued for Coastal Bay, Coastal Gulf, South Walton by NWS

Effective: 2022-03-20 08:00:00 EDT Expires: 2022-03-21 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Bay; Coastal Gulf; South Walton HIGH RIP CURRENT RISK IN EFFECT FROM 8 AM EDT /7 AM CDT/ THIS MORNING THROUGH LATE TONIGHT * WHAT...Dangerous rip currents expected. * WHERE...Walton, Bay, and Gulf County Beaches. * WHEN...From 8 AM EDT /7 AM CDT/ this morning through late tonight. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
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Ontario's Weather Forecast Is Predicting Severe Thunderstorms, Hail & Misery Today

Residents of southern Ontario are still buzzing about the summer-like warmth seen on Tuesday, but it looks like they're in for a rude awakening on Wednesday. According to The Weather Network, even though temperatures will remain in the double digits, the sunny weather will get washed out by rain and thunderstorms for areas along the Georgian Bay and Lake Huron on Wednesday morning.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist, Suwannee by NWS

Effective: 2022-04-15 09:42:00 EDT Expires: 2022-04-16 09:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist; Suwannee The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Santa Fe River At Three Rivers Estates affecting Gilchrist, Columbia and Suwannee Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santa Fe River At Three Rivers Estates. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding begins on SW Santa Fe Drive south of Santa Fe Road in Columbia County. At 16.3 feet, Florida Fish and Wildlife Commission begins enforcement of a no wake zone on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream of the Wilson`s Spring Boat Ramp to the confluence with the Suwannee River and on the Ichetucknee River upstream to the US 27 bridge. At 17.0 feet, Water begins to enter backyards of residences on Santa Fe Road in Columbia County and on River Run Road in Suwannee County. At 18.0 feet, Water begins to flood River Run Road in Suwannee County. At 18.8 feet, Florida Fish and Wildlife Commission expands the no wake zone restriction further upstream on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream on the Wilson`s Spring Boat Ramp to one-half mile upstream of the State Road 47 bridge. At 19.0 feet, Water begins to enter backyards of residences along the Ichetucknee River. At 19.8 feet, Waters begins to affect homes in the Hollingsworth Bluff area at State Route 47. At 20.0 feet, Access to homes on Santa Fe Road below SW Riverside Avenue becomes restricted in Columbia. Flooding begins on Santa Fe and Wilson Springs Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM EDT Friday the stage was 18.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM EDT Friday was 18.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.2 feet this afternoon. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Haskell, Le Flore, Sequoyah by NWS

Effective: 2022-04-16 00:28:00 CDT Expires: 2022-04-16 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Haskell; Le Flore; Sequoyah A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR NORTHEASTERN HASKELL...SOUTHWESTERN SEQUOYAH AND NORTH CENTRAL LE FLORE COUNTIES At 1227 AM CDT, a severe thunderstorm was located 4 miles southwest of Tamaha, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations in or near the path include Keota... Bokoshe Tamaha... Cowlington Kanima... Milton HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HASKELL COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Bon Homme, Clay, Douglas, Hutchinson, Lincoln, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bon Homme; Clay; Douglas; Hutchinson; Lincoln; Turner; Union; Yankton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 9 PM CDT FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PARTS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA NORTHWEST IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA * AFFECTED AREA...In Iowa...Sioux...O`Brien...Clay...Plymouth Cherokee...Buena Vista...Woodbury...Ida. In Nebraska Dixon... Dakota. In South Dakota...Douglas...Hutchinson Turner... Lincoln...Bon Homme...Yankton...Clay...Union. * WIND...West winds with gusts of 45 to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BON HOMME COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Warning issued for DeSoto, Marshall, Tate, Tunica by NWS

Effective: 2022-04-16 00:04:00 CDT Expires: 2022-04-16 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: DeSoto; Marshall; Tate; Tunica A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR DESOTO...MARSHALL...NORTHEASTERN TUNICA AND TATE COUNTIES At 1203 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Olive Branch, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Southaven, Olive Branch, Horn Lake, Hernando, Senatobia, Holly Springs, Wall Doxey State Park, Coldwater, Byhalia, Walls, Mt Pleasant, Lake Cormorant, Eudora, Lewisburg, Arkabutla, Red Banks, Laws Hill, Barr, Lynchburg and Phillipp. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DESOTO COUNTY, MS
weather.gov

Wind Advisory issued for Animas River Basin by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Animas River Basin; Central Gunnison and Uncompahgre River Basin; Four Corners, Upper Dolores River; Grand Valley; Paradox Valley, Lower Dolores River WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT SATURDAY * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Grand Valley, Central Gunnison and Uncompahgre River Basin, Paradox Valley/Lower Dolores River, Four Corners/Upper Dolores River and Animas River Basin. * WHEN...From noon to 9 PM MDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
DELTA COUNTY, CO
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Wind Advisory issued for Arches, Grand Flat, Canyonlands, Natural Bridges by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. People, especially those with respiratory illnesses, heart disease, the elderly, and children are recommended to stay indoors and avoid prolonged outdoor exercise or heavy exertion due to wind-blown dust. Target Area: Arches, Grand Flat; Canyonlands, Natural Bridges; Southeast Utah WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT SATURDAY * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Southeast Utah, Arches/Grand Flat and Canyonlands/Natural Bridges. * WHEN...From noon to 9 PM MDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down.
GRAND COUNTY, UT
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Red Flag Warning issued for Colorado River Basin by NWS

Effective: 2022-04-16 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-16 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Colorado River Basin RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SATURDAY FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONE 490 RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SATURDAY FOR GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY FUELS FOR FIRE WEATHER ZONE 490 * AFFECTED AREA...In Utah, Fire Weather Zone 490 Colorado River Basin. * WINDS...Southwest 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...13 to 18 percent. * IMPACTS...Conditions will become favorable for easy ignition and rapid spread of fires due to low relative humidity and strong gusty winds on Saturday afternoon.
GRAND COUNTY, UT

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