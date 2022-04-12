ContributorsPublishersAdvertisers
Davidson County, TN

Flood Advisory issued for Davidson by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 08:34:00 CDT Expires: 2022-04-12 14:33:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If you encounter a flooded roadway, turn around and find an alternative route. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon at...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Crittenden, Cross, Lee, Phillips, St. Francis by NWS

Effective: 2022-04-13 16:08:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...northwestern Mississippi...and western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...northwestern Mississippi...and western Tennessee. Target Area: Crittenden; Cross; Lee; Phillips; St. Francis The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Lee County in eastern Arkansas Eastern St. Francis County in eastern Arkansas Northern Phillips County in eastern Arkansas Central Crittenden County in eastern Arkansas Southeastern Cross County in eastern Arkansas DeSoto County in northwestern Mississippi Tunica County in northwestern Mississippi Western Tate County in northwestern Mississippi Southwestern Shelby County in western Tennessee * Until 500 PM CDT. * At 407 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Village Creek State Park to Brickeys to near Lexa, moving east at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Southaven, Olive Branch, West Memphis, Horn Lake, Hernando, Marion, Wynne, Marianna, Hughes, Marvell, Madison, Village Creek State Park, St Francis National Park, Helena-West Helena, T O Fuller State Park, Memphis, Coldwater, Walls, Tunica and Edmondson. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CRITTENDEN COUNTY, AR
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Dickey, La Moure by NWS

Effective: 2022-04-13 16:11:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Check the latest road report from the North Dakota Department of transportation. Target Area: Dickey; La Moure WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY * WHAT...Light snow and some blowing snow developing overnight. A few inches at most. Winds gusting as high as 40 mph. Reduced visibility from time to time. * WHERE...LaMoure and Dickey counties. * WHEN...Until 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Plan on slippery roads and blowing snow to reduce visibility.
DICKEY COUNTY, ND
RELATED LOCAL CHANNELS
State
Tennessee State
County
Davidson County, TN
City
Whites Creek, TN
City
Millersville, TN
City
Nashville, TN
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Claiborne by NWS

Effective: 2022-04-13 14:45:00 CDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Claiborne THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN UNION...SOUTHEASTERN COLUMBIA COUNTIES IN SOUTHWESTERN ARKANSAS AND NORTHERN CLAIBORNE PARISHES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning has been cancelled. However heavy rain is still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 500 PM CDT for southwestern Arkansas. A Tornado Watch also remains in effect until 1000 PM CDT for south central Arkansas...and northwestern Louisiana.
CLAIBORNE PARISH, LA
weather.gov

Tornado Warning issued for Carlisle, Fulton, Graves, Hickman by NWS

Effective: 2022-04-13 17:04:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Carlisle; Fulton; Graves; Hickman The National Weather Service in Paducah has issued a * Tornado Warning for Southeastern Fulton County in western Kentucky Eastern Hickman County in western Kentucky Southeastern Carlisle County in western Kentucky Graves County in western Kentucky * Until 430 PM CDT. * At 404 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Fulton, moving northeast at 70 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Sedalia around 415 PM CDT. Mayfield around 420 PM CDT. This includes Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 1 and 33. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CARLISLE COUNTY, KY
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
weather.gov

Flood Watch issued for Mississippi by NWS

Effective: 2022-04-13 15:45:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Mississippi FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
MISSISSIPPI COUNTY, AR
IN THIS ARTICLE
#Commercial Property#A Flood Advisory#Edenwold
weather.gov

Freeze Warning issued for Barton, Chase, Ellsworth, Lincoln, Marion, McPherson, Rice by NWS

Effective: 2022-04-14 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Barton; Chase; Ellsworth; Lincoln; Marion; McPherson; Rice; Russell; Saline FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM CDT THURSDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 27 expected. * WHERE...Russell, Lincoln, Barton, Ellsworth, Saline, Rice, McPherson, Marion and Chase Counties. * WHEN...From 1 AM to 9 AM CDT Thursday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BARTON COUNTY, KS
weather.gov

Tornado Warning issued for Shelby, Tipton by NWS

Effective: 2022-04-13 15:51:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Shelby; Tipton A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT FOR NORTHEASTERN CRITTENDEN...SOUTH CENTRAL TIPTON AND CENTRAL SHELBY COUNTIES At 351 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located near Frayser, or 7 miles south of Meeman Shelby Forest State Park, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Bartlett, West Memphis, Marion, Millington, Meeman Shelby Forest State Park, Memphis, Lakeland, Arlington, Ellendale, Downtown Memphis, Eads, Frayser, Midtown Memphis, Atoka, Lenow, Mound City, Barretville, Griffin Corner, Gammon and Woodstock. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
SHELBY COUNTY, TN
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Lassen-Eastern Plumas-Eastern Sierra Counties by NWS

Effective: 2022-04-13 23:00:00 PDT Expires: 2022-04-14 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Even light snowfall causes major travel delays, especially during periods of high traffic volume. Be sure to allow extra time to reach your destination. Leave extra space between vehicles since it takes longer to stop on slick roadways. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Lassen-Eastern Plumas-Eastern Sierra Counties WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 11 PM PDT THURSDAY ABOVE 5500 FEET * WHAT...Snow expected above 5500 feet. Total snow accumulations of 1 to 4 inches, except 4 to 10 inches west of Highway 395. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Lassen-Eastern Plumas-Eastern Sierra Counties. * WHEN...From 11 PM this evening to 11 PM PDT Thursday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the morning or evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...A light dusting of snow is possible below 5500 feet, with lesser chances for daytime accumulation.
LASSEN COUNTY, CA
weather.gov

Flood Watch issued for Dunklin, Pemiscot by NWS

Effective: 2022-04-13 15:45:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Dunklin; Pemiscot FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
DUNKLIN COUNTY, MO
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Northern Big Horn, Northern Rosebud, Powder River by NWS

Effective: 2022-04-13 14:51:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions, call 5 1 1. Be prepared for slippery roads. Slow down and use caution while driving. If you are going outside, watch your first few steps taken on stairs, sidewalks, and driveways. These surfaces could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Northern Big Horn; Northern Rosebud; Powder River; Southern Big Horn; Southern Rosebud; Treasure WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT THURSDAY * WHAT...Snow and blowing snow occurring. Additional snow accumulations up to one inch. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...Until 6 AM MDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be difficult. Areas of blowing snow will reduce visibility below half a mile at times. Drifting snow may bring rapidly changing road conditions. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
BIG HORN COUNTY, MT
weather.gov

Flood Watch issued for Craighead, Greene by NWS

Effective: 2022-04-13 15:44:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Craighead; Greene FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CRAIGHEAD COUNTY, AR
weather.gov

Special Weather Statement issued for Issaquena, Warren by NWS

Effective: 2022-04-13 12:30:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northeastern Louisiana...and central and west central Mississippi. Target Area: Issaquena; Warren A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Madison Parish, northern Warren and southeastern Issaquena Counties through 445 PM CDT At 410 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Eagle Bend, or 10 miles east of Tallulah, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Eagle Bend around 415 PM CDT. Redwood around 425 PM CDT. Valley Park around 435 PM CDT. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ISSAQUENA COUNTY, MS
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Issaquena, Sharkey, Yazoo by NWS

Effective: 2022-04-13 16:05:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northeastern Louisiana...and central, northwestern and west central Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Issaquena; Sharkey; Yazoo The National Weather Service in Jackson has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern East Carroll Parish in northeastern Louisiana Northwestern Yazoo County in central Mississippi Northwestern Issaquena County in west central Mississippi Sharkey County in west central Mississippi * Until 500 PM CDT. * At 404 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Fitler, or 7 miles northeast of Transylvania, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Onward around 415 PM CDT. Rolling Fork around 425 PM CDT. Anguilla and Holly Bluff around 435 PM CDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Mayersville and Cary. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ISSAQUENA COUNTY, MS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Crockett, Dyer, Gibson, Haywood, Lauderdale, Tipton by NWS

Effective: 2022-04-13 16:16:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Crockett; Dyer; Gibson; Haywood; Lauderdale; Tipton A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 445 PM CDT FOR CROCKETT...TIPTON...SOUTHEASTERN DYER...SOUTHWESTERN GIBSON LAUDERDALE AND HAYWOOD COUNTIES At 416 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Nutbush, or 9 miles east of Ripley, moving northeast at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Brownsville, Covington, Ripley, Munford, Brighton, Alamo, Bells, Halls, Nutbush, Forked Deer, Hillville, Chestnut Bluff, Belle Eagle, Holly Grove, Dixonville, Eaton, Dancyville, Ft Pillow, Tipton and Atoka. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CROCKETT COUNTY, TN
weather.gov

Flash Flood Warning issued for Ballard, Calloway, Carlisle, Graves, Hickman, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-13 16:57:00 EDT Expires: 2022-04-13 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Ballard; Calloway; Carlisle; Graves; Hickman; Marshall; McCracken The National Weather Service in Paducah has issued a * Flash Flood Warning for Southeastern Ballard County in western Kentucky Northern Calloway County in western Kentucky Carlisle County in western Kentucky Northern Graves County in western Kentucky Northern Hickman County in western Kentucky Southeastern McCracken County in western Kentucky Marshall County in western Kentucky * Until 800 PM CDT. * At 357 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms moving into west Kentucky. These storms will be moving across areas that have received between 2 and 4 inches of rain this week. The expected rainfall rate is 1 to 2 inches in 1 hour. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Mayfield, Benton, Bardwell, Wickliffe, Reidland, Lovelaceville, Hardin, Arlington, Columbus, Symsonia, Lowes, Fancy Farm, Brewers, Kirksey, Blandville and Aurora. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1-2 INCHES IN 1 HOUR
BALLARD COUNTY, KY
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN

Comments / 0

Community Policy