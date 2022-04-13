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Angelina County, TX

Tornado Watch issued for Angelina, Bowie, Cass, Cherokee, Harrison, Marion, Nacogdoches by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 21:52:00 CDT Expires: 2022-04-13 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Bowie; Cass; Cherokee; Harrison; Marion; Nacogdoches; Panola; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby TORNADO WATCH 116 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT...

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Special Weather Statement issued for Cherokee, Gregg, Harrison, Rusk, Smith by NWS

Effective: 2022-03-17 20:43:00 CDT Expires: 2022-03-17 21:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Cherokee; Gregg; Harrison; Rusk; Smith A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Smith, southwestern Harrison, northwestern Panola, Rusk, Gregg and northeastern Cherokee Counties through 915 PM CDT At 846 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near New Salem, or 13 miles northeast of Rusk, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Longview, Jacksonville, Henderson, Kilgore, White Oak, Hallsville, Overton, Troup, Tatum, New London, Arp, Clarksville City, Beckville, East Mountain, Ponta, Pinehill, New Salem, Joinerville, Turnertown and Minden. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
CHEROKEE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-18 06:57:00 CDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Harrison; Jackson; Pearl River; Walthall TORNADO WATCH 50 REMAINS VALID UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 2 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ST. TAMMANY WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER WALTHALL THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, BOGALUSA, COVINGTON, CROSSROADS, DEXTER, DIAMONDHEAD, ENON, FRANKLINTON, GAUTIER, GULFPORT, LACOMBE, MANDEVILLE, MCNEIL, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, SALEM, SLIDELL, ST. MARTIN, TYLERTOWN, AND WAVELAND.
HANCOCK COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Fayette, Greene, Hale, Lamar, Marengo, Marion, Pickens, Sumter by NWS

Effective: 2022-03-22 16:12:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Greene; Hale; Lamar; Marengo; Marion; Pickens; Sumter; Tuscaloosa; Walker; Winston TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA FAYETTE GREENE HALE LAMAR MARENGO MARION PICKENS SUMTER TUSCALOOSA WALKER WINSTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALICEVILLE, CARROLLTON, DEMOPOLIS, EUTAW, FAYETTE, GREENSBORO, HALEYVILLE, HAMILTON, JASPER, LINDEN, LIVINGSTON, MOUNDVILLE, SULLIGENT, TUSCALOOSA, VERNON, AND YORK.
FAYETTE COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Escambia by NWS

Effective: 2022-03-22 20:00:00 EDT Expires: 2022-03-23 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN MOBILE IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE THIS INCLUDES THE CITIES OF ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRENT, BREWTON, CAMDEN, DAPHNE, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, GREENVILLE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUCEDALE, MOBILE, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, PENSACOLA, PINE HILL, PRICHARD, SARALAND, AND TILLMANS CORNER.
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Panola County, TX
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Rusk County, TX
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Tornado Warning issued for Harrison, Panola, Rusk by NWS

Effective: 2022-03-22 00:12:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Harrison; Panola; Rusk The National Weather Service in Shreveport has issued a * Tornado Warning for Southeastern Harrison County in northeastern Texas Panola County in northeastern Texas Northeastern Rusk County in northeastern Texas * Until 1245 AM CDT. * At 1212 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Pinehill, or 11 miles west of Carthage, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Carthage and Beckville around 1225 AM CDT. Elysian Fields and Deberry around 1245 AM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Church Hill, Midyett, Chapman, Darco and Fairplay. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
HARRISON COUNTY, TX
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Flood Watch issued for Angelina, Nacogdoches, Panola, Sabine, San Augustine, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:45:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Angelina; Nacogdoches; Panola; Sabine; San Augustine; Shelby FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON * WHAT...Widespread rainfall amounts of one to three inches has fallen across portions of the Four State Region through early this morning. Look for additional rainfall amounts of 2 to 4 inches with isolated higher amounts possible, especially across portions of Northern Louisiana and Deep East Texas. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...Through this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
ANGELINA COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Tornado Warning issued for Bowie, Cass by NWS

Effective: 2022-03-21 23:02:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Bowie; Cass The National Weather Service in Shreveport has issued a * Tornado Warning for Southwestern Miller County in southwestern Arkansas Cass County in northeastern Texas Southeastern Bowie County in northeastern Texas * Until 1145 PM CDT. * At 1102 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Hughes Springs, or 23 miles southwest of Atlanta, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Linden around 1115 PM CDT. Atlanta around 1130 PM CDT. Queen City around 1135 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Fairview, Domino, Douglassville, Bloomburg and Red Hill. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BOWIE COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Extreme Weather#Angelina Bowie Cass#Augustine#Bernice#Center#El Dorado#Farmerville#Gibsland#Haynesville#Stamps#Winnfield#Zwolle
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Tornado Watch issued for Belmont, Carroll, Columbiana, Harrison, Jefferson, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-23 20:22:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Belmont; Carroll; Columbiana; Harrison; Jefferson; Monroe TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN EAST CENTRAL OHIO BELMONT CARROLL COLUMBIANA HARRISON JEFFERSON OH MONROE IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHWEST PENNSYLVANIA ALLEGHENY GREENE WASHINGTON IN WESTERN PENNSYLVANIA BEAVER IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHERN WEST VIRGINIA MARION MONONGALIA WETZEL IN THE NORTHERN PANHANDLE OF WEST VIRGINIA BROOKE HANCOCK MARSHALL OHIO THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS, CADIZ, CANONSBURG, CARROLLTON, COLUMBIANA, EAST LIVERPOOL, FAIRMONT, FOLLANSBEE, MARTINS FERRY, MONACA, MORGANTOWN, MOUNDSVILLE, NEW MARTINSVILLE, PITTSBURGH METRO AREA, SALEM, ST. CLAIRSVILLE, STEUBENVILLE, WASHINGTON, WAYNESBURG, WEIRTON, WELLSBURG, WHEELING, AND WOODSFIELD.
BELMONT COUNTY, OH
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Tornado Watch issued for Clarke, Mobile, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Mobile; Washington TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CLARKE MOBILE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE GREENE PERRY STONE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUMONT, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LEAKESVILLE, LUCEDALE, MCLAIN, MILLRY, MOBILE, NEW AUGUSTA, PRICHARD, RICHTON, SARALAND, THOMASVILLE, TILLMANS CORNER, AND WIGGINS.
CLARKE COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Boone, Calhoun, Clay, Doddridge, Gilmer, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-23 20:02:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Calhoun; Clay; Doddridge; Gilmer; Harrison; Jackson; Kanawha; Lincoln; Logan; Mingo; Pleasants; Putnam; Ritchie; Roane; Tyler; Wirt; Wood TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
BOONE COUNTY, WV
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Flood Watch issued for Angelina by NWS

Effective: 2022-03-21 15:42:00 CDT Expires: 2022-03-21 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Angelina FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will increase Monday night and will not entirely exit all areas until Tuesday afternoon with widespread 2 to 4 inches and isolated amounts in excess of 6 inches. - http://www.weather.gov/safety/flood
ANGELINA COUNTY, TX
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NWS
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Tornado Watch issued for Delta, Hopkins, Lamar by NWS

Effective: 2022-03-21 19:07:00 CDT Expires: 2022-03-21 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Delta; Hopkins; Lamar THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 54 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL TEXAS DELTA HOPKINS LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF COOPER, PARIS, AND SULPHUR SPRINGS.
DELTA COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cass, Gregg, Harrison, Marion, Morris, Smith, Upshur by NWS

Effective: 2022-03-21 22:54:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm is producing large hail. SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows! Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for northeastern Texas. Target Area: Cass; Gregg; Harrison; Marion; Morris; Smith; Upshur The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Smith County in northeastern Texas Western Marion County in northeastern Texas Southwestern Cass County in northeastern Texas Northwestern Harrison County in northeastern Texas Central Upshur County in northeastern Texas Southern Morris County in northeastern Texas Central Gregg County in northeastern Texas * Until 1130 PM CDT. * At 1053 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Clarksville City, or over Gladewater, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Spotter report quarter sized hail. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Longview, White Oak, Gladewater, Gilmer, Jefferson, Ore City, Clarksville City, East Mountain, Diana, Liberty City, West Mountain, Berea, Harleton, Cedar Springs, Avinger, Union Grove, Warren City, Lassater, Pruett and Pritchett. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CASS COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Bowie, Harrison, Red River, Upshur, Wood by NWS

Effective: 2022-03-21 22:43:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Bowie; Harrison; Red River; Upshur; Wood A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1115 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL LITTLE RIVER...CASS...NORTHWESTERN HARRISON SOUTHEASTERN WOOD...BOWIE...NORTHERN UPSHUR...MORRIS...EASTERN TITUS...EASTERN CAMP AND SOUTHEASTERN RED RIVER COUNTIES At 1045 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Boxelder to near Gilmer, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Texarkana, Gilmer, New Boston, Nash, Hooks, Daingerfield, Linden, Hughes Springs, De Kalb, Lone Star, Naples, Ore City, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Cason, Us 259 And I 30 Intersection, Cookville and Rocky Branch. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Nacogdoches by NWS

Effective: 2022-03-22 12:15:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Nacogdoches FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 1030 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Urban area and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northwest Louisiana and northeast Texas, including the following counties and parishes, in northwest Louisiana, Bossier, Caddo and De Soto. In northeast Texas, Cherokee, Nacogdoches, Panola, Rusk and Shelby. * WHEN...Until 1030 AM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 726 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Shreveport, Bossier City, Carthage, Rusk, Haughton, Stonewall, Alto, Tenaha, Timpson, Garrison, Beckville, Joaquin, Pinehill, Minden, Trawick, Deberry, Sacul, New Salem, Douglass and Morrill. - http://www.weather.gov/safety/flood
NACOGDOCHES COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Cass, Marion by NWS

Effective: 2022-03-21 21:27:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Cass; Marion A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR SOUTHEASTERN SMITH...MARION...SOUTH CENTRAL CASS...NORTHWESTERN HARRISON...NORTHWESTERN RUSK...SOUTHEASTERN UPSHUR AND GREGG COUNTIES At 1218 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Kildare to near Whitehouse, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Longview, Kilgore, Whitehouse, White Oak, Gladewater, Hallsville, Overton, Jefferson, Troup, Ore City, New London, Arp, Clarksville City, East Mountain, Lodi, Berea, Harleton, Diana, Liberty City and Lakeport. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CASS COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Clarke, Covington, Forrest, George, Greene, Hancock, Harrison by NWS

Effective: 2022-03-18 03:55:00 CDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Covington; Forrest; George; Greene; Hancock; Harrison; Jackson; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion; Pearl River; Perry; Simpson; Smith; Stone; Walthall; Wayne TORNADO WATCH 50 IS IN EFFECT UNTIL 1000 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE CLARKE COVINGTON FORREST GEORGE GREENE HANCOCK HARRISON JACKSON JASPER JEFFERSON DAVIS JONES LAMAR LAWRENCE LINCOLN MARION PEARL RIVER PERRY SIMPSON SMITH STONE WALTHALL WAYNE
CLARKE COUNTY, MS
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Flood Watch issued for Forrest, Lamar, Marion by NWS

Effective: 2022-03-22 18:03:00 CDT Expires: 2022-03-23 00:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Forrest; Lamar; Marion FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY The Flood Watch continues for * Portions of central Mississippi, east central Mississippi, south central Mississippi and southeast Mississippi, including the following areas in central Mississippi, Smith. In east central Mississippi, Clarke, Jasper, Kemper, Lauderdale, Neshoba, Newton and Noxubee. In south central Mississippi, Jefferson Davis and Marion. In southeast Mississippi, Covington, Forrest, Jones and Lamar. * Until 1 AM CDT Wednesday * WHEN...From 1 PM CDT this afternoon through late tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
FORREST COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Brooke, Hancock, Marion, Marshall, Monongalia, Ohio, Wetzel by NWS

Effective: 2022-03-23 20:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brooke; Hancock; Marion; Marshall; Monongalia; Ohio; Wetzel TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHWEST PENNSYLVANIA ALLEGHENY GREENE WASHINGTON IN WESTERN PENNSYLVANIA BEAVER IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHERN WEST VIRGINIA MARION MONONGALIA WETZEL IN THE NORTHERN PANHANDLE OF WEST VIRGINIA BROOKE HANCOCK MARSHALL OHIO THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS, CANONSBURG, FAIRMONT, FOLLANSBEE, MONACA, MORGANTOWN, MOUNDSVILLE, NEW MARTINSVILLE, PITTSBURGH METRO AREA, WASHINGTON, WAYNESBURG, WEIRTON, WELLSBURG, AND WHEELING.
BROOKE COUNTY, WV

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