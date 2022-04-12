Severe Thunderstorm Warning issued for Erath, Hood, Johnson, Parker, Somervell by NWS

Effective: 2022-04-14 01:15:00 EDT Expires: 2022-04-14 03:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia; Okaloosa; Santa Rosa SEVERE THUNDERSTORM WATCH 129 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN MOBILE IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GULF BREEZE, GULF SHORES, LUVERNE, MILTON, MOBILE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PRICHARD, SARALAND, SEMINOLE, TILLMANS CORNER, AND WRIGHT.
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