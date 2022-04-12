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Appling County, GA

Flood Warning issued for Appling, Tattnall, Toombs, Wayne by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-13 10:00:00 EDT Expires: 2022-04-14 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Appling; Tattnall; Toombs; Wayne The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Altamaha River At Charlotteville affecting Toombs, Jeff Davis...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Warning issued for Shelby, Tipton by NWS

Effective: 2022-04-13 15:51:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Shelby; Tipton A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT FOR NORTHEASTERN CRITTENDEN...SOUTH CENTRAL TIPTON AND CENTRAL SHELBY COUNTIES At 351 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located near Frayser, or 7 miles south of Meeman Shelby Forest State Park, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Bartlett, West Memphis, Marion, Millington, Meeman Shelby Forest State Park, Memphis, Lakeland, Arlington, Ellendale, Downtown Memphis, Eads, Frayser, Midtown Memphis, Atoka, Lenow, Mound City, Barretville, Griffin Corner, Gammon and Woodstock. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
SHELBY COUNTY, TN
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Tornado Warning issued for De Soto, Sabine by NWS

Effective: 2022-04-13 16:06:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: De Soto; Sabine THE TORNADO WARNING FOR SOUTHEASTERN DE SOTO AND NORTHWESTERN SABINE PARISHES WILL EXPIRE AT 415 PM CDT The tornado threat has diminished and the Tornado Warning has been cancelled. However, large hail and damaging winds remain likely and a Severe Thunderstorm Warning remains in effect for the area. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northwestern Louisiana.
DE SOTO PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Mississippi by NWS

Effective: 2022-04-13 16:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...and western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...and western Tennessee. Target Area: Mississippi The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central Mississippi County in eastern Arkansas Crockett County in western Tennessee Tipton County in western Tennessee Southeastern Dyer County in western Tennessee Southwestern Gibson County in western Tennessee Lauderdale County in western Tennessee Haywood County in western Tennessee * Until 445 PM CDT. * At 400 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Covington, moving northeast at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Brownsville, Covington, Ripley, Fort Pillow State Park, Munford, Brighton, Alamo, Bells, Halls, Nutbush, Forked Deer, Hillville, Fulton, Chestnut Bluff, Belle Eagle, Holly Grove, Dixonville, Eaton, Dancyville and Ashport. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MISSISSIPPI COUNTY, AR
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Georgia State
City
Appling, GA
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Baxley, GA
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Toombs County, GA
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Wayne County, GA
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Blizzard Warning issued for Carter, Custer, Fallon by NWS

Effective: 2022-04-13 14:51:00 MDT Expires: 2022-04-14 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Carter; Custer; Fallon BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions occurring. Additional snow accumulations up to 3 inches. Highest accumulations over Fallon County. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Carter, Custer and Fallon. * WHEN...Until Noon MDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will reduce visibility below a quarter mile for a significant period of time. Drifting snow will create changing road conditions. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
CARTER COUNTY, MT
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Tornado Warning issued for Carlisle, Fulton, Graves, Hickman by NWS

Effective: 2022-04-13 17:04:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Carlisle; Fulton; Graves; Hickman The National Weather Service in Paducah has issued a * Tornado Warning for Southeastern Fulton County in western Kentucky Eastern Hickman County in western Kentucky Southeastern Carlisle County in western Kentucky Graves County in western Kentucky * Until 430 PM CDT. * At 404 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Fulton, moving northeast at 70 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Sedalia around 415 PM CDT. Mayfield around 420 PM CDT. This includes Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 1 and 33. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CARLISLE COUNTY, KY
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Flood Watch issued for Craighead, Greene by NWS

Effective: 2022-04-13 17:28:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Craighead; Greene FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CRAIGHEAD COUNTY, AR
IN THIS ARTICLE
#Flood#Picnic Areas#Extreme Weather#Montgomery Counties
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Crockett, Dyer, Gibson, Haywood, Lauderdale, Tipton by NWS

Effective: 2022-04-13 16:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...and western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...and western Tennessee. Target Area: Crockett; Dyer; Gibson; Haywood; Lauderdale; Tipton The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central Mississippi County in eastern Arkansas Crockett County in western Tennessee Tipton County in western Tennessee Southeastern Dyer County in western Tennessee Southwestern Gibson County in western Tennessee Lauderdale County in western Tennessee Haywood County in western Tennessee * Until 445 PM CDT. * At 400 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Covington, moving northeast at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Brownsville, Covington, Ripley, Fort Pillow State Park, Munford, Brighton, Alamo, Bells, Halls, Nutbush, Forked Deer, Hillville, Fulton, Chestnut Bluff, Belle Eagle, Holly Grove, Dixonville, Eaton, Dancyville and Ashport. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CROCKETT COUNTY, TN
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Flood Watch issued for Benton, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Obion, Weakley by NWS

Effective: 2022-04-13 15:45:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Benton; Carroll; Dyer; Gibson; Henry; Obion; Weakley FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
BENTON COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Columbia, Union by NWS

Effective: 2022-04-13 14:21:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Columbia; Union THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN UNION...SOUTHEASTERN COLUMBIA COUNTIES IN SOUTHWESTERN ARKANSAS AND NORTHERN CLAIBORNE PARISHES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning has been cancelled. However heavy rain is still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 500 PM CDT for southwestern Arkansas. A Tornado Watch also remains in effect until 1000 PM CDT for south central Arkansas...and northwestern Louisiana.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Flood Advisory issued for Shelby by NWS

Effective: 2022-04-13 17:50:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Shelby FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of East Arkansas and West Tennessee, including the following counties, in East Arkansas, Crittenden. In West Tennessee, Shelby. * WHEN...Until 700 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying areas and street flooding with poor drainage. * ADDITIONAL DETAILS - At 349 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain will move into the area as thunderstorms move across the area. This will cause urban and small stream flooding. - Additional rainfall amounts of 1 to 2.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Bartlett, Collierville, Germantown, West Memphis, Marion, Millington, Meeman Shelby Forest State Park, T O Fuller State Park, Cordova, Memphis, Lakeland, Arlington, Edmondson, Sunset, Anthonyville, Jericho, Frayser, Midtown Memphis, Downtown Memphis and Ellendale. - http://www.weather.gov/safety/flood
SHELBY COUNTY, TN
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Flood Watch issued for Dunklin, Pemiscot by NWS

Effective: 2022-04-13 15:45:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Dunklin; Pemiscot FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
DUNKLIN COUNTY, MO
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Flash Flood Warning issued for Ballard, Calloway, Carlisle, Graves, Hickman, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-13 18:21:00 EDT Expires: 2022-04-13 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Ballard; Calloway; Carlisle; Graves; Hickman; Marshall; McCracken FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR SOUTHEASTERN BALLARD, NORTHERN CALLOWAY, CARLISLE, NORTHERN GRAVES, NORTHERN HICKMAN, SOUTHEASTERN MCCRACKEN AND MARSHALL COUNTIES At 521 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain moving out of the warned area. An area of stratiform rain will continue for the next hour or so. The expected rainfall rate is up to 1 inch in 1 hour. Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned area. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Mayfield, Benton, Reidland, Symsonia, and Aurora. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1 INCH IN 1 HOUR
BALLARD COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for De Soto, Natchitoches, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-04-13 16:05:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northwestern Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northwestern Louisiana. Target Area: De Soto; Natchitoches; Red River; Sabine The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern De Soto Parish in northwestern Louisiana Red River Parish in northwestern Louisiana Northwestern Natchitoches Parish in northwestern Louisiana North central Sabine Parish in northwestern Louisiana * Until 445 PM CDT. * At 405 PM CDT, a severe thunderstorm was located 11 miles southeast of Mansfield, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Coushatta, Campti, Pleasant Hill, Martin, Edgefield, Lake End, Evelyn, Hanna, Womack, Pelican, Black Lake, Rambin, Armistead and Ajax. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DE SOTO PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Crittenden, Cross, Lee, Phillips, St. Francis by NWS

Effective: 2022-04-13 16:08:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...northwestern Mississippi...and western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...northwestern Mississippi...and western Tennessee. Target Area: Crittenden; Cross; Lee; Phillips; St. Francis The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Lee County in eastern Arkansas Eastern St. Francis County in eastern Arkansas Northern Phillips County in eastern Arkansas Central Crittenden County in eastern Arkansas Southeastern Cross County in eastern Arkansas DeSoto County in northwestern Mississippi Tunica County in northwestern Mississippi Western Tate County in northwestern Mississippi Southwestern Shelby County in western Tennessee * Until 500 PM CDT. * At 407 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Village Creek State Park to Brickeys to near Lexa, moving east at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Southaven, Olive Branch, West Memphis, Horn Lake, Hernando, Marion, Wynne, Marianna, Hughes, Marvell, Madison, Village Creek State Park, St Francis National Park, Helena-West Helena, T O Fuller State Park, Memphis, Coldwater, Walls, Tunica and Edmondson. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CRITTENDEN COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Arkansas, Desha, Drew, Lincoln, Monroe by NWS

Effective: 2022-04-13 16:08:00 CDT Expires: 2022-04-13 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Arkansas; Desha; Drew; Lincoln; Monroe TORNADO WATCH 122 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN EASTERN ARKANSAS MONROE IN SOUTHEAST ARKANSAS ARKANSAS DESHA DREW LINCOLN THIS INCLUDES THE CITIES OF BRINKLEY, CLARENDON, DE WITT, DUMAS, GOULD, MCGEHEE, MONTICELLO, STAR CITY, AND STUTTGART.
ARKANSAS COUNTY, AR
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Special Weather Statement issued for Issaquena, Warren by NWS

Effective: 2022-04-13 12:30:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northeastern Louisiana...and central and west central Mississippi. Target Area: Issaquena; Warren A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Madison Parish, northern Warren and southeastern Issaquena Counties through 445 PM CDT At 410 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Eagle Bend, or 10 miles east of Tallulah, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Eagle Bend around 415 PM CDT. Redwood around 425 PM CDT. Valley Park around 435 PM CDT. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ISSAQUENA COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gilmer, Gordon, Murray, Whitfield by NWS

Effective: 2022-04-06 20:17:00 EDT Expires: 2022-04-06 20:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for north central and northwestern Georgia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If you see wind damage...hail or flooding...wait until the storm has passed...and then call the National Weather Service toll free at 1 8 6 6 7 6 3 4 4 6 6 or tweet us your report at NWSATLANTA. Target Area: Gilmer; Gordon; Murray; Whitfield The National Weather Service in Peachtree City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Gilmer County in north central Georgia Southern Murray County in northwestern Georgia Southeastern Whitfield County in northwestern Georgia Northeastern Gordon County in northwestern Georgia * Until 845 PM EDT. * At 816 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Tilton, or 9 miles southeast of Dalton, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Dalton, Chatsworth, Resaca, Carters, Tails Creek, Ramhurst, Tilton, Audubon, Oakman, Fort Mountain State Park, Nickelsville, North Georgia Speedway and Roundtop. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GILMER COUNTY, GA

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