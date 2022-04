Mel Kiper releases brand new two-round mock two weeks before 2022 NFL Draft

Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

Mel Kiper has released a brand new two-round mock draft two weeks before the 2022 NFL Draft. As the highly-anticipated event inches closer, Kiper is putting his updated predictions out into the world.

Prior to getting into the meat and potatoes, Kiper explained his process for creating his latest mock draft.

“I’m projecting these 64 picks based on a combination of my updated rankings, team needs and what I’m hearing from execs, scouts and coaches in the league,” wrote Kiper. “For the second round, in particular, so much could change between now and when teams are on the clock, so I’m using my Big Board as a guide on value.”

Here’s what Mel Kiper believes will happen when the 2022 NFL Draft begins — the Jacksonville Jaguars are on the clock.

Mel Kiper Mock Draft: Round 1

1) Jacksonville Jaguars — Aidan Hutchinson, EDGE, Michigan

2) Detroit Lions — Ahmad “Sauce” Gardner, CB, Cincinnati

3) Houston Texans — Travon Walker, EDGE, Georgia

4) New York Jets — Kayvon Thibodeaux, EDGE, Oregon

5) New York Giants — Ikem Ekwonu, OT, NC State

6) Carolina Panthers — Malik Willis, QB, Liberty

7) New York Giants (via Chicago Bears) — Jermaine Johnson II, EDGE, Florida State

8) Atlanta Falcons — Garrett Wilson, WR, Ohio State

9) Seattle Seahawks (via Denver Broncos) — Evan Neal, OT, Alabama

10) New York Jets (via Seattle Seahawks) — Drake London, WR, USC

11) Washington Commanders — Kyle Hamilton, S, Notre Dame

12) Minnesota Vikings — Derek Stingley Jr., CB, LSU

13) Houston Texans (via Cleveland Browns) — Charles Cross, OT, Mississippi State

14) Baltimore Ravens — Trent McDuffie, CB, Washington

15) Philadelphia Eagles (via Miami Dolphins) — Chris Olave, WR, Ohio State

16) New Orleans Saints (via Philadelphia Eagles via Indianapolis Colts) — Trevor Penning, OT, Northern Iowa

17) Los Angeles Chargers — Jordan Davis, IDL, Georgia

18) Philadelphia Eagles (via New Orleans Saints) — Nakobe Dean, LB, Georgia

19) New Orleans Saints (via Philadelphia Eagles) — Jameson Williams, WR, Alabama

20) Pittsburgh Steelers — Kenny Pickett, QB, Pittsburgh

21) New England Patriots — Devin Lloyd, LB, Utah

22) Green Bay Packers (via Las Vegas Raiders) — Christian Watson, WR, North Dakota State

23) Arizona Cardinals — Treylon Burks, WR, Arkansas

24) Dallas Cowboys — Arnold Ebiketie, EDGE, Penn State

25) Buffalo Bills — Daxton Hill, S, Michigan

26) Tennessee Titans — Jahan Dotson, WR, Penn State

27) Tampa Bay Buccaneers — Devonte Wyatt, IDL, Georgia

28) Green Bay Packers — Zion Johnson, IOL, Boston College

29) Kansas City Chiefs (via Miami Dolphins via San Francisco 49ers) — Andrew Booth Jr., CB, Clemson

30) Kansas City Chiefs — George Karlaftis, EDGE, Purdue

31) New York Jets (via mock trade with Cincinnati Bengals) — Tyler Linderbaum, IOL, Iowa

32) Detroit Lions (via Los Angeles Rams) — Lewis Cine, S, Georgia

Round 2

33) Jacksonville Jaguars — Kenyon Green, IOL, Texas A&M

34) Detroit Lions — David Ojabo, EDGE, Michigan

35) Cincinnati Bengals (via mock trade with New York Jets) — Kaiir Elam, CB, Florida

36) New York Giants — Jalen Pitre, S, Baylor

37) Houston Texans — Jaquan Brisker, S, Penn State

38) New York Jets (via Carolina Panthers) — Breece Hall, RB, Iowa State

39) Chicago Bears — Kyler Gordon, CB, Washington

40) Seattle Seahawks (via Denver Broncos) — Desmond Ridder, QB, Cincinnati

41) Seattle Seahawks — Quay Walker, LB, Georgia

42) Indianapolis Colts (via Washington Commanders) — Bernhard Raimann, OT, Central Michigan

43) Atlanta Falcons — Boye Mafe, OLB, Minnesota

44) Cleveland Browns — Travis Jones, IDL, Connecticut

45) Baltimore Ravens — Channing Tindall, LB, Georgia

46) Minnesota Vikings — Perrion Winfrey, IDL, Oklahoma

47) Washington Commanders (via Indianapolis Colts) — George Pickens, WR, Georgia

48) Chicago Bears (via Los Angeles Chargers) — Tyler Smith, OT, Tulsa

49) New Orleans Saints — Matt Corral, QB, Ole Miss

50) Kansas City Chiefs (via Miami Dolphins) — Skyy Moore, WR, Western Michigan

51) Philadelphia Eagles — Drake Jackson, EDGE, USC

52) Pittsburgh Steelers — John Metchie III, WR, Alabama

53) Green Bay Packers (via Las Vegas Raiders) — Alec Pierce, WR, Cincinnati

54) New England Patriots — Logan Hall, EDGE, Houston

55) Arizona Cardinals — Roger McCreary, CB, Auburn

56) Dallas Cowboys — Abraham Lucas, OT, Washington State

57) Buffalo Bills — Kenny Walker III, RB, Michigan State

58) Atlanta Falcons (via Tennessee Titans) — Troy Anderson, LB, Montana State

59) Green Bay Packers — Myjai Sanders, EDGE, Cincinnati

60) Tampa Bay Buccaneers — Cole Strange, G, Chattanooga

61) San Francisco 49ers — Cam Taylor Britt, DB, Nebraska

62) Kansas City Chiefs — Jalen Tolbert, WR, South Alabama

63) Cincinnati Bengals — Greg Dulcich, TE, UCLA

64) Denver Broncos (via Los Angeles Rams) — Trey McBride, TE, Colorado State