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Barbour County, AL

Special Weather Statement issued for Barbour, Bullock, Lee, Macon, Pike, Russell by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-13 12:35:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Barbour; Bullock;...

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Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
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Russell County, AL
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Barbour County, AL
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Union Springs, AL
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Pike Russell#Russell Counties#Doppler#Auburn University#Hurtsboro#Midway#Tuskegee National Forest
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Winter Weather Advisory issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-04-15 09:39:00 AKDT Expires: 2022-04-16 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT SATURDAY * WHAT...Blowing snow with low visibility occuring. Plan on areas of poor visibilities to create difficult travel conditions at times. Winds gusting as high as 50 mph will cause areas of blowing and drifting snow. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Western Arctic Coast, especially near Point Lay. * WHEN...Until 6 AM Saturday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 50 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Severe Thunderstorm Warning issued for Limestone, Madison by NWS

Effective: 2022-04-16 00:35:00 CDT Expires: 2022-04-16 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Limestone; Madison The National Weather Service in Huntsville Alabama has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Madison County in north central Alabama Northern Limestone County in north central Alabama Southwestern Lincoln County in Middle Tennessee * Until 100 AM CDT. * At 1234 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Athens, moving northeast at 70 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Northern Huntsville, Athens, Meridianville, Moores Mill, Hazel Green, Ardmore, Harvest, Tanner, Elkmont and Cartwright. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LIMESTONE COUNTY, AL
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Severe Weather Statement issued for Limestone, Madison by NWS

Effective: 2022-04-16 00:50:00 CDT Expires: 2022-04-16 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Limestone; Madison A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR NORTHWESTERN MADISON...NORTHEASTERN LIMESTONE AND SOUTHWESTERN LINCOLN COUNTIES At 1249 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Harvest, or 11 miles northeast of Athens, moving northeast at 65 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Northern Huntsville, Meridianville, Moores Mill, Hazel Green, Ardmore, Harvest, Elkwood, Belleview, Cash Point and Toney. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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Flood Advisory issued for Barbour, Bullock by NWS

Effective: 2022-03-18 11:47:00 CDT Expires: 2022-03-18 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Barbour; Bullock FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Barbour, Bullock and Pike. * WHEN...Until 145 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1037 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms was moving very slowly across the area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include Troy, Eufaula, Brundidge, Clio, Goshen, Clayton, Louisville, Banks, Blue Springs, Boot Hill, Tyler Crossroads, Pickett, Doster, Blue Springs State Park, Texasville, Barbour County Public Lake Dam, Linwood, Gaino, Antioch and White Oak.
BARBOUR COUNTY, AL
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Severe Weather Statement issued for DeSoto, Marshall, Tate, Tunica by NWS

Effective: 2022-04-15 23:57:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: DeSoto; Marshall; Tate; Tunica THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR DESOTO...MARSHALL NORTHEASTERN TUNICA AND TATE COUNTIES HAS EXPIRED The severe thunderstorm which prompted the warning has weakened. Therefore, the warning has been allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 300 AM CDT for northwestern Mississippi.
DESOTO COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Chester, Crockett, Decatur, Hardeman, Hardin, Henderson by NWS

Effective: 2022-04-15 23:57:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Chester; Crockett; Decatur; Hardeman; Hardin; Henderson; Madison; McNairy SEVERE THUNDERSTORM WATCH 133 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN EAST ARKANSAS PHILLIPS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN BENTON COAHOMA DESOTO ITAWAMBA LAFAYETTE LEE MARSHALL PANOLA PONTOTOC PRENTISS QUITMAN TATE TIPPAH TISHOMINGO TUNICA IN NORTHEAST MISSISSIPPI UNION IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN WEST TENNESSEE CHESTER CROCKETT DECATUR HARDEMAN HARDIN HENDERSON MADISON MCNAIRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALAMO, ASHLAND, BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, CLARKSDALE, CORINTH, DECATURVILLE, FULTON, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, IUKA, JACKSON, LEXINGTON, MARKS, NEW ALBANY, OLIVE BRANCH, OXFORD, PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO, AND WEST HELENA.
CHESTER COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Bon Homme, Clay, Douglas, Hutchinson, Lincoln, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bon Homme; Clay; Douglas; Hutchinson; Lincoln; Turner; Union; Yankton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 9 PM CDT FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PARTS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA NORTHWEST IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA * AFFECTED AREA...In Iowa...Sioux...O`Brien...Clay...Plymouth Cherokee...Buena Vista...Woodbury...Ida. In Nebraska Dixon... Dakota. In South Dakota...Douglas...Hutchinson Turner... Lincoln...Bon Homme...Yankton...Clay...Union. * WIND...West winds with gusts of 45 to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BON HOMME COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Warning issued for McIntosh, Muskogee, Okmulgee by NWS

Effective: 2022-04-16 00:55:00 CDT Expires: 2022-04-16 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: McIntosh; Muskogee; Okmulgee The National Weather Service in Tulsa has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern McIntosh County in southeastern Oklahoma West central Muskogee County in east central Oklahoma Southern Okmulgee County in northeastern Oklahoma * Until 200 AM CDT. * At 1254 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Schulter, moving east at 40 mph. HAZARD...Half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations in or near the path include Henryetta... Checotah Dewar... Schulter Grayson... Council Hill Hoffman... Hitchita Pierce This includes Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 249 and 265. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
MCINTOSH COUNTY, OK
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Flood Advisory issued for Fulton, Graves, Hickman by NWS

Effective: 2022-04-15 22:45:00 EDT Expires: 2022-04-18 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Fulton; Graves; Hickman FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 1215 AM CDT EARLY THIS MORNING The Flood Advisory will expire at 1215 AM CDT early this morning for a portion of western Kentucky, including the following areas, Fulton, Graves and Hickman. The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
FULTON COUNTY, KY
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Flood Warning issued for Columbia, Gilchrist, Suwannee by NWS

Effective: 2022-04-15 09:42:00 EDT Expires: 2022-04-16 09:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Columbia; Gilchrist; Suwannee The Flood Warning continues for the following rivers in Florida Santa Fe River At Three Rivers Estates affecting Gilchrist, Columbia and Suwannee Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Santa Fe River At Three Rivers Estates. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding begins on SW Santa Fe Drive south of Santa Fe Road in Columbia County. At 16.3 feet, Florida Fish and Wildlife Commission begins enforcement of a no wake zone on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream of the Wilson`s Spring Boat Ramp to the confluence with the Suwannee River and on the Ichetucknee River upstream to the US 27 bridge. At 17.0 feet, Water begins to enter backyards of residences on Santa Fe Road in Columbia County and on River Run Road in Suwannee County. At 18.0 feet, Water begins to flood River Run Road in Suwannee County. At 18.8 feet, Florida Fish and Wildlife Commission expands the no wake zone restriction further upstream on the Santa Fe River from the unnamed island 1.5 miles downstream on the Wilson`s Spring Boat Ramp to one-half mile upstream of the State Road 47 bridge. At 19.0 feet, Water begins to enter backyards of residences along the Ichetucknee River. At 19.8 feet, Waters begins to affect homes in the Hollingsworth Bluff area at State Route 47. At 20.0 feet, Access to homes on Santa Fe Road below SW Riverside Avenue becomes restricted in Columbia. Flooding begins on Santa Fe and Wilson Springs Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM EDT Friday the stage was 18.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM EDT Friday was 18.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.2 feet this afternoon. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Haskell, Le Flore, Sequoyah by NWS

Effective: 2022-04-16 00:28:00 CDT Expires: 2022-04-16 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Haskell; Le Flore; Sequoyah A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR NORTHEASTERN HASKELL...SOUTHWESTERN SEQUOYAH AND NORTH CENTRAL LE FLORE COUNTIES At 1227 AM CDT, a severe thunderstorm was located 4 miles southwest of Tamaha, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations in or near the path include Keota... Bokoshe Tamaha... Cowlington Kanima... Milton HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HASKELL COUNTY, OK

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