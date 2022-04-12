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Effingham County, GA

Flood Warning issued for Effingham, Screven by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-13 10:03:00 EDT Expires: 2022-04-14 10:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Effingham; Screven FLOOD...

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bulloch, Candler, Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-03-16 12:13:00 EDT Expires: 2022-03-16 13:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. Target Area: Bulloch; Candler; Jenkins; Screven The National Weather Service in Charleston has issued a * Severe Thunderstorm Warning for portions of Screven County in southeastern Georgia Bulloch County in southeastern Georgia Jenkins County in southeastern Georgia Candler County in southeastern Georgia * Until 100 PM EDT. * At 1212 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Hopeulikit, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. * Locations impacted include: Statesboro, Sylvania, Portal, Register, Rocky Ford, Woodcliff, Altman, Georgia Southern, Hopeulikit, Captolo, Dover and Scarboro. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
BULLOCH COUNTY, GA
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Effingham County, GA
County
Screven County, GA
City
Screven, GA
City
Clyo, GA
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Tornado Warning issued for Graves by NWS

Effective: 2022-04-13 17:15:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Graves A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM CDT FOR CENTRAL GRAVES COUNTY At 414 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Sedalia, or 9 miles southwest of Mayfield, moving northeast at 80 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Mayfield around 420 PM CDT. This includes Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 9 and 33. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
GRAVES COUNTY, KY
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Blizzard Warning issued for Carter, Custer, Fallon by NWS

Effective: 2022-04-13 14:51:00 MDT Expires: 2022-04-14 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Carter; Custer; Fallon BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions occurring. Additional snow accumulations up to 3 inches. Highest accumulations over Fallon County. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Carter, Custer and Fallon. * WHEN...Until Noon MDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will reduce visibility below a quarter mile for a significant period of time. Drifting snow will create changing road conditions. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
CARTER COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cleveland, Dallas, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-13 15:51:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 500 PM CDT for southeastern and southwestern Arkansas. A Tornado Watch also remains in effect until 900 PM CDT for southeastern Arkansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cleveland; Dallas; Jefferson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM CDT FOR CLEVELAND...SOUTHEASTERN DALLAS AND WESTERN JEFFERSON COUNTIES At 351 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Pine Bluff Arsenal to near Kedron to Kingsland, moving east at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Pine Bluff... Fordyce Rison... White Hall Kingsland... Cottondale Hebron... Pine Bluff Arsenal Kedron... Warbritton Mt Elba... Toledo Herbine... Sulphur Springs Sherrill... Pastoria Glenlake... Watson Chapel Ivan... Hardin This includes Interstate 530 between mile markers 24 and 46. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLEVELAND COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
IN THIS ARTICLE
#Flood#Savannah River#Extreme Weather#Screven Flood
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gibson, Obion, Weakley by NWS

Effective: 2022-04-13 16:11:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gibson; Obion; Weakley A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 445 PM CDT FOR WEAKLEY...NORTHERN GIBSON AND EASTERN OBION COUNTIES At 411 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Cayce to 6 miles west of Martin to near Kenton, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Martin, Union City, Fulton, Dresden, South Fulton, Dyer, Greenfield, Gleason, Kenton, Rutherford, Bradford, Sharon, Latham, Palmersville, Rives, Yorkville, Sandhill, Mount Pelia, Good Luck and Ruthville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GIBSON COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Carlisle, Fulton, Hickman by NWS

Effective: 2022-04-13 16:49:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Carlisle; Fulton; Hickman THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL FULTON...HICKMAN...SOUTHWESTERN CARLISLE AND SOUTHEASTERN MISSISSIPPI COUNTIES IS CANCELLED The tornado threat has diminished and the Tornado Warning has been cancelled. However, hail and damaging winds remain likely and a Severe Thunderstorm Warning remains in effect for the area. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Kentucky.
CARLISLE COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lee, Phillips, St. Francis by NWS

Effective: 2022-04-13 15:53:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lee; Phillips; St. Francis A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT FOR LEE...CENTRAL ST. FRANCIS AND NORTHWESTERN PHILLIPS COUNTIES At 353 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Palestine to near Haynes to near Marvell, moving northeast at 50 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Forrest City, Marianna, Marvell, Madison, Palestine, Caldwell, Colt, Widener, Moro, Rondo, Aubrey, Haynes, Brickeys, Lagrange, Cody, Cottonwood Corner, Haleside, New Castle, Soudan and Round Pond. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
LEE COUNTY, AR
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Flood Watch issued for Lake by NWS

Effective: 2022-04-13 17:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Lake FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
LAKE COUNTY, TN
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NWS
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Flood Watch issued for Dunklin, Pemiscot by NWS

Effective: 2022-04-13 15:45:00 CDT Expires: 2022-04-14 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Dunklin; Pemiscot FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
DUNKLIN COUNTY, MO
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Fayette, Shelby, Tipton by NWS

Effective: 2022-04-13 16:09:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. Target Area: Fayette; Shelby; Tipton The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central Tipton County in western Tennessee Northwestern Fayette County in western Tennessee Northeastern Shelby County in western Tennessee * Until 500 PM CDT. * At 408 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Dixonville to near Frayser to Southwest Memphis, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Bartlett, Germantown, Millington, Cordova, Memphis, Lakeland, Arlington, Munford, Ellendale, Dixonville, Eads, Frayser, Tipton, Atoka, Gallaway, Lenow, Barretville, Griffin Corner, Quito and Woodstock. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FAYETTE COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Issaquena, Sharkey, Yazoo by NWS

Effective: 2022-04-13 16:05:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northeastern Louisiana...and central, northwestern and west central Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Issaquena; Sharkey; Yazoo The National Weather Service in Jackson has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern East Carroll Parish in northeastern Louisiana Northwestern Yazoo County in central Mississippi Northwestern Issaquena County in west central Mississippi Sharkey County in west central Mississippi * Until 500 PM CDT. * At 404 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Fitler, or 7 miles northeast of Transylvania, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Onward around 415 PM CDT. Rolling Fork around 425 PM CDT. Anguilla and Holly Bluff around 435 PM CDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Mayersville and Cary. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ISSAQUENA COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Calloway, Carlisle, Fulton, Graves, Hickman, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-13 17:06:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Kentucky. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Calloway; Carlisle; Fulton; Graves; Hickman; Marshall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 445 PM CDT FOR EASTERN FULTON...CALLOWAY...MARSHALL...HICKMAN...CARLISLE AND GRAVES COUNTIES At 405 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Bardwell to near Fulgham to Kenton, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Fulgham, Mayfield, Sedalia, Lynnville and Murray. This includes Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 1 and 48. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CALLOWAY COUNTY, KY
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Flash Flood Warning issued for Arkansas, Bradley, Calhoun, Cleveland, Drew, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-13 16:13:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Arkansas; Bradley; Calhoun; Cleveland; Drew; Jefferson; Lincoln; Ouachita The National Weather Service in Little Rock has issued a * Flash Flood Warning for Western Arkansas County in southeastern Arkansas Bradley County in southeastern Arkansas Cleveland County in southeastern Arkansas Northwestern Drew County in southeastern Arkansas Southeastern Jefferson County in southeastern Arkansas Lincoln County in southeastern Arkansas Calhoun County in southwestern Arkansas Southeastern Ouachita County in southwestern Arkansas * Until 715 PM CDT. * At 413 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. The expected rainfall rate is 1 to 2 inches in 1 hour. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Pine Bluff, Warren, Fordyce, Star City, Rison, Hampton, Altheimer, Gould, Hermitage, Humphrey, Wilmar, Grady, Kingsland, Thornton, Almyra, Harrell, Herbine, Mt Elba, Toledo and Feenyville. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED EXPECTED RAINFALL RATE...1-2 INCHES IN 1 HOUR
ARKANSAS COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Crockett, Dyer, Gibson, Haywood, Lauderdale, Tipton by NWS

Effective: 2022-04-13 16:16:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Crockett; Dyer; Gibson; Haywood; Lauderdale; Tipton A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 445 PM CDT FOR CROCKETT...TIPTON...SOUTHEASTERN DYER...SOUTHWESTERN GIBSON LAUDERDALE AND HAYWOOD COUNTIES At 416 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Nutbush, or 9 miles east of Ripley, moving northeast at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Brownsville, Covington, Ripley, Munford, Brighton, Alamo, Bells, Halls, Nutbush, Forked Deer, Hillville, Chestnut Bluff, Belle Eagle, Holly Grove, Dixonville, Eaton, Dancyville, Ft Pillow, Tipton and Atoka. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CROCKETT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for De Soto, Natchitoches, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-04-13 16:05:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northwestern Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northwestern Louisiana. Target Area: De Soto; Natchitoches; Red River; Sabine The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern De Soto Parish in northwestern Louisiana Red River Parish in northwestern Louisiana Northwestern Natchitoches Parish in northwestern Louisiana North central Sabine Parish in northwestern Louisiana * Until 445 PM CDT. * At 405 PM CDT, a severe thunderstorm was located 11 miles southeast of Mansfield, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Coushatta, Campti, Pleasant Hill, Martin, Edgefield, Lake End, Evelyn, Hanna, Womack, Pelican, Black Lake, Rambin, Armistead and Ajax. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DE SOTO PARISH, LA

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