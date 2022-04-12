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Burke County, GA

Flood Warning issued for Burke, Emanuel, Jenkins by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-13 10:05:00 EDT Expires: 2022-04-14 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Burke; Emanuel; Jenkins FLOOD WARNING...

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High Wind Warning issued for East Slopes Sangre de Cristo Mountains by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: East Slopes Sangre de Cristo Mountains HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...East Slopes Sangre de Cristo Mountains. * WHEN...Until 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees and power lines in some areas. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
COLFAX COUNTY, NM
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Jenkins County, GA
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-03-16 18:35:00 EDT Expires: 2022-03-16 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. Target Area: Jenkins; Screven A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT FOR PORTIONS OF SCREVEN AND JENKINS COUNTIES At 634 PM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles east of Perkins, moving northeast at 15 mph. HAZARD...Half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Locations impacted include: Millen, Perkins and Scarboro. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
JENKINS COUNTY, GA
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Tornado Warning issued for Burke, McDowell by NWS

Effective: 2022-03-23 19:44:00 EDT Expires: 2022-03-23 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Burke; McDowell The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Tornado Warning for East central McDowell County in western North Carolina Northwestern Burke County in western North Carolina * Until 830 PM EDT. * At 743 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 7 miles northeast of Marion, or near Lake James, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Table Rock around 800 PM EDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
BURKE COUNTY, NC
IN THIS ARTICLE
#Flood#Extreme Weather#Burke Emanuel Jenkins
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lincoln, Lyon, Murray, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Lincoln; Lyon; Murray; Pipestone The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lyon County in southwestern Minnesota Southeastern Lincoln County in southwestern Minnesota Northeastern Pipestone County in southwestern Minnesota Northwestern Murray County in southwestern Minnesota * Until 800 PM CDT. * At 713 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodstock, or 13 miles northeast of Pipestone, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Florence and Current Lake around 720 PM CDT. Balaton around 725 PM CDT. Russell around 730 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Camden State Park and Marshall. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LINCOLN COUNTY, MN
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Severe Weather Statement issued for Pemiscot by NWS

Effective: 2022-04-13 12:49:00 CDT Expires: 2022-04-13 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Pemiscot THE TORNADO WARNING FOR NORTHEASTERN PEMISCOT...NORTHERN WEAKLEY...NORTHEASTERN DYER...OBION AND LAKE COUNTIES IS CANCELLED The tornado threat has diminished and the Tornado Warning has been cancelled. However, large hail and damaging winds remain likely and a Severe Thunderstorm Warning remains in effect for the area. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for southeastern Missouri...and western Tennessee.
PEMISCOT COUNTY, MO
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Special Weather Statement issued for Madison, Walker by NWS

Effective: 2022-04-13 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Madison; Walker A strong thunderstorm will impact portions of south central Madison and central Walker Counties through 445 PM CDT At 418 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 12 miles northwest of Huntsville, moving east at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Huntsville, Huntsville State Park and Crabbs Prairie. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
MADISON COUNTY, TX
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Blizzard Warning issued for Carter, Custer, Fallon by NWS

Effective: 2022-04-13 14:51:00 MDT Expires: 2022-04-14 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Travel should be restricted to emergencies only. If you must travel, have a winter survival kit with you. If you get stranded, stay with your vehicle. For the latest road conditions, call 5 1 1. Target Area: Carter; Custer; Fallon BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT THURSDAY * WHAT...Blizzard conditions occurring. Additional snow accumulations up to 3 inches. Highest accumulations over Fallon County. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Carter, Custer and Fallon. * WHEN...Until Noon MDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be very difficult to impossible. Widespread blowing snow will reduce visibility below a quarter mile for a significant period of time. Drifting snow will create changing road conditions. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
CARTER COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Crockett, Dyer, Gibson, Haywood, Lauderdale, Tipton by NWS

Effective: 2022-04-13 16:00:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...and western Tennessee. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for eastern Arkansas...and western Tennessee. Target Area: Crockett; Dyer; Gibson; Haywood; Lauderdale; Tipton The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central Mississippi County in eastern Arkansas Crockett County in western Tennessee Tipton County in western Tennessee Southeastern Dyer County in western Tennessee Southwestern Gibson County in western Tennessee Lauderdale County in western Tennessee Haywood County in western Tennessee * Until 445 PM CDT. * At 400 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Covington, moving northeast at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Brownsville, Covington, Ripley, Fort Pillow State Park, Munford, Brighton, Alamo, Bells, Halls, Nutbush, Forked Deer, Hillville, Fulton, Chestnut Bluff, Belle Eagle, Holly Grove, Dixonville, Eaton, Dancyville and Ashport. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CROCKETT COUNTY, TN
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Flood Watch issued for Clay by NWS

Effective: 2022-04-14 00:00:00 CDT Expires: 2022-04-14 08:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Clay FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, Southeast Missouri and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Clay, Craighead, Greene and Mississippi. In Southeast Missouri, Dunklin and Pemiscot. In West Tennessee, Benton TN, Carroll, Dyer, Gibson, Henry, Lake, Obion and Weakley. * WHEN...Until Midnight CDT tonight. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CLAY COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bradley, Calhoun, Cleveland, Drew, Lincoln by NWS

Effective: 2022-04-13 16:05:00 CDT Expires: 2022-04-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 500 PM CDT for southeastern and southwestern Arkansas. A Tornado Watch also remains in effect until 900 PM CDT for southeastern Arkansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bradley; Calhoun; Cleveland; Drew; Lincoln The National Weather Service in Little Rock has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Cleveland County in southeastern Arkansas Bradley County in southeastern Arkansas Calhoun County in southwestern Arkansas Drew County in southeastern Arkansas Southwestern Lincoln County in southeastern Arkansas * Until 500 PM CDT. * At 404 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Thornton to near Hampton to near Norphlet, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Monticello... Warren Fordyce... Hampton Hermitage... Wilmar Thornton... Harrell Ingalls... Plantersville Hampton Municipal Airport... Moro Bay Weeks... Tipton Herbine... Hilo Ellisville... Harlow Hebron... Ladelle TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BRADLEY COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Calloway, Carlisle, Fulton, Graves, Hickman, Marshall by NWS

Effective: 2022-04-13 17:06:00 EDT Expires: 2022-04-13 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for western Kentucky. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Calloway; Carlisle; Fulton; Graves; Hickman; Marshall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 445 PM CDT FOR EASTERN FULTON...CALLOWAY...MARSHALL...HICKMAN...CARLISLE AND GRAVES COUNTIES At 405 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Bardwell to near Fulgham to Kenton, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Fulgham, Mayfield, Sedalia, Lynnville and Murray. This includes Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 1 and 48. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CALLOWAY COUNTY, KY
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Winter Weather Advisory issued for Sheridan Foothills by NWS

Effective: 2022-04-13 14:51:00 MDT Expires: 2022-04-14 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions, call 5 1 1. Be prepared for slippery roads. Slow down and use caution while driving. If you are going outside, watch your first few steps taken on stairs, sidewalks, and driveways. These surfaces could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Sheridan Foothills WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT THURSDAY * WHAT...Snow and blowing snow occurring. Additional snow accumulations up to one inch. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Montana. Portions of north central Wyoming. * WHEN...Until 6 AM MDT Thursday. * IMPACTS...Travel will be difficult. Areas of blowing snow will reduce visibility below half a mile at times. Drifting snow may bring rapidly changing road conditions. Cold, wet and windy weather will pose a significant threat to young livestock.
SHERIDAN COUNTY, WY
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Tornado Warning issued for Shelby, Tipton by NWS

Effective: 2022-04-13 15:51:00 CDT Expires: 2022-04-13 16:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Shelby; Tipton A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT FOR NORTHEASTERN CRITTENDEN...SOUTH CENTRAL TIPTON AND CENTRAL SHELBY COUNTIES At 351 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located near Frayser, or 7 miles south of Meeman Shelby Forest State Park, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Bartlett, West Memphis, Marion, Millington, Meeman Shelby Forest State Park, Memphis, Lakeland, Arlington, Ellendale, Downtown Memphis, Eads, Frayser, Midtown Memphis, Atoka, Lenow, Mound City, Barretville, Griffin Corner, Gammon and Woodstock. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
SHELBY COUNTY, TN

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