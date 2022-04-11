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Andrew County, MO

Wind Advisory issued for Andrew, Atchison, Buchanan, Cass, Clay, Clinton, De Kalb by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-12 15:34:00 CDT Expires: 2022-04-13 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if...

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Winter Weather Advisory issued for Atchison, Holt, Nodaway by NWS

Effective: 2022-03-18 04:26:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Atchison; Holt; Nodaway WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...Wet snow expected. Total snow accumulations of up to two inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Atchison MO, Nodaway and Holt Counties. * WHEN...From 1 AM to noon CDT Friday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute.
ATCHISON COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gage, Jefferson, Saline by NWS

Effective: 2022-04-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gage; Jefferson; Saline The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Jefferson County in southeastern Nebraska Southeastern Saline County in southeastern Nebraska Southwestern Gage County in southeastern Nebraska * Until 800 PM CDT. * At 716 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles southwest of Western to Mahaska, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plymouth, Fairbury and Diller. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GAGE COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for De Kalb, Kane, Kendall, La Salle, Lee, Ogle by NWS

Effective: 2022-03-24 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 19:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: De Kalb; Kane; Kendall; La Salle; Lee; Ogle Funnel Clouds Possible early this Evening Atmospheric conditions are favorable for the development of funnel clouds. These funnel clouds normally only protrude a few hundred feet downward from the parent cloud, rotate or spin like a top, and last a few minutes before dissipating. These funnel clouds rarely touch the ground and typically do not pose any sort of hazard. The atmospheric conditions that these funnel clouds develop in do not support strong, damaging tornadoes. However, on extremely rare occasions, these funnels can briefly touch the ground and produce very minimal, if any, damage. If threatening weather approaches, move indoors to a place of safety. The National Weather Service will continue to closely monitor the situation.
DEKALB COUNTY, IL
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Wind Advisory issued for Burt, Cass, Douglas, Nemaha, Otoe, Richardson, Sarpy by NWS

Effective: 2022-03-22 18:23:00 CDT Expires: 2022-03-22 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Burt; Cass; Douglas; Nemaha; Otoe; Richardson; Sarpy; Washington WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 30 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Burt, Washington, Douglas, Sarpy, Cass, Otoe, Nemaha and Richardson Counties. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BURT COUNTY, NE
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Holt County, MO
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Dense Fog Advisory issued for Cannon, Clay, Coffee, Cumberland, De Kalb, Fentress, Grundy by NWS

Effective: 2022-03-17 02:15:00 CDT Expires: 2022-03-17 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Cannon; Clay; Coffee; Cumberland; De Kalb; Fentress; Grundy; Houston; Jackson; Macon; Montgomery; Overton; Pickett; Putnam; Robertson; Smith; Stewart; Sumner; Trousdale; Van Buren; Warren; White; Wilson DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...All of Middle Tennessee. * WHEN...Until 9 AM CDT Thursday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CANNON COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for De Baca County, Guadalupe County, Roosevelt County by NWS

Effective: 2022-03-21 20:59:00 MDT Expires: 2022-03-22 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: De Baca County; Guadalupe County; Roosevelt County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT TUESDAY * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...De Baca County, Guadalupe County and Roosevelt County. * WHEN...Until 6 AM MDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on east to west oriented roadways.
DE BACA COUNTY, NM
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#Wind Advisory
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Knox by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Knox WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts of 45 to 50 mph expected. * WHERE...Portions of central and northern Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
KNOX COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Bedford, Cannon, Cheatham, Clay, Coffee, Davidson, De Kalb by NWS

Effective: 2022-03-22 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bedford; Cannon; Cheatham; Clay; Coffee; Davidson; De Kalb; Dickson; Giles; Hickman; Houston; Humphreys; Jackson; Lawrence; Lewis; Macon; Marshall; Maury; Montgomery; Perry; Putnam; Robertson; Rutherford; Smith; Stewart; Sumner; Trousdale; Wayne; Williamson; Wilson WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of Middle Tennessee. * WHEN...From 10 AM this morning to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BEDFORD COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Brown, Clay, Dickinson, Geary, Jackson, Marshall, Morris by NWS

Effective: 2022-03-18 03:51:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Brown; Clay; Dickinson; Geary; Jackson; Marshall; Morris; Nemaha; Pottawatomie; Riley; Wabaunsee; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Portions of central, east central, north central and northeast Kansas. * WHEN...Until noon CDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BROWN COUNTY, KS
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NWS
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Wind Advisory issued for Andrews, Borden, Central Brewster County, Chisos Basin, Crane by NWS

Effective: 2022-03-17 19:31:00 CDT Expires: 2022-03-17 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Andrews; Borden; Central Brewster County; Chisos Basin; Crane; Davis Mountains Foothills; Dawson; Eastern Culberson County; Ector; Gaines; Glasscock; Howard; Loving; Lower Brewster County; Marfa Plateau; Martin; Midland; Mitchell; Pecos; Presidio Valley; Reagan; Reeves County Plains; Scurry; Terrell; Upton; Van Horn and Highway 54 Corridor; Ward; Winkler WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT /8 PM MDT/ THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Portions of southeast New Mexico and southwest and western Texas. * WHEN...Until 9 PM CDT /8 PM MDT/ this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ANDREWS COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Cass, De Witt, Fulton, Knox, Logan, Marshall, Mason, McLean by NWS

Effective: 2022-03-25 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-26 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cass; De Witt; Fulton; Knox; Logan; Marshall; Mason; McLean; Menard; Morgan; Peoria; Sangamon; Schuyler; Stark; Tazewell; Woodford WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SATURDAY * WHAT...Northwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected, especially within scattered showers. * WHERE...Portions of central and west central Illinois. * WHEN...Until 3 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds in conjunction with rain or snow showers could result in sharp, periodic reductions in visibility.
CASS COUNTY, IL
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Special Weather Statement issued for Benton, Buchanan, Cedar, Clinton, Delaware, Dubuque, Iowa by NWS

Effective: 2022-03-25 10:23:00 CDT Expires: 2022-03-25 15:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Benton; Buchanan; Cedar; Clinton; Delaware; Dubuque; Iowa; Jackson; Johnson; Jones; Linn; Muscatine; Scott Quick Bursts of Snow/Sleet and Reduced Visibility Developing This Afternoon Quick bursts of sleet and/or snow and strong winds will continue to develop this afternoon. With the most intense precipitation, motorists should be prepared for heavy snow and wind gusts around 50 mph. This will produce sudden drops in visibility, below one quarter mile at times. The main impacts will be along and north of Interstate 80. Little or no accumulation is expected on roads, but travel will still be hazardous at times.
BENTON COUNTY, IA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Frost Advisory issued for Clay, Greene, Mississippi by NWS

Effective: 2022-03-27 00:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Clay; Greene; Mississippi FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM CDT SUNDAY * WHAT...Mostly clear to clear skies, light winds and temperatures of 32 to 36 degrees will result in frost formation. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill or harm sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CLAY COUNTY, AR
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Special Weather Statement issued for Adams, Allen, Blackford, Cass, De Kalb, Elkhart, Fulton, Grant by NWS

Effective: 2022-03-25 16:31:00 EDT Expires: 2022-03-25 21:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Adams; Allen; Blackford; Cass; De Kalb; Elkhart; Fulton; Grant; Huntington; Jay; Kosciusko; La Porte; Lagrange; Marshall; Miami; Noble; Pulaski; St. Joseph; Starke; Steuben; Wabash; Wells; White; Whitley Gusty Winds This Evening Cold air begins to enter the air late this afternoon into the evening. As a result, wind gusts will increase to between 35 and 40 mph, especially within showers that form. Showers will also have the potential for lightning and for creating snow pellets/ graupel. Winds gusts could blow around unsecured objects and may make travel more difficult for high profile vehicles especially on north- south roadways.
ADAMS COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Buena Vista, Cherokee, Clay, Dickinson, Ida, Lyon, O'Brien by NWS

Effective: 2022-03-25 11:06:00 CDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Buena Vista; Cherokee; Clay; Dickinson; Ida; Lyon; O'Brien; Osceola; Plymouth; Sioux; Woodbury WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of central, east central, south central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Yankton Sioux Tribal Nation and the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Elevated to critical fire weather conditions are expected in areas with adequately dry vegetation and fuels.
BUENA VISTA COUNTY, IA
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Severe Thunderstorm Watch issued for De Kalb, Lagrange, Steuben by NWS

Effective: 2022-03-23 17:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: De Kalb; Lagrange; Steuben SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN INDIANA DE KALB LAGRANGE STEUBEN IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST MICHIGAN BRANCH HILLSDALE ST. JOSEPH MI IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTHWEST OHIO DEFIANCE FULTON OH HENRY PAULDING PUTNAM WILLIAMS THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGOLA, ANTWERP, ARCHBOLD, AUBURN, BRONSON, BRYAN, COLDWATER, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, EDGERTON, FREMONT, GARRETT, HICKSVILLE, HILLSDALE, JONESVILLE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER, LITCHFIELD, MENDON, MONTPELIER, NAPOLEON, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAYNE, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA, WAUSEON, AND WHITE PIGEON.
DEKALB COUNTY, IN

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