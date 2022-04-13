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Bienville Parish, LA

Tornado Watch issued for Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 21:52:00 CDT Expires: 2022-04-13 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; Caldwell; Claiborne; De Soto; Jackson; Lincoln; Natchitoches; Ouachita; Red River; Sabine; Union; Webster; Winn TORNADO WATCH 116 REMAINS VALID...

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Tornado Watch issued for Bastrop, Caldwell, DeWitt, Fayette, Gonzales, Guadalupe, Hays by NWS

Effective: 2022-03-21 21:27:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bastrop; Caldwell; DeWitt; Fayette; Gonzales; Guadalupe; Hays; Karnes; Lavaca; Lee; Travis; Williamson; Wilson TORNADO WATCH 54, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL TEXAS BASTROP CALDWELL DEWITT FAYETTE GONZALES GUADALUPE HAYS KARNES LAVACA LEE TRAVIS WILLIAMSON WILSON THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, BASTROP, CUERO, FLORESVILLE, GEORGETOWN, GIDDINGS, GONZALES, HALLETTSVILLE, KARNES CITY, LA GRANGE, LOCKHART, SAN MARCOS, AND SEGUIN.
BASTROP COUNTY, TX
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Flood Watch issued for Claiborne, Jackson, Lincoln, Ouachita, Union by NWS

Effective: 2022-03-24 13:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 06:15:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Claiborne; Jackson; Lincoln; Ouachita; Union FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON * WHAT...Widespread rainfall amounts of one to three inches has fallen across portions of the Four State Region through early this morning. Look for additional rainfall amounts of 2 to 4 inches with isolated higher amounts possible, especially across portions of Northern Louisiana and Deep East Texas. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...Through this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
CLAIBORNE PARISH, LA
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Tornado Warning issued for Caddo by NWS

Effective: 2022-03-22 00:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Caddo The National Weather Service in Shreveport has issued a * Tornado Warning for West central Caddo Parish in northwestern Louisiana Southeastern Harrison County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1251 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Elysian Fields, or 11 miles southeast of Marshall, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Waskom around 110 AM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Jonesville, Bethany, Leigh and Scottsville. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CADDO PARISH, LA
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Caddo Parish, LA
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Bossier City, LA
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Flood Warning issued for De Soto by NWS

Effective: 2022-03-22 07:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: De Soto FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 1030 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Urban area and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northwest Louisiana and northeast Texas, including the following counties and parishes, in northwest Louisiana, Bossier, Caddo and De Soto. In northeast Texas, Cherokee, Nacogdoches, Panola, Rusk and Shelby. * WHEN...Until 1030 AM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 726 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Shreveport, Bossier City, Carthage, Rusk, Haughton, Stonewall, Alto, Tenaha, Timpson, Garrison, Beckville, Joaquin, Pinehill, Minden, Trawick, Deberry, Sacul, New Salem, Douglass and Morrill. - http://www.weather.gov/safety/flood
DE SOTO PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bienville, De Soto, Natchitoches, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 05:30:00 CDT Expires: 2022-03-22 06:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana. Target Area: Bienville; De Soto; Natchitoches; Red River; Sabine The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern De Soto Parish in northwestern Louisiana Southeastern Red River Parish in northwestern Louisiana Northwestern Natchitoches Parish in northwestern Louisiana Southwestern Bienville Parish in northwestern Louisiana Northeastern Sabine Parish in northwestern Louisiana * Until 630 AM CDT. * At 530 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles northeast of Coushatta to near Many, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Natchitoches, Coushatta, Campti, Allen, Provencal, Martin, Clarence, Ashland, Robeline, Powhatan, Lake End, Grand Ecore, Hanna, Black Lake, Chestnut, Clear Lake, Creston, Marthaville, Hagewood and Ajax. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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Flood Watch issued for Caldwell, Grant, La Salle by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 10:30:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Caldwell; Grant; La Salle FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON * WHAT...Widespread rainfall amounts of one to three inches has fallen across portions of the Four State Region through early this morning. Look for additional rainfall amounts of 2 to 4 inches with isolated higher amounts possible, especially across portions of Northern Louisiana and Deep East Texas. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...Through this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
CALDWELL PARISH, LA
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Flood Watch issued for Caddo by NWS

Effective: 2022-03-24 13:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Caddo FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will increase Monday night and will not entirely exit all areas until Tuesday afternoon with widespread 2 to 4 inches and isolated amounts in excess of 6 inches. - http://www.weather.gov/safety/flood
CADDO PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Caddo#Linden#Extreme Weather#Lincoln#Sabine#Angelina Bowie Cass#Augustine#Carthage#Center#El Dorado#Farmerville#Gibsland#Lufkin#Stamps
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Special Weather Statement issued for De Soto, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana...and eastern Texas. Target Area: De Soto; Sabine Strong thunderstorms will impact portions of western De Soto and northwestern Sabine Parishes, southeastern Panola and eastern Shelby Counties through 445 AM CDT At 409 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Joaquin to 7 miles north of Shelbyville to near San Augustine. Movement was northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Stonewall, Logansport, Joaquin, Patroon, Shelbyville, Neuville, Huxley, Keachi, Grand Cane, Longstreet, Stanley, Gloster, Keat Chie, Hurstown, James, Kickapoo, Toledo Bend Reservoir North, Jordans Store and Reeds Store. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
DE SOTO PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bossier, Caddo by NWS

Effective: 2022-03-22 00:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for southwestern Arkansas...northwestern Louisiana...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bossier; Caddo A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 AM CDT FOR SOUTHEASTERN LITTLE RIVER...HEMPSTEAD...MILLER...LAFAYETTE SOUTHEASTERN HOWARD AND NORTHWESTERN NEVADA COUNTIES...NORTHWESTERN CADDO...NORTHWESTERN BOSSIER PARISHES IN NORTHWESTERN LOUISIANA AND SOUTHEASTERN CASS COUNTIES At 1200 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Fulton to near Ravanna, moving east at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Texarkana, Hope, Prescott, Stamps, Lewisville, Fouke, Bradley, Emmet, Perrytown, Rodessa, Garland, Ida, Fulton, Washington, Mandeville, Genoa, Canfield, McNab, Patmos and Oakhaven. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BOSSIER PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Adams, Attala, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clarke, Clay by NWS

Effective: 2022-03-22 12:47:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Attala; Carroll; Choctaw; Claiborne; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Humphreys; Jasper; Jefferson; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Leflore; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Simpson; Smith; Webster; Winston; Yazoo TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW COPIAH HINDS HOLMES HUMPHREYS LEAKE MADISON RANKIN SCOTT SIMPSON SMITH YAZOO IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA LEFLORE MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI ADAMS CLAIBORNE FRANKLIN JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BASSFIELD, BAY SPRINGS, BELZONI, BRANDON, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, CANTON, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, CRYSTAL SPRINGS, DE KALB, DECATUR, DURANT, EUPORA, FAYETTE, FOREST, GOODMAN, GREENWOOD, GRENADA, HATTIESBURG, HAZLEHURST, HEIDELBERG, ISOLA, JACKSON, KOSCIUSKO, LAUREL, LEXINGTON, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MADISON, MAGEE, MATHISTON, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NATCHEZ, NEW HEBRON, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PICKENS, PORT GIBSON, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, RICHLAND, RIDGELAND, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, TCHULA, UNION, VAIDEN, WEIR, WESSON, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, WINONA, AND YAZOO CITY.
ADAMS COUNTY, MS
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Flood Advisory issued for Claiborne, Lincoln by NWS

Effective: 2022-03-24 14:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 11:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Claiborne; Lincoln FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of north central Louisiana and northwest Louisiana, including the following parishes, in north central Louisiana, Caldwell, Jackson, La Salle, Lincoln, Ouachita, Union and Winn. In northwest Louisiana, Bienville and Claiborne. * WHEN...Until 145 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 1046 AM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 2 and 3 inches of rain have fallen since early this morning. - Additional rainfall amounts of up to 1 inch are expected over the area through early afternoon. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Monroe, Ruston, Claiborne, West Monroe, Grambling, Winnfield, Jonesboro, Homer, Brownsville-Bawcomville, Brownsville- Bawcom, Swartz, Farmerville, Richwood, Arcadia, Haynesville, Bernice, Sterlington, Ringgold, Gibsland and Cooley. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLAIBORNE PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Bienville, Bossier, Claiborne, Lincoln, Union, Webster by NWS

Effective: 2022-03-17 19:33:00 CDT Expires: 2022-03-17 22:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Bienville; Bossier; Claiborne; Lincoln; Union; Webster A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Union and southeastern Columbia Counties, Webster, northwestern Union, Claiborne, northwestern Bienville, southeastern Bossier and northwestern Lincoln Parishes through 1045 PM CDT At 1000 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Doyline, or 9 miles southwest of Minden, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Bossier City, Minden, Homer, Junction City, Haughton, Haynesville, Bernice, Sibley, Gibsland, Doyline, Dixie Inn, Dubberly, Heflin, Shongaloo, Eastwood, Atlanta, Cooley, Evergreen, Athens and Lisbon. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
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Tornado Watch issued for Escambia by NWS

Effective: 2022-03-22 20:00:00 EDT Expires: 2022-03-23 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN MOBILE IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE THIS INCLUDES THE CITIES OF ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRENT, BREWTON, CAMDEN, DAPHNE, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, GREENVILLE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUCEDALE, MOBILE, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, PENSACOLA, PINE HILL, PRICHARD, SARALAND, AND TILLMANS CORNER.
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Hale, Marengo, Tuscaloosa by NWS

Effective: 2022-03-22 20:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hale; Marengo; Tuscaloosa TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA HALE MARENGO TUSCALOOSA THIS INCLUDES THE CITIES OF DEMOPOLIS, GREENSBORO, LINDEN, MOUNDVILLE, AND TUSCALOOSA.
HALE COUNTY, AL
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Flood Advisory issued for Bienville by NWS

Effective: 2022-03-22 10:42:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Bienville FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of north central Louisiana and northwest Louisiana, including the following parishes, in north central Louisiana, Caldwell, Jackson, La Salle, Lincoln, Ouachita, Union and Winn. In northwest Louisiana, Bienville and Claiborne. * WHEN...Until 145 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 1046 AM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 2 and 3 inches of rain have fallen since early this morning. - Additional rainfall amounts of up to 1 inch are expected over the area through early afternoon. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Monroe, Ruston, Claiborne, West Monroe, Grambling, Winnfield, Jonesboro, Homer, Brownsville-Bawcomville, Brownsville- Bawcom, Swartz, Farmerville, Richwood, Arcadia, Haynesville, Bernice, Sterlington, Ringgold, Gibsland and Cooley. - http://www.weather.gov/safety/flood
BIENVILLE PARISH, LA
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Flood Warning issued for Bienville, Bossier, Red River, Webster by NWS

Effective: 2022-03-30 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-01 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Monday morning at 915 AM CDT. Target Area: Bienville; Bossier; Red River; Webster The National Weather Service in Shreveport LA has issued a Flood Warning for the following rivers in Louisiana Bayou Dorcheat At Lake Bistineau affecting Webster, Bossier, Bienville and Red River Parishes. For the Bayou Dorcheat...including Springhill, Dixie Inn, Lake Bistineau...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING TO EARLY FRIDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Bayou Dorcheat At Lake Bistineau. * WHEN...From Wednesday morning to early Friday morning. * IMPACTS...At 142.5 feet, Expect some minor flooding of low area camps, however, all access roadways will remain open. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Sunday the stage was 141.4 feet. - Forecast...The lake is expected to rise above flood stage Wednesday morning to a crest of 142.5 feet Wednesday morning. It will then fall below flood stage Thursday morning. - Flood stage is 142.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BIENVILLE PARISH, LA
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Severe Weather Statement issued for Bossier, Caddo by NWS

Effective: 2022-03-22 00:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for southwestern Arkansas...northwestern Louisiana...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bossier; Caddo A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 AM CDT FOR SOUTHEASTERN LITTLE RIVER...HEMPSTEAD...MILLER...LAFAYETTE SOUTHEASTERN HOWARD AND NORTHWESTERN NEVADA COUNTIES...NORTHWESTERN CADDO...NORTHWESTERN BOSSIER PARISHES IN NORTHWESTERN LOUISIANA AND SOUTHEASTERN CASS COUNTIES At 1200 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Fulton to near Ravanna, moving east at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Texarkana, Hope, Prescott, Stamps, Lewisville, Fouke, Bradley, Emmet, Perrytown, Rodessa, Garland, Ida, Fulton, Washington, Mandeville, Genoa, Canfield, McNab, Patmos and Oakhaven. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BOSSIER PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Cullman, Limestone, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 18:13:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cullman; Limestone; Morgan TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ALABAMA CULLMAN LIMESTONE MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, AND DECATUR.
CULLMAN COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for St. Tammany, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 06:57:00 CDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: St. Tammany; Washington TORNADO WATCH 50 REMAINS VALID UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 2 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ST. TAMMANY WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER WALTHALL THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, BOGALUSA, COVINGTON, CROSSROADS, DEXTER, DIAMONDHEAD, ENON, FRANKLINTON, GAUTIER, GULFPORT, LACOMBE, MANDEVILLE, MCNEIL, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, SALEM, SLIDELL, ST. MARTIN, TYLERTOWN, AND WAVELAND.
SAINT TAMMANY PARISH, LA

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