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Bowie County, TX

Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Harrison, Marion by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 21:32:00 CDT Expires: 2022-04-12 21:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 AM CDT for northeastern Texas. For your...

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Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
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Severe weather outbreak barrels across the US, turns deadly again

At least one fatality and more than two dozen injuries were reported as a multi-day severe weather outbreak gripped the U.S. resulting in multiple tornadoes and grapefruit-sized hail. Another major outbreak of severe weather cut a destructive path across the central and southeastern United States this week, striking communities with...
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Ontario's Weather Forecast Is Predicting Severe Thunderstorms, Hail & Misery Today

Residents of southern Ontario are still buzzing about the summer-like warmth seen on Tuesday, but it looks like they're in for a rude awakening on Wednesday. According to The Weather Network, even though temperatures will remain in the double digits, the sunny weather will get washed out by rain and thunderstorms for areas along the Georgian Bay and Lake Huron on Wednesday morning.
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Severe Weather Statement issued for Bowie, Cass by NWS

Effective: 2022-03-21 20:10:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Bowie; Cass A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM CDT FOR SOUTHWESTERN MILLER...NORTHEASTERN CASS AND SOUTHEASTERN BOWIE COUNTIES At 1122 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 8 miles north of Linden, or 9 miles west of Atlanta, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Atlanta around 1130 PM CDT. Queen City around 1135 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Domino, Douglassville, Bloomburg and Red Hill. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Angelina, Cass, Cherokee, Harrison, Marion, Nacogdoches by NWS

Effective: 2022-03-22 01:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Cass; Cherokee; Harrison; Marion; Nacogdoches; Panola; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE MILLER NEVADA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CASS CHEROKEE HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, AND ZWOLLE.
ANGELINA COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorms#South Wind#Extreme Weather
WPMI

Tornado threat ends. Showers and thunderstorms continue

MOBILE, Ala. (WPMI) — The threat of severe thunderstorms, has moved east of the NBC 15 area. Scattered downpours and thunderstorms will continues, slowly tapering toward late afternoon. Several inches of rain in a short time produced isolated flooding, which has since subsided. Stay aware and be ready to take action if weather threatens you.
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Winter Weather Advisory issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-04-14 11:43:00 AKDT Expires: 2022-04-15 22:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Western Arctic Coast WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 PM AKDT FRIDAY * WHAT...Blowing snow with low visibility occuring. Plan on areas of poor visibilities to create difficult travel conditions at times. Winds gusting as high as 45 mph will cause areas of blowing and drifting snow. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Western Arctic Coast, especially near Point Lay. * WHEN...Until 10 PM Friday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 45 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties.
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Flood Warning issued for Cherokee by NWS

Effective: 2022-04-14 21:25:00 CDT Expires: 2022-04-15 10:51:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Cherokee The Flood Warning continues for the following rivers in Oklahoma Illinois River near Tahlequah affecting Cherokee County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River near Tahlequah. * WHEN...Until late tomorrow morning. * IMPACTS...At 13.0 feet, minor flooding occurs from near Hanging Rock downstream towards Tahlequah. Access roads east of the Combs Bridge near Eagles Bluff may be threatened. Extreme turbulence makes the river too hazardous for floating. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:30 PM CDT Thursday the stage was 12.6 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage late tonight and continue falling and remain below flood stage. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHEROKEE COUNTY, OK
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High Surf Advisory issued for Guam by NWS

Effective: 2022-04-15 15:05:00 Expires: 2022-04-16 06:00:00 Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Guam HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM SATURDAY HIGH RISK OF RIP CURRENTS THROUGH TONIGHT * WHAT...Large breaking waves of 7 to 9 feet and dangerous rip currents. * WHERE...West facing reefs of the Marianas. * WHEN...Through 6 AM Saturday. * IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water. * ADDITIONAL DETAILS...Surf will continue to subside and should fall below hazardous levels of 9 feet early Saturday morning.
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Flood Warning issued for Adams, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-04-21 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-28 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 24 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued Friday morning at 9 AM CDT. Target Area: Adams; Wilkinson The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Mississippi River At Natchez affecting Wilkinson, Concordia and Adams Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM LATE WEDNESDAY NIGHT TO THURSDAY, APRIL 28 * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Natchez. * WHEN...From late Wednesday night to Thursday, April 28. * IMPACTS...At 48.0 feet, Carthage Point Road becomes impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Thursday the stage was 44.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early Thursday morning to a crest of 49.5 feet Monday, April 25. - Flood stage is 48.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Fri Sat Sun Mississippi River Natchez 48.0 44.7 Thu 8 pm CDT 44.7 44.9 45.7
ADAMS COUNTY, MS
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Flood Warning issued for Independence, Jackson, Lawrence by NWS

Effective: 2022-04-14 21:14:00 CDT Expires: 2022-04-15 21:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson; Lawrence The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Black River At Black Rock affecting Jackson, Independence and Lawrence Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Black River At Black Rock. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 20.0 feet, Agricultural land is flooding along both banks of the river in Lawrence, Independence, and Jackson counties. Minor flooding in Powhatan Community and Courthouse State Park. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Thursday the stage was 20.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 21.0 feet Friday morning. From there, the river is expected to remain nearly steady through the weekend and early next week. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Fri Sat Sun Crest Time Date Black River Black Rock 14.0 20.6 Thu 8 PM 21.0 20.7 20.6 21.0 7 AM 4/15
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Buffalo, Dunn, Pepin by NWS

Effective: 2022-04-15 05:30:00 CDT Expires: 2022-04-18 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Buffalo; Dunn; Pepin The National Weather Service in the Twin Cities has issued a Flood Warning for the following rivers in Wisconsin Chippewa River at Durand affecting Buffalo, Dunn and Pepin Counties. For the Chippewa River...including Eau Claire, Fall Creek, Durand Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM LATE TONIGHT TO MONDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Chippewa River at Durand. * WHEN...From late tonight to Monday evening. * IMPACTS...At 13.0 feet, The basements of businesses along the river begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 700 PM CDT Thursday, the stage was 11.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late tonight to a crest near 14.0 feet early Saturday morning. It will then fall below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 13.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 14.0 feet on 04/01/2020.
BUFFALO COUNTY, WI
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Flood Warning issued for Pembina, Walsh by NWS

Effective: 2022-04-14 21:18:00 CDT Expires: 2022-04-16 03:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Pembina; Walsh The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. .The Red River is anticipated to rise into flood stage at all forecast points at and north of Grand Forks. Recent rain and snow have contributed to ongoing rises along the river. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Drayton. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 32.0 feet, MINOR FLOOD. Agricultural damage begins. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Thursday the stage was 30.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Sunday morning and continue rising to 33.8 feet early Thursday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 32.0 feet.
PEMBINA COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Arkansas, Monroe by NWS

Effective: 2022-04-14 21:36:00 CDT Expires: 2022-04-15 21:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Arkansas; Monroe The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Clarendon affecting Arkansas and Monroe Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Clarendon. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 28.0 feet, Flooding of cropland and timber is occurring. Roads to homes and cabins in lower Maddox Bay area off Highway 146 south of Clarendon impassible. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Thursday the stage was 28.3 feet. - Forecast...The river is expected to remain nearly steady through the weekend and early next week. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Fri Sat Sun Crest Time Date White River Clarendon 26.0 28.3 Thu 8 PM 28.3 28.3 28.3 STEADY
ARKANSAS COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Prairie, White, Woodruff by NWS

Effective: 2022-04-14 21:31:00 CDT Expires: 2022-04-15 21:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Prairie; White; Woodruff The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Georgetown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 21.0 feet, Hurricane Lake Wildlife Management Area and Raft Creek Bottoms inundated. Roads in the bottoms are flooded. At 22.0 feet, Farm fields and farm roads on either side of Highway 36 west of Georgetown inundated. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Thursday the stage was 21.7 feet. - Forecast...The river is expected to remain nearly steady through the weekend. The river should fall very slowly early next week, but will remain above flood stage. - Flood stage is 21.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Fri Sat Sun Crest Time Date White River Georgetown 21.0 21.7 Thu 8 PM 21.7 21.7 21.7 STEADY
PRAIRIE COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Parke, Vermillion, Vigo by NWS

Effective: 2022-04-16 08:00:00 EDT Expires: 2022-04-18 08:51:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Parke; Vermillion; Vigo The Flood Warning is extended for the following rivers in Indiana White River at Hazleton and Petersburg. The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana East Fork White River at Seymour affecting Washington, Jackson and Lawrence Counties. White River at Edwardsport and Elliston. Wabash River at Lafayette and Montezuma .Rainfall amounts of one to two inches across much of central Indiana yesterday has created lowland and minor flooding along the East Fork White, White, and Wabash Rivers. The Wabash River near Lafayette should crest Friday afternoon. The White River near Edwardsport should crest Saturday afternoon. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING TO MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Wabash River at Montezuma. * WHEN...From Saturday morning to Monday morning. * IMPACTS...At 14.0 feet, Several hundred acres of bottomlands along the right bank from the mouth of Sugar Creek to northern edge of Montezuma begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM EDT Thursday the stage was 11.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Saturday morning to a crest of 15.3 feet early Sunday morning. It will then fall below flood stage Sunday evening. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
PARKE COUNTY, IN

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