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Johnson County, GA

Flood Warning issued for Johnson, Laurens, Washington, Wilkinson by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 21:18:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target...

alerts.weather.gov

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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Laurens County, GA
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Johnson County, GA
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Flood Warning issued for Rapides by NWS

Effective: 2022-03-15 08:20:00 CDT Expires: 2022-03-16 08:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Rapides The Flood Warning continues for the following rivers in Louisiana Calcasieu River Near Glenmora Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS MORNING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Calcasieu River Near Glenmora. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 14.0 feet, Some roads upstream from Glenmora, including Strothers Crossing Road near the community of Calcasieu and Price Crossing Road near Hineston have two to three feet of water over the road and are subject to being closed. Flooding of forested areas near the river will also occur. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:45 AM CDT Tuesday the stage was 14.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:45 AM CDT Tuesday was 14.1 feet. - Forecast...The river is expected to remain at a flat crest of 14.1 feet this afternoon. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 am CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Calcasieu River Glenmora 12.0 14.1 Tue 7 am CDT 14.1 14.1 14.1
RAPIDES PARISH, LA
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dodge, Laurens by NWS

Effective: 2022-03-19 08:51:00 EDT Expires: 2022-03-19 09:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Dodge; Laurens THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTH CENTRAL LAURENS AND CENTRAL DODGE COUNTIES WILL EXPIRE AT 900 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire.
DODGE COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Flood Plain#Oconee River#Extreme Weather
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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High Wind Warning issued for Central Highlands by NWS

Effective: 2022-04-13 13:59:00 MDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Central Highlands; Sandia, Manzano Mountains Including Edgewood HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Sandia and Manzano Mountains including Edgewood, and Central Highlands. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. Expect strong cross winds on north to south oriented roadways, including Highway 285.
BERNALILLO COUNTY, NM
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Blizzard Warning issued for Benson, Eddy, Towner by NWS

Effective: 2022-04-13 12:48:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for Minnesota at 511mn.org, or by calling 5 1 1 in either state. Target Area: Benson; Eddy; Towner BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions. Additional snow accumulations of 4 to 6 inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Benson, Towner and Eddy Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. Widespread blowing snow could significantly reduce visibility. The hazardous conditions could impact the Wednesday evening and Thursday morning commutes.
BENSON COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Decatur, Graham, Norton by NWS

Effective: 2022-04-13 13:07:00 CDT Expires: 2022-04-13 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Decatur; Graham; Norton Red Flag Warning for Wednesday Adjusted .The Red Flag Warning for today has been adjusted. Overall, due to cloud cover and a weakness in the wind field currently moving over the area, the Red Flag Warning was able to be cancelled early for a large portion of the area. The Fire Weather Watch for Thursday remains untouched at this time. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 003...004...016...080...081...253 AND 254 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 003...004...016...080...081...253 AND 254 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 003 Decatur...Fire Weather Zone 004 Norton and Fire Weather Zone 016 Graham. In Nebraska...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Timing...A Red Flag Warning is in effect from late Wednesday morning through early Wednesday evening. A Fire Weather Watch is in effect from late Thursday morning through early Thursday evening. * Winds...West 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DECATUR COUNTY, KS
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NWS
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Special Weather Statement issued for Steuben, Yates by NWS

Effective: 2022-04-13 13:34:00 EDT Expires: 2022-04-13 14:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Steuben; Yates A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Yates and northern Steuben Counties through 230 PM EDT At 153 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Hornell, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Hornell, Bath, Urbana, Canisteo, Wayland, Howard, Pulteney, Wheeler, Italy and Avoca. This includes the following highway exits Interstate 86/Route 17 between 34 North and 38. Interstate 390 between 1 and 3. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
STEUBEN COUNTY, NY
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Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Flood Watch issued for Camden, Hickory, Maries, Miller, Phelps, Pulaski by NWS

Effective: 2022-04-14 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 09:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Camden; Hickory; Maries; Miller; Phelps; Pulaski FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central, east central, south central, and southwest Missouri, including the following counties, in central Missouri, Camden, Hickory, Maries, Miller and Pulaski. In east central Missouri, Phelps. In south central Missouri, Dent, Howell and Texas. In southwest Missouri, Barry, Christian, Dallas, Douglas, Greene, Laclede, Lawrence, McDonald, Newton, Ozark, Polk, Stone, Taney, Webster and Wright. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - Showers and thunderstorms with heavy rainfall will continue through the afternoon hours while slowly shifting east. - http://www.weather.gov/safety/flood
CAMDEN COUNTY, MO
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Tornado Watch issued for Marion, Randolph, Washington by NWS

Effective: 2022-04-13 12:44:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Marion; Randolph; Washington TORNADO WATCH 121 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ILLINOIS MARION WASHINGTON IN SOUTHWEST ILLINOIS RANDOLPH IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSOURI MADISON SAINT FRANCOIS SAINTE GENEVIEVE THIS INCLUDES THE CITIES OF CENTRALIA, CHESTER, FARMINGTON, SALEM, AND SPARTA.
MARION COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Conway, Faulkner, Perry, Pulaski, Saline by NWS

Effective: 2022-04-13 13:06:00 CDT Expires: 2022-04-13 13:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Conway; Faulkner; Perry; Pulaski; Saline THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN PERRY SOUTHEASTERN CONWAY...FAULKNER...NORTH CENTRAL SALINE AND NORTHERN PULASKI COUNTIES WILL EXPIRE AT 115 PM CDT The storms which prompted the warning are moving east of the warned area and are weakening. The warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 500 PM CDT for central and north central Arkansas.
CONWAY COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dallas, Grant, Jefferson, Lonoke, Pulaski by NWS

Effective: 2022-04-13 13:15:00 CDT Expires: 2022-04-13 13:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 500 PM CDT for central, southeastern and southwestern Arkansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 500 PM CDT for central, southeastern and southwestern Arkansas. Target Area: Dallas; Grant; Jefferson; Lonoke; Pulaski The National Weather Service in Little Rock has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central Lonoke County in central Arkansas Grant County in central Arkansas Northeastern Dallas County in southwestern Arkansas Northwestern Jefferson County in southeastern Arkansas Southeastern Pulaski County in central Arkansas * Until 145 PM CDT. * At 115 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Sheridan, moving northeast at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Pine Bluff... Sheridan White Hall... England Redfield... Altheimer Prattsville... Pine Bluff Arsenal Warbritton... Orion Hensley Island... Dogwood Cane Creek... Jenkins Ferry State Park Sulphur Springs... Sherrill Ain... Tucker Pastoria... Wright This includes Interstate 530 between mile markers 17 and 40, and near mile marker 46. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DALLAS COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Barry, McDonald by NWS

Effective: 2022-04-13 13:10:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Many flood deaths occur in vehicles. In hilly terrain there are hundreds of low water crossings which are potentially dangerous in heavy rain. Do not attempt to cross flooded roads. Find an alternate route. Target Area: Barry; McDonald FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING REPLACES FLASH FLOOD WARNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southwest Missouri, including the following counties, Barry and McDonald. * WHEN...Until 700 PM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 106 PM CDT, Flooding has already occurred North of Cassville and at Roaring River State Park. Between 2 and 3 inches of rain fell earlier today. Runoff will lead to continued flooding of low lying areas through this afternoon. - This includes the following low water crossings Rockhouse Creek at Farm Road 2145, Flat Creek at Highway U, Big Sugar Creek at Buzzard Glory Road, Bentonville Hollow at Highway E and Flat Creek at Highway C. - Some locations that will experience flooding include Cassville, Roaring River State Park, Seligman, Exeter, Wheaton, Washburn, Shell Knob, Butterfield and Golden. - http://www.weather.gov/safety/flood
BARRY COUNTY, MO

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