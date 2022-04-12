Flood Warning issued for Clay by NWS

Effective: 2022-04-13 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bedford; Cheatham; Clay; Davidson; Dickson; Giles; Hickman; Humphreys; Jackson; Lawrence; Lewis; Macon; Marshall; Maury; Perry; Robertson; Rutherford; Smith; Sumner; Trousdale; Wayne; Williamson; Wilson TORNADO WATCH 125 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN MIDDLE TENNESSEE BEDFORD CHEATHAM CLAY DAVIDSON DICKSON GILES HICKMAN HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND CITY, BRENTWOOD, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLIFTON, COLLINWOOD, COLUMBIA, DICKSON, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LOBELVILLE, MCEWEN, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPRINGFIELD, WAVERLY, AND WAYNESBORO.
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