Tornado Watch issued for Anderson, Leon, Robertson by NWS

Effective: 2022-03-22 15:09:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Clay; Covington; Forrest; Franklin; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Lincoln; Lowndes; Marion; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Simpson; Smith; Winston TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI SCOTT SIMPSON SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI FRANKLIN THIS INCLUDES THE CITIES OF BASSFIELD, BAY SPRINGS, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, FOREST, HATTIESBURG, HEIDELBERG, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MAGEE, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NEW HEBRON, NEWTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, WEST HATTIESBURG, AND WEST POINT.
Comments / 0