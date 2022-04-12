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Hampton County, SC

Flood Warning issued for Hampton, Jasper by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-13 10:03:00 EDT Expires: 2022-04-14 10:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Hampton; Jasper FLOOD...

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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Special Weather Statement issued for Beaufort, Hampton, Inland Jasper by NWS

Effective: 2022-03-16 11:49:00 EDT Expires: 2022-03-16 21:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Excessive cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 15 miles away from a thunderstorm. Seek safe shelter inside a building or vehicle. Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. You can also email your report to nws.charlestonsc@noaa.gov. Target Area: Beaufort; Hampton; Inland Jasper STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF EFFINGHAM, BEAUFORT, HAMPTON AND JASPER COUNTIES At 834 PM EDT, National Weather Service doppler radar indicated a strong thunderstorm over Tarboro, or 8 miles northwest of Ridgeland, moving northeast at 20 mph. HAZARD...up to penny sized hail and excessive cloud to ground lightning. SOURCE...Radar Indicated. IMPACT...Minor hail damage to plants, trees and crops is possible. Damage to windshields is unlikely. All outdoor activities should case. Move indoors immediately. Some locations in the path of this storm include Ridgeland, Hampton, Yemassee, Lake Warren State Park, Varnville, Estill, Furman and Scotia. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...<45 MPH
BEAUFORT COUNTY, SC
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Hampton County, SC
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Hampton, SC
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Jasper County, SC
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Flood Watch issued for Hardin, Jefferson, Northern Jasper, Northern Newton by NWS

Effective: 2022-03-22 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 02:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Hardin; Jefferson; Northern Jasper; Northern Newton; Southern Jasper; Southern Newton FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Louisiana and southeast Texas, including the following areas and parishes, in Louisiana, Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Evangeline, Iberia, Jefferson Davis, Lafayette, Lower St. Martin, Rapides, St. Landry, St. Mary, Upper St. Martin, Vermilion, Vernon and West Cameron. In southeast Texas, Hardin, Jefferson, Northern Jasper, Northern Newton, Orange, Southern Jasper, Southern Newton and Tyler. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region late tonight through late Tuesday night. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
HARDIN COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Flood#Savannah River#Extreme Weather#Jasper Flood
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Tornado Warning issued for Graves by NWS

Effective: 2022-04-13 17:15:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Graves A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM CDT FOR CENTRAL GRAVES COUNTY At 414 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Sedalia, or 9 miles southwest of Mayfield, moving northeast at 80 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Mayfield around 420 PM CDT. This includes Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 9 and 33. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
GRAVES COUNTY, KY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Claiborne by NWS

Effective: 2022-04-13 14:45:00 CDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Claiborne THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN UNION...SOUTHEASTERN COLUMBIA COUNTIES IN SOUTHWESTERN ARKANSAS AND NORTHERN CLAIBORNE PARISHES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning has been cancelled. However heavy rain is still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 500 PM CDT for southwestern Arkansas. A Tornado Watch also remains in effect until 1000 PM CDT for south central Arkansas...and northwestern Louisiana.
CLAIBORNE PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
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NWS
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Flood Watch issued for Benton, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Obion, Weakley by NWS

Effective: 2022-04-13 15:45:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Benton; Carroll; Dyer; Gibson; Henry; Obion; Weakley FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
BENTON COUNTY, TN
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Flood Watch issued for Dunklin, Pemiscot by NWS

Effective: 2022-04-13 15:45:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Dunklin; Pemiscot FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
DUNKLIN COUNTY, MO
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Blizzard Warning issued for Carter, Custer, Fallon by NWS

Effective: 2022-04-13 14:51:00 MDT Expires: 2022-04-14 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Carter; Custer; Fallon BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions occurring. Additional snow accumulations up to 3 inches. Highest accumulations over Fallon County. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Carter, Custer and Fallon. * WHEN...Until Noon MDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will reduce visibility below a quarter mile for a significant period of time. Drifting snow will create changing road conditions. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
CARTER COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Issaquena, Sharkey, Yazoo by NWS

Effective: 2022-04-13 16:13:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northeastern Louisiana...and central, northwestern and west central Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Issaquena; Sharkey; Yazoo A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR NORTHWESTERN YAZOO...NORTH CENTRAL ISSAQUENA AND SHARKEY COUNTIES At 412 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Fitler, or 11 miles southwest of Rolling Fork, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. This severe storm will be near Rolling Fork around 430 PM CDT. Anguilla and Holly Bluff around 435 PM CDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Mayersville and Cary. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ISSAQUENA COUNTY, MS
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Flash Flood Warning issued for Ballard, Calloway, Carlisle, Graves, Hickman, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-13 18:21:00 EDT Expires: 2022-04-13 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Ballard; Calloway; Carlisle; Graves; Hickman; Marshall; McCracken FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR SOUTHEASTERN BALLARD, NORTHERN CALLOWAY, CARLISLE, NORTHERN GRAVES, NORTHERN HICKMAN, SOUTHEASTERN MCCRACKEN AND MARSHALL COUNTIES At 521 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain moving out of the warned area. An area of stratiform rain will continue for the next hour or so. The expected rainfall rate is up to 1 inch in 1 hour. Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned area. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Mayfield, Benton, Reidland, Symsonia, and Aurora. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1 INCH IN 1 HOUR
BALLARD COUNTY, KY
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Flash Flood Warning issued for Arkansas, Bradley, Calhoun, Cleveland, Drew, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-13 16:13:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Arkansas; Bradley; Calhoun; Cleveland; Drew; Jefferson; Lincoln; Ouachita The National Weather Service in Little Rock has issued a * Flash Flood Warning for Western Arkansas County in southeastern Arkansas Bradley County in southeastern Arkansas Cleveland County in southeastern Arkansas Northwestern Drew County in southeastern Arkansas Southeastern Jefferson County in southeastern Arkansas Lincoln County in southeastern Arkansas Calhoun County in southwestern Arkansas Southeastern Ouachita County in southwestern Arkansas * Until 715 PM CDT. * At 413 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. The expected rainfall rate is 1 to 2 inches in 1 hour. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Pine Bluff, Warren, Fordyce, Star City, Rison, Hampton, Altheimer, Gould, Hermitage, Humphrey, Wilmar, Grady, Kingsland, Thornton, Almyra, Harrell, Herbine, Mt Elba, Toledo and Feenyville. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1-2 INCHES IN 1 HOUR
ARKANSAS COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Crockett, Dyer, Gibson, Haywood, Lauderdale, Tipton by NWS

Effective: 2022-04-13 16:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...and western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...and western Tennessee. Target Area: Crockett; Dyer; Gibson; Haywood; Lauderdale; Tipton The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central Mississippi County in eastern Arkansas Crockett County in western Tennessee Tipton County in western Tennessee Southeastern Dyer County in western Tennessee Southwestern Gibson County in western Tennessee Lauderdale County in western Tennessee Haywood County in western Tennessee * Until 445 PM CDT. * At 400 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Covington, moving northeast at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Brownsville, Covington, Ripley, Fort Pillow State Park, Munford, Brighton, Alamo, Bells, Halls, Nutbush, Forked Deer, Hillville, Fulton, Chestnut Bluff, Belle Eagle, Holly Grove, Dixonville, Eaton, Dancyville and Ashport. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CROCKETT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Fayette, Shelby, Tipton by NWS

Effective: 2022-04-13 16:09:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. Target Area: Fayette; Shelby; Tipton The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central Tipton County in western Tennessee Northwestern Fayette County in western Tennessee Northeastern Shelby County in western Tennessee * Until 500 PM CDT. * At 408 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Dixonville to near Frayser to Southwest Memphis, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Bartlett, Germantown, Millington, Cordova, Memphis, Lakeland, Arlington, Munford, Ellendale, Dixonville, Eads, Frayser, Tipton, Atoka, Gallaway, Lenow, Barretville, Griffin Corner, Quito and Woodstock. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FAYETTE COUNTY, TN

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