ContributorsPublishersAdvertisers
Calhoun County, IA

Tornado Watch issued for Calhoun, Carroll, Cerro Gordo, Crawford, Emmet, Franklin by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 21:46:00 CDT Expires: 2022-04-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Calhoun; Carroll; Cerro Gordo; Crawford; Emmet; Franklin; Greene; Hamilton; Hancock; Humboldt; Kossuth; Palo Alto; Pocahontas; Sac; Webster; Winnebago; Worth; Wright TORNADO WATCH...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Tornado Watch issued for Bay, Calhoun, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Liberty, Walton by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bay; Calhoun; Gadsden; Gulf; Holmes; Jackson; Liberty; Walton; Washington TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
BAY COUNTY, FL
weather.gov

Special Weather Statement issued for Cerro Gordo, Emmet, Hancock, Kossuth, Palo Alto, Winnebago by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Cerro Gordo; Emmet; Hancock; Kossuth; Palo Alto; Winnebago; Worth Locally Dense Fog Early This Morning Expect locally dense fog across parts of far north central Iowa early this morning. Visibilities may change quickly over short distances so use caution when driving. The fog will quickly dissipate after 8 am this morning.
CERRO GORDO COUNTY, IA
weather.gov

Special Weather Statement issued for Crawford, Franklin, Sebastian, Washington by NWS

Effective: 2022-03-17 19:49:00 CDT Expires: 2022-03-18 04:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Crawford; Franklin; Sebastian; Washington Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Franklin, Crawford, northern Sebastian and southeastern Washington Counties through 415 AM CDT At 342 AM CDT, Doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from 2 miles west of West Fork to 2 miles west of Chester to 3 miles southeast of Van Buren. Movement was east at 20 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down small tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations in or near the path include Fort Smith... Van Buren Mountainburg... Alma Barling... Elkins West Fork... Lavaca Mulberry... Greenland Dyer... Winslow Chester... Rudy Blackburn... Fort Smith Regional Airport Devils Den State Park... Brentwood Lake Fort Smith... Fern This includes the following highways, Interstate 40 in Arkansas between mile markers 5 and 23. Interstate 540 between mile markers 1 and 4, and between mile markers 7 and 10. Interstate 49 between mile markers 22 and 56. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CRAWFORD COUNTY, AR
weather.gov

Flood Watch issued for Bradley, Calhoun, Desha, Drew, Ouachita by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 05:15:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Bradley; Calhoun; Desha; Drew; Ouachita FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, eastern Arkansas, southeast Arkansas and southwest Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Grant, Lonoke and Prairie. In eastern Arkansas, Monroe and Woodruff. In southeast Arkansas, Arkansas, Bradley, Cleveland, Desha, Drew, Jefferson and Lincoln. In southwest Arkansas, Calhoun, Clark, Dallas, Hot Spring and Ouachita. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
BRADLEY COUNTY, AR
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Lake City, IA
County
Carroll County, IA
City
Greene, IA
County
Worth County, IA
City
Kanawha, IA
County
Kossuth County, IA
County
Palo Alto County, IA
City
Denison, IA
City
Laurens, IA
City
Fonda, IA
County
Greene County, IA
County
Franklin County, IA
City
Mason City, IA
County
Emmet County, IA
City
Rolfe, IA
County
Hamilton County, IA
County
Sac County, IA
County
Wright County, IA
County
Calhoun County, IA
State
Iowa State
City
Northwood, IA
County
Pocahontas County, IA
County
Winnebago County, IA
City
Eagle Grove, IA
City
Hamilton, IA
City
Carroll, IA
City
Pocahontas, IA
City
Webster City, IA
City
Jefferson, IA
City
Pomeroy, IA
City
Fort Dodge, IA
City
Manson, IA
City
Hancock, IA
City
Humboldt, IA
City
Lake Mills, IA
County
Humboldt County, IA
County
Hancock County, IA
City
Schaller, IA
County
Cerro Gordo County, IA
County
Crawford County, IA
County
Webster County, IA
City
Britt, IA
weather.gov

Tornado Watch issued for Marengo by NWS

Effective: 2022-03-22 22:14:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Marengo TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN CENTRAL ALABAMA MARENGO THIS INCLUDES THE CITIES OF DEMOPOLIS AND LINDEN.
MARENGO COUNTY, AL
weather.gov

Special Weather Statement issued for Adair, Adams, Audubon, Calhoun, Carroll, Cass, Crawford by NWS

Effective: 2022-03-20 15:36:00 CDT Expires: 2022-03-20 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Adair; Adams; Audubon; Calhoun; Carroll; Cass; Crawford; Greene; Guthrie; Ringgold; Sac; Taylor; Union High Fire Danger This Afternoon Temperatures into the upper 60s and low 70s with relative humidity falling below 30 percent, combined with winds occasionally gusting 20-25 mph, will promote elevated fire danger this afternoon and early evening. Any fires that are started today could spread rapidly, so extreme caution should be exercised.
ADAIR COUNTY, IA
weather.gov

Tornado Watch issued for Belmont, Carroll, Columbiana, Harrison, Jefferson, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-23 20:22:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Belmont; Carroll; Columbiana; Harrison; Jefferson; Monroe TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN EAST CENTRAL OHIO BELMONT CARROLL COLUMBIANA HARRISON JEFFERSON OH MONROE IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHWEST PENNSYLVANIA ALLEGHENY GREENE WASHINGTON IN WESTERN PENNSYLVANIA BEAVER IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHERN WEST VIRGINIA MARION MONONGALIA WETZEL IN THE NORTHERN PANHANDLE OF WEST VIRGINIA BROOKE HANCOCK MARSHALL OHIO THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS, CADIZ, CANONSBURG, CARROLLTON, COLUMBIANA, EAST LIVERPOOL, FAIRMONT, FOLLANSBEE, MARTINS FERRY, MONACA, MORGANTOWN, MOUNDSVILLE, NEW MARTINSVILLE, PITTSBURGH METRO AREA, SALEM, ST. CLAIRSVILLE, STEUBENVILLE, WASHINGTON, WAYNESBURG, WEIRTON, WELLSBURG, WHEELING, AND WOODSFIELD.
BELMONT COUNTY, OH
weather.gov

Flood Watch issued for Calhoun, Chickasaw, Coahoma, Itawamba, Lafayette, Lee, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-21 10:27:00 CDT Expires: 2022-03-21 22:30:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Coahoma; Itawamba; Lafayette; Lee; Monroe; Panola; Pontotoc; Prentiss; Quitman; Tallahatchie; Tishomingo; Union; Yalobusha FLOOD WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of East Arkansas and North Mississippi, including the following areas, in East Arkansas, Phillips. In North Mississippi, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, Itawamba, Lafayette, Lee MS, Monroe, Panola, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Tallahatchie, Tishomingo, Union and Yalobusha. * WHEN...From early Tuesday morning through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, MS
RELATED PEOPLE
Person
Pocahontas
weather.gov

Tornado Watch issued for Cullman, Limestone, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 18:13:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cullman; Limestone; Morgan TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ALABAMA CULLMAN LIMESTONE MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, AND DECATUR.
CULLMAN COUNTY, AL
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Crawford, Franklin, Sebastian by NWS

Effective: 2022-03-16 06:27:00 CDT Expires: 2022-03-16 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Crawford; Franklin; Sebastian DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one mile in dense fog. * WHERE...In Oklahoma, Sequoyah and Le Flore Counties. In Arkansas, Crawford, Franklin and Sebastian Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Visibilities are expected to be reduced to less than one quarter mile by the dense fog, creating hazardous driving conditions.
CRAWFORD COUNTY, AR
weather.gov

Flood Watch issued for Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin, Madison, Tensas by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Catahoula; Concordia; East Carroll; Franklin; Madison; Tensas; West Carroll FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT TUESDAY THROUGH TUESDAY EVENING The Flood Watch continues for * Portions of southeast Arkansas, northeast Louisiana and Mississippi, including the following areas in southeast Arkansas, Ashley and Chicot. In northeast Louisiana, Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin LA, Madison LA, Morehouse, Richland, Tensas and West Carroll. In Mississippi, Adams, Attala, Bolivar, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clay, Copiah, Franklin MS, Grenada, Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jefferson, Lawrence, Leake, Leflore, Lincoln, Lowndes, Madison MS, Montgomery, Oktibbeha, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Sunflower, Warren, Washington, Webster, Winston and Yazoo. * From 7 AM CDT Tuesday through Tuesday evening * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS...Rainfall totals of 3 to 5 inches with locally higher amounts up to 7 inches will likely lead to areas of flash flooding.
CATAHOULA PARISH, LA
weather.gov

Tornado Warning issued for Calhoun, Chickasaw, Monroe, Pontotoc, Yalobusha by NWS

Effective: 2022-03-22 13:46:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Monroe; Pontotoc; Yalobusha The National Weather Service in Memphis has issued a * Tornado Warning for Chickasaw County in northeastern Mississippi Southeastern Yalobusha County in northwestern Mississippi Calhoun County in northeastern Mississippi Southwestern Pontotoc County in northeastern Mississippi West central Monroe County in northeastern Mississippi * Until 230 PM CDT. * At 146 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located over Sweatman, or 13 miles northeast of Winona, moving northeast at 65 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Houston, Okolona, Bruce, Calhoun City, Vardaman, Derma, Pittsboro, Slate Springs, Sabougla, Pyland, Randolph, Banner, Trebloc, Houlka, New Houlka, Algoma, Toccopola, Big Creek, Woodland and Robbs. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CALHOUN COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Extreme Weather#Franklin Greene#Belmond#Clarion#Emmetsburg#Estherville#Garner#Odebolt#Pocahontas Pomeroy
weather.gov

Flood Watch issued for Franklin, Morehouse, Richland by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Franklin; Morehouse; Richland FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT TUESDAY THROUGH TUESDAY EVENING The Flood Watch continues for * Portions of southeast Arkansas, northeast Louisiana and Mississippi, including the following areas in southeast Arkansas, Ashley and Chicot. In northeast Louisiana, Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin LA, Madison LA, Morehouse, Richland, Tensas and West Carroll. In Mississippi, Adams, Attala, Bolivar, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clay, Copiah, Franklin MS, Grenada, Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jefferson, Lawrence, Leake, Leflore, Lincoln, Lowndes, Madison MS, Montgomery, Oktibbeha, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Sunflower, Warren, Washington, Webster, Winston and Yazoo. * From 7 AM CDT Tuesday through Tuesday evening * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS...Rainfall totals of 3 to 5 inches with locally higher amounts up to 7 inches will likely lead to areas of flash flooding.
FRANKLIN PARISH, LA
weather.gov

Flood Watch issued for Bolivar, Carroll, Clay, Grenada, Leflore, Montgomery by NWS

Effective: 2022-03-22 08:57:00 CDT Expires: 2022-03-22 16:30:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Bolivar; Carroll; Clay; Grenada; Leflore; Montgomery; Sunflower; Webster FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of southeast Arkansas, northeast Louisiana and Mississippi, including the following areas and parishes, in southeast Arkansas, Ashley and Chicot. In northeast Louisiana, Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin LA, Madison LA, Morehouse, Richland, Tensas and West Carroll. In Mississippi, Adams, Attala, Bolivar, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clay, Copiah, Franklin MS, Grenada, Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jefferson, Lawrence, Leake, Leflore, Lincoln, Lowndes, Madison MS, Montgomery, Oktibbeha, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Sunflower, Warren, Washington, Webster, Winston and Yazoo. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Rainfall totals of 3 to 5 inches with locally higher amounts will likely lead to areas of flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
BOLIVAR COUNTY, MS
weather.gov

Flood Warning issued for Calhoun, Franklin, Gulf, Liberty by NWS

Effective: 2022-03-22 10:21:00 EDT Expires: 2022-03-23 04:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued later this evening. Target Area: Calhoun; Franklin; Gulf; Liberty The Flood Warning is extended for the following rivers in Florida Apalachicola River near Blountstown affecting Liberty, Calhoun, Gulf and Franklin Counties. For the Apalachicola River...including Blountstown...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Apalachicola River near Blountstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 18.0 feet, Forest Road 115 in Liberty County at River Styx Campground will flood, isolating access to the site. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 AM CDT Tuesday /9:15 AM EDT Tuesday/ the stage was 18.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 AM CDT Tuesday /9:15 AM EDT Tuesday/ was 19.1 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 17.3 feet Sunday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
weather.gov

Tornado Watch issued for Angelina, Bowie, Camp, Cass, Cherokee, Franklin, Gregg by NWS

Effective: 2022-03-21 20:10:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Bowie; Camp; Cass; Cherokee; Franklin; Gregg; Harrison; Marion; Morris; Nacogdoches; Panola; Red River; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby; Smith; Titus; Upshur; Wood TORNADO WATCH 56 IS IN EFFECT UNTIL 300 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ANGELINA BOWIE CAMP CASS CHEROKEE FRANKLIN GREGG HARRISON HOUSTON MARION MONTGOMERY MORRIS NACOGDOCHES PANOLA POLK RED RIVER RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SAN JACINTO SHELBY SMITH TITUS TRINITY UPSHUR WALKER WOOD
ANGELINA COUNTY, TX
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Tornado Warning issued for Carroll, Patrick by NWS

Effective: 2022-03-23 23:35:00 EDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Carroll; Patrick A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT FOR NORTHEASTERN SURRY...SOUTHEASTERN CARROLL AND SOUTHWESTERN PATRICK COUNTIES At 1134 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Flat Rock, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Mount Airy Flat Rock Ararat Cana and Toast. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CARROLL COUNTY, VA
weather.gov

Flood Advisory issued for Calhoun by NWS

Effective: 2022-03-18 18:58:00 EDT Expires: 2022-03-18 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Calhoun FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of Panhandle Florida, including the following counties, Bay, Calhoun and Washington. * WHEN...Until 900 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 550 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen in the last 1 Hour. - Additional rainfall amounts of 1 to 3 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Panama City, Lynn Haven, Panama City Beach, Callaway, Springfield, Hiland Park, Tyndall Air Force Base, Parker, Recota Beach, Bayhead, Vicksburg, Camp Flowers, Southport, Bennett, Bayou George, College Station, Gainer Spring, Brannonville, Majette and Cairo. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, FL
weather.gov

Flood Watch issued for Colbert, Franklin, Lauderdale, Lawrence, Limestone, Madison by NWS

Effective: 2022-03-22 22:40:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Colbert; Franklin; Lauderdale; Lawrence; Limestone; Madison; Morgan FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of north central Alabama and northwest Alabama, including the following areas, in north central Alabama, Cullman, Limestone, Madison and Morgan. In northwest Alabama, Colbert, Franklin AL, Lauderdale and Lawrence. * WHEN...Until 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Creeks and streams may rise out of their banks. * ADDITIONAL DETAILS - Ground conditions are saturated from recent heavy rainfall. A strong storm system will impact the area Tuesday afternoon and Tuesday night, bringing the threat of heavy rainfall. Forecast rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts are possible in the watch area Tuesday afternoon through Wednesday morning. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLBERT COUNTY, AL
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Fayette, Franklin, Union, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Franklin; Union; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
FAYETTE COUNTY, IN

Comments / 0

Community Policy