Severe Thunderstorm Warning issued for Bossier, Caddo, De Soto, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 02:44:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; Claiborne; De Soto; Lincoln; Red River; Sabine; Union; Webster TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CHEROKEE NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, JACKSONVILLE, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, AND ZWOLLE.
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