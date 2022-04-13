ContributorsPublishersAdvertisers
Buena Vista County, IA

Tornado Watch issued for Buena Vista, Cherokee, Clay, Dickinson, Ida, O'Brien, Osceola by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 21:39:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Buena Vista; Cherokee;...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Tornado Warning issued for Clay, Lowndes, Oktibbeha by NWS

Effective: 2022-03-22 15:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Clay; Lowndes; Oktibbeha The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Northeastern Oktibbeha County in northeastern Mississippi Southeastern Clay County in northeastern Mississippi Northern Lowndes County in northeastern Mississippi * Until 345 PM CDT. * At 301 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Muldrow, or near West Point, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near West Point around 305 PM CDT. Waverly around 310 PM CDT. Columbus AFB around 315 PM CDT. Kolola Springs around 320 PM CDT. Caledonia around 325 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAY COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Watch issued for Columbia, Union by NWS

Effective: 2022-03-22 02:44:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Union TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CHEROKEE NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, JACKSONVILLE, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Sanborn, IA
County
Cherokee County, IA
City
Ida Grove, IA
City
Storm Lake, IA
City
Osceola, IA
City
Spencer, IA
City
Cherokee, IA
County
Buena Vista County, IA
County
Ida County, IA
City
Milford, IA
State
Iowa State
City
Battle Creek, IA
City
Sheldon, IA
City
Sibley, IA
County
Dickinson County, IA
County
O'brien County, IA
City
Spirit Lake, IA
County
Clay County, IA
City
Hartley, IA
City
Holstein, IA
City
Arnolds Park, IA
County
Osceola County, IA
weather.gov

Tornado Watch issued for Boone, Calhoun, Clay, Doddridge, Gilmer, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-23 20:02:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Calhoun; Clay; Doddridge; Gilmer; Harrison; Jackson; Kanawha; Lincoln; Logan; Mingo; Pleasants; Putnam; Ritchie; Roane; Tyler; Wirt; Wood TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
BOONE COUNTY, WV
weather.gov

Tornado Watch issued for Angelina, Bowie, Camp, Cass, Cherokee, Franklin, Gregg by NWS

Effective: 2022-03-21 20:10:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Bowie; Camp; Cass; Cherokee; Franklin; Gregg; Harrison; Marion; Morris; Nacogdoches; Panola; Red River; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby; Smith; Titus; Upshur; Wood TORNADO WATCH 56 IS IN EFFECT UNTIL 300 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ANGELINA BOWIE CAMP CASS CHEROKEE FRANKLIN GREGG HARRISON HOUSTON MARION MONTGOMERY MORRIS NACOGDOCHES PANOLA POLK RED RIVER RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SAN JACINTO SHELBY SMITH TITUS TRINITY UPSHUR WALKER WOOD
ANGELINA COUNTY, TX
weather.gov

Tornado Watch issued for Clarke, Clay, Covington, Forrest, Franklin, Jasper by NWS

Effective: 2022-03-22 15:09:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Clay; Covington; Forrest; Franklin; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Lincoln; Lowndes; Marion; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Simpson; Smith; Winston TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI SCOTT SIMPSON SMITH IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI FRANKLIN THIS INCLUDES THE CITIES OF BASSFIELD, BAY SPRINGS, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, DE KALB, DECATUR, FOREST, HATTIESBURG, HEIDELBERG, LAUREL, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MAGEE, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NEW HEBRON, NEWTON, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, UNION, WEST HATTIESBURG, AND WEST POINT.
CLARKE COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Warning issued for Cherokee, Nacogdoches, Rusk by NWS

Effective: 2022-03-21 22:54:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Shreveport. Target Area: Cherokee; Nacogdoches; Rusk The National Weather Service in Shreveport has issued a * Tornado Warning for Southwestern Rusk County in northeastern Texas Northwestern Nacogdoches County in eastern Texas Central Cherokee County in northeastern Texas * Until 1145 PM CDT. * At 1053 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles west of Morrill, or 17 miles south of Rusk, moving northeast at 45 mph. This storm has had a history of producing tornadoes. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Morrill around 1105 PM CDT. Alto around 1110 PM CDT. Douglass around 1120 PM CDT. Sacul around 1125 PM CDT. Trawick around 1135 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Linwood, Lilbert, Reklaw, Looneyville, Cushing, Gallatin and New Summerfield. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CHEROKEE COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#National Weather Service#Extreme Weather#Buena Vista#Clay Dickinson Ida#Sheldon Sibley
weather.gov

Tornado Watch issued for Butler, Covington, Crenshaw by NWS

Effective: 2022-03-23 02:57:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Butler; Covington; Crenshaw TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER COVINGTON CRENSHAW IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST FLORIDA OKALOOSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, BRANTLEY, CRESTVIEW, DESTIN, EGLIN AFB, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, LUVERNE, NICEVILLE, OPP, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BUTLER COUNTY, AL
weather.gov

Tornado Watch issued for Okaloosa, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-18 14:42:00 EDT Expires: 2022-03-18 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Okaloosa; Santa Rosa TORNADO WATCH 51, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON, IS NOW IN EFFECT UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF CRESTVIEW, DESTIN, EGLIN AFB, FORT WALTON BEACH, GULF BREEZE, MILTON, NICEVILLE, PACE, SEMINOLE, AND WRIGHT.
OKALOOSA COUNTY, FL
weather.gov

Wind Advisory issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-03-23 19:53:00 EDT Expires: 2022-03-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Cherokee; Clay WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING Winds will continue to diminish through the evening.
CHEROKEE COUNTY, NC
weather.gov

Tornado Watch issued for Baker, Calhoun, Clay, Decatur, Dougherty, Early, Lee, Miller by NWS

Effective: 2022-03-18 11:50:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Decatur; Dougherty; Early; Lee; Miller; Mitchell; Randolph; Seminole; Terrell TORNADO WATCH 52 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BAKER CALHOUN CLAY DECATUR DOUGHERTY EARLY LEE MILLER MITCHELL RANDOLPH SEMINOLE TERRELL
BAKER COUNTY, GA
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Special Weather Statement issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-03-20 09:37:00 EDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Cherokee; Clay ENHANCED FIRE DANGER THIS AFTERNOON Very dry air and gusty winds will lead to increased fire danger through this evening. Relative humidity values will drop between 20 to 30 percent with wind gusts between 20 and 30 mph this afternoon. These conditions will combine with dry brush, grasses, and other fuels to increase fire danger across the region. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn today. Use extreme caution when burning as fires may get out of hand quickly under these conditions.
CHEROKEE COUNTY, NC
weather.gov

Tornado Watch issued for Plaquemines by NWS

Effective: 2022-03-22 22:07:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Plaquemines TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 1 PARISH IN SOUTHEAST LOUISIANA PLAQUEMINES IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HARRISON JACKSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLE CHASSE, BURAS, GAUTIER, GULFPORT, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, POINTE A LA HACHE, PORT SULPHUR, AND ST. MARTIN.
PLAQUEMINES PARISH, LA
weather.gov

Wind Advisory issued for Brown, Clay, Dickinson, Geary, Jackson, Marshall, Morris by NWS

Effective: 2022-03-18 11:51:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Brown; Clay; Dickinson; Geary; Jackson; Marshall; Morris; Nemaha; Pottawatomie; Riley; Wabaunsee; Washington WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT NOON CDT TODAY North winds will remain breezy this afternoon, but are no longer expected to reach advisory levels. Thus, the Wind Advisory will be allowed to expire.
BROWN COUNTY, KS
weather.gov

Tornado Watch issued for Cullman, Limestone, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 18:13:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cullman; Limestone; Morgan TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ALABAMA CULLMAN LIMESTONE MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, AND DECATUR.
CULLMAN COUNTY, AL
weather.gov

Tornado Watch issued for Forrest, Lamar, Marion by NWS

Effective: 2022-03-18 06:43:00 CDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Forrest; Lamar; Marion TORNADO WATCH 50 REMAINS VALID UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI FORREST LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF COLUMBIA, HATTIESBURG, LUMBERTON, PURVIS, AND WEST HATTIESBURG.
FORREST COUNTY, MS
weather.gov

Wind Advisory issued for Clay, Dickinson, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 03:59:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; Dickinson; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Washington and Clay Counties. * WHEN...From 1 AM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLAY COUNTY, KS
weather.gov

Flood Watch issued for Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Rusk by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Cass; Cherokee; Gregg; Harrison; Marion; Rusk FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON * WHAT...Widespread rainfall amounts of one to three inches has fallen across portions of the Four State Region through early this morning. Look for additional rainfall amounts of 2 to 4 inches with isolated higher amounts possible, especially across portions of Northern Louisiana and Deep East Texas. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...Through this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
CASS COUNTY, TX
weather.gov

Tornado Watch issued for Baker, Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BAKER COUNTY, FL

Comments / 0

Community Policy