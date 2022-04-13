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Bienville Parish, LA

Tornado Warning issued for Bienville, De Soto, Natchitoches, Red River by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 22:12:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are...

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Louisiana State
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Natchitoches Parish, LA
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Bienville Parish, LA
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Tornado Watch issued for Bossier, Caddo, De Soto, Sabine, Webster by NWS

Effective: 2022-03-22 00:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bossier; Caddo; De Soto; Sabine; Webster TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA BOWIE CASS CHEROKEE GREGG HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY SMITH UPSHUR THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, DE QUEEN, DIERKS, GILMER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LONGVIEW, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, MINERAL SPRINGS, NACOGDOCHES, NASHVILLE, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND ZWOLLE.
BOSSIER PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#Louisiana Red#Extreme Weather#Grand Bayou
goodmorningamerica.com

8 states under tornado watch in South, Midwest

Severe weather on Wednesday has prompted tornado watches for parts of eight states, including some areas still cleaning up damage from a swarm of twisters that hit last week. Portions of Arkansas, northern Louisiana, east Texas and southeast Oklahoma have been under a tornado watch issued by the National Weather Service since early Wednesday morning. On Wednesday afternoon, the NWS issued additional tornado watches for Missouri, Kentucky, Illinois and Indiana.
OKLAHOMA STATE
weather.gov

Tornado Warning issued for Jefferson by NWS

Effective: 2022-03-18 23:22:00 EDT Expires: 2022-03-18 23:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Jefferson A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1130 PM EDT FOR CENTRAL JEFFERSON COUNTY At 1122 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Lynnview, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Audubon Park, Watterson Park, Poplar Hills and Newburg around 1125 PM EDT. Other locations in the path of this tornadic thunderstorm include Louisville, West Buechel, Seneca Gardens, Strathmoor Village, Kingsley, Strathmoor Manor, Buechel, Fern Creek, St. Matthews, Windy Hills, Hurstbourne Acres, St. Regis Park, Beechwood Village, Woodlawn Park, Houston Acres, Norbourne Estates, Richlawn, Norwood, Jeffersontown, Lyndon, Douglass Hills, Hurstbourne, Graymoor-Devondale, Northfield, Bellemeade, Wildwood, Crossgate and Thornhill. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
JEFFERSON COUNTY, KY
KEYT

3 bodies found in a submerged SUV in Alabama as South recovers from series of storms

Three bodies were found Thursday in a submerged vehicle, authorities said, after a powerful storm dumped record rain amounts in Alabama. The bodies of a 72-year-old man along with two women ages 53 and 42 were recovered from an SUV in Holt, Alabama, after stormwater receded, the Tuscaloosa Police Department said in a statement. Officials have not released their names.
ALABAMA STATE
Turnto10.com

Severe weather causes widespread damage in Texas, Oklahoma; tornado watch in effect

WASHINGTON (TND) — An intense storm system moved through Texas Monday, leaving widespread damage and some injuries as tornadoes raked the I-35 corridor. Damage was extensive in the Austin suburbs of Round Rock and Elgin, just northwest of Dallas-Fort Worth. In the southern Oklahoma town of Kingston, another reported tornado caused damage.
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weather.gov

Special Weather Statement issued for Bienville, Grant, Jackson, Natchitoches, Winn by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 06:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana. Target Area: Bienville; Grant; Jackson; Natchitoches; Winn Strong thunderstorms will impact portions of west central Grant, Jackson, central Natchitoches, southeastern Bienville and western Winn Parishes through 630 AM CDT At 608 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 14 miles southwest of Jonesboro to 9 miles east of Campti to 9 miles southwest of Natchitoches. Movement was east at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Natchitoches, Winnfield, Jonesboro, Montgomery, Provencal, Natchez, Clarence, Hodge, Goldonna, North Hodge, Dodson, East Hodge, Saline, Calvin, Quitman, Atlanta, Melrose, St. Maurice, Friendship and Liberty Hill. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BIENVILLE PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto by NWS

Effective: 2022-03-18 09:10:00 CDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; Caldwell; Claiborne; De Soto; Jackson; Lincoln; Natchitoches; Ouachita; Red River; Union; Webster; Winn WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West northwest winds near 20 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southeast Oklahoma, south central and southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
BIENVILLE PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for De Soto, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana...and eastern Texas. Target Area: De Soto; Sabine Strong thunderstorms will impact portions of western De Soto and northwestern Sabine Parishes, southeastern Panola and eastern Shelby Counties through 445 AM CDT At 409 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Joaquin to 7 miles north of Shelbyville to near San Augustine. Movement was northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Stonewall, Logansport, Joaquin, Patroon, Shelbyville, Neuville, Huxley, Keachi, Grand Cane, Longstreet, Stanley, Gloster, Keat Chie, Hurstown, James, Kickapoo, Toledo Bend Reservoir North, Jordans Store and Reeds Store. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
DE SOTO PARISH, LA

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