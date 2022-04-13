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Anderson County, TX

Tornado Watch issued for Anderson, Leon, Robertson by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 21:40:00 CDT Expires: 2022-04-12 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty:...

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Tornado Watch issued for Angelina, Nacogdoches, Sabine, San Augustine, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 04:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Nacogdoches; Sabine; San Augustine; Shelby TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 6 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE DE SOTO RED RIVER SABINE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA NACOGDOCHES SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HEMPHILL, LOGANSPORT, LUFKIN, MANSFIELD, MANY, MARTIN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON, SAN AUGUSTINE, STONEWALL, AND ZWOLLE.
ANGELINA COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Escambia, Okaloosa, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-18 12:47:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia; Okaloosa; Santa Rosa TORNADO WATCH 51 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA CONECUH COVINGTON ESCAMBIA IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRENT, BREWTON, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GULF BREEZE, GULF SHORES, MILTON, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, SEMINOLE, AND WRIGHT.
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Leon County, TX
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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-03-22 01:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Miller; Nevada TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE MILLER NEVADA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CASS CHEROKEE HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Caldwell, Grant, La Salle, Sabine, Winn by NWS

Effective: 2022-03-22 07:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Caldwell; Grant; La Salle; Sabine; Winn TORNADO WATCH 60 IS IN EFFECT UNTIL 200 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE ACADIA ALLEN AVOYELLES BEAUREGARD CALCASIEU CALDWELL CAMERON CATAHOULA CONCORDIA EAST CARROLL EVANGELINE FRANKLIN GRANT JEFFERSON DAVIS LAFAYETTE LA SALLE MADISON RAPIDES RICHLAND SABINE ST. LANDRY TENSAS VERMILION VERNON WEST CARROLL WINN
CALDWELL PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Central Texas#Extreme Weather
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Tornado Watch issued for Austin, Brazoria, Brazos, Burleson, Chambers, Colorado by NWS

Effective: 2022-03-22 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Austin; Brazoria; Brazos; Burleson; Chambers; Colorado; Fort Bend; Galveston; Grimes; Harris; Houston; Liberty; Madison; Montgomery; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker; Waller; Washington; Wharton TORNADO WATCH 58 IS IN EFFECT UNTIL 800 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE AUSTIN BRAZORIA BRAZOS BURLESON CHAMBERS COLORADO DEWITT FAYETTE FORT BEND GALVESTON GONZALES GRIMES HARRIS HOUSTON LAVACA LEE LIBERTY MADISON MONTGOMERY POLK SAN JACINTO TRINITY WALKER WALLER WASHINGTON WHARTON
AUSTIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Clarke, Clay, Covington, Forrest, Franklin, Jasper by NWS

Effective: 2022-03-22 15:09:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Clay; Covington; Forrest; Franklin; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Lincoln; Lowndes; Marion; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Simpson; Smith; Winston TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI SCOTT SIMPSON SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI FRANKLIN THIS INCLUDES THE CITIES OF BASSFIELD, BAY SPRINGS, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, FOREST, HATTIESBURG, HEIDELBERG, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MAGEE, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NEW HEBRON, NEWTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, WEST HATTIESBURG, AND WEST POINT.
CLARKE COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Alexander, Burke, Caldwell, Catawba, Cleveland, Gaston by NWS

Effective: 2022-03-23 20:30:00 EDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Burke; Caldwell; Catawba; Cleveland; Gaston; Iredell; Lincoln; Polk; Rutherford; Stokes; Surry; Wilkes; Yadkin TORNADO WATCH 69 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER BURKE CALDWELL CATAWBA CLEVELAND GASTON IREDELL LINCOLN POLK RUTHERFORD STOKES SURRY WILKES YADKIN
ALEXANDER COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Flood Advisory issued for Milam, Robertson by NWS

Effective: 2022-03-22 00:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Milam; Robertson FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT TUESDAY * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Milam and Robertson in Central Texas * WHEN...Until 300 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will likely cause urban and small stream flooding. Low lying and/or poor drainage areas will experience minor flooding in the advisory area. Up to 2 inches of rain has fallen. - Some locations that will experience flooding include Rockdale, Cameron, Hearne, Thorndale, Calvert, Bremond and Milano.
MILAM COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Alcorn, Itawamba, Monroe, Prentiss, Tishomingo by NWS

Effective: 2022-03-22 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Itawamba; Monroe; Prentiss; Tishomingo TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN ITAWAMBA MONROE PRENTISS TISHOMINGO THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, BOONEVILLE, CORINTH, FULTON, AND IUKA.
ALCORN COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Acadia, Avoyelles, Evangeline, Lafayette, St. Landry by NWS

Effective: 2022-03-22 12:56:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Avoyelles; Evangeline; Lafayette; St. Landry; Vermilion TORNADO WATCH 60 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 6 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES EVANGELINE ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA VERMILION THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, BEAVER, BRANCH, BUNKIE, CHURCH POINT, COTTONPORT, CROWLEY, EFFIE, EUNICE, FORKED ISLAND, INTRACOASTAL CITY, KAPLAN, LAFAYETTE, LAWTELL, MAMOU, MANSURA, MARKSVILLE, MEAUX, OPELOUSAS, RAYNE, REDDELL, RICHARD, SIMMESPORT, ST. LANDRY, AND VILLE PLATTE.
ACADIA PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Belmont, Carroll, Columbiana, Harrison, Jefferson, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-23 20:22:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Belmont; Carroll; Columbiana; Harrison; Jefferson; Monroe TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN EAST CENTRAL OHIO BELMONT CARROLL COLUMBIANA HARRISON JEFFERSON OH MONROE IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHWEST PENNSYLVANIA ALLEGHENY GREENE WASHINGTON IN WESTERN PENNSYLVANIA BEAVER IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHERN WEST VIRGINIA MARION MONONGALIA WETZEL IN THE NORTHERN PANHANDLE OF WEST VIRGINIA BROOKE HANCOCK MARSHALL OHIO THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS, CADIZ, CANONSBURG, CARROLLTON, COLUMBIANA, EAST LIVERPOOL, FAIRMONT, FOLLANSBEE, MARTINS FERRY, MONACA, MORGANTOWN, MOUNDSVILLE, NEW MARTINSVILLE, PITTSBURGH METRO AREA, SALEM, ST. CLAIRSVILLE, STEUBENVILLE, WASHINGTON, WAYNESBURG, WEIRTON, WELLSBURG, WHEELING, AND WOODSFIELD.
BELMONT COUNTY, OH
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Severe Weather Statement issued for Leon by NWS

Effective: 2022-03-21 22:28:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Leon THE TORNADO WARNING FOR EAST CENTRAL LEON COUNTY HAS EXPIRED The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore the warning has been allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 100 AM CDT for central Texas.
LEON COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 10:41:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Evangeline; Jefferson Davis; Lafayette; Rapides; St. Landry; Vermilion TORNADO WATCH 60 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES EVANGELINE RAPIDES ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA ALLEN BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON JEFFERSON DAVIS VERMILION THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ALEXANDRIA, BEAVER, BRANCH, BUNDICK LAKE, BUNKIE, CHURCH POINT, COTTONPORT, CROWLEY, DE RIDDER, EFFIE, EUNICE, FIELDS, FORKED ISLAND, HACKBERRY, HATHAWAY, INTRACOASTAL CITY, JENNINGS, JOHNSON BAYOU, KAPLAN, KINDER, LAFAYETTE, LAKE ARTHUR, LAKE CHARLES, LAWTELL, MAMOU, MANSURA, MARKSVILLE, MEAUX, OAKDALE, OPELOUSAS, ORETTA, PINEVILLE, RAYNE, REDDELL, RICHARD, ROANOKE, SIMMESPORT, ST. LANDRY, SULPHUR, TOPSY, VILLE PLATTE, AND WELSH.
ACADIA PARISH, LA
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Fire Weather Watch issued for Abbeville, Anderson, Cherokee, Chester, Greater Greenville by NWS

Effective: 2022-03-26 12:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Abbeville; Anderson; Cherokee; Chester; Greater Greenville; Greater Oconee; Greater Pickens; Greenville Mountains; Greenwood; Laurens; Oconee Mountains; Pickens Mountains; Spartanburg; Union; York DRY AND WINDY CONDITIONS WILL PRODUCE CRITICAL FIRE DANGER SATURDAY .Gusty winds are expected to develop behind a dry frontal passage on Saturday. This combined with a dry air mass will create critical fire danger. FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY NORTHEAST GEORGIA AND UPSTATE SOUTH CAROLINA * AFFECTED AREA...The counties of Oconee, Pickens, Greenville, Spartanburg, Cherokee, York, Rabun, Anderson, Abbeville, Laurens, Union (SC), Chester, Habersham, Stephens, Greenwood, Franklin, Hart and Elbert. * TIMING...Saturday afternoon and evening. * WINDS...West 10 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * HUMIDITY...As low as 18 percent. * FUEL MOISTURE...Generally has fallen below 10 percent each of the past two afternoons, and with such low humidity Saturday, fuels should only get drier. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
ABBEVILLE COUNTY, SC

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