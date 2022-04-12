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Erath County, TX

Severe Thunderstorm Warning issued for Erath, Hood, Johnson, Parker, Somervell by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 16:55:00 CDT Expires: 2022-04-12 18:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for central and north central Texas. For your protection get inside a sturdy structure...

alerts.weather.gov

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Strong to severe storms possible Monday through Wednesday next week

TYLER, Texas (KLTV/KTRE) - First Alert Weather Days are in effect for Monday, Tuesday, and Wednesday of next week. The weather pattern in East Texas will become quite active over the first half of next week as three separate rounds of strong to severe storms will be possible. Beginning with Monday, portions of East Texas are included in a Slight (Level 2/5) Risk for ISOLATED afternoon/evening storms. Overall coverage of these potential storms will not be great, but a couple of supercells will try to form late in the afternoon within our northwestern counties and could develop damaging winds and hail up to the size of golf balls, with a low-end chance for an isolated tornado.
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Severe Storms With Damaging Winds, Downpours, Isolated Tornadoes Will Lead To Temperature Swing

A new storm system with severe thunderstorms will bring downpours, gusty winds and the chance for isolated tornadoes, leading to a big swing in temperatures. Wednesday, March 30 will be mostly cloudy with the high temperature climbing into the mid 40s and calmer winds. There will be a slight chance of rain and snow showers in the mid afternoon, followed by a chance of light rain through the evening and overnight.
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First Warning Forecast: Severe storms late Wednesday to Thursday, tornadoes possible

Meterologist Maddie Kirker's First Warning Forecast:. The dangerous storm system that has been tracking east across the deep south, will begin its arrival in our area starting Wednesday. We'll kick off the day dry but showers will build after lunchtime from west to east. It'll be nice and warm before the rain arrives, highs will be in the low to mid 70s.
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Butler, Conecuh, Covington, Crenshaw by NWS

Effective: 2022-04-13 23:14:00 CDT Expires: 2022-04-14 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Butler; Conecuh; Covington; Crenshaw A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR EASTERN BUTLER...CRENSHAW...EAST CENTRAL CONECUH AND NORTHERN COVINGTON COUNTIES At 1157 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Highland Home to 4 miles west of Rutledge to 9 miles northwest of Dozier, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Luverne, Brantley, McKenzie, Rutledge, Dozier, Glenwood, Petrey and Highland Home. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUTLER COUNTY, AL
IN THIS ARTICLE
#Central Texas#Texas Southern#Severe Thunderstorm#Extreme Weather
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Severe Thunderstorm Watch issued for Escambia, Okaloosa, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-04-14 01:15:00 EDT Expires: 2022-04-14 03:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia; Okaloosa; Santa Rosa SEVERE THUNDERSTORM WATCH 129 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN MOBILE IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GULF BREEZE, GULF SHORES, LUVERNE, MILTON, MOBILE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PRICHARD, SARALAND, SEMINOLE, TILLMANS CORNER, AND WRIGHT.
ESCAMBIA COUNTY, FL
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-13 22:36:00 CDT Expires: 2022-04-14 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Jefferson THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CENTRAL JEFFERSON COUNTY IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 200 AM CDT for central Alabama.
JEFFERSON COUNTY, AL
weather.gov

Special Weather Statement issued for McDowell by NWS

Effective: 2022-04-14 00:47:00 EDT Expires: 2022-04-14 01:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: McDowell Strong thunderstorms will impact portions of Dickenson, Buchanan and northwestern McDowell Counties through 115 AM EDT At 1250 AM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Holden to Marrowbone to 6 miles southeast of Jenkins. Movement was east at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Clintwood, Grundy, Haysi, Breaks Interstate, Davenport, John Flannagan Lake, Big Rock, Trammel, Paw Paw, Clinchco, Panther, Oakwood, Stacy, Nora, Vansant, Hurley, McClure and Roseann. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
MCDOWELL COUNTY, WV
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Barbour, Bullock, Lee, Macon, Pike, Russell by NWS

Effective: 2022-04-13 12:35:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Barbour; Bullock; Lee; Macon; Pike; Russell Strong thunderstorms will impact portions of southeastern Pike, Lee, eastern Bullock, eastern Macon, Barbour and Russell Counties through 145 AM CDT At 1246 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Auburn University to near Brundidge. Movement was east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Auburn, Phenix City, Opelika, Eufaula, Union Springs, Brundidge, Clio, Hurtsboro, Midway, Smiths, Smiths Station, Clayton, Louisville, Tyler Crossroads, Pickett, Beulah, Guerryton, Tuskegee National Forest, Beauregard and Richards Crossroads. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BARBOUR COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Calhoun, Pleasants, Ritchie, Roane, Tyler, Wirt by NWS

Effective: 2022-04-14 01:01:00 EDT Expires: 2022-04-14 01:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Calhoun; Pleasants; Ritchie; Roane; Tyler; Wirt Strong thunderstorms will impact portions of northeastern Washington, Pleasants, Calhoun, Ritchie, eastern Wirt, Tyler and Roane Counties through 130 AM EDT At 100 AM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 9 miles southwest of Woodsfield to near Elizabeth to 9 miles northeast of Sissonville. Movement was northeast at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 to 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Spencer, Harrisville, St. Marys, Middlebourne, Grantsville, Paden City, Sistersville, Pennsboro, Belmont, Arnoldsburg, North Bend State Park, Amma, Newport, Matamoras, Ellenboro, Cairo, Pullman, Friendly, Fly and Alma. This includes the following highways Interstate 79 between mile markers 26 and 32, and near mile marker 35. Route 50 in West Virginia between mile markers 25 and 45. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
CALHOUN COUNTY, WV
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Flash Flood Warning issued for St. Charles, St. John The Baptist by NWS

Effective: 2022-04-13 23:36:00 CDT Expires: 2022-04-14 02:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: St. Charles; St. John The Baptist The National Weather Service in New Orleans has issued a * Flash Flood Warning for Northwestern St. Charles Parish in southeastern Louisiana Southwestern St. John The Baptist Parish in southeastern Louisiana * Until 245 AM CDT. * At 1136 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1.5 and 2.5 inches of rain have fallen. The expected rainfall rate is 1.5 to 2.5 inches in 1 hour. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Hahnville, Laplace, Reserve, Taft, Montz, Norco, Killona, New Sarpy, Destrehan, Edgard, Luling and St. Rose. This includes the following Interstates Interstate 55 in Louisiana between mile markers 1 and 2. Interstate 10 in Louisiana between mile markers 208 and 212...and between mile markers 215 and 220. Interstate 310 between mile markers 3 and 9. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1.5-2.5 INCHES IN 1 HOUR
SAINT CHARLES PARISH, LA
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Flood Warning issued for Madison, Yazoo by NWS

Effective: 2022-04-13 23:40:00 CDT Expires: 2022-04-14 11:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 24 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued Thursday morning around 9 AM. Target Area: Madison; Yazoo The Flood Warning is extended for the following rivers in Mississippi Big Black River Near Bovina affecting Warren and Hinds Counties. Big Black River At West affecting Holmes and Attala Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi Big Black River Near Bentonia affecting Madison and Yazoo Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Big Black River Near Bentonia. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 26.5 feet, Flooding of agricultural land has more than doubled in the last 1.5 feet rise. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:00 PM CDT Wednesday the stage was 24 feet and rising. - Forecast...The river is expected to rise to a crest near 26 feet on Saturday. - Flood stage is 22 feet. Fld Observed Forecasts (1 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Fri Sat Sun Big Black River Bentonia 22.0 24.0 Wed 11 pm CD 25.4 25.8 26.0
MADISON COUNTY, MS

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