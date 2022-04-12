ContributorsPublishersAdvertisers
Screven County, GA

Flood Warning issued for Screven by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-13 10:04:00 EDT Expires: 2022-04-14 10:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Screven FLOOD WARNING REMAINS...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Screven County, GA
City
Screven, GA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
weather.gov

Tornado Warning issued for Graves by NWS

Effective: 2022-04-13 17:15:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Graves A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM CDT FOR CENTRAL GRAVES COUNTY At 414 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Sedalia, or 9 miles southwest of Mayfield, moving northeast at 80 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Mayfield around 420 PM CDT. This includes Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 9 and 33. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
GRAVES COUNTY, KY
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Bulloch, Candler, Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-03-16 12:13:00 EDT Expires: 2022-03-16 13:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. Target Area: Bulloch; Candler; Jenkins; Screven The National Weather Service in Charleston has issued a * Severe Thunderstorm Warning for portions of Screven County in southeastern Georgia Bulloch County in southeastern Georgia Jenkins County in southeastern Georgia Candler County in southeastern Georgia * Until 100 PM EDT. * At 1212 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Hopeulikit, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. * Locations impacted include: Statesboro, Sylvania, Portal, Register, Rocky Ford, Woodcliff, Altman, Georgia Southern, Hopeulikit, Captolo, Dover and Scarboro. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
BULLOCH COUNTY, GA
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Graves by NWS

Effective: 2022-04-13 17:06:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Graves A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM CDT FOR CENTRAL GRAVES COUNTY At 414 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Sedalia, or 9 miles southwest of Mayfield, moving northeast at 80 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Mayfield around 420 PM CDT. This includes Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 9 and 33. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
GRAVES COUNTY, KY
IN THIS ARTICLE
#Flood#Savannah River#Extreme Weather
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Crockett, Dyer, Gibson, Haywood, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-04-13 16:16:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Crockett; Dyer; Gibson; Haywood; Lauderdale A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 445 PM CDT FOR CROCKETT...TIPTON...SOUTHEASTERN DYER...SOUTHWESTERN GIBSON LAUDERDALE AND HAYWOOD COUNTIES At 416 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Nutbush, or 9 miles east of Ripley, moving northeast at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Brownsville, Covington, Ripley, Munford, Brighton, Alamo, Bells, Halls, Nutbush, Forked Deer, Hillville, Chestnut Bluff, Belle Eagle, Holly Grove, Dixonville, Eaton, Dancyville, Ft Pillow, Tipton and Atoka. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CROCKETT COUNTY, TN
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Calloway, Carlisle, Graves, Hickman, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-13 17:17:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Kentucky. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Calloway; Carlisle; Graves; Hickman; Marshall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 445 PM CDT FOR CALLOWAY...MARSHALL...NORTHEASTERN HICKMAN...EASTERN CARLISLE AND GRAVES COUNTIES At 416 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles south of Lovelaceville to near Sedalia to near Sharon, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Murray, Mayfield, Benton, Lynnville, Sedalia, Wingo, Hardin, Hazel, Water Valley, Lowes, New Concord, Fancy Farm, Kirksey, Brewers, Aurora, Harris Grove and Symsonia. This includes Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 7 and 48. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CALLOWAY COUNTY, KY
weather.gov

Special Weather Statement issued for Issaquena, Warren by NWS

Effective: 2022-04-13 12:30:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northeastern Louisiana...and central and west central Mississippi. Target Area: Issaquena; Warren A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Madison Parish, northern Warren and southeastern Issaquena Counties through 445 PM CDT At 410 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Eagle Bend, or 10 miles east of Tallulah, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Eagle Bend around 415 PM CDT. Redwood around 425 PM CDT. Valley Park around 435 PM CDT. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ISSAQUENA COUNTY, MS
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Flood Advisory issued for Crittenden by NWS

Effective: 2022-04-13 17:41:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Crittenden FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of East Arkansas and West Tennessee, including the following counties, in East Arkansas, Crittenden. In West Tennessee, Shelby. * WHEN...Until 700 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying areas and street flooding with poor drainage. * ADDITIONAL DETAILS - At 349 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain will move into the area as thunderstorms move across the area. This will cause urban and small stream flooding. - Additional rainfall amounts of 1 to 2.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Bartlett, Collierville, Germantown, West Memphis, Marion, Millington, Meeman Shelby Forest State Park, T O Fuller State Park, Cordova, Memphis, Lakeland, Arlington, Edmondson, Sunset, Anthonyville, Jericho, Frayser, Midtown Memphis, Downtown Memphis and Ellendale. - http://www.weather.gov/safety/flood
CRITTENDEN COUNTY, AR
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Bradley, Calhoun, Cleveland, Drew, Lincoln by NWS

Effective: 2022-04-13 16:05:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 500 PM CDT for southeastern and southwestern Arkansas. A Tornado Watch also remains in effect until 900 PM CDT for southeastern Arkansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bradley; Calhoun; Cleveland; Drew; Lincoln The National Weather Service in Little Rock has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Cleveland County in southeastern Arkansas Bradley County in southeastern Arkansas Calhoun County in southwestern Arkansas Drew County in southeastern Arkansas Southwestern Lincoln County in southeastern Arkansas * Until 500 PM CDT. * At 404 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Thornton to near Hampton to near Norphlet, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Monticello... Warren Fordyce... Hampton Hermitage... Wilmar Thornton... Harrell Ingalls... Plantersville Hampton Municipal Airport... Moro Bay Weeks... Tipton Herbine... Hilo Ellisville... Harlow Hebron... Ladelle TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BRADLEY COUNTY, AR
weather.gov

Winter Storm Watch issued for Northeast Bighorn Mountains, Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-12 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Adjust travel plans accordingly, and monitor the latest forecasts for updates. Target Area: Northeast Bighorn Mountains; Sheridan Foothills WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations between 8 and 14 inches possible. Locally higher amounts could occur east of Rosebud County. Winds gusting up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...From Tuesday morning through late Wednesday night. * IMPACTS...Travel could be very difficult due to snow, blowing snow and poor visibility. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
weather.gov

Flood Watch issued for Craighead, Greene by NWS

Effective: 2022-04-13 17:28:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Craighead; Greene FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CRAIGHEAD COUNTY, AR
weather.gov

Red Flag Warning issued for Crowley County Including Ordway by NWS

Effective: 2022-04-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Crowley County Including Ordway; Eastern Las Animas County Including Pinon Canyon; Huerfano County Including Walsenburg; Kiowa County Including Eads; Otero County Including La Junta and Western Comanche Grasslands; Pueblo County Including Pueblo; Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs; Western Las Animas County Including Trinidad and Thatcher Red Flag Warning remains in effect until 7 PM MDT today for strong winds and low humidity values for fire weather zones 224 and 226 through 237, which includes the San Luis Valley and all of the southeast plains Red Flag Warning has been issued from 11 AM to 7 PM MDT Thursday for strong winds and low humidity values for fire weather zones 224 and 226 through 237, which includes the San Luis Valley and all of the southeast plains RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 227...228...229...230...231...232...233 AND 234 RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM MDT THURSDAY FOR FIRE WEATHER ZONES 227...228...229... 230...231...232...233 AND 234 The National Weather Service in Pueblo has issued a Red Flag Warning for strong winds and low humidity, which is in effect from 11 AM to 7 PM MDT Thursday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...Fire Weather Zones 227...228...229...230 231...232...233 and 234. * Winds...West 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph will diminish this evening, with gusty west winds of 20 to 40 mph developing once again late Thursday morning through early Thursday evening. * Timing...Ending at 7 PM tonight and starting again Thursday from 11 AM to 7 PM MDT. * Relative Humidity...As low as 8 percent. * Impacts...Conditions will be favorable for rapid rates of fire growth and spread.
CROWLEY COUNTY, CO
weather.gov

Rip Current Statement issued for Guam by NWS

Effective: 2022-04-14 07:03:00 Expires: 2022-04-16 06:00:00 Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Guam HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CHST SATURDAY HIGH RISK OF RIP CURRENTS THROUGH LATE FRIDAY NIGHT * WHAT...Large breaking waves of 10 to 12 feet today are peaking and should diminish to between 9 and 11 feet tonight and between 8 and 10 feet Friday. * WHERE...West facing reefs of Guam, Rota, Tinian and Saipan. * WHEN...Through Friday night. * IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water. * ADDITIONAL DETAILS...These west swells are being caused by fresh to strong monsoon flow and Typhoon Malakas.
ENVIRONMENT
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Stutsman by NWS

Effective: 2022-04-13 16:11:00 CDT Expires: 2022-04-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Check the latest road report from the North Dakota Department of Transportation. Target Area: Stutsman WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY BLIZZARD WARNING IS CANCELLED * WHAT...Light snow and blowing snow redeveloping overnight. A few inches at most. Becoming windy with areas of reduced visibility. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Stutsman County. * WHEN...Until 7 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Slippery roads.
STUTSMAN COUNTY, ND
weather.gov

Flood Watch issued for Dunklin, Pemiscot by NWS

Effective: 2022-04-13 15:45:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Dunklin; Pemiscot FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
DUNKLIN COUNTY, MO

Comments / 0

Community Policy