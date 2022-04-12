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Clay County, MN

Flood Warning issued for Clay by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-13 10:56:00 CDT Expires: 2022-04-16 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Clay, Talladega by NWS

Effective: 2022-03-18 07:59:00 CDT Expires: 2022-03-18 08:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Talladega The National Weather Service in Birmingham has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Talladega County in east central Alabama Clay County in east central Alabama * Until 845 AM CDT. * At 759 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Coosa Island to Fayetteville, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Talladega, Sylacauga, Childersburg, Ashland, Munford, Waldo, Alpine Bay Resort, Winterboro, Fayetteville, Alpine, Sycamore, Logan Martin Lake, Country Club Estates, Cleveland Crossroads, Gantts Quarry, Varnons, Camp Mac, Ironaton, Millerville and Mignon. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLAY COUNTY, AL
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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North Dakota State
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Dilworth, MN
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Clay County, MN
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East Grand Forks, MN
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Tornado Warning issued for Grayson, Hardin, Hart by NWS

Effective: 2022-04-13 20:10:00 EDT Expires: 2022-04-13 20:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Grayson; Hardin; Hart THE TORNADO WARNING FOR NORTHWESTERN HART...SOUTHEASTERN GRAYSON AND SOUTH CENTRAL HARDIN COUNTIES WILL EXPIRE AT 815 PM EDT/715 PM CDT/ The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM EDT/1000 PM CDT/ for central Kentucky.
GRAYSON COUNTY, KY
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Severe Weather Statement issued for Claiborne by NWS

Effective: 2022-04-13 19:10:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Claiborne A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR SOUTHEASTERN CLAIBORNE...EASTERN JEFFERSON AND WESTERN COPIAH COUNTIES At 713 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Carpenter, or 19 miles west of Hazlehurst, moving east at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Dentville around 725 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAIBORNE COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Breckinridge, Butler, Edmonson, Grayson, Hardin, Warren by NWS

Effective: 2022-04-13 20:11:00 EDT Expires: 2022-04-13 20:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Breckinridge; Butler; Edmonson; Grayson; Hardin; Warren THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR EAST CENTRAL BUTLER GRAYSON...NORTHEASTERN WARREN...SOUTHWESTERN HARDIN...SOUTHEASTERN BRECKINRIDGE AND EDMONSON COUNTIES WILL EXPIRE AT 815 PM EDT/715 PM CDT/ The storms which prompted the warning have moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM EDT/1000 PM CDT/ for south central and central Kentucky.
BRECKINRIDGE COUNTY, KY
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Tornado Warning issued for Issaquena, Sharkey, Warren by NWS

Effective: 2022-04-13 19:06:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Issaquena; Sharkey; Warren THE TORNADO WARNING FOR NORTHEASTERN WARREN...EAST CENTRAL ISSAQUENA AND SOUTHEASTERN SHARKEY COUNTIES WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central and west central Mississippi.
ISSAQUENA COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Flood#Buffalo River#Extreme Weather#Polk
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Special Weather Statement issued for Rush, Shelby by NWS

Effective: 2022-04-14 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-13 20:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Rush; Shelby A strong thunderstorm will impact portions of southern Shelby and southwestern Rush Counties through 845 PM EDT At 807 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 9 miles southwest of Shelbyville, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and weak rotation. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Weak rotation has been detected on radar in southern Shelby County moving northeast at 40 mph. This strong thunderstorm will be near Shelbyville around 820 PM EDT. This includes the following highways Interstate 65 between mile markers 82 and 83. Interstate 74 between mile markers 112 and 123. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
RUSH COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Avoyelles, Evangeline, St. Landry by NWS

Effective: 2022-04-13 19:20:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Avoyelles; Evangeline; St. Landry A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR NORTHERN EVANGELINE...SOUTHWESTERN AVOYELLES AND NORTH CENTRAL ST. LANDRY PARISHES At 720 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Turkey Creek, moving east at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Bunkie, Turkey Creek, Morrow, Bayou Chicot, Whiteville, Big Cane, Goudeau, Indian Lake, Grand Prairie, Lebeau, Chicot State Park and St. Landry. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
AVOYELLES PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Giles, Hickman, Lawrence, Lewis, Marshall, Maury by NWS

Effective: 2022-04-13 19:19:00 CDT Expires: 2022-04-13 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for Middle Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for Middle Tennessee. Target Area: Giles; Hickman; Lawrence; Lewis; Marshall; Maury The National Weather Service in Nashville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Lewis County in Middle Tennessee Marshall County in Middle Tennessee Lawrence County in Middle Tennessee Maury County in Middle Tennessee Giles County in Middle Tennessee Southeastern Hickman County in Middle Tennessee * Until 800 PM CDT. * At 718 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles southeast of Centerville to 9 miles west of Loretto, moving east at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Columbia, Lewisburg, Lawrenceburg, Pulaski, Spring Hill, Mount Pleasant, Loretto, Summertown, Chapel Hill, Ardmore, Cornersville, St. Joseph, Elkton, Minor Hill, Ethridge, Lynnville, Gordonsburg, Henryville, Culleoka and Goodspring. This includes Interstate 65 between mile markers 1 and 51. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
GILES COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Benton, Lafayette, Pontotoc, Tippah, Union by NWS

Effective: 2022-04-13 19:04:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for northeastern and northwestern Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Benton; Lafayette; Pontotoc; Tippah; Union A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR EASTERN LAFAYETTE...NORTHERN PONTOTOC...UNION...SOUTHWESTERN TIPPAH AND SOUTH CENTRAL BENTON COUNTIES At 704 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Pinedale, or 7 miles southwest of New Albany, moving east at 50 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include New Albany, Pontotoc, Trace State Park, Blue Mountain, Ecru, Keownville, New Harmony, Etta, Tula, Denmark, Pinedale, Paris, Sherman, Thaxton, Hickory Flat, Myrtle, Toccopola, Blue Springs, Shari and Hortontown. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BENTON COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bullitt, Hardin, Jefferson, Oldham, Shelby, Spencer by NWS

Effective: 2022-04-13 20:11:00 EDT Expires: 2022-04-13 20:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM EDT for south central Indiana...and central Kentucky. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM EDT for south central Indiana...and central Kentucky. Target Area: Bullitt; Hardin; Jefferson; Oldham; Shelby; Spencer The National Weather Service in Louisville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Harrison County in south central Indiana South central Clark County in south central Indiana Southeastern Floyd County in south central Indiana Northwestern Spencer County in central Kentucky Southwestern Oldham County in central Kentucky Southwestern Shelby County in central Kentucky Jefferson County in central Kentucky Northeastern Hardin County in central Kentucky Bullitt County in central Kentucky * Until 845 PM EDT. * At 811 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Hollyvilla, moving northeast at 70 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * This severe thunderstorm will be near Audubon Park, Lynnview, Okolona and Newburg around 815 PM EDT. St. Regis Park, West Buechel, Watterson Park, Hollow Creek, Seneca Gardens, Strathmoor Village, Houston Acres, Norbourne Estates, Kingsley and Meadowview Estates around 820 PM EDT. Jeffersontown, Lyndon, Middletown, Douglass Hills, Hurstbourne, Anchorage, Hurstbourne Acres, Beechwood Village, Rolling Hills and Langdon Place around 825 PM EDT. Worthington Hills around 830 PM EDT. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BULLITT COUNTY, KY
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Tornado Watch issued for Bedford, Cheatham, Clay, Davidson, Dickson, Giles, Hickman by NWS

Effective: 2022-04-13 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bedford; Cheatham; Clay; Davidson; Dickson; Giles; Hickman; Humphreys; Jackson; Lawrence; Lewis; Macon; Marshall; Maury; Perry; Robertson; Rutherford; Smith; Sumner; Trousdale; Wayne; Williamson; Wilson TORNADO WATCH 125 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN MIDDLE TENNESSEE BEDFORD CHEATHAM CLAY DAVIDSON DICKSON GILES HICKMAN HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND CITY, BRENTWOOD, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLIFTON, COLLINWOOD, COLUMBIA, DICKSON, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LOBELVILLE, MCEWEN, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPRINGFIELD, WAVERLY, AND WAYNESBORO.
BEDFORD COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Alfalfa, Canadian, Carter, Cleveland, Cotton, Garfield, Garvin by NWS

Effective: 2022-04-07 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Canadian; Carter; Cleveland; Cotton; Garfield; Garvin; Grady; Grant; Harmon; Jefferson; Kay; Kingfisher; Logan; Love; McClain; Murray; Noble; Oklahoma; Stephens WIND ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...From 9 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK

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