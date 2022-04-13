Tornado Watch issued for Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto by NWS

Effective: 2022-03-22 12:47:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Attala; Carroll; Choctaw; Claiborne; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Humphreys; Jasper; Jefferson; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Leflore; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Simpson; Smith; Webster; Winston; Yazoo TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW COPIAH HINDS HOLMES HUMPHREYS LEAKE MADISON RANKIN SCOTT SIMPSON SMITH YAZOO IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA LEFLORE MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI ADAMS CLAIBORNE FRANKLIN JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BASSFIELD, BAY SPRINGS, BELZONI, BRANDON, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, CANTON, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, CRYSTAL SPRINGS, DE KALB, DECATUR, DURANT, EUPORA, FAYETTE, FOREST, GOODMAN, GREENWOOD, GRENADA, HATTIESBURG, HAZLEHURST, HEIDELBERG, ISOLA, JACKSON, KOSCIUSKO, LAUREL, LEXINGTON, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MADISON, MAGEE, MATHISTON, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NATCHEZ, NEW HEBRON, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PICKENS, PORT GIBSON, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, RICHLAND, RIDGELAND, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, TCHULA, UNION, VAIDEN, WEIR, WESSON, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, WINONA, AND YAZOO CITY.
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