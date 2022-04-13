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Bienville Parish, LA

Severe Thunderstorm Warning issued for Bienville, Bossier, Caddo, De Soto, Lincoln, Natchitoches by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 AM CDT for north central and northwestern Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor...

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Special Weather Statement issued for Bienville, Grant, Jackson, Natchitoches, Winn by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 06:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana. Target Area: Bienville; Grant; Jackson; Natchitoches; Winn Strong thunderstorms will impact portions of west central Grant, Jackson, central Natchitoches, southeastern Bienville and western Winn Parishes through 630 AM CDT At 608 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 14 miles southwest of Jonesboro to 9 miles east of Campti to 9 miles southwest of Natchitoches. Movement was east at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Natchitoches, Winnfield, Jonesboro, Montgomery, Provencal, Natchez, Clarence, Hodge, Goldonna, North Hodge, Dodson, East Hodge, Saline, Calvin, Quitman, Atlanta, Melrose, St. Maurice, Friendship and Liberty Hill. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BIENVILLE PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Bienville, Bossier, Claiborne, Lincoln, Union, Webster by NWS

Effective: 2022-03-17 19:33:00 CDT Expires: 2022-03-17 22:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Bienville; Bossier; Claiborne; Lincoln; Union; Webster A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Union and southeastern Columbia Counties, Webster, northwestern Union, Claiborne, northwestern Bienville, southeastern Bossier and northwestern Lincoln Parishes through 1045 PM CDT At 1000 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Doyline, or 9 miles southwest of Minden, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Bossier City, Minden, Homer, Junction City, Haughton, Haynesville, Bernice, Sibley, Gibsland, Doyline, Dixie Inn, Dubberly, Heflin, Shongaloo, Eastwood, Atlanta, Cooley, Evergreen, Athens and Lisbon. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
BIENVILLE PARISH, LA
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IN THIS ARTICLE
#Louisiana Red#Severe Thunderstorms#National Weather Service#Extreme Weather#Tornado Watch#Lincoln#Eastern De Soto Parish
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Bossier, Caddo by NWS

Effective: 2022-03-22 00:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for southwestern Arkansas...northwestern Louisiana...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bossier; Caddo A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 AM CDT FOR SOUTHEASTERN LITTLE RIVER...HEMPSTEAD...MILLER...LAFAYETTE SOUTHEASTERN HOWARD AND NORTHWESTERN NEVADA COUNTIES...NORTHWESTERN CADDO...NORTHWESTERN BOSSIER PARISHES IN NORTHWESTERN LOUISIANA AND SOUTHEASTERN CASS COUNTIES At 1200 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Fulton to near Ravanna, moving east at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Texarkana, Hope, Prescott, Stamps, Lewisville, Fouke, Bradley, Emmet, Perrytown, Rodessa, Garland, Ida, Fulton, Washington, Mandeville, Genoa, Canfield, McNab, Patmos and Oakhaven. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BOSSIER PARISH, LA
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Severe Weather Statement issued for De Soto, Natchitoches, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 04:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: De Soto; Natchitoches; Red River; Sabine THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN DE SOTO SOUTHEASTERN RED RIVER...NORTHWESTERN NATCHITOCHES...SOUTHWESTERN BIENVILLE AND NORTHEASTERN SABINE PARISHES IS CANCELLED The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and no longer pose an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However heavy rain is still possible with these thunderstorms. A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service Shreveport.
DE SOTO PARISH, LA
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Effective: 2022-03-22 00:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bossier; Caddo; De Soto; Sabine; Webster TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA BOWIE CASS CHEROKEE GREGG HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY SMITH UPSHUR THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, DE QUEEN, DIERKS, GILMER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LONGVIEW, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, MINERAL SPRINGS, NACOGDOCHES, NASHVILLE, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND ZWOLLE.
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Effective: 2022-03-16 06:31:00 CDT Expires: 2022-03-16 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low-beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Bienville; Claiborne; De Soto; Grant; Jackson; Lincoln; Natchitoches; Red River; Sabine; Webster; Winn DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter to one half mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana and deep east Texas. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BIENVILLE PARISH, LA

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