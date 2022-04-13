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Nacogdoches County, TX

Severe Weather Statement issued for Nacogdoches, Panola, Shelby by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 21:25:00 CDT Expires: 2022-04-12 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 AM CDT for eastern and northeastern Texas. For...

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Tornado Watch issued for Angelina, Cherokee, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 02:44:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Cherokee; Nacogdoches; Panola; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CHEROKEE NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, JACKSONVILLE, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, AND ZWOLLE.
ANGELINA COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clay, Dickinson, Ottawa by NWS

Effective: 2022-04-12 20:48:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Dickinson; Ottawa A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 915 PM CDT FOR NORTHWESTERN DICKINSON...EASTERN OTTAWA AND SOUTHERN CLAY COUNTIES At 848 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Clay Center to 4 miles east of Oak Hill to 4 miles north of Salina, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Solomon, Bennington, Culver, Wells, Manchester, Longford, Oak Hill, Niles and Talmage. This includes Interstate 70 near mile marker 267. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLAY COUNTY, KS
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Red Flag Warning issued for Baylor, Foard, Hardeman, Knox, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-04-15 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Baylor; Foard; Hardeman; Knox; Wilbarger RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FOR WARM TEMPERATURES, GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND VERY DRY FUELS FOR WESTERN OKLAHOMA AND NORTH TEXAS The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon today to 8 PM CDT this evening. * TIMING...Friday afternoon and early evening. * WINDS...Southwest to west at 10 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 8 percent. * TEMPERATURES...mid 80s to mid 90s.
BAYLOR COUNTY, TX
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#Severe Weather#Severe Thunderstorms#Mobile Homes#Wind Gust#Eastern#Pinehill#Stockman Lawsonville
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Special Weather Statement issued for Clark, Fairfield, Fayette, Franklin, Greene, Madison by NWS

Effective: 2022-04-15 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-15 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Clark; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Madison; Montgomery; Pickaway; Preble BREEZY CONDITIONS EXPECTED TODAY Southwest winds of 15 to 25 mph are expected this afternoon. Winds may gust as high as 40 mph. The breezy and gusty conditions will diminish this evening. Gusty winds could blow around unsecured objects. Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle.
CLARK COUNTY, OH
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Special Weather Statement issued for Beaverhead, Broadwater, Central and Southern Lewis and Clark by NWS

Effective: 2022-04-14 19:00:00 MDT Expires: 2022-04-15 02:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Beaverhead; Broadwater; Central and Southern Lewis and Clark; Gallatin; Jefferson; Madison; Meagher Light snow to affect Southwest MT overnight Periods of light snow will fall across much of Southwest MT overnight. Visibility will fall below one half mile at times, and roadways could be come snow covered and slippery. Total snow accumulations by morning will generally range from a quarter of an inch at lower elevations to about 2 inches in the mountains. Those traveling across Southwest MT overnight should be prepared for quickly changing road conditions.
BEAVERHEAD COUNTY, MT
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Red Flag Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-04-15 11:00:00 CDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES.. The National Weather Service in Amarillo has issued a Red Flag Warning for strong winds and low relative humidity, which is in effect from 11 AM this morning to 8 PM CDT this evening. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron...Texas and Beaver. In Texas...Dallam...Sherman...Hansford...Ochiltree...Lipscomb Hartley...Moore...Hutchinson...Roberts...Hemphill...Oldham Potter...Carson...Gray...Wheeler...Deaf Smith...Randall Armstrong...Donley...Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...West 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 5 percent. * Red Flag Threat Index...4 to 6. * Timing...11 AM CDT until 8 PM CDT.
BEAVER COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Banks, Barrow, Bartow, Butts, Carroll, Cherokee, Clarke by NWS

Effective: 2022-04-14 21:43:00 EDT Expires: 2022-04-15 15:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Banks; Barrow; Bartow; Butts; Carroll; Cherokee; Clarke; Clayton; Cobb; Coweta; Dawson; DeKalb; Douglas; Fannin; Fayette; Forsyth; Gilmer; Gwinnett; Hall; Haralson; Heard; Henry; Jackson; Jasper; Lamar; Lumpkin; Madison; Meriwether; Morgan; Newton; North Fulton; Oconee; Oglethorpe; Paulding; Pickens; Pike; Polk; Rockdale; South Fulton; Spalding; Towns; Troup; Union; Walton; White HIGH FIRE DANGER CONDITIONS THIS AFTERNOON INTO THE EVENING FOR PARTS OF NORTH AND CENTRAL GEORGIA DUE TO LOW RELATIVE HUMIDITIES Relative Humidities of 25 percent or less can be expected for 4 or more hours this afternoon into the evening. Winds will be east around 10 MPH. With dry fuels, high fire danger conditions can be expected. Please refer to your local burn permitting authorities whether you may burn outdoors. If you do burn outside, use extreme caution.
BANKS COUNTY, GA
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NWS
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Red Flag Warning issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Harper, Jackson by NWS

Effective: 2022-04-15 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Kiowa; Roger Mills; Tillman; Washita; Woods; Woodward RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FOR WARM TEMPERATURES, GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND VERY DRY FUELS FOR WESTERN OKLAHOMA AND NORTH TEXAS The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon today to 8 PM CDT this evening. * TIMING...Friday afternoon and early evening. * WINDS...Southwest to west at 10 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 8 percent. * TEMPERATURES...mid 80s to mid 90s.
BECKHAM COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Delaware, Randolph by NWS

Effective: 2022-04-15 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Delaware; Randolph WIND ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Delaware and Randolph Counties. * WHEN...From noon today to 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
DELAWARE COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Cattaraugus, Livingston by NWS

Effective: 2022-04-15 09:00:00 EDT Expires: 2022-04-15 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cattaraugus; Livingston WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 5 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Livingston and Cattaraugus counties. * WHEN...From 9 AM this morning to 5 PM EDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CATTARAUGUS COUNTY, NY
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Frost Advisory issued for Augusta, Page, Rockingham, Shenandoah, Warren by NWS

Effective: 2022-04-15 04:47:00 EDT Expires: 2022-04-15 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Augusta; Page; Rockingham; Shenandoah; Warren FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...Augusta, Shenandoah, Rockingham, Page and Warren Counties. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
AUGUSTA COUNTY, VA
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Wind Advisory issued for Arenac, Gladwin by NWS

Effective: 2022-04-15 08:00:00 EDT Expires: 2022-04-15 16:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Arenac; Gladwin WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 4 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Southwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Gladwin and Arenac Counties. * WHEN...From 8 AM this morning to 4 PM EDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ARENAC COUNTY, MI
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Wind Advisory issued for Adams, Allen, Blackford, Jay, Wells by NWS

Effective: 2022-04-15 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Adams; Allen; Blackford; Jay; Wells WIND ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to around 45 mph expected. * WHERE...Portions of northern Indiana and northwest Ohio. * WHEN...From noon today to 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ADAMS COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Allen, Defiance, Henry, Paulding, Putnam, Van Wert by NWS

Effective: 2022-04-15 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-15 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Allen; Defiance; Henry; Paulding; Putnam; Van Wert WIND ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to around 45 mph expected. * WHERE...Portions of northern Indiana and northwest Ohio. * WHEN...From noon today to 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALLEN COUNTY, OH
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Winter Weather Advisory issued for Northern Trinity by NWS

Effective: 2022-04-15 17:00:00 PDT Expires: 2022-04-16 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state of California can be obtained by calling 1-800-GAS-ROAD. Target Area: Northern Trinity WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 5 PM THIS AFTERNOON TO 11 AM PDT SATURDAY ABOVE 3000 FEET * WHAT...Snow expected above 3000 feet. Total snow accumulations of 5 to 7 inches. Higher amounts up to 12 inches expected across the backcountry. * WHERE...Northern Trinity County. * WHEN...From 5 PM this afternoon to 11 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. The hazardous conditions could impact the evening commute.
TRINITY COUNTY, CA

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