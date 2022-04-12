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Decatur County, KS

Fire Weather Watch issued for Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton, Rawlins by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-13 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised today. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Rawlins; Sheridan; Sherman; Thomas; Wallace;...

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Fire Weather Watch issued for Capitan And Sacramento Mountains by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Capitan And Sacramento Mountains; South Central Lowlands And Southern Rio Grande Valley; Southwest Deserts and Lowlands; Southwest Mountains CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE SUNDAY AFTERNOON .A Pacific storm system will move into the area Sunday and Monday, bringing strong winds to the fire zones. Very dry conditions on Sunday will allow critical fire conditions to develop. Higher humidities on Monday should preclude the area from critical fire conditions. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR LOW RELATIVE HUMIDITY AND STRONG WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES 110, 111, 112, AND 113 The National Weather Service in El Paso Tx/Santa Teresa has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * AFFECTED AREA...Fire weather zone 110.Fire weather zone 111.Fire weather zone 112.Fire weather zone 113. * WIND...West winds of 20 to 35 mph with gusts to 45 mph. * HUMIDITY...Minimum relative humidity of 5 to 10 percent. * HIGHEST THREAT...will be over the lowland zones of New Mexico. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CATRON COUNTY, NM
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Fire Weather Watch issued for Jewell, Mitchell, Smith by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-25 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Jewell; Mitchell; Smith FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 006, 007, 019, 039, 040, 041, 046, 047, 048, 049, 060, 061, 062, 063, 064, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 083, 084, 085, 086 AND 087 * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 006 Smith, Fire Weather Zone 007 Jewell and Fire Weather Zone 019 Mitchell. In Nebraska, Fire Weather Zone 039 Valley, Fire Weather Zone 040 Greeley, Fire Weather Zone 041 Nance, Fire Weather Zone 046 Sherman, Fire Weather Zone 047 Howard, Fire Weather Zone 048 Merrick, Fire Weather Zone 049 Polk, Fire Weather Zone 060 Dawson, Fire Weather Zone 061 Buffalo, Fire Weather Zone 062 Hall, Fire Weather Zone 063 Hamilton, Fire Weather Zone 064 York, Fire Weather Zone 072 Gosper, Fire Weather Zone 073 Phelps, Fire Weather Zone 074 Kearney, Fire Weather Zone 075 Adams, Fire Weather Zone 076 Clay, Fire Weather Zone 077 Fillmore, Fire Weather Zone 083 Harlan, Fire Weather Zone 084 Franklin, Fire Weather Zone 085 Webster, Fire Weather Zone 086 Nuckolls and Fire Weather Zone 087 Thayer. * WINDS...Northwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * TIMING...Friday afternoon through Friday evening. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
JEWELL COUNTY, KS
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Flood Watch issued for Chester, Crockett, Decatur, Haywood, Henderson, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 13:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Chester; Crockett; Decatur; Haywood; Henderson; Lauderdale; Madison; Tipton FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT THIS MORNING THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Craighead, Crittenden, Cross, Lee AR, Mississippi, Phillips, Poinsett and St. Francis. In North Mississippi, Alcorn, Benton MS, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, DeSoto, Itawamba, Lafayette, Lee MS, Marshall, Monroe, Panola, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Tallahatchie, Tate, Tippah, Tishomingo, Tunica, Union and Yalobusha. In West Tennessee, Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Lauderdale, Madison, McNairy, Shelby and Tipton. * WHEN...From 7 AM CDT this morning through this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts will likely lead to areas of flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHESTER COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Logan, Simpson, Warren by NWS

Effective: 2022-03-22 19:21:00 EDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, seek shelter inside. Target Area: Logan; Simpson; Warren Gusty showers with heavy rain south of Bowling Green At 722 PM CDT, Doppler radar was tracking showers with gusty winds from 8 miles east of Russellville to near Portland. Movement was northeast at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Crestmoor, Memphis Junction, and Bowling Green. The Kentucky Mesonet in Simpson County measured gusts to 36 mph as these showers moved through. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
LOGAN COUNTY, KY
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Fire Weather Watch#Gove Graham#Red Willow
deseret.com

Up to 3 feet of snow and tornadoes expected across U.S. this week

Severe weather from tornadoes, strong winds, hail and blizzards are predicted to sweep across the U.S. on Tuesday. Severe thunderstorm and tornado warnings: A severe thunderstorm watch has been issued across the central U.S., from Central Texas to Wisconsin. Northern and western Iowa are predicted to be hit hardest by...
ENVIRONMENT
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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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NWS
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Fire Weather Watch issued for East Central Plains, Northeast Plains by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Fire Weather Watch. Target Area: East Central Plains; Northeast Plains RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SUNDAY FOR THE WEST CENTRAL AND NORTHWEST HIGHLANDS, SANDIA, MANZANO AND GALLINAS MOUNTAINS AND NORTHEAST HIGHLANDS BELOW SNOWPACK AND THE MIDDLE RIO GRANDE VALLEY DUE TO STRONG WIND, LOW HUMIDITY AND AN UNSTABLE AIRMASS FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT LATE SUNDAY MORNING THROUGH EARLY EVENING FOR THE NORTHEAST AND EAST CENTRAL PLAINS DUE TO STRONG WIND AND LOW HUMIDITY .South to southwest winds aloft strengthen and humidities decrease as an incoming storm system advances toward western New Mexico Sunday. Strong winds will combine with low humidities and high Haines to create critical fire weather conditions. FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING * AREA AND TIMING...Northeast and East Central Plains from late Sunday morning through early Sunday evening. * 20 FOOT WINDS...South to southwest 20 to 30 mph with gusts up to around 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...Ranging from around 10 to 15 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended..
weather.gov

Fire Weather Watch issued for Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant, Gray by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Clark; Comanche; Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Hodgeman; Kearny; Kiowa; Lane; Meade; Morton; Ness; Pawnee; Rush; Scott; Seward; Stanton; Stevens; Trego FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 030...031...043...044...045...046...061...062...063...064...065 074...075...076...077...078...079...080...084...085...086...087 088 AND 089 The National Weather Service in Dodge City has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 030 Trego...Fire Weather Zone 031 Ellis...Fire Weather Zone 043 Scott...Fire Weather Zone 044 Lane...Fire Weather Zone 045 Ness...Fire Weather Zone 046 Rush...Fire Weather Zone 061 Hamilton...Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 063 Finney...Fire Weather Zone 064 Hodgeman...Fire Weather Zone 065 Pawnee Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 079 Edwards Fire Weather Zone 080 Kiowa...Fire Weather Zone 084 Morton Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward Fire Weather Zone 087 Meade...Fire Weather Zone 088 Clark and Fire Weather Zone 089 Comanche. * Winds...South 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * Timing...Sunday afternoon and early evening. * Relative Humidity...As low as 15 to 20 percent. * Temperatures...In the 70s. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
weather.gov

Fire Weather Watch issued for Bosque, Comanche, Coryell, Eastland, Erath, Hamilton, Hood by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Bosque; Comanche; Coryell; Eastland; Erath; Hamilton; Hood; Jack; Lampasas; Mills; Montague; Palo Pinto; Parker; Somervell; Stephens; Wise; Young ELEVATED TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED ON SUNDAY AFTERNOON .Warm temperatures, breezy south to southwest winds, and low relative humidity will make for elevated to critical fire weather conditions across portions of North and Central Texas on Sunday afternoon. The most critical conditions are expected to exist near and west of U.S. Highway 281. FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING FOR ELEVATED TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS FOR LOCATIONS NEAR AND WEST OF U.S. HIGHWAY 281 * AFFECTED AREA...Locations near and west of U.S. Highway 281. * TIMING...Sunday afternoon through early Sunday evening. * WINDS...South 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * TEMPERATURES...In the lower 80s. * IMPACTS...Any ongoing fires or fires that start will spread rapidly and be difficult to contain.
BOSQUE COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Kit Carson County, Yuma by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 18:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Kit Carson County; Yuma NEAR CRITICAL TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE FOR THE REGION ON SUNDAY AFTERNOON .High pressure east of the area on Sunday in combination with a lee-side trough west over the eastern slopes of the Rockies, will bring about above normal warmth, dry conditions and gusty southerly flow for the afternoon hours. This will create the potential for dangerous fire weather conditions to develop. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT SUNDAY AFTERNOON FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 013...014...015...016...027...028...029...041...042...079...080 081...252...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect Sunday afternoon. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 12 to 14 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
weather.gov

Fire Weather Watch issued for Brown, Callahan, Coke, Coleman, Concho, Crockett, Fisher by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that there is the potential for critical fire weather conditions. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Brown; Callahan; Coke; Coleman; Concho; Crockett; Fisher; Haskell; Irion; Jones; Kimble; Mason; McCulloch; Menard; Nolan; Runnels; San Saba; Schleicher; Shackelford; Sterling; Sutton; Taylor; Throckmorton; Tom Green Critical Fire Weather Conditions Possible Sunday Afternoon .Gusty south winds will combine with humidity values dropping below 20 percent and ongoing drought conditions to create the ingredients needed for critical fire weather conditions on Sunday afternoon. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON ACROSS ALL OF WEST CENTRAL TEXAS The National Weather Service in San Angelo has issued a Fire Weather Watch for critical fire weather conditions across all of West Central Texas Sunday afternoon. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 12 percent. * FUELS...Extremely Dry * IMPACTS...Any fires that develop can spread rapidly. Outdoor burning is discouraged
BROWN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Fire Weather Watch issued for Crane, Pecos, Reagan, Reeves County Plains, Upton, Ward by NWS

Effective: 2022-03-21 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for fire growth. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Crane; Pecos; Reagan; Reeves County Plains; Upton; Ward RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT SUNDAY AFTERNOON FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO...THE PERMIAN BASIN...AND TRANS PECOS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT MONDAY AFTERNOON FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEASTERN NEW MEXICO AND WEST TEXAS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT SUNDAY FOR THE SOUTHERN PERMIAN BASIN FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR THE SOUTHERN PERMIAN BASIN * AFFECTED AREA...Ward, Crane, Upton, Reagan, Pecos and Reeves County Plains. * TIMING...For the Warning...Sunday afternoon into evening. For the Watch...Monday afternoon into evening. * WINDS...Sunday...South 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph. Monday...West 30 to 40 mph with gusts to 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 11 percent. * RFTI...5 or critical.
CRANE COUNTY, TX

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