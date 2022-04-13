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Bossier Parish, LA

Severe Thunderstorm Warning issued for Bossier, Caddo, De Soto, Red River, Sabine by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 21:54:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 AM CDT for northwestern Louisiana...and eastern and northeastern Texas. For...

alerts.weather.gov

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Caddo Parish, LA
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Bossier City, LA
KLTV

Strong to severe storms possible Monday through Wednesday next week

TYLER, Texas (KLTV/KTRE) - First Alert Weather Days are in effect for Monday, Tuesday, and Wednesday of next week. The weather pattern in East Texas will become quite active over the first half of next week as three separate rounds of strong to severe storms will be possible. Beginning with Monday, portions of East Texas are included in a Slight (Level 2/5) Risk for ISOLATED afternoon/evening storms. Overall coverage of these potential storms will not be great, but a couple of supercells will try to form late in the afternoon within our northwestern counties and could develop damaging winds and hail up to the size of golf balls, with a low-end chance for an isolated tornado.
ENVIRONMENT
weather.gov

Wind Advisory issued for Bienville, Bossier, Caddo, De Soto, Grant, Natchitoches by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; De Soto; Grant; Natchitoches; Red River; Sabine; Webster; Winn WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY * WHAT...Southeast winds 15 to 20 mph with gusts from 30 to 40 mph. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 1 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
BIENVILLE PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Caddo#South Wind#Severe Thunderstorms#Wind Gust#Extreme Weather#Eastern#Northwestern Sabine#Longstreet Stanley
weather.gov

Tornado Watch issued for Bienville, Bossier, Caddo, Claiborne, De Soto, Lincoln by NWS

Effective: 2022-03-22 02:44:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; Claiborne; De Soto; Lincoln; Red River; Sabine; Union; Webster TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CHEROKEE NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, JACKSONVILLE, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, AND ZWOLLE.
BIENVILLE PARISH, LA
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3 bodies found in a submerged SUV in Alabama as South recovers from series of storms

Three bodies were found Thursday in a submerged vehicle, authorities said, after a powerful storm dumped record rain amounts in Alabama. The bodies of a 72-year-old man along with two women ages 53 and 42 were recovered from an SUV in Holt, Alabama, after stormwater receded, the Tuscaloosa Police Department said in a statement. Officials have not released their names.
ALABAMA STATE
UPI News

Surreal footage shows truck's encounter with an EF2 tornado

A young truck driver in Elgin, Texas, accidentally was treated to the ride of his life after he drove directly through the funnel of a damaging EF2 tornado on Monday. Just before crossing the road, the tornado destroyed a mobile home, injuring one and sending debris and dust from the house up into the air and across the highway. As the twister churned toward the highway, little was in its path other than a lone red truck and its driver.
HATTIESBURG, MS
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Red Flag Warning issued for Bon Homme, Clay, Douglas, Hutchinson, Lincoln, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bon Homme; Clay; Douglas; Hutchinson; Lincoln; Turner; Union; Yankton RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY UNTIL 9 PM CDT FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PARTS OF SOUTHEAST SOUTH DAKOTA NORTHWEST IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA * AFFECTED AREA...In Iowa...Sioux...O`Brien...Clay...Plymouth Cherokee...Buena Vista...Woodbury...Ida. In Nebraska Dixon... Dakota. In South Dakota...Douglas...Hutchinson Turner... Lincoln...Bon Homme...Yankton...Clay...Union. * WIND...West winds with gusts of 45 to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 15 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BON HOMME COUNTY, SD
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Severe weather causes widespread damage in Texas, Oklahoma; tornado watch in effect

WASHINGTON (TND) — An intense storm system moved through Texas Monday, leaving widespread damage and some injuries as tornadoes raked the I-35 corridor. Damage was extensive in the Austin suburbs of Round Rock and Elgin, just northwest of Dallas-Fort Worth. In the southern Oklahoma town of Kingston, another reported tornado caused damage.
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Red Flag Warning issued for Clark, Comanche, Finney, Gray by NWS

Effective: 2022-04-15 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark; Comanche; Finney; Gray RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM CDT FRIDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 063...077 088 AND 089 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning For wind and low relative humidity, which is in effect from 11 AM to 8 PM CDT Friday. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 063 Finney Fire Weather Zone 077 Gray...Fire Weather Zone 088 Clark and Fire Weather Zone 089 Comanche. * Winds...North to northeast 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 11 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
weather.gov

Fire Weather Watch issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-04-15 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that the potential for critical fire weather conditions exists. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING THROUGH FRIDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE TEXAS AND OKLAHOMA PANHANDLES * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron...Texas and Beaver. In Texas...Dallam...Sherman...Hansford...Ochiltree...Lipscomb Hartley...Moore...Hutchinson...Roberts...Hemphill...Oldham Potter...Carson...Gray...Wheeler...Deaf Smith...Randall Armstrong...Donley...Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...West 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 5 percent. * Red Flag Threat Index...4 to 6. * Timing...Critical fire weather conditions Friday from 11 AM until 8 PM.
BEAVER COUNTY, OK
weather.gov

Red Flag Warning issued for Grant, Hamilton, Haskell, Kearny, Meade, Morton, Seward by NWS

Effective: 2022-04-15 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Grant; Hamilton; Haskell; Kearny; Meade; Morton; Seward; Stanton; Stevens RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM CDT /10 AM MDT/ TO 8 PM CDT /7 PM MDT/ FRIDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...074...075...076...084...085...086 AND 087 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning For wind and low relative humidity, which is in effect from 11 AM CDT /10 AM MDT/ to 8 PM CDT /7 PM MDT/ Friday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 061 Hamilton Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 074 Stanton Fire Weather Zone 075 Grant...Fire Weather Zone 076 Haskell Fire Weather Zone 084 Morton...Fire Weather Zone 085 Stevens... Fire Weather Zone 086 Seward and Fire Weather Zone 087 Meade. * Winds...North to northeast 10 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 8 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
GRANT COUNTY, KS

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